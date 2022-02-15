Петербургские кондитеры предлагают дарить необычный шоколад

Ищете, чем порадовать любимого человека 23 февраля или 8 марта? Выбираете презент для руководителя или сувениры для коллег и партнеров компании? Хотите преподнести что-то по-настоящему петербургское, красивое и при этом практичное? Мастерская Chocolate Point подсказывает: уникальный барельефный шоколад, который создают в нашем городе с 2006 года, еще никого не оставил равнодушным.
Скульпторы Chocolate Point создают не просто сладкое лакомство, а настоящие произведения искусства, достойные культурной столицы. На протяжении 16 лет здесь используют только качественное сырье. И обязательно добавляют секретный ингредиент — любовь к своему делу: именно она, уверены в компании, делает шоколад особенным.
В коллекциях петербургской мастерской есть подарки на любой вкус и бюджет. В магазине на Садовой линии Гостиного двора найдется шоколад и для беспечного студента, и для солидного гурмана. Мужчине на 23 февраля можно преподнести что-то неожиданное и забавное: кусочек арматуры, погоны, военный билет, набор солдатиков или галстук-бабочку. Или подарок посерьезнее — изысканный барельеф, изображающий сцены охоты или рыбной ловли, спортсменов или автомобили.
Дамам на 8 марта можно вручить вкусные цветы или съедобные бриллианты, романтичные открытки или забавного медвежонка по имени Потап. Роскошные наборы в кожаных футлярах с тиснением и деревянных шкатулках подойдут, если нужно произвести незабываемое впечатление.
Универсальный вариант подарка — барельеф из петербургской коллекции Chocolate Point. Скульпторы мастерской воплотили в шоколаде знаковые места и достопримечательности города: Дворцовую площадь и Адмиралтейство, коней Аничкова моста и Медного всадника, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны. Этой красотой можно любоваться бесконечно, но в итоге обязательно захочется попробовать Петербург на вкус.