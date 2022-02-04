5 нестандартных планировок в петербургской новостройке

Мы привыкли, что даже в новостройках планировки не всегда бывают продуманными и оригинальными. Обычно максимум разнообразия — кухни-гостиные и гардеробные. Если хочется организовать в квартире удобное и нетипичное зонирование, перепланировкой придется заниматься самому. И согласовать ее — дело непростое.

