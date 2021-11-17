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спецпроект
Исследования или бизнес? Работа в России или за рубежом? Что выбирают современные ученые и как они достигают успеха. О своих победах и поражениях, готовых разработках и планах на будущее рассказывают 5 героев «Фонтанки».
Ученые, которые меняют жизнь
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Зачем ученые ИТМО следят за нами в соцсетях
К изобретателям Политеха — очередь из России и Китая
Робот пишет картины, нейросеть понимает животных
Ноябрь 2021 г. © Фонтанка.ру
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