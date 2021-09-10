Академия маленьких наук. В квартале у «Пионерской» открылся детский сад

— Мы уже получили разрешение на строительство второго детского сада на противоположной стороне комплекса, рядом Богатырским проспектом, — сообщила Анжелика Большегородская. —Думаю, мы сохраним тот же темп работы, и планируется, что он откроется через два года. Третий — расположится рядом с Ипподромным переулком. При этом мы не используем типовые решения, а строим здания в стиле квартала. У каждого — индивидуальный фасад, чтобы ребенок смог отличить свой садик.