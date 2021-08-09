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спецпроект
ГК «КВС»
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Acqualina Development
Plaza Lotus Group PLG
Группа «Аквилон»
СК «ЛенРусСтрой»
«Главстрой Санкт-Петербург»
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Группа «КВС»
«ЮгТаун» — жизнь в олимпийском стиле
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МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Жилой комплекс «БелАрт» — искусство жить комфортно
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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Acqualina Development
Acqualina Apartments — доходные апартаменты класса «четыре звезды» в центре Петербурга
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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PLG
In2it — апартаменты для жизни и инвестиций
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЙ НОМЕР
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Группа «Аквилон»
ЖК «Аквилон ZALIVE»: «умный» дом и морские закаты
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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СК «ЛенРусСтрой»
Жилой район «Новое Горелово» — привыкайте к хорошему
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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«Главстрой Санкт-Петербург»
Жилой экорайон «Юнтолово»: зеленый район счастливых родителей
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МОЙ ДВОР
МОЙ ДОМ
МОЯ КВАРТИРА
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Новости компаний.
Автор: Мария Семенова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координаторы проекта: Елена Рожнова
Куратор проекта: Карпусь Ольга
Фото предоставлены компаниями застройщиков
Дизайнер: Екатерина Елизарова, Ольга Голубева, Заира Гамисония
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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