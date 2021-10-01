Лосось, рис, водоросли нори, сливочный сыр, огурец.
Красная рыба, тамаго, окунь, рис, соусы спайси и унаги.
Удон с цыпленком и овощами
Лапша, грудка цыпленка, четыре вида овощей, кунжут, соусы.
Ролл «Филадельфия запеченная»
Сливочный сыр, огурец, лосось, рис, соусы спайси и унаги.
Лосось, рис. Порция состоит из трех суши.
Креветки, мидии, кунжут, рис, соусы спайси и унаги.
Жареный лосось, тамаго, масаго, огурец, сливочный сыр.
Лосось, авокадо, сливочный сыр, кунжут, соус унаги, лук.
Ролл «Филадельфия темпура»
Набор «Ред Хот Чили Пепперс»
Четыре вида роллов: «Самурай», «Майами», «Аляска», «Коганэ».
Ветчина, огурец, редис, свекла, зеленый лук, сметана.