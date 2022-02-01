Проект предполагает строительство современного высокотехнологичного зеленого, самодостаточного (в смысле обеспеченности всеми видами инфраструктуры) квартала, в полной мере отражающего идеологию устойчивого развития. Новоселье — очень интересная и привлекательная локация, имеющая высокую популярность у покупателей. Причиной тому и благоприятная экологическая обстановка, и хорошая транспортная доступность (до развязки с КАД — всего три минуты езды), и близость к дворцовым ансамблям Стрельны и Петергофа. По сути, проект совмещает все преимущества проживания в современном мегаполисе с комфортом и спокойствием загородной жизни.

