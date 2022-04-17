100 вкусов вдохновения, или Что такое идеальный макарон?

Все вкусы создаются в собственной лаборатории. На производстве рассказывают, что рецептура макарон позволяет придать десерту любой вкус. При этом, как уже отметили, не используются искусственные ароматизаторы. Например, в качестве красителя может использоваться сок свеклы. Если указано, что в состав десерта входит пюре манго, значит, так оно и есть — и в этом макароне будет швейцарский шоколад, манго (которое перетирают в пюре), сахар и — любовь. Без этого ингредиента точно ничего не выйдет. Если указан сыр — значит используют только натуральный сыр. Например, для начинки макарона «Груша&Дор Блю» берут кусок настоящего сыра «Дор Блю», грецкий орех, белый шоколад. Все смешивают — и получается ганаш, в центр которого кладут только что сваренный конфитюр из пюре груши.



На сегодняшний день «МАКАРОНИКА» — единственный производитель макарон, у которого есть сертификат Clean Label. Это особый знак — им отмечаются продукты, приготовленные из натуральных, простых и полезных ингредиентов, прошедших минимальную обработку, и не включающие искусственные красители и ароматизаторы — они вообще чужды концепции основоположнику бизнеса.

