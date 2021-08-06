Ко Дню строителя — 2021 «Фонтанка» вновь обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры, созданных петербургскими застройщиками. К полезным и необходимым проектам 2019 и 2020 года добавились новые, которые уже завершены в 2021 году или будут достроены до конца этого года.