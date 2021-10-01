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Филадельфия на Неве
Что петербуржцы едят
в ресторанах и заказывают
с доставкой
Думаете, главные блюда нашего города — жареная корюшка и пышки в сахарной пудре? А вот и нет! Мы попросили крупную сеть ресторанов поделиться информацией — и узнали, что на самом деле выбираем, когда хочется себя побаловать или просто некогда готовить.
Оказывается, в умах, желудках и кошельках петербуржцев царят роллы. Самый популярный выбор и с доставкой, и за столиком ресторана — это «Филадельфия». Видимо, секрет в простоте конструкции и понятных ингредиентах: лосось, огурец, рис и сливочный сыр — ничего лишнего. В хит-параде доставки есть еще два вида роллов «Филадельфия» — запеченные и темпура.
Что едят петербуржцы
Топ-10 популярных блюд, которые петербуржцы заказывают
В РЕСТОРАНАХ
В РЕСТОРАНАХ
Сковорода «Соло Мэн»
Ролл «Филадельфия»
кликайте на фото, чтобы посмотреть
Филе цыпленка, бекон, охотничьи колбаски, картофель, грибы
Лосось, рис.
Лосось, рис, водоросли нори, сливочный сыр, огурец
Ветчина, огурец, редис, свекла, зеленый лук, сметана
Филе грудки, салат, яйцо, пармезан, томаты, гренки
Спагетти, бекон, яйцо, сыр пармезан, сливки, специи
Лосось, рис, овощи, бобы эдамамэ, чука, нори, кинза
Красная рыба, тамаго, окунь, рис, соусы спайси и унаги
Бедро цыпленка, лук, картофель, сливки, соус сладкий чили
квас, ветчина, яйцо, овощи, зелень, дижонская горчица
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Суши «Саке»
Холодный борщ
Цезарь с цыпленком
Паста «Карбонара»
Поке с лососем
Ролл «Самурай»
Сковорода «Пикник с цыпленком»
Окрошка на квасе
В ДОСТАВКЕ
В ДОСТАВКЕ
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Ролл «Филадельфия»
Лосось, рис, водоросли нори, сливочный сыр, огурец.
Ролл «Самурай»
Красная рыба, тамаго, окунь, рис, соусы спайси и унаги.
Удон с цыпленком и овощами
Лапша, грудка цыпленка, четыре вида овощей, кунжут, соусы.
Ролл «Филадельфия запеченная»
Сливочный сыр, огурец, лосось, рис, соусы спайси и унаги.
Лосось, рис. Порция состоит из трех суши.
Суши «Саке»
Креветки, мидии, кунжут, рис, соусы спайси и унаги.
Ролл «Камикадзе»
Жареный лосось, тамаго, масаго, огурец, сливочный сыр.
Ролл «Аляска»
Лосось, авокадо, сливочный сыр, кунжут, соус унаги, лук.
Ролл «Филадельфия темпура»
Набор «Ред Хот Чили Пепперс»
Четыре вида роллов: «Самурай», «Майами», «Аляска», «Коганэ».
Ветчина, огурец, редис, свекла, зеленый лук, сметана.
Холодный борщ
Данные ресторанов «ТОКИО-CITY» за июль 2019, 2020 и 2021 гг.
Надо сказать, что предпочтения петербуржцев почти не зависят от времени года: летние хиты популярны и зимой. Единственное исключение составляют первые блюда. Когда на улице нежарко, в лидеры выходит мисо-суп. Но уже начиная с мая холодный борщ оттесняет его на второй план.
Что касается пиццы, тут неизменный фаворит — «Маргарита» с моцареллой и томатами. Выбирая между гамбургером и шавермой в ресторанном исполнении, мы чаще останавливаемся на лаваше с начинкой. Американским булочкам с котлетой не удается обогнать традиционно питерский фаст-фуд с восточными корнями.
Теперь давайте оценим аппетит Петербурга. Так, только в 47 ресторанах одной сети за январь — июль 2021 года было съедено около 8 млн блюд. Каждый месяц с тарелок исчезают 188 тыс. порций роллов, 171 тыс. — горячего, 151 тыс. салатов и 123 тыс. супов. На обед работающие горожане ежемесячно заказывают 88 тыс. бизнес-ланчей.
Доставка в 2021 году по масштабам несколько отстает от ресторанов: было съедено около 7 млн блюд. Больше всего заказов петербуржцы делают по пятницам, меньше всего — почему-то по вторникам. Самое голодное время в течение дня наступает вечером — между семью и восьмью часами. Наиболее спокойный час — с девяти до десяти утра.

Самые популярные блюда в доставке

475 тыс. порций роллов
53 тыс. супов
52 тыс. салатов
31 тыс. ланчей
27 тыс. порций суши
13 тыс. порций пасты
90 тыс. пицц
65 тыс. горячих блюд
33 тыс. порций вока
29 тыс. десертов
22 тыс. бургеров
наводите на цифры, чтобы посмотреть
475 тыс. порций роллов
52 тыс. салатов
31 тыс. ланчей
27 тыс. порций суши
13 тыс. порций пасты
90 тыс. пицц
65 тыс. горячих блюд
33 тыс. порций вока
29 тыс. десертов
22 тыс. бургеров
нажмите на цифры, чтобы посмотреть
53 тыс. супов
Данные за месяц.
Чаще всего курьерам приходится ездить на север — на Парнас, в Мурино и Девяткино. Еще один лидер по заказу еды — Кудрово. Если увеличить карту, оказывается, что активнее всех пользуются доставкой жители Гражданского и Ленинского проспектов.
Во всех районах города ролл — наиболее востребованное блюдо. При этом в Кировском, Красносельском, Адмиралтейском районах, а также в пригородах (Сестрорецке, Всеволожске, Ломоносове, Колпино) на втором месте по популярности — пицца. Среди жителей Выборгского, Калининского, Приморского, Фрунзенского, Центрального и Невского районов, Васильевского острова и Петроградки серебро получают горячие блюда, а пицца — лишь на третьем месте.
Рекордные заказы обычно приходятся на декабрь, когда петербуржцы отмечают приближение нового года. В 2019 году самый крупный, с чеком в 47 152 рубля, был доставлен в Калининский район. В 2020 году в Обухово отправился заказ стоимостью 60 840 рублей. Рекорд этого года (43 250 рублей) пока что принадлежит Выборгскому району.

Какие блюда вы заказываете на дом?

Если решите сделать заказ в сервисе доставки ресторанов «ТОКИО-CITY», то обязательно используйте промокод FONTANKA, который действует с 01 октября по 15 октября 2021 года. Применив его, вы получите ролл «Филадельфия» в подарок. Для этого необходимо, оформляя заказ на сайте, у оператора или в приложении, ввести промокод в соответствующее поле. Акция действует при совершении покупки на сумму не менее 900 рублей*.
Топ-10 популярных блюд
Что едят петербуржцы
Самая популярная выпечка Петербурга в 2021 году
Сколько еды с доставкой заказывают за месяц
А какую еду вы бы заказали на дом?
Материал подготовлен специально для сети ресторанов «ТОКИО-CITY».

* Акция действует в период с 01 октября по 15 октября 2021 года, организатор акции — ООО «ТС Эксклюзив» (ИНН 7813234826, адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 25, лит. В, пом. 2-Н, ч.п. 702). Подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону 677 1000.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Анастасия Коренькова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой сети ресторанов «ТОКИО-CITY»
Дизайнер: Заира Гамисония

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