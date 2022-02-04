5 нестандартных планировок в петербургской новостройке
Ванная с окном
Принимайте ванну, купаясь в солнечном свете.
Ставьте плетеную мебель и в теплое время года завтракайте, читайте книги и загорайте.
Большая терраса
С высотой потолков 3,6 м комнаты кажутся просторнее и в них больше воздуха.
Высокие потолки
СПА-салон и оздоровительные процедуры дома.
Личная сауна
Любуйтесь восхитительными видами в большой раме.
Панорамные окна
Мы привыкли, что даже в новостройках планировки не всегда бывают продуманными и оригинальными. Обычно максимум разнообразия — кухни-гостиные и гардеробные. Если хочется организовать в квартире удобное и нетипичное зонирование, перепланировкой придется заниматься самому. И согласовать ее — дело непростое.
А в Приморском районе Санкт-Петербурга построили Ariosto! — ЖК с очень необычными квартирами. Все они уже готовы: можно заезжать. Здесь предусмотрены и сауны, и террасы, и огромные панорамные окна.