Вариантов, чем угостить на мероприятии, множество. И если в одном случае достаточно легкого перекуса, то в другом потребуется плотный ужин, а в третьем — впечатляющее шоу.
как накормить гостей на мероприятии
От сэндвича до гала-ужина
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Для начала стоит определиться с форматом — их не так много, но у каждого свои тонкости. Вместе с профессионалами из компании Magnifique Catering Group «Фонтанка» разбиралась, каким бывает кейтеринг и с чем его едят.
Кейтерингом можно назвать практически любую доставку еды: от подвоза комплексных обедов на предприятия до обеспечения завтраком-обедом-ужином детских садов. Но чаще всего под этим словом подразумевается организация питания на мероприятиях — от частных вечеринок до больших экономических форумов. О них и поговорим.
Кофе-брейк
Самое главное здесь — скорость. Редко на этот прием пищи выделяется больше получаса — иначе мероприятие затянется надолго. При этом кофе-брейк может потребоваться как на 10 человек, так и на 10 тысяч. И нужно организовать достаточное количество «станций», чтобы очередь за кофе и сэндвичами не выстроилась на километр.
Главная задача кофе-брейка — не тратить много времени, чтобы перекусить, и на свежую голову снова воспринимать информацию или решать рабочие вопросы.
Меню у кофе-брейков обычно простое: выпечка, сэндвичи — все, что можно быстро съесть. Но в последнее время и здесь наметилось движение в сторону ЗОЖ, и на столах с закусками появляются овощные крудите, фруктовые боулы. Если кофе-брейк проходит в утреннее время, то можно добавить йогурт с чиа или страчателлу с манго.
Конечно, в основе лежит кофе — отсюда и название. И от того, какой будет чашка этого напитка, зачастую зависит настроение на весь день и впечатление от самого мероприятия. Экономить на таких вещах нельзя, поэтому в Magnifique Catering Group используют только премиальный итальянский кофе, 100-процентную арабику, — чтобы аромат и вкус без горечи настраивали на позитивный лад.
Пища для ума
Во время кофе-брейка, особенно утреннего, важно «заправиться» правильными углеводами, которые не нанесут ущерба фигуре, а помогут работе мозга. Для этого у Magnifique Catering есть особое блюдо — овсяная запеканка с бананом и шоколадом. Это практически чистый углевод, но в нем много клетчатки. И это вкусно!
Это наиболее популярный формат обслуживания гостей по целому ряду причин. Во-первых, он позволяет творчески подходить к любому пространству, где проходит мероприятие, зонировать его. Во-вторых, он хорош в том случае, если места не так много: когда гости не сидят, а стоят, на маленькой площади можно накормить больше людей. Еще один плюс — в фуршете нет смены блюд, когда сначала подаются холодные закуски, потом горячее и в самом конце десерт. В этом случае весь ассортимент от закусок до сладкого представлен сразу — и никто не запрещает гостю начать трапезу, например, с пирожных. Да и вообще можно есть только десерт или только горячее — на свой вкус.
Коктейль (или фуршет)
Конечно, количество блюд на фуршете зависит от фантазии и финансовых возможностей клиента. Базовое предложение обычно включает 10-12 холодных закусок, пару видов горячего и десертную станцию. У подачи блюд тоже есть свои особенности — например, горячие блюда подаются в мармитах таким образом, чтобы удобно было подойти, самому взять порцию и съесть.
Что касается популярных блюд, то сейчас ставка делается на локальные продукты — причем не просто российские, а произведенные на Северо-Западе.
Главное — выдержать формат. Помните: стоит поставить на фуршете один стул — и он превратится в банкет.
Хлеба и зрелищ
Чтобы оживить фуршет, в Magnifique Catering Group используют формат Chef's Experience: повар завершает приготовление некоторых блюд прямо в зале и передает их из рук в руки. Таким образом все происходит на глазах гостей, создается визуальный контакт с человеком, который готовит, — а это повышает доверие.
Это два наиболее торжественных варианта для подачи еды на мероприятия. Оба предполагают, что гости сидят за столами во время мероприятия. Но есть и различия.
Банкет — это синоним «русского стола»: гости садятся за столы, на которых уже стоит какая-то еда — в первую очередь, закуски. Гала-ужин предполагает, что на столах есть только посуда, а всю еду выносят курсами — одно за другим: всего их может быть от 3 до 7, редко больше. Во время банкета официанты тоже приносят блюда: например, горячее по выбору гостя.
Высший класс — курсовой ужин с единовременной подачей, когда тарелки одновременно касаются стола у всех гостей — будь их 20 человек или 1000. Точнее, один официант ставит две тарелки: сначала справа от себя, потом слева. То есть на мероприятие с тысячей гостей потребуется не меньше 500 официантов.
Гала-ужин — всегда более статусный. Блюда в курсовом формате подаются более интересно и изысканно, даже те же самые, что на банкете. Но в любом случае, говорят в Magnifique Catering Group, вам не придется тянуться через весь стол за салатом — официант всегда поможет и положит гостю то, что он хочет.
Фаворит в меню
Есть блюда, пользующиеся у заказчиков особым спросом. У Magnifique Catering Group это томленая в перечном соусе мраморная говядина с пюре из картофеля и шпината. В месяц компания делает до 2 000 порций.
Ужин с концепцией
Идея гала-ужина всегда прорабатывается индивидуально. Например, Magnifiqe Catering Group однажды организовала ужин на тему природы из 4 курсов. Первый курс назывался «Сад» и включал в себя дары садов — гигантский овощной салат, украшенный маленькими овощами — свежими артишоками, бейби-цукини, редисочками с ботвой и др. Второй курс — «Лес». Ужин проходил в конце июня, и организаторы непременно хотели приготовить суп из первых лисичек. Их нашли в Москве и привезли оттуда на автомобиле. В третьем курсе — «Река» — подавали гатчинскую форель с соусом из трех видов икры. Последним стал десерт «Шарлотка 2.0» — продукт для бабушек будущего. В нем не было глютена, сахара и лактозы, но, тем не менее, это была полноценная шарлотка.
Формат кейтеринга зависит от разных факторов:
И главное: помните, что для профессионалов нет ничего невозможного. На самом быстром мероприятии, которое организовали в Magnifique Catering Group, от момента заказа до исполнения прошло всего 5 часов.
Кофе-брейк подходит для коротких перерывов, поэтому является базовым форматом для образовательных и деловых мероприятий. Таких пауз может быть несколько между секциями.
Люди на фуршете более свободные и расслабленные. Если еда — завершающий этап мероприятия, то коктейльный формат позволит встряхнуться и пообщаться в неформальной обстановке.
Если у мероприятия есть четкий тайминг и точки притяжения: сцена, ведущий, какие-то номера, то лучше выбрать банкет: тогда у каждого будет свое место. И ведущему проще будет попросить гостей занять места перед очередным отделением.
Самое массовое мероприятие Magnifique Catering Group — банкет для крупного банка на 2,5 тыс. человек. Самое камерное — предложение руки и сердца для двоих на ледоколе «Красин».
Материал подготовлен специально для Magnifique Catering Group.
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены Magnifique Catering Group Другие источники фотографий / иллюстраций: Adobe Stock Дизайнер: Соня Осколкина