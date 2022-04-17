100 вкусов вдохновения, или Что такое идеальный макарон?

«МАКАРОНИКА»
начиналась в 2013 году как небольшой кондитерский бизнес. Но благодаря энтузиазму основателя — Аркадия Штейна, — который заразил своей страстью весь коллектив, сегодня это настоящая фабрика. Здесь выпускают миллионы пирожных — макарон. Две воздушные половинки с нежным ганашем на основе шоколада между ними завоевали сердца любителей французского лакомства сначала в Петербурге, потом в Москве и в Мурманске. Сейчас количество точек, где продаются макароны, уже составляет сотни. Их можно найти по всей России и в странах СНГ — и издалека определить по уникальному стилю, внимательным продавцам, нежнейшему аромату.