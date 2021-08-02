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Мелочей не бывает

Как организовать конференцию на «пятерку»?
Как провести конференцию «на ура»? Почему при планировании делового мероприятия любая мелочь — не мелочь? С чего начать подготовку? Мы собрали для вас советы профессионалов своего дела — команды конференц-центра «Москва».
Для начала определимся с термином «Конференция»
Конференция — деловое мероприятие, участники которого собираются для обсуждения и решения различных вопросов. Чаще всего это бизнес-проект: слушатели покупают у организатора билеты. Если вы хотите, чтобы ваш проект был успешным, в том числе с финансовой точки зрения, придется приложить немало усилий и учесть массу тонкостей. Сверьтесь с нашим чек-листом. Мы уверены: в нем вы увидите и моменты очевидные, и не очень.
Тема
50% успеха конференции — ее тематика. Собрать участников можно только на мероприятие с актуальной и по-настоящему интересной для вашей целевой аудитории повесткой. И, конечно, яркими спикерами, чьи компетентность и опыт не вызывают сомнений.
Сроки
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Второе. Когда вы будете отправлять участникам приглашения, там уже должно быть указано место проведения. С площадкой для однодневных конференций нужно определиться как минимум за месяц, а лучше — за три. Крупные форумы с большим количеством участников стоит планировать за полтора-два года. Почему? Потому что подходящие для форумов и семинаров залы, как правило, в бизнес-среде города знают и бронируют заранее. Чем раньше начнете подготовку, тем шире будет выбор.
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Первое, о чем нужно помнить: у деловых мероприятий есть четко выраженная сезонность — весна и осень.
В конференц-центре «Москва», который располагается в здании одноименного 4-звездочного отеля, сейчас идет бронирование на сентябрь. Также поступают заявки от организаторов многодневных мероприятий на весну-осень 2022 года. Площадка готова работать и с экстренными запросами — количество залов позволяет. Но все же здесь рекомендуют решить главный организационный вопрос как можно раньше — для вашего же спокойствия.
Выбор площадки
Выбирая место проведения конференции, нужно учитывать: размер площадки, арендную стоимость, расположение здания, инфраструктуру поблизости, логистику внутри самой площадки, наличие доступной среды.

Понятно, что конференц-центр должен быть в удобном для всех гостей месте. Если площадка находится дальше чем в 10-15 минутах ходьбы от метро, это, скорее всего, вызовет недовольство аудитории. И даже если вы организуете трансфер от «подземки» до адреса, велик риск, что до вас доберутся не все — какую-то часть слушателей вы потеряете.

А теперь о неочевидном. Откажитесь от зала, если к нему ведет крутая лестница. Среди посетителей мероприятия наверняка найдутся люди, для которых преодолеть такое препятствие будет непросто.
Конференц-центр «Москва» отвечает всем предъявляемым к хорошей площадке требованиям:
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Центр Петербурга: площадь Александра Невского, 2.
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Станция метро прямо в здании.
Рядом остановки наземного транспорта.
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Возможность провести мероприятие с количеством участников от 10 до 1000 человек.
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Внушительный выбор: 9 залов разной вместимости, 6 банкетных залов, 4 кинозала, 2 переговорных комнаты, 1 киноконцертный конференц-зал.
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Парковка на 200 мест: можно забронировать места и оплатить их по безналичному расчету.
Команда
Один в поле не воин — это словно сказано о подготовке к конференции. Эффективно организовать сложное мероприятие может только команда, состоящая из представителей заказчика и площадки.
Менеджеры. Они взаимодействуют с лекторами, участниками, представителями конференц-центра. Выбирают зал, размещают гостей, организуют питание.

Технические специалисты. Они обеспечивают звук, свет, видео, онлайн-трансляцию. Заранее приезжают на место, проводят монтаж оборудования и тестируют его.
От заказчика нужны:
Менеджер. Он курирует мероприятие от А до Я. Его главная задача — подобрать оптимальный вариант под заданную тематику и бюджет.

Администраторы. Занимаются техническим построением залов под руководством менеджера.

Технический специалист. Отвечает за свет, звук и видео в зале. Помогает заказчику подключить оборудование, показывает, как им пользоваться, и приходит на помощь в любой нештатной ситуации во время мероприятия.
От площадки нужны:
Ирина Колбасникова, конференционный и банкетный менеджер отеля
«Я помогаю гостю воплотить все его идеи на нашей площадке: по техническому оснащению, по расстановкам, по питанию и другим организационным моментам. Показываю, как максимально упростить любую сложную задачу. Все договоренности фиксируются в плане мероприятия, который я согласовываю с заказчиком и при необходимости корректирую. Как правило, подготовку ивента мы начинаем за три месяца. В течение этого времени я постоянно нахожусь на связи с клиентом — минимум 12 часов в день. Это необходимо, поскольку все заказчики индивидуальные. И возникающие вопросы — тоже».
Бюджет
Расходы на конференцию зависят от:
Количества участников. Чем их больше, тем выше расходы.
Выбранного зала. У каждого помещения своя арендная плата.
Задействованного оборудования. Одно дело — обычное выступление лектора в небольшой аудитории, совсем другое — организация онлайн-вебинара с трансляцией в прямом эфире.
Выбранного формата питания. Вы ограничитесь кофе-брейком, закажете фуршет или орагнизуете грандиозный гала-ужин?
Тайминг
Две трети времени конференции занимает деловая часть. При этом современные мероприятия чаще всего идут в формате живого общения: слушатели могут задавать вопросы спикеру по ходу его рассказа.

Стандартная продолжительность сессии — два часа: либо академических, по 45 минут, либо астрономических. После участники должны отдохнуть, размять ноги, перекусить. Сделать это можно во время первого кофе-брейка. Второй перерыв или обед уместно устроить после второй «пары».
Обед: 45-60 минут.
Кофе-брейк: 15-30 минут;
После насыщенного дня спикерам и участникам просто необходимо дать возможность пообщаться неформально. В конференц-центре «Москва» обсудить впечатления и договориться о сотрудничестве можно в лобби-баре или панорамном ресторане с видом на Неву и Александро-Невскую лавру.
Техника
Как правило, техника в арендную стоимость не входит. Поэтому нужно заранее продумать, понадобятся ли микрофон (в зал от 30 человек — обязательно), проекционный экран, дополнительный свет. Перед конференцией не поленитесь устроить тест-драйв оборудования на площадке, чтобы на самом мероприятии не было сбоев.
Технические возможности конференц-центра «Москва»:
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Средние залы (от 30 до 100 человек) оборудованы стационарными экранами, проекторами, плазменными панелями, потолочными колонками, встроенным звуком. Лектора будет слышно из любой точки.
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Малые залы (до 30 человек) предполагают использование мобильного оборудования, которое устанавливается перед мероприятием.
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В зале «Бальмонт» (до 1000 персон) установлен направленный на сцену свет, есть вращающиеся «световые головы», большой светодиодный экран на сцене, профессиональное звуковое оборудование. Это позволяет проводить здесь не только деловые, но и культурные мероприятия (концерты, кинофестивали, презентации).
Ваша конференция пройдет с соблюдением эпиднорм. Все помещения центра оборудованы диспенсерами с антисептиком.
Питание
Качество питания серьезно влияет на мнение участников о конференции, так что недооценивать этот пункт не стоит. «Гастрономическая» часть зависит от длительности мероприятия и ваших задач.
Вариант 1
Планируете ли вы устраивать обед? Если да, то кофе-брейк может быть легким: чай, кофе, бутерброды, печенье и вода. Воду, кстати, лучше подавать бутилированную: во-первых, ее можно взять в зал, во-вторых, это гигиенично.
Вариант 2
Если обед в программу не включен, устройте плотный кофе-брейк. И предусмотрите, чтобы на площадке было кафе, в котором слушатели смогли бы подкрепиться в середине дня.
Вариант 3
К кофе-брейкам можно добавить фуршет, когда еда накрывается в отдельном зале с торжественной подачей. Допустимая посадка — обычные столы или коктейльные.
Вариант 4
Гала-ужин — деловой банкет, во время которого организатор благодарит спикеров и участников, организует неформальное общение. Эффектное завершение конференции требует продуманной рассадки, качественного меню и развлекательной программы. План гала-ужина составляется вместе с менеджером площадки.
В конференц-центре «Москва» есть два зала (650 и 1300 кв. м), которые можно использовать для услуг питания. Полностью оборудованная линия раздачи позволяет накормить до 600 -700 человек без очередей.

Можно выбрать как пакетное предложение по меню, так и создать индивидуальное по желанию заказчика. Шеф-повар ресторана в 4-звездочном отеле приготовит для гостей блюда любой кухни мира. А также составит индивидуальный рацион питания для аллергиков, вегетарианцев, постящихся и т. д.

Команда площадки поможет и в подборе культурной программы ужина: с «Москвой» сотрудничает ряд профессиональных ведущих и артистов.
Рассадка
Как правильно выбрать зал? Он должен быть оптимальным по размеру, а это зависит от численности участников. Впрочем, большое значение имеет не только площадь, но и выбранная схема рассадки:
«Театр»
Самая популярная и удобная для большого количества человек рассадка.
«Класс»
Оптимальное решение, если публике потребуется записывать лекционный материал.
«U-образная»
Подходит в случае с небольшим количеством участников, которые находятся в диалоге друг с другом.
«Единый стол»
Применяется на встречах небольшого круга лиц — например, топ-менеджеров одной корпорации.
Ирина Колбасникова, конференционный и банкетный менеджер отеля
«Каждый зал конференц-центра «Москва» легко «трансформируется» под разные типы рассадки. Мы подскажем, как даже большой зал сделать более уютным за счет правильной организации пространства.

Помимо стандартных, у нас есть четыре зала киноконцертного комплекса, разных по интерьеру и по количеству посадочных мест: от 40 до 398. Можем предложить даже зал с мягкими мешками: его наши заказчики используют для развлекательных мероприятий или психологических тренингов, где необходима спокойная, практически интимная обстановка.

В период ограничений мы провели реновацию комплекса: заменили оборудование во всех залах на более современное, а также обновили интерьер залов и холлов. Мы стали еще лучше для наших гостей» .
Размещение
Если ваша конференция с междугородним/международным участием, то необходимо продумать размещение спикеров и слушателей. Ваши гости должны жить максимально близко к месту проведения делового мероприятия. Идеальный вариант — отель и конференц-центр находятся в одном месте.
В отеле «Москва» 843 номера четырех категорий
«I категория»: 671 номер;
«Джуниор сюит»: 127 номеров;
«Люкс»: 41 номер;
«Апартамент»: 4 номера.
Пятая часть всех гостей — люди, приезжающие в Петербург в командировку. Для них в отеле действует акция «Командировочка»*: в предложение входят не только проживание с завтраком «шведский стол», но и ужин, а также поздний выезд. Приезжающим с бизнес-целями предоставляются все необходимые документы.

Для гостей отеля, которые помимо номеров арендуют залы, предусмотрены бонусы:
Привлекательные тарифы на корпоративное бронирование гостиницы и проведение деловых мероприятий.
При бронировании более 70 номеров — штабной номер «Люкс» и место на платной охраняемой парковке в подарок.**
Приоритет в обслуживании.
Возможность безналичного расчета.
Резервировать места стоит заранее — как минимум, за месяц, а лучше за два-три. При необходимости постояльцам предоставляются услуги заказа такси и экскурсий по городу. Также есть привилегии по посещению некоторых театров Петербурга.
И все же, почему именно «Москва»?
Удобная логистика самого здания: участникам конференции не придется «бегать» по разным концам отеля — залы и места для кофе-брейков находятся рядом.
Два входа в каждый зал. Это удобно при проведении выставок: посетитель заходит в одну дверь, осматривает экспозицию и выходит через вторую.
Возможность выбора — и речь не только про количество площадок. В «Москве» вы сможете накормить участников мероприятия как в залах, так и в ресторанах на территории отеля: лобби и панорамном баре на восьмом этаже.
«Москва» удовлетворяет требованиям доступной среды. В отеле есть лифты.
На этаже конференц-центра нет номерного фонда – значит, не будет и постороннего шума.
Профессиональная система звукоизоляции. Даже при одновременной организации двух мероприятий в соседних залах никто никому не помешает.
Необычные события в конференц-центре «Москва»
Бьюти-мероприятия с практическими занятиями
Соревнования по боксу
Выставка робототехники
Семинар для будущих мам
Танцевальные конкурсы
Культурные форумы других стран
Теперь вы знаете о проведении деловых мероприятий многое. Но если остались вопросы, на них с радостью ответит опытная команда конференц-центра «Москва» по телефону: 8 (812) 660-58-14.
ОРГАНИЗОВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ
Материал подготовлен специально для конференц-центра «Москва»

*Акция «Командировочка» действует до 31 декабря 2021 года. Предложение распространяется на номера категорий: стандарт, комфорт, комфорт-бизнес, полулюкс, люкс. Акцию проводит ООО «УК «Гостиница Москва»» (Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д.2, ОГРН 1157847349307 от 14 октября 2015 года, ИНН 7842068299). Подробнее об условиях читайте здесь.

** Акция, действует до 30 декабря 2021 года. Особые условия при бронировании более 70 номеров предоставляет ООО «УК «Гостиница Москва»» (Санкт-Петербург, пл.Александра Невского д.2, ОГРН 1157847349307 от 14 октября 2015 года, ИНН 7842068299). Подробнее об условиях читайте здесь.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены КЦ «Москва»
Фотограф: Михаил Огнев
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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