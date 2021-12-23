Чем занимается компания и что я буду продавать?

Кроме банка мы создаём множество других продуктов, которые помогают предпринимателям избавиться от рутины и вести дела более эффективно. Есть всё: от онлайн-бухгалтерии для учёта доходов и расходов, до собственного дейтинг-сервиса, чтобы обмениваться опытом с руководителями других компаний.



Чем работа в Точке отличается от других вакансий в продажах?

Мы отличаемся отношением к клиенту и его бизнесу. Люди вообще наша главная фишка: та химия и энергия, которая возникает между нами и клиентом, даёт дополнительную ценность продуктам.

Юля Ягнятинская,

﻿ лидер команды продаж Точки

Вакансия предполагает работу с банковскими услугами, но что, если я в них не разбираюсь?

У каждого новичка в компании есть наставник, который погружает в наши бизнес-процессы и сопровождает до конца испытательного срока.



Марина Басимова,

лидер команды обучения

Продажи будут только по холодной базе?

Как выстраивается диалог?

Продавцы в Точке работают не только с холодной, но и с тёплой базой, вакансии есть в обоих направлениях.

Сколько я буду зарабатывать

﻿на испытательном сроке?

А после?

Зарплата продавца складывается из двух частей: оклада и бонуса.



На этой должности предполагается карьерный рост?

Да, конечно. Ты сможешь расти как внутри команды, так и вне её. Но для начала в команду нужно попасть :)



Какие качества лучше развивать для успешной карьеры в Точке?

Самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, эмпатию, лидерские навыки — всё это тебе точно пригодится.



А рабочий день нормированный? Можно работать удалённо?

Зависит от команды. У ребят, которые работают с клиентами из интернета, график плавающий: нам пишут и звонят со всей России, поэтому кто-то всегда должен быть на связи. В остальных командах пятидневка — обычно с 9 или 10 утра.

Часто ли бывает негатив от клиентов? Как с ним справляться?

В холодной базе негатива много, избежать его совсем — невозможно. Но мы стараемся его минимизировать и поэтому не используем обзвон вхолостую.

Какая у меня будет команда?

Я работаю в питерской команде с 2017 года: тогда она состояла из 12 человек, а сейчас нас 84 — и мы продолжаем расти.



Мы развиваем отношения с партнёрами, работаем с крупным бизнесом, привлекаем самозанятых и таксопарки, занимаемся прямыми продажами в разных сферах бизнеса и постоянно находимся в поиске новых каналов привлечения — это перманентный процесс, который заложен в нашей ДНК.

Далер Назаров,

лидер команды продаж в Санкт-Петербурге

1

2

3

4

5

7

6

8

9