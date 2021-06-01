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круглый стол

Все лучшее — детям.

Площадка как визитная карточка жилого комплекса
фото: pixabay.com
Горка, качели, песочница — «три кита» обычных детских площадок. Но застройщики все чаще стремятся выйти за рамки стандартного набора, предлагая новоселам более креативный подход к пространству во дворе. Тем более, что значительную часть покупателей жилья составляют именно семьи с детьми.
На круглом столе «Фонтанки» представители строительных компаний, производители и поставщики оборудования, а также эксперты отрасли обсудили, почему детские площадки нужны не только детям, но и взрослым, как внедрить идеи Монтессори во дворе и что нравится жильцам больше — эко-тренд или яркие цвета.
Алексей Белоусов
генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»
Мария Кукса
руководитель по улучшению качественных характеристик продукта ЦРП «Петербургская Недвижимость» (Setl Group)
Роман Храмов
исполнительный директор компании «Новые горизонты»
Михаил Гущин
директор по маркетингу Группы RBI
Ян Фельдман
директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»
Анжелика Большегородская
заместитель генерального директора корпорации «Мегалит»
Не секрет, что значительная доля покупок жилья связана с тем, что расширяется состав семьи, рождаются дети, заявил генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

— Конкуренция на строительном рынке жесткая, но интересная, и застройщики стараются придать своим комплексам индивидуальность, — пояснил он. — А поскольку значительное количество покупателей — это семьи с детьми, то элементы благоустройства для младшего поколения играют в этом важную роль. И зачастую решение о приобретении квартиры в том или ином жилом комплексе зависит как раз от того, как родители видят там будущее: где будут проводить время с детьми, есть ли спортивные городки, насколько интересно решены элементы соответствующей инфраструктуры.

Поэтому сегодня, когда встает задача организовать пространство у дома, застройщики думают в первую очередь об этой категории покупателей.

— На нашу компанию приходится больше всего проектов комплексного освоения территорий в городе, у нас много покупателей с детьми и поэтому в каждом доме и каждом дворе мы уделяем большое внимание детской инфраструктуре, — прокомментировала Мария Кукса, руководитель по улучшению качественных характеристик продукта ЦРП "Петербургская Недвижимость" (Setl Group). — 2019-2020 годы стали для нас периодом благоустройства: мы переосмыслили подход к нему, внесли существенные изменения в подход к детским площадкам.

Интерактив плюс активность

фото: pixabay.com
Во многих дворах до сих пор не встретишь чего-то более интересного, чем «горка-качели-песочница» — причем это может быть и муниципальный двор, и площадка в современной новостройке.

— Возраст детей, которые пользуются этими элементами, — от 2 до 6 лет, представить ребенка даже 7 лет, ковыряющимся в песочнице, сложно, а горки, которые стоят во дворах, ему неинтересны. То есть дальше делать во дворе уже нечего, — констатировал Роман Храмов, исполнительный директор компании «Новые горизонты».

По его словам, ключевая тема для подростков — это гаджеты, интернет и цифровизация в целом.

— У кого есть дети старше 10 лет, те понимают, что именно это подростков сейчас интересует. Исследования показывают: современные люди проверяют телефон от 10 до 100 раз в день, так что это уже стало образом жизни, — рассказал Роман Храмов. — Поэтому и оборудование для подростков мы предлагаем на стыке двух миров: площадок для активного отдыха и цифровых технологий. То есть ты физически перемещаешься ногами по площадке, но при этом играешь в компьютерную игру. Ключевой момент — вытащить детей из дома, чтобы они играли в командах.
фотографии предоставлены компанией «Новые горизонты»
По нормативам проектируются площадки для разных возрастов: от 0 до 3 лет, от 3 до 6, от 6 до 12, подростковые и отдельно спортивные. Размер игровой зоны зависит от количества проживающих в новостройке людей. Обычно расчет идет, исходя из 0,5-0,7 кв. м на одного человека. В среднем площадь детской площадки должна быть не менее 10% от всей площади дома.

Для разработки новых площадок Setl Group привлекли психологов , которые написали концепцию грамотного гармоничного развития ребенка во дворе с разбивкой по возрастам. И уже этим летом первые площадки по новой концепции появятся во дворах жилых комплексов.

— Акцент мы сделали на возрасте от 0 до 3 лет как самом важном в развитии человека и наиболее интересном для поставщиков с точки зрения разработки нетипового оборудования, — сообщила Мария Кукса. — В этом возрасте главное — развивать мелкую моторику. Чем больше ребенок сенсорными ощущениями познает мир, тем быстрее он пойдет, тем правильнее он заговорит, тем лучше у него будет социализация в три года.

Главный элемент площадок для малышей — авторские песочницы и целые песочные городки. Здесь два вида песка — мелкий и крупный, — борта в виде сортеров, сито для экспериментов с песком, конусы и воронки, а также табуреты для мам, чтобы удобно было сидеть вместе с детьми.

— Лабиринты, бизиборды, тактильные столы и коврики — все это мы подглядели в детских садах, работающих по системе Монтессори, — пояснила Мария Кукса.
рендеры предоставлены компанией Setl Group
Ответственный подход к детским площадкам проявляет все больше застройщиков. Так, Группа RBI привлекла к созданию игровых пространств на второй очереди ЖК Ultra City ландшафтное бюро AFA, в штате которого работают не только архитекторы, проектировщики и ландшафтные дизайнер, но даже психологи, в том числе детские.

— Нам нужно было понимание того, какой действительно должна быть современная площадка, что по-настоящему нужно детям, каков современный опыт создания детских игровых пространство по всему миру, — заявил Михаил Гущин, директор по маркетингу Группы RBI. — Несколько тезисов оказались довольно неожиданными. Например, а нужны ли вообще детям площадки? Оказывается, им, скорее, нужно место, чтобы проявить фантазию, пойти на риск, проверить возможности, познать мир. Словом, узнать, испытать или научиться делать что-то новое. И площадки им понравятся лишь тогда, когда они дают такую возможность, — иначе никто не будет на них играть!

В качестве «плохого» примера можно привести площадку в канадском Торонто, которая выиграла множество дизайнерских конкурсов и премий. Но дети на нее не хотят ни в какую — она всегда полупустая.

— Такая площадка, скорее, радует глаз дизайнера, но те ведь сами на ней не играют. Выглядит красиво, а по факту на ней ребенок мало что может делать, — прокомментировал Михаил Гущин. — Поэтому, создавая наши площадки на Ultra City, мы понимали, что они должны быть не только красивые, но и «играбельные».
рендеры предоставлены Группой RBI
Было принято решение оснащать такие пространства оборудованием немецкой компании Richter Spielgeraete. По словам Михаила Гущина, это уникальные изделия, в которые вложено много ручной работы и которые сделаны из натурального дерева — альпийской лиственницы. В Петербурге можно видеть, например, их «Фрегат» в Новой Голландии и другие игровые места рядом с ним.

«Там же всегда толпы детей! — восхищается Михаил Гущин. — Уже этим летом планируем открыть первую из трех таких площадок в нашем Ultra City. Ее отличительная особенность — длинный пешеходный мостик, который еще и подсвечивается в темное время суток. Будет у нас и зона для игр с водой, в том числе настоящий ручей с игровыми элементами, пространство для игры с песком с мини-экскаватором и много других необычных вещей».
— Современные игровые площадки для детей — это не набор малых архитектурных форм, — подтвердил Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». —Каждый элемент отвечает за свой сценарий и вид деятельности: домики и интерактивные доски — для игры; полосы препятствий и скалодромы — для движения; сооружения с песком или водой — для экспериментов; настольные игры — для общения; скамейки, беседки — для отдыха.

Как пояснил Ян Фельдман, во время игр детям важно восполнить потребности в соответствии с возрастом. Так, до трех лет необходимы предметные игры, исследования и общение, поэтому зона для малышей располагает именно такой инфраструктурой. Покрытие такой площадки — галька, песок или щепа. Здесь дети чаще играют на газонах, изучая природу, поэтому больше внимания уделяется озеленению и включению элементов ландшафта в территорию площадки.

С 3 до 7 лет акцент сделан на движение, а также на эксперименты и сотрудничество, продолжил Ян Фельдман, поэтому игровая зона будет более просторной, на ней установят большой тематический комплекс с физкультурными и развивающими элементами. Места для взрослых будут расположены немного в отдалении, чтобы дети во время игр могли чувствовать свободу.
фотографии предоставлены ГК «Ленстройтрест»
В 7-12 лет детям требуется риск, общение, эксперименты и… уединение. Поэтому для них актуальны гимнастические и альпинистские стенки, спортивно-игровые комплексы, столы для настольного тенниса, а также пространство для настольных игр.

— Одним из вариантом площадки может быть строительство небольших спортивных комплексов —– велодромов, скейтпарков, мест для катания на роликах, скалодромов, уличных тренажеров и т. п. — отметил Ян Фельдман. — Например, в голландском квартале «Янила» есть скейтпарк площадью 1400 кв. м, зона воркаута, столы для пинг-понга, спортивный и игровой инвентарь можно взять в аренду. При этом в целом пространство зонировано так, чтобы игры малышей не пересекались с активностями подростков, а родители могли быть спокойны за безопасность детей во время прогулки.

В корпорации «Мегалит» говорят: важно создать комфортное пространство для игры и общения, поэтому надо уделять особое внимание функционалу оборудования и его эстетике.
фотографии предоставлены корпорацией «Мегалит»
— У нас сейчас два проекта в активной стадии реализации. И в обоих мы уделили большое внимание наполнению игровых пространств и их эстетике, — рассказала Анжелика Большегородская, заместитель генерального директора корпорации «Мегалит». — Для нас важны все детали – даже покрытие может стать частью игрового пространства. Например, на одной из площадок в «Приморском квартале» у нас изображен кит. Дети активно включают его в игру. Есть беспроигрышные снаряды, которые в любом случае будут популярны у детей. Например, та же песочница. Но то, как она будет решена — это важный вопрос, и эстетический, и функциональный. В «Доме на Львовской» в концепции двора сделан акцент на натуральности, на взаимодействии с природой, и даже ограждение песочницы соответствует этой эстетике.

Анжелика Большегородская отметила, что в «Приморском квартале» компания отдала предпочтение иностранному производителю оборудованию, но сегодня и отечественные компании предлагают интересные и нестандартные решения.

Ярко или «эко»

фото: pixabay.com
Среди трендов последних лет особенно четко прослеживается стремление к экологичности, что выражается в том числе в оформлении детских площадок.

— Мы провели опрос, в котором приняли участие около 5 тысяч мам не только из Питера, но и из регионов. Спрашивали, какие площадки им больше нравятся, — рассказала Мария Кукса. — В Петербурге 90% мам высказались за эко-площадки — наверное, играет роль близость Финляндии, Скандинавии. В регионах покупателям больше нравятся разноцветные.

В итоге в Setl Group решили сделать эко-площадки, добавив фирменный красный цвет.

Анжелика Большегородская также отметила, что эстетика детского оборудования изменилась:

— Мы склоняемся к использованию натуральных цветов и отдельных цветовых акцентов. Часто оборудование выглядит более лаконичным, но такой подход имеет обоснование: в слишком ярком и раскрашенном пространстве сложнее включать фантазию. Мы стараемся подталкивать детей к созданию большего количества различных игровых сценариев.

По «эко-тропе» пошла и ГК «Ленстройтрест»: детская инфраструктура в новых кварталах включает и стандартные площадки, и необычные игровые комплексы.

— Они выглядят довольно оригинально — нет ни одной прямой детали и ярких цветов, — пояснил Ян Фельдман. — Вместо привычной фанеры или металла конструкции сделаны из особо прочных и экологически чистых цельных бревен. При этом древесина максимально устойчива к изменчивой петербургской погоде и к испытанию детской активностью.

Кроме того, площадки для игр оборудованы за пределами внутреннего пространства двора. Такое решение позволяет обособить детскую территорию и при этом не мешать другим жильцам. Также активно задействуется природный ландшафт — холмы, впадины, большие камни, кусты и деревья. Их вписывают в игровые зоны.

Для тех, кому за...

фото: pixabay.com
Еще одна проблема, часто возникающая при прогулках с детьми, — самим родителям совершенно нечем заняться во дворе.

— Общественные пространства — это не только детские площадки, но и территория для всех людей, которые там живут, — считает Роман Храмов. — Тем более, что набирает обороты стремление к здоровому образу жизни — многие не хотят просто сидеть с пивом на лавочке.

Особая категория, по словам Романа Храмова, — это пожилые люди, которые зачастую проводят на улице больше времени, чем дети школьного возраста. «Поколение пожилых людей тоже меняется: они активны, любят гулять, хотят развлечений, — заявил он. — Недаром же у производителей оборудования есть даже отдельные линейки для пожилых».

— Мы прекрасно понимаем, что двор — не только для детей, он для всех возрастов, — согласился Михаил Гущин, — поэтому там есть разные функциональные зоны: для спорта, для отдыха и так далее. Во второй очереди Ultra City, кстати, предусмотрены амфитеатр для концертов под открытым небом и пространство для уличных выставок, городской огород и велопарковки, фруктовый сад и помещение комьюнити-центра.

Ян Фельдман сообщил, что о сочетании с другими элементами благоустройства застройщик думает еще на этапе проектирования общественных пространств — в том числе детских площадок и игровых зон. «Зонирование территории, грамотная логистика пешеходных и веломаршрутов, расположение площадок для спокойного отдыха и активный игр, «зеленых островков», арт-объектов — все предусматривается изначально в концепции квартала и потом более детально — в проекте комплексного благоустройства», — резюмировал он.

Безопасность прежде всего

фото: pixabay.com
Безопасности детских площадок внимания уделяется едва ли не больше, чем их оригинальности и насыщенности. И начинается все с проектирования самого жилого комплекса.

— Сейчас мы все дворы проектируем изначально без машин — благо, при комплексном освоении территорий есть возможность так спланировать «посадку» домов, чтобы закрыть двор, — рассказывает Мария Кукса. — И, конечно, детское и спортивное оборудование всегда ставим на каучуке.

Особые требования предъявляются к безопасности в детских садах — поэтому даже если сад строится на территории ЖК, то оборудование там будет все равно стандартное. Ведь когда один воспитатель следит за 30 детьми, это не то же самое, что мама или няня, гуляющие с ребенком.

Михаил Гущин рассказал, что все оборудование не просто выполняется в соответствии со стандартами безопасности, но и превосходит их. «Но специалисты говорят, что важно не столько само оборудование, сколько наше отношение и поведение, — добавил он. — Знаете, какой тип оборудования площадок по статистике самый опасный, а какой — наоборот? Оказывается, самый безопасный — скалодром, а самый травматичный — батут. Хотя, казалось бы, один экстремальный, а другой «мягкий». Разгадка простая: опасность подстерегает тебя там, где ты ее не ждешь и расслабляешься, а там, где ты готов к риску, даже и падать «удобнее».

— Залог безопасности — правильное обслуживание площадок, — считает Роман Храмов. — Любая открутившаяся гайка или испорченный трос может привести к печальным последствиям, если вовремя не уделить этому внимание. Когда создаются проекты комплексного освоения, то и следить за ними проще: как правило, везде есть видеонаблюдение, есть управляющая компания.

Еще один важный аспект, по словам Романа Храмова, — серийные изделия устанавливаются на площадке или индивидуальные. Если серийные досконально и долго продумываются и прорабатываются, проходят тестирование и сертификацию и поэтому априори соответствуют всем регламентам, то индивидуальные требуют особого подхода к безопасности, тщательной проверки перед установкой. В частности, в компании «Новые горизонты» этим занимается целый отдел.

В зависимости от того, где устанавливается оборудование, могут быть использованы разные подходы. Так, Роман Храмов рассказал о площадке, установленной практически на пересечении оживленных магистралей. Она была спроектирована с одним входом, так что ребенок физически не мог выскочить за ее пределы.

— За последние несколько лет игровое оборудование прошло большой эволюционный путь — как с точки зрения материалов и внешнего вида, так и безопасности. В частности, сегодня даже покрытие игровой зоны разной толщины в зависимости от высоты и других характеристик расположенного на площадке оборудования, — сообщила Анжелика Большегородская. — Интересно, что, несмотря на стандартизацию и в какой-то мере ужесточение требований по безопасности игрового оборудования, снаряды сегодня стали более разнообразными и многофункциональными. Свобода игрового процесса очень важна: ребенок может использовать лазалки совершенно по-разному. И в этом ключе даже возможные падения — одна из составляющих игры и обучения взаимодействия с окружающей средой.

— Площадка — это безопасное место, где прочное оборудование выдерживает любые нагрузки. Для этого как раз есть нормативы и ГОСТы, — отметил Ян Фельдман. — Но при этом необходим здоровый элемент риска, иначе будет скучно. На правильно организованной площадке ребенок способен сам оценить степень опасности, а слишком сложные для него снаряды пока будут недоступны: например, малыши до них просто не дотянутся.

Также, по его словам, большую роль играет зонирование. Важно, чтобы малыши и более взрослые дети не мешали друг другу, а родители не волновались за безопасность во время игр.

Наше будущее

фото: pixabay.com
Обустройство двора — процесс непрерывный, все время появляются новые тенденции, идеи, которые воплощаются на практике.

— Если сейчас впереди эко-составляющая, то, возможно, через год мы уже будем смотреть в сторону хайтека, каких-то космических форм, которые создадут нам европейские производители, — поделилась мнением Мария Кукса. — Мы всегда за то, чтобы дети максимальное время проводили в движении и на свежем воздухе.

Она отметила, что актуальная тема — выделять пространства вне дворов, где можно создавать музыкальные площадки, так как для замкнутых пространств это слишком громко.

— Я надеюсь, что среди застройщиков все больше будет экспертов, и только вместе с ними мы сможем реализовать правильные концепции, — считает Роман Храмов. — В целом же универсальных рецептов не бывает — для каждого проекта требуется проработка решений, собственное наполнение. И только с индивидуальным подходом мы достигнем синергии между жителями и тем, как устроено дворовое пространство.

Алексей Белоусов, в свою очередь, отметил, что застройщики будут все больше внимания уделять такому важному элементу инфраструктуры, и посетовал, что в Петербурге нет большого количества солнечных дней. «Если бы мы жили в более солнечном климате, то, уверен, площадки были бы еще больше востребованы», — резюмировал он.
Текст: Мария Мокейчева
Корректор: Елена Виноградова
Куратор: Ольга Карпусь
Верстка: Татьяна Сорокина