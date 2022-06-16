Увлекательное путешествие вместе с героем Гомера может совершить каждый петербуржец, посетив Цирк на Фонтанке. В мире водного мюзикла «Одиссея» (0+) его ждут встречи с античными сюжетами, мифическими существами и экзотическими животными.
Премьера «Одиссеи» состоялась в феврале этого года. Режиссер шоу — Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, которая также написала сценарий мюзикла и все тексты песен.
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«Для меня большое счастье создать эту историю, говорить о том, что волнует не только меня, но и всех нас сегодня. О том, как важно объединиться, беречь друг друга и верить. Вот об этой вере, что счастье есть, я и хочу рассказать»,
— так Виктория сформулировала ключевую идею спектакля.
Таинственная амфора и 138 тонн воды
Музыку для «Одиссеи» написал композитор Святослав Мелик. Вокальные номера исполнил Алексей Коновалов, лауреат международных конкурсов, артист музыкального театра с восьмилетним опытом и супруг Виктории. Его Одиссей отправляется на поиски затонувшей амфоры c тайнами прошлого — по морским волнам прямо на манеже цирка: его на время представления наполняют 138 тоннами воды. Температура ее подобрана так, чтобы было комфортно всем участникам.
В шоу есть фонтаны и лазерные лучи, выступления акробатов и гимнастов, номера с роликовыми коньками и огнем.
Принимают в нем участие экзотические животные — шимпанзе, павианы, дикобразы, попугаи, морские котики.
Говорящее зрелище на Фонтанке
Компания Росгосцирк ведет активную социальную работу в Петербурге и за его пределами. Так, в апреле 2022 года в сотрудничестве с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и программой «Особый взгляд» она запустила проект «Цирк на ощупь». Зрительные залы будут оснащены оборудованием для тифлокомментирования — словесного описания шоу, идущего на арене. Надев специальные наушники, люди с нарушениями зрения смогут следить за действием, «увидят» трюки, костюмы и эмоции героев.
В качестве стартовой площадки проекта был выбран флагманский филиал Росгосцирка «Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк». В апреле мюзикл «Одиссея» посетили 40 петербуржцев с особенностями зрения, в числе которых были дети и эксперты Всероссийского общества слепых. В мае на представлении побывали ученики школы-интерната имени К.К.Грота.
Цирк на Фонтанке не только поддерживает людей с особенностями зрения и помогает многодетным семьям в организации досуга, но и осуществляет программу «Цирк — детям села», которая позволяет ребятам из отдаленных районов посетить представление и увидеть цирковую феерию во всем ее великолепии. Кроме того, артисты дают выездные представления.
История и современность под знаменитым куполом
Напомним, что увлекательные события «Одиссеи» разворачиваются под крышей старейшего каменного цирка России, которому в этом году исполняется 145 лет. Открытие Цирка на Фонтанке состоялось 1877 году. Зрителей тогда особенно поразил уникальный купол высотой 49,7 м, возведенный без поддерживающих внутренних колонн.
Отправляясь в Цирк Чинизелли, имейте в виду: здесь можно не только посмотреть современное шоу, но и познакомиться с историей циркового искусства в первом в мире и старейшем в России Музее цирка и эстрады, основанном в 1928 году. В нем представлено более 130 экспонатов: книги и фотографии, картины и скульптуры, плакаты и программки, костюмы и реквизит.
В 2014–2015 годах здание подвергли масштабной реконструкции: укрепили фундамент и стены, надстроили новый купол, сохранив старый, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Расположение зрительских кресел поменяли на более удобное, а оркестр переселили из ложи, до революции предназначавшейся для членов царской семьи, на законное место над форгангом — занавесом, отделяющим арену от входа за кулисы.
Материал подготовлен специально для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии и иллюстрации: предоставлены пресс-службой Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Дизайнер: Ольга Сергеева