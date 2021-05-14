«Игроки» не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей. В каждом выпуске публике предстоит наблюдать, как три команды соревнуются с тремя экспертами. В интеллектуальном поединке сойдутся юристы, инженеры, студенты, музыканты, бизнесмены — с одной стороны. И актеры, спортсмены, общественные деятели, любители интеллектуальных игр — с другой. В первых сезонах в эфире появятся: актер Сергей Рост, музыкант Билли Новик, футболист Владислав Радимов, иллюзионист Александр Муратаев, политтехнолог Александр Ершов, диджей Дарья Богачева.



Кто окажется самым эрудированным и азартным? Чей каверзный вопрос заведет в тупик участников? Что победит — командный дух или личная харизма? Узнаем совсем скоро.

