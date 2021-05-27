Девушке знатного происхождения было практически невозможно найти работу в Петербурге. Считалось, что обеспечивать семью должен мужчина. Поэтому за прилавками магазинов с модными платьями стояли дамы родом из Европы, а для русской обедневшей дворянки это было бы позором. В перечне «разрешенных» профессий можно назвать разве что шитье на дому, но за это платили копейки. Решение брать барышень в штат телеграфной службы, принятое в 1864 году, оказалось почти революцией на рынке труда. К моменту открытия телефонной станции на Большой Морской, 22 петербурженки уже могли трудиться, получая достойное вознаграждение и не бросая тень на свою репутацию.



Справедливости ради отметим: кандидатки в телефонистки проходили строгий отбор. На работу принимали только незамужних дворянок определенного роста и т. д. Сейчас бы мы эти требования назвали сексистскими. Но в тот исторический момент это стало важнейшим шагом к обретению женщинами независимости. В общем, «Алло, барышня!»

