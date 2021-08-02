Выбирая место проведения конференции, нужно учитывать: размер площадки, арендную стоимость, расположение здания, инфраструктуру поблизости, логистику внутри самой площадки, наличие доступной среды.



Понятно, что конференц-центр должен быть в удобном для всех гостей месте. Если площадка находится дальше чем в 10-15 минутах ходьбы от метро, это, скорее всего, вызовет недовольство аудитории. И даже если вы организуете трансфер от «подземки» до адреса, велик риск, что до вас доберутся не все — какую-то часть слушателей вы потеряете.



А теперь о неочевидном. Откажитесь от зала, если к нему ведет крутая лестница. Среди посетителей мероприятия наверняка найдутся люди, для которых преодолеть такое препятствие будет непросто.

