Более 100 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек стали участниками музейной ночи в Петербурге. Tele2 выступила официальным партнером ежегодной акции и организовала для ценителей искусства онлайн-экскурсии со знаменитостями в роли гидов. Уникальные трансляции оператора уже посмотрели около 3 000 000 человек.
– признается во время экскурсии Егор Дружинин, восхищение которого передается слушателям.
Прогулка открывает многие театральные тайны. Что прятали под куполом театра? Почему российская элита никогда не садилась в партер? Почему на первых этажах старинных театров нет гардеробов? Ответы на эти вопросы даст известный артист.
Егор Дружинин — хореограф, режиссер, заслуженный артист России
«В это место я привел вас не случайно. Оно мне дорого, потому что за этими дверями прячется театр, подобного которому я не видел, хотя много где был. Здесь мне выступать не доводилось, но эта сцена помнит следы шагов моей супруги Ники»,
«Блистательный Александринский театр»
Александринский театр помнит многое. Учрежденный Сенатским Указом – его подписала императрица Елизавета в 1756 году, – он стал первым в российской культуре. Нынешнее здание Александринки в этом году отмечает 190-летие. Здесь проходили премьеры постановок по великим русским произведениям, на которых присутствовали сами авторы. Кто именно? Слушайте экскурсию Александра Малича.
Вы сможете увидеть, как все устроено изнутри. Вас пригласят в царскую ложу и творческое фойе. Как часто обновляется фотография труппы на стене? Какой цвет был в моде при оформлении первых классических театров? Почему у театрального пола «сложная судьба»? Какой непозволительный поступок совершил в зрительном зале Петр Ильич Чайковский? Узнаете из рассказа ведущего.
Александр Малич, генеральный продюсер новой сцены Александринского театра, автор блога «Хот Культур»
«Сокровища отдела рукописей»
«Депо манускриптов» по праву считается интереснейшим, особым отделением Императорской Публичной библиотеки. В записи вы увидите редкий момент – для вас откроют ковчег, где хранятся датированные 1805 годом учредительные документы первого государственного хранилища рукописных памятников. Как выглядели библиотекари 200 лет назад? Почему на эту должность брали только мужчин? Зачем библиотекарю были нужны мундир и шпага? На малоизвестные факты истории прольет свет исследователь.
Большое внимание в экскурсии уделено эпохе Петра I. Алексей Алексеев продемонстрирует летопись XVI века с упоминаем о рождении будущего императора, автографы государя, самый ранний живописный портрет годовалого Петра Алексеевича и длинный свиток, описывающий порядок похоронной процессии правителя.
Алексей Алексеев, доктор исторических наук, заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки
Материал подготовлен специально для Tele2.
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