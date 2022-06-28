Российский сыр, «итальянский» кофе и ферментация: чем удивляет кейтеринг

Догнать и перегнать

тренд №1

Раньше считалось, что кейтеринг отстает от ресторанов примерно года на два — как по технологиям, так и по разнообразию еды и качеству продуктов. Рынок был не очень конкурентным: заказов хватало всем, а заказчиков все устраивало, — говорят эксперты.

За последние годы отрасль столкнулась с серьезными вызовами: мероприятий почти не было, спрос был ограничен, а рынок — высококонкурентен. Появились новые игроки и дали толчок к тому, что история про компромиссы закончилась. Теперь заказчики требуют от кейтеринга того же, к чему они привыкли в ресторанах.

«Какое-то время кейтеринг воспринимался как компромиссный вариант, — рассказал Семен Вельтман, директор по развитию Magnifique Catering Group. — Ну, подумаешь, нет кухни, не те санитарные условия — отношение было из разряда «и так сойдет», и многие игроки рынка в ту пору так себя и вели».

В первую очередь, подход к формированию команды. «Важно, чтобы в кейтеринге, как в ресторане, работали не случайные люди, а команда, где все участники взаимозаменяемы, понимают весь объем работы и могут быть гибкими, потому что под каждое мероприятие, под каждого клиента надо подстраиваться», — рассказывает Семен Вельтман. Важно вкладывать силы и средства в обучение, но это оправдано только в том случае, если человек готов развиваться внутри компании, расти вместе с ней. Например, Magnifique Catering Group приглашала шефов со звездами Мишлен для обучения своих поваров. Это достаточно дорогое мероприятие, но если сотрудник после этого работает в компании года два-три, то затраты окупаются с лихвой.



И сегодня, благодаря новым подходам к формированию команды, используемым технологиям и гибкости подхода к клиентам, кейтеринг во многом уже не уступает ресторанам.