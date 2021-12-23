Чем занимается компания и что я буду продавать?
Кроме банка мы создаём множество других продуктов, которые помогают предпринимателям избавиться от рутины и вести дела более эффективно. Есть всё: от онлайн-бухгалтерии для учёта доходов и расходов, до собственного дейтинг-сервиса, чтобы обмениваться опытом с руководителями других компаний.
Чем работа в Точке отличается от других вакансий в продажах?
Мы отличаемся отношением к клиенту и его бизнесу. Люди вообще наша главная фишка: та химия и энергия, которая возникает между нами и клиентом, даёт дополнительную ценность продуктам.
Юля Ягнятинская,
лидер команды продаж Точки
Вакансия предполагает работу с банковскими услугами, но что, если я в них не разбираюсь?
У каждого новичка в компании есть наставник, который погружает в наши бизнес-процессы и сопровождает до конца испытательного срока.
Марина Басимова,
лидер команды обучения
Продажи будут только по холодной базе?
Как выстраивается диалог?
Продавцы в Точке работают не только с холодной, но и с тёплой базой, вакансии есть в обоих направлениях.
Сколько я буду зарабатывать
на испытательном сроке?
А после?
Зарплата продавца складывается из двух частей: оклада и бонуса.
На этой должности предполагается карьерный рост?
Да, конечно. Ты сможешь расти как внутри команды, так и вне её. Но для начала в команду нужно попасть :)
Какие качества лучше развивать для успешной карьеры в Точке?
Самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, эмпатию, лидерские навыки — всё это тебе точно пригодится.
А рабочий день нормированный? Можно работать удалённо?
Зависит от команды. У ребят, которые работают с клиентами из интернета, график плавающий: нам пишут и звонят со всей России, поэтому кто-то всегда должен быть на связи. В остальных командах пятидневка — обычно с 9 или 10 утра.
Часто ли бывает негатив от клиентов? Как с ним справляться?
В холодной базе негатива много, избежать его совсем — невозможно. Но мы стараемся его минимизировать и поэтому не используем обзвон вхолостую.
Какая у меня будет команда?
Я работаю в питерской команде с 2017 года: тогда она состояла из 12 человек, а сейчас нас 84 — и мы продолжаем расти.
Мы развиваем отношения с партнёрами, работаем с крупным бизнесом, привлекаем самозанятых и таксопарки, занимаемся прямыми продажами в разных сферах бизнеса и постоянно находимся в поиске новых каналов привлечения — это перманентный процесс, который заложен в нашей ДНК.
Далер Назаров,
лидер команды продаж в Санкт-Петербурге