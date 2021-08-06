Ко Дню строителя — 2021 «Фонтанка» вновь обновила и дополнила интерактивную карту социальных объектов и инфраструктуры, созданных петербургскими застройщиками. К полезным и необходимым проектам 2019 и 2020 года добавились новые, которые уже завершены в 2021 году или будут достроены до конца этого года.
— карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
— карта интерактивна. Наведите курсор, увеличьте и нажмите, чтобы увидеть короткую справку
На карте красными иконками обозначены объекты, построенные в 2019 году, а синими иконками в 2020 году.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Условные обозначения объектов на карте
На карте желтыми иконками обозначены объекты, построенные в 2021 году, красными — объекты, построенные в 2020 году, а синими — в 2019 году.
Автор: Мария Мокейчева Координатор: Елена Рожнова Куратор проекта: Ольга Карпусь Материалы и иллюстрации предоставлены пресс-службами компаний-застройщиков Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Алексей Рожнов, Заира Гамисония