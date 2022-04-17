С днём рождения, милый А!
100 вкусов вдохновения, или Что такое идеальный макарон?
Десерт со вкусом сыра, бородинского хлеба или… денег? Кажется невозможным, если только это не пирожное макарон от «МАКАРОНИКА». За 8 лет работы с этим уникальным десертом ассортимент компании вырос с 3 до 100 вариаций вкусов. Здесь всегда готовы к экспериментам при неизменно высоком качестве продукции.
«МАКАРОНИКА» начиналась в 2013 году как небольшой кондитерский бизнес. Но благодаря энтузиазму основателя — Аркадия Штейна, — который заразил своей страстью весь коллектив, сегодня это настоящая фабрика. Здесь выпускают миллионы пирожных — макарон. Две воздушные половинки с нежным ганашем на основе шоколада между ними завоевали сердца любителей французского лакомства сначала в Петербурге, потом в Москве и в Мурманске. Сейчас количество точек, где продаются макароны, уже составляет сотни. Их можно найти по всей России и в странах СНГ — и издалека определить по уникальному стилю, внимательным продавцам, нежнейшему аромату.

В чем же секрет успеха «МАКАРОНИКИ»?

Во-первых, это качество продукции
Главная ценность компании — высокое качество и натуральный состав! Создание макарон — настоящее искусство. После долгих месяцев упорных поисков «МАКАРОНИКА» нашла рецепт идеального десерта и воплотила его в виде маленького изящного пирожного.
В основе философии компании — строжайший контроль качества, который осуществляется на каждом этапе производства. Процесс создания идеального макарона начинается с проверки сырья. Затем оно отправляется в путешествие по цехам, где перемещается по специальным правилам. Цеха разделены между собой воздушной завесой, которая контролирует микроклимат. Поддержание определенной температуры и влаги на каждом этапе — основное правило создания уникальной хрупкой шапочки из миндальной муки. Попадая в руки, она должна схлопнуться с характерным звуком и покрыться паутинкой трещин, чтобы создать эксклюзивный, многогранный, очень деликатный продукт нежнейшей текстуры.

Если бы посетителей пустили на производство, их поразило бы крайне щепетильное отношение к чистоте и порядку. Может, это звучит странно, но для мужчин-кондитеров предусмотрены даже шапочки для бороды!

Ежедневно десятки кондитеров трудятся над созданием идеального макарона, творя волшебство. Кондитеры «МАКАРОНИКИ» создают начинку, используя только натуральные продукты — швейцарский шоколад, фрукты, орехи, сыры.
На площади 1500 квадратных метров выпускаются миллионы макарон, но при этом каждое пирожное собирается и украшается вручную.

Чтобы компания была полностью уверена в продукции и контролировала ее даже на полках в магазинах, главный технолог отбирает от каждой партии 1−2 пирожных. Они хранятся от месяца до года, чтобы в любой момент можно было исследовать образец и проконтролировать его качество.
Во-вторых, это разнообразие вкусов
Сегодня кондитеры «МАКАРОНИКИ» разработали более 100 разных вкусов. Есть и полюбившиеся покупателям «Груша&Дор Блю», «Манго&Маракуйя», «Соленая карамель», «Бабл Гам» — практически классика. Есть и более смелые решения, для экспериментаторов, которые выполняются по индивидуальному заказу и способны привести в экстаз даже бывалых гурманов: с бородинским хлебом, со вкусом закуски под самогон или даже… со вкусом денег. Наверное, есть какой-то секретный ингредиент. Сложно представить — лучше просто попробовать.
Все вкусы создаются в собственной лаборатории. На производстве рассказывают, что рецептура макарон позволяет придать десерту любой вкус. При этом, как уже отметили, не используются искусственные ароматизаторы. Например, в качестве красителя может использоваться сок свеклы. Если указано, что в состав десерта входит пюре манго, значит, так оно и есть — и в этом макароне будет швейцарский шоколад, манго (которое перетирают в пюре), сахар и — любовь. Без этого ингредиента точно ничего не выйдет. Если указан сыр — значит используют только натуральный сыр. Например, для начинки макарона «Груша&Дор Блю» берут кусок настоящего сыра «Дор Блю», грецкий орех, белый шоколад. Все смешивают — и получается ганаш, в центр которого кладут только что сваренный конфитюр из пюре груши.

На сегодняшний день «МАКАРОНИКА» — единственный производитель макарон, у которого есть сертификат Clean Label. Это особый знак — им отмечаются продукты, приготовленные из натуральных, простых и полезных ингредиентов, прошедших минимальную обработку, и не включающие искусственные красители и ароматизаторы — они вообще чужды концепции основоположнику бизнеса.
И, наконец, это очень красиво!
Яркие краски, золотые блики — у каждого вкуса неповторимый и узнаваемый дизайн. Эстетика подчеркивает вкус! Ну, а для особенного случая макарон можно украсить любым изображением: например, именем любимой, юбилейной датой, логотипом компании, или даже картиной Ван Гога — полный простор для фантазии!
Аркадий Штейн
Создание макарон — это искусство, которым мы занимаемся каждый день. А наши кондитеры в какой-то момент стали художниками. Для меня, как и для всех нас, «МАКАРОНИКА» — это бесконечное поле для экспериментов, а цель поиска — идеальный макарон. И нам безумно приятно, что через вкус, цвет и подачу мы можем раскрывать собственные чувства и передавать их покупателям. Макарон — это удовольствие. И если покупатели это чувствуют — значит, нам все удалось
Новости компаний

Спецпроекты «Фонтанки.ру»