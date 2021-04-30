«ДОКТОР ПИТЕР»:
МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО
МЕДИКАМ — ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
«ДОКТОР ПИТЕР»:
МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО МЕДИКАМ — ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Увидеться и поговорить лицом к лицу, без разных «онлайн-примочек», услышать слова благодарности от представителей власти и бизнеса, от журналистов и своих бывших пациентов дорогого стоит, — говорили врачи на церемонии, организованной для них и о них.

В конгресс-холл гостиницы «Москва» «Доктор Питер» пригласил коллективы врачей учреждений, в которых лечили петербуржцев, инфицированных коронавирусом, и тех, кто в условиях ограниченного доступа к медицинской помощи спасал нуждающихся в ней срочно.
Символом нашей особенной церемонии не случайно был выбран кит – величественное животное, которое выныривает на поверхность воды, чтобы сделать глоток воздуха. Кит – как символ дыхания, подаренного Петербургу медиками. Они не покидали красные зоны, боролись за каждую жизнь.
Напомним, «Доктор Питер» традиционно проводит церемонию награждения по результатам ежегодного «Рейтинга лучших государственных клиник Петербурга по версии медицинского сообщества».

В 2020-м году такой рейтинг мы впервые за 11 лет не составляли. Пандемия коронавируса изменила и нашу жизнь, и систему здравоохранения. Больницы, в которых прежде оказывалась помощь по самым разным медицинским профилям, стали клиниками одной болезни — COVID-19. Их представителей, а также сотрудников службы скорой помощи и скоропомощных стационаров, которые приняли на себя основную нагрузку по оказанию экстренной помощи, «Доктор Питер» и ежегодные партнеры рейтинга пригласили на другую церемонию.

Мы назвали ее «Признание и признательность». Чтобы сказать спасибо врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам.

Представители клиник получили подарки от компании «Родник – минеральные воды Чехии и Сербии», а Командам спасения подарки вручила еще и фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС». Компания "ВодоходЪ" презентовала скидку для всех медицинских работников на речные круизы.
Больше фотографий с церемонии «Доктора Питера» «Признание и Признательность» можно скачать здесь:
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Первые койки, которые развернул город, были незначительные — 500 взрослых и 300 детских. А на пиковых точках пандемии мы развернули около 13 тысяч коек. Это колоссальное количество. Задействованы были многие ресурсы города, вспоминал на церемонии вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев начало эпидемии и со сцены обращался со словами благодарности к медикам, работавшим в красной зоне. Если это не подвиг, то я не знаю, как это назвать. Наверное, это что-то такое значительное, что каждый совершил. Мы, все жители Петербурга, благодарны им за это. Всем медикам мы хотим сказать спасибо от всех горожан и, естественно, этот подвиг мы никогда не забудем. Правительство города будет всячески помогать всем, кто участвовал в борьбе с пандемией.
Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга
С самого начала пандемии стало понятно, что единственная в городе инфекционная больница им. Боткина не справится с ожидаемым потоком пациентов, в эпидемию начали входить многопрофильные скоропомощные больницы. Вошли и не вышли из нее до сих пор, кроме Боткинской больницы, Городская больница № 20 (с поликлиникой № 42), больница Святого Великомученика Георгия и Покровская больница. Они и по сей день работают в инфекционном режиме.
У каждой больницы есть свои истории спасения пациентов. С большой сцены рассказали лишь о малой части врачебных подвигов, цена которым — спасенная жизнь.
Команда спасения Городской больницы Святого Георгия
Антон Димов поступил в Городскую больницу Святого Георгия в тяжелом состоянии. И умер. Дежурная бригада вернула его к жизни. А потом врачам клиники пришлось это делать с тем же пациентом еще 12 раз за ночь. Самый продолжительный эпизод клинической смерти составил 20 минут.
У Антона — генетическая предрасположенность к тромбообразованию. Для его спасения выполнили системный тромболизис. Пациент провел 2 дня на искусственной вентиляции легких, а затем был переведен на клиническое отделение. Спустя месяц его выписали.

Врачи говорят, что на их памяти он первый пациент, которого потребовалось возвращать к жизни 13 раз. И считают спасение Антона одной из самых ярких побед «ковидного» года.
Антон Димов
Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи
— Для меня, однозначно, этот год был сродни военному положению. Когда речь не могла идти о деньгах, а речь шла о спасении жизни. При этом ты прекрасно понимал, что у тебя есть ресурсы, которые должны быть эффективнейшим образом скрупулезно использованы, чтобы они спасли как можно больше жизней. И как можно больше была сохранена нормальная жизнедеятельность за пределами этой трагедии: студенты должны учиться, кроме инфекционных есть другие болезни и они должны тоже лечиться, скорая помощь должна работать на обоих фронтах. И это 2020 год. Мы, конечно, вышли из него сильнее, чем входили. Хотя запомним его навсегда, сказал в интервью Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи.
Основную коронавирусную нагрузку в детстве взяла на себя Городская больница № 5 им. Филатова. В первую волну ей помогала полностью переведенная под прием пациентов с инфекцией Детская больница Святой Ольги. Тяжелых пациентов принимали в Педиатрическом университете.
— В период коронавируса, пандемии, в течение прошлого года мы тоже помогали по мере собственных сил. Мы помогали врачам, поддерживали их нашей минеральной водой. И врачам нужна была эта помощь, потому что им просто хотелось пить, им не хватало этого, сказала в интервью «Доктору Питеру» партнер церемонии Наталья Бенберя, основатель компании «Родник минеральные воды Чехии и Сербии» . — И как могли, мы помогали. И, конечно, когда нас пригласили принять участие в этой церемонии, мы с радостью согласились, потому что была возможность устно, со сцены выразить неизмеримую мою благодарность нашим замечательным врачам-героям. Мою личную благодарность и, я думаю, благодарность всех жителей нашего города.
Наталья Бенберя, основатель компании «Родник - минеральные воды Чехии и Сербии»
Больницы-тысячники, в мирное время принимавшие пациентов с разными патологиями, тоже превратились в клиники одной болезни. Они были «ковидными» в первую волну, выходили из коронавирусного режима и в режиме нон-стоп начинали принимать пациентов, которые заждались специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Во вторую волну возвращались к инфекционному режиму работы. Это Городская многопрофильная больница № 2, Александровская и Мариинская больницы, Госпиталь для ветеранов войн.
— Хочется поблагодарить всех от санитарок до главных врачей. Это действительно мужественные люди у меня много друзей, которые работали в красных зонах. Те, которые выходя, выливали из бахил по 2-3 литра воды и худели за смену на 3-4 килограмма, отметил Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению. — Кто-то, когда закрывалась красная зона, говорил «Я хочу перейти в другую больницу» переходили, начинали работать с новыми коллективами. Анестезиологи, реаниматологи, обычные терапевты. Напомню, что в приемных покоях у нас работали врачи ЛФК, физиотерапии, логопеды, они принимали людей, потому все остальные были заняты работой в красных зонах. Им громадное спасибо да, они врачи, но это не совсем их профиль, они занимались совсем другим в обычной жизни.
Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению
Команда спасения Городской многопрофильной больницы № 2
У 36-летнего Алана Сизова было 80-процентное поражение легких плюс эндокардит. Эти патологии утяжеляют друг друга. В прон-позиции для облегчения дыхания лежать он не мог — задыхался из-за сердечной недостаточности.
Алан Сизов
Сажали на стул или в кровати обкладывали подушками: сатурация снижалась до 67 — легкие, пораженные коронавирусом, не справлялись в этом положении. Даже при повороте на бок терял сознание.

Врачи приняли решение об операции на открытом сердце: удалили инфицированный бактериями клапан и имплантировали искусственный. К третьему дню после операции поражение легких достигло уже 100 %.

Врачи круглые сутки подбирали терапию, дыхательные режимы, и наконец пневмония начала разрешаться. Перед выпиской контрольная эхокардиография показала: в полостях всё чисто, клапан работает нормально.
Команда спасения Городской Александровской больницы
К восьмому дню лечения дома состояние Петра Сивинского резко ухудшилось. Скорая доставила в Александровскую больницу, ковидная пневмония прогрессировала. В реанимации на высокопоточной вентиляции поражение легких 90 % — почти тотальное.

На утро второго дня в реанимации сосудистая катастрофа — ишемический инсульт. Он обнаружился практически сразу — мужчина не понимал обращенную к нему речь и не мог отвечать на вопросы, а при попытке положить его в прон-позицию медикам тут же стало понятно, что правая сторона обездвижена.
Но врачи говорят, что пациент родился в рубашке: тяжелое ковидное осложнение настигло его в больнице.

Тромболитическая терапия, потом тромбоэкстракция, установка стента. Несмотря на то что инсульт был обширный, пациенту уже в течение первых суток стало легче. А потом — полный курс послеинсультной реабилитации.

Выписали Петра Сивинского с еще сохранившимся остаточным неврологическим дефицитом, но сегодня уже ничто не мешает ему полноценно жить и не зависеть от помощи окружающих.
Петр Сивинский
Петр Яблонский, директор СПбНИИ фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета СПбГУ, главный хирург Петербурга
— Я был поражен той жертвенности, готовности пойти первым в красную зону, и, будучи ответственным человеком, я не мог этого допустить. Поэтому в ход пошли все личные знакомства, связи — у нас появились гуманитарные комплекты для безопасности персонала, мы устраивали тренировки. Это позволило как-то пережить короткую, но очень тяжелую тревожную полосу. Первый уровень тревоги ушел после визита в красную зону. Я увидел, что всё работает, все одеваются, все умеют, всего в достатке. И я увидел улыбающиеся глаза персонала — им это реально нравилось. Они наконец-то почувствовали это единение всех — власти, врачей, сестер, санитаров, отметил главный хирург Петербурга, директор СПбНИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.
Напомним, когда еще в первую волну заболеваемость росла так, что коек для пациентов с ковидом не хватало, к борьбе с ним подключили клиники, продолжавшие принимать пациентов с разными патологиями, как в плановом, так и в экстренном режиме. Они «поделились» койками с инфекционной службой — изолированные помещения и часть сотрудников перевели в коронавирусный режим…

Это психиатрические больницы — им. Скворцова-Степанова и им. Кащенко, а также Городская больница № 40 и пансионат «Заря», Городская больница № 15, Городская клиническая больница Святителя Луки.
Вы знаете, было совершенно необычное ощущение сегодня, что я нахожусь в зале с очень живыми людьми. Давно такого не было. Люди настолько полны энтузиазма, полны силы, и они дарят эту силу другим, делятся ею. Наверное, в этом и есть истинный смысл жизни — по-настоящему делиться с окружающими людьми, подчеркнула Инга Ярош, руководитель департамента по связям с общественностью холдинга Setl Group, официального партнера церемонии «Доктор Питер Признание и признательность».
Инга Ярош, руководитель департамента по связям с общественностью холдинга Setl Group
Пушкин, Петродворец и Колпино, обычно принимающие «своих» жителей и ближайших пригородов, стали центрами приема инфицированных коронавирусом практически со всего города.

Для лечения ковида Городскую больницу им. Семашко, Николаевскую и 33-ю больницы полностью обеспечили кислородом, ИВЛ и всем необходимым для спасения пациентов.
Александр Кокшин, начальник управления внутреннего туризма компании «ВодоходЪ»
— Мы хотели сказать спасибо всем медицинским работникам России от отрасли туризма, и в частности от нашей компании "Водоход". Буквально недавно мы ввели скидку для всех медработников на все наши речные круизы. Хотим таким образом внести свой скромный вклад и сказать спасибо за то, что наша отрасль в этом году по плану стартовала и речные круизы уже совершаются - именно благодаря слаженным действиям врачей и всех медицинских учреждений. Просто говорим спасибо за то, что мы работаем, — сказал врачам слова благодарности Александр Кокшин, начальник управления внутреннего туризма компании «ВодоходЪ», партнер церемонии.
Но всё равно сил городских медицинских учреждений не хватало. И власти Петербурга призвали на помощь в борьбе с коронавирусом федеральные клиники. Они перестроили часть своих подразделений на работу с инфекцией.

Как и некоторые городские больницы, «входили» в ковид и «выходили» из него, потом опять «входили». Большинство из них продолжали оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь пациентам с самыми разными заболеваниями — петербуржцам и жителям других регионов России.

Это Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова, Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова, Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Окружной центр № 122 работает в ковиде и сегодня.
— Врачи работают это ключевое слово. Нас тоже всех учили, что есть клятва Гиппократа и прочие всякие условности древние. На самом деле это люди, которые работают, работают профессионально, работают действительно не жалея себя. Они так работали и раньше. Просто, может быть, мы этого не замечали в силу того, что не было такой потребности в обществе. Сейчас она есть, и мы видим, как для нас важны врачи. Если завтра случится некая другая ситуация, может быть, мы увидим, насколько для нас важны учителя или инженеры, и тогда у нас в обществе будет все гораздо лучше, сказал в интервью Сергей Богомолов, генеральный директор АО «Ювелирторг», партнер церемонии.
Сергей Богомолов, генеральный директор АО «Ювелирторг»
Команда спасения Национальный исследовательский медицинский центр им. Алмазова
Андрей Коровин
За три последних месяца 33-летний житель Андрей Коровин пережил два дня рождения. Сначала пересадка донорского сердца — свое собственное не справлялось с нагрузкой из-за дилатационной кардиомиопатии. Послеоперационный период протекал сложно — развилась полиорганная недостаточность, почечная дисфункция. Только справились с осложнениями и уже реабилитация подходила к концу, но тут — новое испытание: Андрей заразился коронавирусом. Поражение легких стремительно достигло 80%, лечили на отделении, подключив к высокопоточной кислородотерапии, подбирая лекарства так, чтобы не не навредить тяжело доставшемуся новому сердцу. В итоге врачи центра Алмазова дважды «вытащили» сложного пациента.
Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС»:
– Всем участникам противодействия коронавирусной инфекции пришлось молниеносно адаптироваться к сложной эпидемиологической ситуации и принимать решения, которые позволили обеспечить коечный фонд, лечение инфицированных COVID-19, снизить нагрузку на здравоохранение и в результате взять под контроль распространение заболевания. Этого удалось добиться благодаря эффективным административным решениям ключевых клиник участников борьбы с коронавирусом, прежде всего государственных, и беспрецедентно жертвенному труду всего медицинского персонала. С риском для своей жизни и жизни своих близких вы каждый день сражались за жизни пациентов и продолжаете избавлять их от недуга, хоть уже и не в таком массовом и гипертрофированном объеме. Мы знаем, что клиники понесли многочисленные потери героев-медработников. Это невосполнимая тяжесть утраты для родных, коллег, петербуржцев.

Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС»
«ВЕРТЕКС» не мог остаться в стороне. Содействие компании поддержке команд спасения, всех медиков участников сопротивления эпидемии с помощью церемонии награждения в знак признательности к вам это естественное искреннее желание и самое малое, что мы можем сделать. Отмечу, что сказать спасибо за ваш подвиг возможно благодаря создателям проекта «Доктору Питеру» и «Фонтанке.ру», которые отличаются человечным подходом к виновникам своих торжеств и преследуют на церемониях цели создания трогательной и душевной атмосферы, а мы вместе с ними. Пока вы спасали людей на передовой, мы делали для них лекарства. Как фармпроизводитель социально значимой продукции в условиях пандемии «ВЕРТЕКС» не мог закрыть производство и должен был обеспечить такой режим работы, чтобы свести к нулю риски массового заражения на заводе и продолжать выпуск продукции. Помощь в обеспечении системы здравоохранения необходимыми в эпидемию препаратами стала для компании приоритетной задачей. Мы оперативно в несколько раз увеличили объем производства антибиотиков, которые входят в схемы бактериальной терапии при осложнениях на фоне COVID-19 в рекомендациях Минздрава. Это также был самый трудозатратный опыт за всю более чем 20-летнюю историю «ВЕРТЕКСА» с его основания. Вместе с вами мы делаем одно дело, уверен, что главная общая награда выздоровевшие и спасенные пациенты.
С начала эпидемии все почести, слова благодарности за самопожертвование и верность профессии адресовались больницам, в которых медики надели СИЗы и работали с непонятной опасной инфекцией. Про них говорили: работают на передовой. Больницы, принимавшие всех обращающихся за экстренной помощью, называли тылом. Но в этом тылу было часто совсем не легче, чем на передовой. Бригады скорой работали тоже на износ. В этих медицинских организациях, тоже работающих в экстремальных условиях, как и в ковидных больницах, медики заражались коронавирусом и работали с чрезвычайным напряжением: Городская больница №26, Городская больница святой преподобномученицы Елизаветы, Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП).
Команда спасения Городской больницы № 26
Елене Владимировне Варге на днях исполнилось 95 лет. Она врач, больше 30 лет возглавляла Консультативно-диагностический центр № 85. Со своей брадикардией жила не первый год. По закону подлости именно во время пандемии наступил критический момент, когда консервативное лечение не помогало.
Елена Варга
Про риск заразиться коронавирусом в больнице всё понимала, но говорила: «Чего мне бояться, если я пережила войну?»

В Городском юго-западном центре интервенционной аритмологии 26-й больницы ее прооперировали — имплантировали кардиостимулятор.

Сергей Юзвинкевич, руководитель центра интервенционной аритмологии, объяснил: из-за кратковременных остановок сердца у нашей пациентки в любой момент могла наступить внезапная сердечная смерть. Срочную операцию сделали, по сути, чтобы избежать фатального исхода.
«Сутки без роздыха и нету воздуха»
Это слова из песни Владимира Салухова, начальника 1-й кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей). И дальше: «Труд в медицине, поверь, не мёд. Славы в ней нет, и нет банкнот. Только готовность помочь всегда. Нас вспоминают, когда беда».
— Мне кажется, что врачи в этой пандемии совершенно внезапно, но абсолютно заслуженно вернули какой-то очень для себя высокий статус в глазах обывателя, — сказал на церемонии Владимир Салухов. — Мне кажется, что обществу стало понятно, что по-настоящему важно, а что является наносным и второстепенным. Вместе с этим стало понятно, какие у нас хорошие люди живут в стране. Вы помните, как волонтеры, самые простые люди помогали, приезжали в больницы, привозили продукты. И это было очень ценно, - подчеркнул автор песни Владимир Салухов, полковник медицинской службы, начальник 1-й кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) ВМА им. Кирова.
Владимир Салухов, полковник медицинской службы, начальник 1-й кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) ВМА им. Кирова
Обычно на мероприятиях, посвященных «Рейтингу лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества», мы называем его участников победителями. Но 2020 год и уже треть 2021-го показали, что профессиональные победы бывают разными. Всем нам — и врачам, и их пациентам, очень хочется, чтобы через как можно более короткое время нейрохирурги и кардиохирурги, неврологи и урологи вспоминали, как будучи инфекционистами, победили ковид. Да, из этого сражения вышли с потерями, трагедиями. Но и с невероятными, удивительными спасениями пациентов.

И сегодня мы говорим им большое искреннее спасибо, за то, что с самого начала эпидемии они не растерялись перед неизвестным вирусом. Да, сами боялись его, но боролись. Спасибо за профессионализм, за самопожертвование. Абсолютно заслуженно сегодня называют медицинских работников героями нашего времени.
Мы искренне благодарим наших друзей и партнеров, оказавших поддержку проекту для государственных клиник Петербурга «Признание и Признательность»:
ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ Холдинг Setl Group
  • Холдинг Setl Group лидер строительной отрасли Северо-западного региона. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию более 1 млн м2 жилья .
ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ Компанию «ВодоходЪ»
  • Компания «ВодоходЪ» лидер круизной отрасли России. На протяжении 17 лет является крупнейшим оператором речных круизов в стране и туристическим оператором полного цикла.
ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ Сеть ювелирных магазинов «Ювелирторг»
  • АО «Ювелирторг» это сеть ювелирных магазинов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, в которых знают о красоте ювелирных изделий и современном дизайне всё. Это компания, заслужившая за 85 лет своей истории безоговорочное доверие покупателей и поставщиков. Формула такой репутации проста: гарантированное качество изделий, высокий уровень обслуживания и исчерпывающий ассортимент. Каждый найдет здесь изделие на свой вкус – от классических гарнитуров до авангардных, с оригинальным дизайном. Кроме традиционных ювелирных украшений из золота и серебра с драгоценными камнями и самоцветами «Ювелирторг» предлагает большой выбор столового серебра, сувенирной продукции, камнерезную пластику, изделия детского ассортимента.
ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ — Фармацевтическую компанию «ВЕРТЕКС»
  • Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» основана в 1999 г. В 2003 г. запустила первое производство. С 2020 г. входит в перечни системообразующих организаций Санкт-Петербурга и России. В портфеле ~320 позиций продукции, из них 230 - лекарства.
    Занимает первое место в аптеках РФ:
    по доле рынка среди российских фармпроизводителей антибиотиков для антибактериальной терапии на фоне COVID-19
    (в стоимостном выражении; источник – AlphaRM, I—III кв. 2020 г.,);
    по приросту продаж в розничных ценах и натуральном выражении в топ-20 фармпроизводителей РФ в 2020 г. (источник – DSM Group).
ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯКомпанию «Родник – минеральные воды Чехии и Сербии»
  • Компания «Родник – минеральные воды Чехии и Сербии» с 2004 года является эксклюзивным дистрибьютором минеральных лечебных и лечебно-столовых вод из Чехии и Сербии. Компания поставляет воды в Российскую Федерацию, Белоруссию и Казахстан. Продукт компании относится к водам премиум сегмента, имеет уникальный природный состав и широкий спектр оздоровительного и лечебного действия. Минеральные воды лучших бальнеологических курортов прошли все клинические испытания в ведущих лечебных учреждениях России, и рекомендованы РНЦ восстановительной медицины и курортологии России.
Организаторы церемонии «Доктор Питер» — «Признание и Признательность»
Текст: Ирина Багликова
Верстка и дизайн: Светлана Григошина
Видео: Сергей Михайличенко, Алексей Рожнов
Фото: Роман Киташев, Андрей Бессонов, Дмитрий Горячёв.