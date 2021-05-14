Ставка на интеллект. В эфире петербургского ТВ — премьера шоу «Игроки»
Интеллектуальная битва, которая придется по вкусу петербуржцам. 15 мая в телеэфир выходит шоу «Игроки». Премьеру покажет Телеканал «78».
Создатели подчеркивают: новый телепроект — петербургский по духу. Его снимают в музее современного искусства «Эрарта». Лицом программы стал актер и ведущий Александр Малич. Эксперты, которые вызывают игроков на интеллектуальный поединок — звезды из Северной столицы, — не нуждаются в особом представлении. Но главное — в шоу есть та интеллигентность, что выделяет город на Неве.
«Игроки» не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей. В каждом выпуске публике предстоит наблюдать, как три команды соревнуются с тремя экспертами. В интеллектуальном поединке сойдутся юристы, инженеры, студенты, музыканты, бизнесмены — с одной стороны. И актеры, спортсмены, общественные деятели, любители интеллектуальных игр — с другой. В первых сезонах в эфире появятся: актер Сергей Рост, музыкант Билли Новик, футболист Владислав Радимов, иллюзионист Александр Муратаев, политтехнолог Александр Ершов, диджей Дарья Богачева.
Кто окажется самым эрудированным и азартным? Чей каверзный вопрос заведет в тупик участников? Что победит — командный дух или личная харизма? Узнаем совсем скоро.
ТВ-шоу появилось в эфире благодаря креативной команде компании «Эмпрана-Бренд». У создателей «Игроков» богатый опыт организации нетривиального и активного досуга: в послужном списке есть проведение игр на Петербургском экономическом форуме, Туристическом и Спортивном форумах и других официальных мероприятиях. Игорь Калинин, автор идеи проекта, и сам попытает удачу в эфире.
Игорь Калинин: «Игроки» каким-то удивительным образом стали игрой о людях и про людей. Мы даже звездных экспертов видим в ней в неожиданных ролях; за абсолютно разные команды игроков болеем, как за любимые спортивные клубы и сборные, а неожиданные ходы жеребьевки воспринимаем, как повороты собственной судьбы».
Узнать много интересного об «Игроках» можно в соцсетях шоу:
На официальном сайте проекта igroki.tv можно подать заявку на участие в программе. Включайте главный городской Телеканал «78», смотрите новое шоу 15 мая в 16:00. Продолжение — на следующий день, в воскресенье. А закончится сезон 22 и 23 мая.
Материал публикуется специально для компании «Эмпрана-Бренд».