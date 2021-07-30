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Сплоти команду на «Фонтанка-SUP»

Шестой по счету «Фонтанка-SUP» станет местом, где корпоративные команды соберутся вместе в ярких костюмах, чтобы преодолеть девять километров по рекам и каналам в центре города. И в этом году их будет как никогда много — 18! Рассказываем о каждой из них.

«Фонтанка-SUP» всегда был отличным способом объединить трудовой коллектив. Совместное занятие спортом на воде, с которой открывается самый необычный вид на исторический Петербург, – лучше любого тимбилдинга.


Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Команда прогресса «Газпром нефти»
Молодые учёные из «Газпром нефти» и вузов Петербурга
Victoria Stenova
Bestway
GloraX Life
Кроме того, на воду «Фонтанка-SUP» выйдут дружные команды:


Setl Group
Группа «Эталон»
Didriksons
«Лента»
РСТИ
ТНТ
Хоккейный клуб СКА
Формула «Теннис-Хоккей»
СОЛОФАРМ
«Конфидент»
«Проект 111»
Aviasales
МЦ «Согаз»
И, конечно, коллектив городского портала «Фонтанка.ру»
    Команда прогресса «Газпром нефти»

    Впервые на «Фонтанка-SUP» принимают участие сапсёрферы из Бразилии и Индии. Антонио и Акит учатся на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ, который открылся при поддержке «Газпром нефти».

    Вместе с однокурсниками они присоединились к «Команде прогресса» – сборной «умников и умниц» Северной столицы. В ее составе студенты, молодые ученые и инженеры из вузов Петербурга и центров инноваций «Газпром нефти». В этом году она станет одной из самых массовых на фестивале.

    «Нас всех вдохновила идея показать, что профессия ученого вновь популярна у молодежи и идеально подходит тем, у кого есть дух первооткрывателей и кого вдохновляет всё необычное и креативное», – отметил участник «Команды прогресса» Михаил Бергарт.
    Victoria Stenova

    Наш девиз: выбирайте лучшее – это ваше будущее! Именно поэтому мы уже в шестой раз поддерживаем Фестиваль – уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города В заплыве мы принимаем участие в пятый раз, и это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег – тех, кто участвует в заплыве, и тех, кто приходит болеть.
    Victoria Stenova тренируется перед «Фонтанка-SUP»

    Bestway

    Сапсёрфинг стал невероятно популярным во всем мире видом водного отдыха, туризма и спорта. Благодаря широкому выбору SUP-досок Hydro-Force™ можно подобрать свой персональный SUP на любой, даже самый требовательный, вкус. И новички, и опытные райдеры могут провести лето не только активно, с пользой для здоровья, но и наполнить его новыми впечатлениями. Дизайнеры и инженеры Bestway® учли самые высокие требования спортсменов и спроектировали большую линейку досок, разделив их по размерам, маневренности, устойчивости и скорости.

    SUP-доски Hydro-Force™ являются многолетним лидером продаж и пользуются популярностью среди поклонников водных видов отдыха не только в России, но и во всем мире!

    Мы рады, что сапсёрфинг приобрел огромную популярность в России, и гордимся, что наша команда Bestway® Россия уже не первый год участвует в фестивале. Для нас это не только большой вызов, но и возможность участия в популяризации этого, доступного для каждого, вида спорта! На поиски приключений вместе с BESTWAY!
    Холдинг Setl Group

    Ежегодный фестиваль «Фонтанка-SUP» – это одно из самых ярких и увлекательных событий петербургского лета, уникальная возможность по-новому и с самых необычных ракурсов взглянуть на Северную столицу. Крупнейший в Европе водный карнавал заслуженно стал одной из «визитных карточек» нашего города. Его международный статус и огромное количество людей, приезжающих ради участия в мероприятии из других регионов России и даже из-за рубежа, действительно говорят о многом.
    Холдинг Setl Group рад выступать в качестве командного партнера фестиваля «Фонтанка-SUP» – одного из самых интересных и ярких мероприятий Санкт-Петербурга. В этом году наша корпоративная команда примет участие в фестивале во второй раз, но несмотря на недолгую историю выступлений, мы уже успели победить в номинации «Лучший корпоративный экипаж». Наш амбициозный коллектив, в прошлом году набравшийся опыта и получивший мощнейший заряд энергии и позитивных эмоций, намерен повторить свой громкий успех!
    Команда Setl Group провела тренировку перед главным приключением лета
    DIDRIKSONS

    Для нас «Фонтанка-SUP» – это не только возможность представить свою компанию и свой бренд, но и получить новые яркие впечатления и максимум позитивной энергии. Наша команда, как и наш бренд, всегда готова поддержать всё новое, интересное и передовое! У нас небольшой, но дружный коллектив, и все мы страстные поклонники шведского бренда, который выпускает одежду, защищающую от любой стихии. И поэтому девиз нашей команды – «Счастливы в любую погоду!». Наш бренд всегда отличала любовь к инновациям, но вместе с этим огромная социальная ответственность. Поэтому мы решили поддержать номинацию «Экокостюм». Она отражает концепцию нашего бренда – дружелюбное отношение к окружающей среде.
    «Лента»

    «Фонтанка-SUP» стремительно завоевал популярность у жителей Санкт-Петербурга.
    Нам импонируют его объединяющий дух и дружелюбная атмосфера.

    «Лента» - позитивный яркий бренд, это роднит нас фестивалем, поэтому мы с удовольствием поддерживаем его.
    Олег Беломутский, руководитель проекта Wantsup_spb

    Сапсёрфинг – это как скандинавская ходьба, только на воде: самое простое и медитативное движение. К тому же сапсёрфинг – это отличный объединяющий фактор.Можно выехать большой компанией на природу, сплавиться по речке. И всё это максимально безопасно и дружно.

    «Фонтанка-SUP» – это самое большое мероприятие по сапсёрфингу в России, а может быть, уже и в мире. Это огромная движуха, отличная атмосфера, хорошая организация и историческая часть города днём – там, где обычно нас нет.

    Чтобы создать идеальную команду по сапсёрфингу, нужно придумать единую идею своего заплыва, сделать костюмы в едином стиле, собрать команду пиратов, футбольных болельщиков. Думаю, что-то такое. Ну, и нужно обязательно потренироваться перед этим, потому что новичкам на «Фонтанка-SUP» не так просто, как хотелось бы.

    В прошлом году, кажется, были популярны костюмы коронавируса. Я надеюсь, что в этом году будет что-то более позитивное. Может, больше Адамов, Тарзанов. Наверняка кто-то оденется танкером, который перегородил Суэцкий канал. Надеюсь, что народ подойдет с воображением.
    «Фонтанка.ру»

    "Фонтанка", придумавшая самый красивый в мире SUP-фестиваль, не могла остаться только организатором. каждый год, вместе с числом участников увеличивалась и наша команда. Теперь на досках ходит почти вся компания. На этот раз нашего корпоративного оранжевого цвета на воде будет еще больше, а сапсёрф стал "домашним" спортом и отдыхом для сотрудников "Фонтанки".
    Команда "Фонтанки" готовится к «Фонтанка-SUP»

    Напоминаем, что вход на территорию стартового городка в этом году будет разрешён только участникам заплыва, прошедшим электронную регистрацию, при предъявлении (в электронном или бумажном виде):

    — ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;
    — или сертификата вакцинации;
    — или справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
    Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут.

    Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.
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    «Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

    Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

    До встречи на «Фонтанка-SUP-2021» !
    Благодарим партнеров «Фонтанка-SUP - 2021»!
    прогрессивный партнер
    Официальный партнер
    Официальный SUP-партнер
    Официальный страховой партнер
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