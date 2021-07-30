Сплоти команду на «Фонтанка-SUP»

Bestway
Сапсёрфинг стал невероятно популярным во всем мире видом водного отдыха, туризма и спорта. Благодаря широкому выбору SUP-досок Hydro-Force™ можно подобрать свой персональный SUP на любой, даже самый требовательный, вкус. И новички, и опытные райдеры могут провести лето не только активно, с пользой для здоровья, но и наполнить его новыми впечатлениями. Дизайнеры и инженеры Bestway® учли самые высокие требования спортсменов и спроектировали большую линейку досок, разделив их по размерам, маневренности, устойчивости и скорости.
SUP-доски Hydro-Force™ являются многолетним лидером продаж и пользуются популярностью среди поклонников водных видов отдыха не только в России, но и во всем мире!
Мы рады, что сапсёрфинг приобрел огромную популярность в России, и гордимся, что наша команда Bestway® Россия уже не первый год участвует в фестивале. Для нас это не только большой вызов, но и возможность участия в популяризации этого, доступного для каждого, вида спорта! На поиски приключений вместе с BESTWAY!