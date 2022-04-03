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... Обратилась женщина, ее двое детей в это время возвращались из школы домой как раз от станции метро «Технологический институт» в направлении «Сенной площади». Женщина плакала и просила пропустить ее в метро, но этого мы допустить не могли. Около получаса я с ней общалась и пыталась успокоить. Через три часа она подошла и сказала, что ее дети в порядке, поблагодарила за поддержку...