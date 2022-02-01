8 причин поселиться в новом ЖК на границе города и области
На примере ЖК «ЛесART», который строится в поселке Новоселье
Строительство обеспечено проектным финансированием от Сбербанка — 10,6 млрд ₽
Передача ключей в марте 2024 года
Полная чистовая отделка по стандарту компании «Заезжай и живи»
Интересная квартирография:
Высокая технологичность комплекса — ЖК строится как «умный дом»
Окна видовых квартир выходят на выходят на лесопитомник
Вблизи от комплекса расположен Шунгеровский лесопарк с большими пространствами для отдыха и спорта
Рядом — готовая инфраструктура: школы, сады, поликлиники, магазины, кафе и рестораны
- увеличенные окна и лоджии
- просторные гардеробные
- мастер-спальни
- кухни-гостиные
Проект предполагает строительство современного высокотехнологичного зеленого, самодостаточного (в смысле обеспеченности всеми видами инфраструктуры) квартала, в полной мере отражающего идеологию устойчивого развития. Новоселье — очень интересная и привлекательная локация, имеющая высокую популярность у покупателей. Причиной тому и благоприятная экологическая обстановка, и хорошая транспортная доступность (до развязки с КАД — всего три минуты езды), и близость к дворцовым ансамблям Стрельны и Петергофа. По сути, проект совмещает все преимущества проживания в современном мегаполисе с комфортом и спокойствием загородной жизни.
Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой»
Подготовлено специально для СК «ЛенРусСтрой»
ЖК «ЛесART» — застройщик ООО «Специализированный Застройщик АВРОРА», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Мокейчева Координатор: Елена Рожнова Дизайнер: Заира Гамисония