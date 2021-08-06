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КАРТА
ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
2021
Ко Дню строителя — 2021 «Фонтанка» вновь обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры, созданных петербургскими застройщиками. К полезным и необходимым проектам 2019 и 2020 года добавились новые, которые уже завершены в 2021 году или будут достроены до конца этого года.
карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Условные обозначения объектов на карте

На карте желтыми иконками обозначены объекты, построенные в 2021 году, красными — объекты, построенные в 2020 году, а синими — в 2019 году.
Школы
Детские сады
Приют для собак
Спорт
Реконструкция
Благоустройство
Дороги
Контейнер для раздельного сбора мусора
Общежитие
Пожарное депо
Полиция
Больницы
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При создании карты были использованы данные компаний: ГК «Ленстройтрест», Setl Group, «Отделстрой», «ЮИТ Санкт-Петербург», Группа RBI, РСТИ (Росстройинвест), Группа ЦДС, «Главстрой Санкт-Петербург», ГК «КВС», Группа «Эталон», «Группа ЛСР», ГК «Строительный трест», «Бонава Санкт-Петербург», ГК «Полис Групп», СК «ЛенРусСтрой», ГК «Арсенал-Недвижимость», Glorax Development, Группа «Аквилон», ГК «ПСК»,СК «Дальпитерстрой»

Автор: Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Куратор проекта: Ольга Карпусь
Материалы и иллюстрации предоставлены пресс-службами компаний-застройщиков
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Алексей Рожнов, Заира Гамисония

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