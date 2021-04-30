— Хочется поблагодарить всех — от санитарок до главных врачей. Это действительно мужественные люди — у меня много друзей, которые работали в красных зонах. Те, которые выходя, выливали из бахил по 2-3 литра воды и худели за смену на 3-4 килограмма, —отметил Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению. — Кто-то, когда закрывалась красная зона, говорил «Я хочу перейти в другую больницу» — переходили, начинали работать с новыми коллективами. Анестезиологи, реаниматологи, обычные терапевты. Напомню, что в приемных покоях у нас работали врачи ЛФК, физиотерапии, логопеды, они принимали людей, потому все остальные были заняты работой в красных зонах. Им громадное спасибо — да, они врачи, но это не совсем их профиль, они занимались совсем другим в обычной жизни.