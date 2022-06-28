Это наиболее популярный формат обслуживания гостей по целому ряду причин. Во-первых, он позволяет творчески подходить к любому пространству, где проходит мероприятие, зонировать его. Во-вторых, он хорош в том случае, если места не так много: когда гости не сидят, а стоят, на маленькой площади можно накормить больше людей. Еще один плюс — в фуршете нет смены блюд, когда сначала подаются холодные закуски, потом горячее и в самом конце десерт. В этом случае весь ассортимент от закусок до сладкого представлен сразу — и никто не запрещает гостю начать трапезу, например, с пирожных. Да и вообще можно есть только десерт или только горячее — на свой вкус.