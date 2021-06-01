Безопасности детских площадок внимания уделяется едва ли не больше, чем их оригинальности и насыщенности. И начинается все с проектирования самого жилого комплекса.



— Сейчас мы все дворы проектируем изначально без машин — благо, при комплексном освоении территорий есть возможность так спланировать «посадку» домов, чтобы закрыть двор, — рассказывает Мария Кукса. — И, конечно, детское и спортивное оборудование всегда ставим на каучуке.



Особые требования предъявляются к безопасности в детских садах — поэтому даже если сад строится на территории ЖК, то оборудование там будет все равно стандартное. Ведь когда один воспитатель следит за 30 детьми, это не то же самое, что мама или няня, гуляющие с ребенком.



Михаил Гущин рассказал, что все оборудование не просто выполняется в соответствии со стандартами безопасности, но и превосходит их. «Но специалисты говорят, что важно не столько само оборудование, сколько наше отношение и поведение, — добавил он. — Знаете, какой тип оборудования площадок по статистике самый опасный, а какой — наоборот? Оказывается, самый безопасный — скалодром, а самый травматичный — батут. Хотя, казалось бы, один экстремальный, а другой «мягкий». Разгадка простая: опасность подстерегает тебя там, где ты ее не ждешь и расслабляешься, а там, где ты готов к риску, даже и падать «удобнее».



— Залог безопасности — правильное обслуживание площадок, — считает Роман Храмов. — Любая открутившаяся гайка или испорченный трос может привести к печальным последствиям, если вовремя не уделить этому внимание. Когда создаются проекты комплексного освоения, то и следить за ними проще: как правило, везде есть видеонаблюдение, есть управляющая компания.



Еще один важный аспект, по словам Романа Храмова, — серийные изделия устанавливаются на площадке или индивидуальные. Если серийные досконально и долго продумываются и прорабатываются, проходят тестирование и сертификацию и поэтому априори соответствуют всем регламентам, то индивидуальные требуют особого подхода к безопасности, тщательной проверки перед установкой. В частности, в компании «Новые горизонты» этим занимается целый отдел.



В зависимости от того, где устанавливается оборудование, могут быть использованы разные подходы. Так, Роман Храмов рассказал о площадке, установленной практически на пересечении оживленных магистралей. Она была спроектирована с одним входом, так что ребенок физически не мог выскочить за ее пределы.



— За последние несколько лет игровое оборудование прошло большой эволюционный путь — как с точки зрения материалов и внешнего вида, так и безопасности. В частности, сегодня даже покрытие игровой зоны разной толщины в зависимости от высоты и других характеристик расположенного на площадке оборудования, — сообщила Анжелика Большегородская. — Интересно, что, несмотря на стандартизацию и в какой-то мере ужесточение требований по безопасности игрового оборудования, снаряды сегодня стали более разнообразными и многофункциональными. Свобода игрового процесса очень важна: ребенок может использовать лазалки совершенно по-разному. И в этом ключе даже возможные падения — одна из составляющих игры и обучения взаимодействия с окружающей средой.



— Площадка — это безопасное место, где прочное оборудование выдерживает любые нагрузки. Для этого как раз есть нормативы и ГОСТы, — отметил Ян Фельдман. — Но при этом необходим здоровый элемент риска, иначе будет скучно. На правильно организованной площадке ребенок способен сам оценить степень опасности, а слишком сложные для него снаряды пока будут недоступны: например, малыши до них просто не дотянутся.



Также, по его словам, большую роль играет зонирование. Важно, чтобы малыши и более взрослые дети не мешали друг другу, а родители не волновались за безопасность во время игр.

