Как стать «космическим» туристом

Рейсы непосредственно в аэропорт Байконура, который называется «Крайний», в широкую продажу не поступают,самолет заполняется служащими «Роскосмоса» и сотрудничающих с ним организаций, их родственниками,студентами-практикантами, журналистами и организованными туристами. Впрочем, в случае отмены рейса или его отсутствия в нужный день журналисты и туристы по крайней мере в одном направлении пользуются услугами другого аэропорта — в городе Кызылорда, что в трех часах езды на автобусе: оттуда отправляются регулярные рейсы в Алма-Ату и Астану.
Туристы приезжают, как правило, на пилотируемые запуски — именно такой состоялся 17 декабря. Приоритет, по наблюдению байконурцев, основан на чистой психологии: когда человек осознает, что в кабине космического корабля находятся люди, а не просто аппаратура, он больше проникается моментом.
Многие потом рассказывают,что смахивали слезы, видя, как улетает ракета, другие почти физически ощущают жар от нее (хотя наблюдение за пуском проходит с расстояния в 1,2-2,5 километра, в зависимости от площадки, на которую вас отправят), третьи говорят, что испытали чувство гордости за страну.