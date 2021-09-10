Академия маленьких наук. В квартале у «Пионерской» открылся детский сад
Это первый из трех садиков, которые будут работать на территории ЖК «Приморский квартал».* Компания «Мегалит — Охта Групп» уже передала его на баланс района, а живущие поблизости родители записали сюда 160 малышей — именно на столько мест рассчитано учреждение.
На облицованном красным кирпичом здании есть официальная табличка «Детский сад №55 Приморского района Санкт-Петербурга». Но гости праздничного открытия — родители, дети и журналисты — видели над входом плакат, сообщающий, что здесь находится «Академия маленьких наук».
Новый садик точно не будет скучным местом: ведь тут работают яркие и творческие люди. Сотрудники подготовили для собравшихся настоящее шоу, а началось официальное мероприятие... цирковым номером с жонглированием и обручами. И только после этого Алексей Никоноров, временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Приморского района, сказал приветственные слова.
— Сегодня праздник не только у вас, но и у всего района, — отметил он. — Поздравляю с этим замечательным, красивым, современным детским садом, наполненным всем необходимым оборудованием и пространствами, где дети смогут получать не только базовое, но и дополнительное образование.
Алексей Никоноров
— Сегодня праздник не только у вас, но и у всего района, — отметил он. — Поздравляю с этим замечательным, красивым, современным детским садом, наполненным всем необходимым оборудованием и пространствами, где дети смогут получать не только базовое, но и дополнительное образование.
Открытие продолжилось представлением для маленьких гостей. На самокате прибыла вредная старуха Шапокляк — и «заколдовала» дверь в садик, чтобы дети внутрь не попали, а вместо этого остались дома и ленились. Ее оперативно перевоспитали с помощью веселого танца, который герои шоу исполнили вместе с детьми.
Затем заместитель генерального директора компании «Мегалит — Охта Групп» Анжелика Большегородская передала заведующей детским садом символический ключ от здания. А в торжественном перерезании ленточки на этом необычном открытии поучаствовали не только взрослые, но и малыши.
Для журналистов провели экскурсию по детскому саду, который рассчитан на размещение двух младших групп и шести групп детей от трех лет. На втором этаже — физкультурный и музыкальные залы, на третьем — помещения для индивидуальных занятий и обучения. Кроме того, в здании устроен бассейн.
— Сюда могут записывать детей родители всего района, но преобладают, разумеется, жители «Приморского квартала», — рассказала Анжелика Большегородская. — Мы сдали дома в прошлом году, большинство покупателей завершили ремонт этой весной или в начале лета. Поэтому период между заселением и открытием детского сада получился совсем небольшим: все как раз успели обустроиться на новом месте.
Анжелика Большегородская
— Сюда могут записывать детей родители всего района, но преобладают, разумеется, жители «Приморского квартала», — рассказала Анжелика Большегородская. — Мы сдали дома в прошлом году, большинство покупателей завершили ремонт этой весной или в начале лета. Поэтому период между заселением и открытием детского сада получился совсем небольшим: все как раз успели обустроиться на новом месте.
«Приморский квартал» рассчитан на семейных людей. Компания «Мегалит — Охта Групп» заранее предусмотрела многочисленные площадки для прогулок и отдыха, три садика и школу на 1500 мест, магазины шаговой доступности и в дальнейшем — сетевой ретейл.
— Мы уже получили разрешение на строительство второго детского сада на противоположной стороне комплекса, рядом Богатырским проспектом, — сообщила Анжелика Большегородская. —Думаю, мы сохраним тот же темп работы, и планируется, что он откроется через два года. Третий — расположится рядом с Ипподромным переулком. При этом мы не используем типовые решения, а строим здания в стиле квартала. У каждого — индивидуальный фасад, чтобы ребенок смог отличить свой садик.
Материал подготовлен специально для компании «Мегалит — Охта Групп».
*ЖК «Приморский квартал» — застройщик ООО «Мегалит — Охта Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.