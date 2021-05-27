7 адресов, связанных с развитием связи в Петербурге
Как вошли в нашу жизнь телефоны? Кто на самом деле придумал Clubhouse? Где мэр Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в стране звонок по сотовому? По самым интересным местам, отражающим развитие связи в России, нас проведет директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин. Приглашаем читателей «Фонтанки» на фотоэкскурсию.
Эффектное здание в стиле модерн построено в 1904 году для производителя швейных машин «Зингер и Ко». Оно стало воплощением самых передовых технологий начала века. Например, внутри стен были устроены вентиляционные шахты, скрытые водосточные трубы монтировались прямо в стены, а крышу очищала специальная паровая система.
С 2010 года тут находится офис «ВКонтакте». Переоценить нашу соцсеть довольно сложно: хоть во всем мире главенствует Facebook, но в России (и еще в Китае) популярны локальные социальные сети.
Здесь же, в доме Зингера, разрабатывали мессенджер Telegram, аудитория которого уже перевалила за 500 млн пользователей благодаря уникальному функционалу — приватности, отсутствию спама, высокой скорости передачи данных и многим другим преимуществам.
… Но какая же экскурсия без легенд? С домом на Невском, 28, тоже связана одна. Как вы знаете, угловую башню здания венчает стеклянный глобус диаметром 2,8 м. По вечерам он «играет» разными цветами. Говорят, в десятые годы нашего столетия подсветка зависела от настроения Павла Дурова. Как уверяли приближенные лица, специальное устройство измеряло пульс, температуру тела и другие показатели самочувствия основателя «ВКонтакте». Компьютер по беспроводной сети получал эти данные, анализировал и выбирал цвет в соответствии с настроением Дурова: красный — значит, известный программист «в ударе»; синий — Павел придумывает новую фичу на сайт, зеленый тоже соответствовал какому-то настроению. Чем руководствуются при выборе цвета сейчас, неизвестно.
Невский проспект, 28. Дом Зингера
На главной улице Петербурга расположился и дом норвежского предпринимателя Г. И. Гансена. В 1882 году (139 лет назад!) здесь на втором этаже начала работать первая телефонная станция в России. Решение об организации телефонной связи в стране одобрил император Александр II незадолго до своей кончины. Государственный тендер получил петербургский купец, вскоре перепродавший его американской компании «Белл». Иностранцы владели станцией 20 лет.
Дом Гансена — первая телефонная станция в Петербурге
Станция обслуживала 128 абонентов семи магистральных линий. Домашний телефон в то время был очень дорогим удовольствием — его содержание обходилось в 250 рублей в год (зарплата рабочего за полгода). Если аппарат находился далеко от станции, абонент платил еще по 50 рублей за каждую версту (1,06 км). Проработала станция на Невском до 1891 года.
В 1870-х годах этим зданием владел промышленник и инженер Людвиг Нобель, старший брат знаменитого учредителя Нобелевской премии. После смерти домовладельца вдова сдала фирме «Белл» помещения под вторую телефонную станцию.
Американские телефоны «Белл» были довольно дороги в обслуживании и часто ломались. Постепенно их вытеснили аппараты шведской компании «Эриксон». В Петербурге у «Эриксон» был свой завод, на котором к 1917 году работало 3500 человек — в два раза больше, чем на головном предприятии в Стокгольме.
В 1990-е годы «Эриксон» вернулась на российский рынок. Фирма до сих пор поставляет оборудование для сотовых сетей, в том числе для Tele2. Их оборудование стоит на коммутаторах и базовых станциях оператора.
Большая Конюшенная улица, 29. Дом Нобеля — вторая телефонная станция
Станция обслуживала самую длинную телефонную линию в Европе в то время — между Петербургом и Москвой.
У Tele2 также шведские корни. Компания переняла у скандинавов разумный подход к бизнесу. Можно прийти на рынок позже остальных, но за счет более качественного и сбалансированного продукта занять лидирующие позиции. Не инвестировать в эксперименты, а доработать то, что востребовано клиентами.
В 1964 году здесь состоялся первый разговор между Ленинградом и Москвой посредством автоматической телефонной связи. Тогда же на станции начал работать первый в СССР монетный междугородный телефонный автомат.
А еще в 70-х на Большой Морской зародился «телефонный эфир», аналог современного Clubhouse. Произошло это, как бы мы сейчас сказали, благодаря багу на АТС. Позвонив на не принадлежащий никому номер, можно было соединиться с большим числом абонентов в режиме конференц-связи. Тогдашняя ленинградская молодежь такого слова не знала, поэтому называла это просто «эфиром». Модным каналом связи активно пользовались фарцовщики, неформалы, да и все те, кто просто хотел пообщаться и познакомиться по телефону.
Междугородняя телефонная станция и ленинградский «телефонный эфир»
Центральная телефонная станция работала на Малой Морской с 1 января 1905 года по 1950 год. Это место сыграло важную роль в эмансипации женщин в России. Заинтригованы? Рассказываем.
Девушке знатного происхождения было практически невозможно найти работу в Петербурге. Считалось, что обеспечивать семью должен мужчина. Поэтому за прилавками магазинов с модными платьями стояли дамы родом из Европы, а для русской обедневшей дворянки это было бы позором. В перечне «разрешенных» профессий можно назвать разве что шитье на дому, но за это платили копейки. Решение брать барышень в штат телеграфной службы, принятое в 1864 году, оказалось почти революцией на рынке труда. К моменту открытия телефонной станции на Большой Морской, 22 петербурженки уже могли трудиться, получая достойное вознаграждение и не бросая тень на свою репутацию.
Справедливости ради отметим: кандидатки в телефонистки проходили строгий отбор. На работу принимали только незамужних дворянок определенного роста и т. д. Сейчас бы мы эти требования назвали сексистскими. Но в тот исторический момент это стало важнейшим шагом к обретению женщинами независимости. В общем, «Алло, барышня!»
Большая Морская улица, 22. Центральная телефонная станция Петербурга в начале XX века
Здесь находится Центральный музей связи имени А. С. Попова. До сих пор ходят жаркие споры, кто изобрел радио: Попов или Маркони. Ни одного, ни второго на самом деле нельзя назвать единственным автором, потому что вклад в создание радио внесли ученые всего мира. Но, безусловно, Александр Попов входит в число первых среди десятка инженеров. Он, как и Маркони, совершенствовал открытия других ученых, работавших над теорией электромагнитных волн. В частности, довел до ума приемник англичанина Оливера Лоджа. Тот факт, что Попов на 1,5 года опередил Маркони со своей системой, позволило европейским и американским компаниям не платить фирме Маркони за патент (патент Маркони действовал только в Англии).
Почтамтская улица, 7. История радио
9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал первый в России звонок по сотовому телефону. Это произошло в Доме архитектора. Звонил он коллеге из Сиэтла через оператора «Дельта Телеком». Позже «Дельта Телеком» стала работать под брендом SkyLink, который сейчас принадлежит компании Tele2. Кстати, юридическое лицо петербургского филиала Tele2 «Санкт-Петербург Телеком» основано в 1992 году — раньше всех существующих сейчас мобильных операторов в Северной столице. Компания работала под брендом Fora, а Tele2 стала с 2003 года.
Дом архитектора. Первый звонок по мобильному
За последние годы Tele2 сделала большой рывок в развитии качества связи в Петербурге и Ленобласти. Оператор постоянно расширяет зону действия сети и скорость мобильного интернета. Это позволяет выдерживать высокие нагрузки на сеть в период праздников, массовых мероприятий, самоизоляции, а также обеспечивать надежную связь при постоянно растущем трафике.
Материал подготовлен специально для Tele2.
Редактор: Анастасия Коренькова Корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены компанией Tele2 Другие источники фотографий и иллюстраций: wikipedia.org, freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова