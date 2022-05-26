Александринский театр помнит многое. Учрежденный Сенатским Указом – его подписала императрица Елизавета в 1756 году, – он стал первым в российской культуре. Нынешнее здание Александринки в этом году отмечает 190-летие. Здесь проходили премьеры постановок по великим русским произведениям, на которых присутствовали сами авторы. Кто именно? Слушайте экскурсию Александра Малича.



Вы сможете увидеть, как все устроено изнутри. Вас пригласят в царскую ложу и творческое фойе. Как часто обновляется фотография труппы на стене? Какой цвет был в моде при оформлении первых классических театров? Почему у театрального пола «сложная судьба»? Какой непозволительный поступок совершил в зрительном зале Петр Ильич Чайковский? Узнаете из рассказа ведущего.

