Петербургские кондитеры предлагают дарить необычный шоколад

Скульпторы Chocolate Point создают не просто сладкое лакомство, а настоящие произведения искусства, достойные культурной столицы. На протяжении 16 лет здесь используют только качественное сырье. И обязательно добавляют секретный ингредиент — любовь к своему делу: именно она, уверены в компании, делает шоколад особенным.



В коллекциях петербургской мастерской есть подарки на любой вкус и бюджет. В магазине на Садовой линии Гостиного двора найдется шоколад и для беспечного студента, и для солидного гурмана. Мужчине на 23 февраля можно преподнести что-то неожиданное и забавное: кусочек арматуры, погоны, военный билет, набор солдатиков или галстук-бабочку. Или подарок посерьезнее — изысканный барельеф, изображающий сцены охоты или рыбной ловли, спортсменов или автомобили.