Ответственный подход к детским площадкам проявляет все больше застройщиков. Так, Группа RBI привлекла к созданию игровых пространств на второй очереди ЖК Ultra City ландшафтное бюро AFA, в штате которого работают не только архитекторы, проектировщики и ландшафтные дизайнер, но даже психологи, в том числе детские.
— Нам нужно было понимание того, какой действительно должна быть современная площадка, что по-настоящему нужно детям, каков современный опыт создания детских игровых пространство по всему миру, — заявил Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI
. — Несколько тезисов оказались довольно неожиданными. Например, а нужны ли вообще детям площадки? Оказывается, им, скорее, нужно место, чтобы проявить фантазию, пойти на риск, проверить возможности, познать мир. Словом, узнать, испытать или научиться делать что-то новое. И площадки им понравятся лишь тогда, когда они дают такую возможность, — иначе никто не будет на них играть!
В качестве «плохого» примера можно привести площадку в канадском Торонто, которая выиграла множество дизайнерских конкурсов и премий. Но дети на нее не хотят ни в какую — она всегда полупустая.
— Такая площадка, скорее, радует глаз дизайнера, но те ведь сами на ней не играют. Выглядит красиво, а по факту на ней ребенок мало что может делать, — прокомментировал Михаил Гущин
. — Поэтому, создавая наши площадки на Ultra City, мы понимали, что они должны быть не только красивые, но и «играбельные».