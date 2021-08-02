Материал подготовлен специально для конференц-центра «Москва»
*Акция «Командировочка» действует до 31 декабря 2021 года. Предложение распространяется на номера категорий: стандарт, комфорт, комфорт-бизнес, полулюкс, люкс. Акцию проводит ООО «УК «Гостиница Москва»» (Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д.2, ОГРН 1157847349307 от 14 октября 2015 года, ИНН 7842068299). Подробнее об условиях читайте здесь.
** Акция, действует до 30 декабря 2021 года. Особые условия при бронировании более 70 номеров предоставляет ООО «УК «Гостиница Москва»» (Санкт-Петербург, пл.Александра Невского д.2, ОГРН 1157847349307 от 14 октября 2015 года, ИНН 7842068299). Подробнее об условиях читайте здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены КЦ «Москва»
Фотограф: Михаил Огнев
Дизайнер: Екатерина Елизарова