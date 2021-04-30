«ВЕРТЕКС» не мог остаться в стороне. Содействие компании поддержке команд спасения, всех медиков — участников сопротивления эпидемии с помощью церемонии награждения в знак признательности к вам — это естественное искреннее желание и самое малое, что мы можем сделать. Отмечу, что сказать спасибо за ваш подвиг возможно благодаря создателям проекта — «Доктору Питеру» и «Фонтанке.ру», которые отличаются человечным подходом к виновникам своих торжеств и преследуют на церемониях цели создания трогательной и душевной атмосферы, а мы вместе с ними. Пока вы спасали людей на передовой, мы делали для них лекарства. Как фармпроизводитель социально значимой продукции в условиях пандемии «ВЕРТЕКС» не мог закрыть производство и должен был обеспечить такой режим работы, чтобы свести к нулю риски массового заражения на заводе и продолжать выпуск продукции. Помощь в обеспечении системы здравоохранения необходимыми в эпидемию препаратами стала для компании приоритетной задачей. Мы оперативно в несколько раз увеличили объем производства антибиотиков, которые входят в схемы бактериальной терапии при осложнениях на фоне COVID-19 в рекомендациях Минздрава. Это также был самый трудозатратный опыт за всю более чем 20-летнюю историю «ВЕРТЕКСА» с его основания. Вместе с вами мы делаем одно дело, уверен, что главная общая награда — выздоровевшие и спасенные пациенты.

