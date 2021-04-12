КАК СТАТЬ "КОСМИЧЕСКИМ" ТУРИСТОМ
"фонтанка.ру"
Как стать «космическим» туристом
"Фонтанка.ру"
текст и фотографии: Алина Циопа
верстка и дизайн: Светлана Григошина
видео: (с) youtube - канал Космического центра "Южный"
Каждый старт с космодрома «Байконур» становится важным событием не только для его участников и космонавтов,но и для туристов, специально приезжающих из разных стран посмотреть, как, сотрясая землю, ракета взмывает в небо. «Фонтанка» рассказывает, как влиться в их ряды, и что можно увидеть в «космическом» городе и казахской степи.
Туризм на Байконуре активно развивается. По словам представителей местной службы безопасности (а без их сопровождения за пределами городского массива перемещаться нельзя), первые путешественники начали приезжать на старты еще в конце 1990-х. Но сегодня это становится популярным не только среди высокопоставленных гостей (например, руководителей международных корпораций и их приглашенных — такие люди свой статус обычно не афишируют), но и у обычных романтически настроенных граждан — фотографов и влюбленных парочек.

Операторы предлагают путешествия в мир космоса на три-пять дней от 80 тысяч рублей (включая трехразовое питание и авиаперелет из Москвы и обратно). Приехать могут и жители дальнего зарубежья - правда, для этого им все равно придется пользоваться услугами российской турфирмы.

Самостоятельно посетить Байконур нельзя — ни на машине, ни самолетом: вас просто не пустят в город. На въездах стоят посты, которые пропускают транспорт только при наличии сопровождающего из службы безопасности.Документы на въезд и съемочную аппаратуру, включая серийные номера техники, организаторы туров запрашивают у клиентов и высылают принимающей стороне за полтора месяца.

Первый контрольный пункт на пути от аэропорта расположен возле первого же объекта космической тематики - «памятника рыбаку»: такое прозвище в народе дали монументу с изображением космонавта, широко раскинувшего руки в полете.
Монумент на въезде в город, 1955 — год основания Байконура
Монумент на въезде в город, 1955 — год основания Байконура
Служба безопасности строга по-военному: незапланированные остановки на трассах и отклонения от маршрутов практически невозможны. Впрочем, как обычно, многое зависит от человечности и статуса сопровождающего.Группа, с которой ехал корреспондент «Фонтанки», однажды увидела в степи верблюдов и стала умолять на секундочку притормозить ради фотографии, пусть даже не открывая дверей микроавтобуса.

В порядке исключения и по большому секрету водителю разрешили остановиться, а фотографам - открыть дверь и выглянуть, но не отходя от машины.
Верблюды в степях Казахстана — нередкое явление, несмотря на мороз
Верблюды в степях Казахстана — нередкое явление, несмотря на мороз
Рейсы непосредственно в аэропорт Байконура, который называется «Крайний», в широкую продажу не поступают,самолет заполняется служащими «Роскосмоса» и сотрудничающих с ним организаций, их родственниками,студентами-практикантами, журналистами и организованными туристами. Впрочем, в случае отмены рейса или его отсутствия в нужный день журналисты и туристы по крайней мере в одном направлении пользуются услугами другого аэропорта — в городе Кызылорда, что в трех часах езды на автобусе: оттуда отправляются регулярные рейсы в Алма-Ату и Астану.

Туристы приезжают, как правило, на пилотируемые запуски — именно такой состоялся 17 декабря. Приоритет, по наблюдению байконурцев, основан на чистой психологии: когда человек осознает, что в кабине космического корабля находятся люди, а не просто аппаратура, он больше проникается моментом.

Многие потом рассказывают,что смахивали слезы, видя, как улетает ракета, другие почти физически ощущают жар от нее (хотя наблюдение за пуском проходит с расстояния в 1,2-2,5 километра, в зависимости от площадки, на которую вас отправят), третьи говорят, что испытали чувство гордости за страну.
Наблюдательные пункты, с которых разрешено смотреть пуск ракеты, находятся на расстоянии 1200-2000 метров от стартового комплекса
Наблюдательные пункты, с которых разрешено смотреть пуск ракеты, находятся на расстоянии 1200-2000 метров от стартового комплекса
Музей под открытым небом
Город Байконур и сам по себе, даже без космодрома, может претендовать на звание «музея под открытым небом». Здесь сохранены домики Юрия Гагарина и Сергея Королева, в которых те находились перед стартом, и незатейливая обстановка — кровати, стол, огромное старое радио, холодильник. Откровенно новая только одна ее деталь - изображение шампанского, тысячу бутылок которого французский винодел проспорил легендарному советскому конструктору, сумевшему запустить станцию «Луна-3» и сфотографировать обратную сторону спутника Земли (в возможность этого предприниматель не верил).
Интерьеры дома-музея Сергея Королева
Интерьеры дома-музея Сергея Королева
На улицах Байконура установлено множество монументов, включая макет «Союза» длиной в половину блочного жилого дома, возле которого он стоит, и памятник погибшим при аварии 24 октября 1960 года (тогда произошел взрыв прямо на пусковом столе, с тех пор в этот день на космодроме не бывает стартов). Есть детские площадки с ракетами (правда, порой проржавевшими), фонтаны и даже урны в виде ракет.

Магазины носят «космические» названия, в отелях и аэропорту продаются сувениры — магнитики с фотографией стартующего экипажа (17 декабря на орбиту отправились россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи) и космическое питание. Правда, цены на лакомства для космонавтов тоже космические: борщ с мясом обойдется в1500 рублей, сок яблочно-черносмородиновый с мякотью — 1720 рублей, макароны с мясом - 1750 рублей.
Монумент в честь 20-летия космической эры
Монумент в честь 20-летия космической эры
В городе работают два крупных и современных музея — Музей истории космодрома Байконур и Музей космодрома с открытой площадкой вокруг него, на которой установлен макет корабля «Буран» (посетителям разрешают забраться в кабину) и другая техника.

Да и сама по себе степь, окружающая Байконур, - отдельное большое впечатление для горожанина, привыкшего к сколь-либо динамичному ландшафту со зданиями. В окрестностях космодрома путешественников окружает пустой горизонт, и можно обнаружить себя в такой бескрайней пустоте, что даже непонятно, зачем отсюда куда-то еще лететь: уже тут вокруг ничего нет. Впрочем, следы жизни здесь все-таки присутствуют: зимой на снегу видны многочисленные следы зайцев, нагло нарушающих границы запретных зон и перепрыгивающих через колючую проволоку.
Степи вокруг Байконура рассечены десятками железнодорожных путей, соединяющих объекты
Степи вокруг Байконура рассечены десятками железнодорожных путей, соединяющих объекты
Вообще слово «Байконур» означает «богатая коричневая земля», однако, зимой это совсем не очевидно: степь, тут и там рассекаемая многочисленными рельсами, укрыта снегом, а из растений встречаются только колючие кустарники- в лучшем случае по колено в высоту.

Между прочим, свое название город «украл» у своего соседа. В разгар холодной войны место нахождения космодрома скрывалось, тогда город назывался Ленинском. А Байконыром назывался один из городов неподалеку, и чтобы запутать противника, в нем даже выстроили фальшивый космический городок. Обо всем этом туристам рассказывают в местных музеях, демонстрируя оба населенных пункта на глобусе, где эти точки давно затерты до дыр.
На глобусе отмечены настоящий Байконур и тот, на который СССР хотел переориентировать противников в холодной войне
На глобусе отмечены настоящий Байконур и тот, на который СССР хотел переориентировать противников в холодной войне
Еще одна достопримечательность Байконура, куда возят гостей, — международная космическая школа. Здесь обучают самых талантливых местных школьников, многие из которых потом, пройдя обучение в вузе, отправляются работать на космодром. В рекреациях школы установлены: капсула космического аппарата, скафандр, фрагменты обшивки из секретного сплава, состав которого не разглашается до сих пор, многочисленные макеты. В одном из кабинетов показывают модели ракет, выполненные учениками, - причем все они, даже те, что изготовлены из обычных пластиковых бутылок, способны летать.

На фото: Международная космическая школа готовит будущих специалистов для работы на космодроме
Отдельная печальная сюжетная линия во время экскурсий по Байконуру — это история «Бурана». Об этом успешно осуществленном, но отвергнутом властями и похороненном проекте 1970-80-х сотрудники космодрома говорят как о внезапно скончавшемся близком человеке — то есть в настоящем времени, как о живом. Недавно энтузиасты из числа действующих сотрудников, работавших на проекте, восстановили командный пункт ракеты-носителя «Энергия-Буран», и теперь можно посетить подземный бункер, начиненный аппаратурой, которая осуществила единственный в истории запуск. При этом в нескольких десятках километров от площадки под номером 250А (территория космодрома поделена на пронумерованные площадки) находится здание, в котором тот самый,совершивший полет «Буран» покоится под рухнувшей в 2002-м году крышей...

На фото: Командный пункт ракеты-носителя «Энергия Буран» был открыт для посещения туристами совсем недавно. Он был возрожден энтузиастами из числа сотрудников, работавших над проектом, во главе с начальником сектора №32 отдела №3 Сергеем Павлюковым. Один из «Буранов» установлен возле Музея космодрома установлен - туристов запускают даже в кабину. Но тот самый, летавший «Буран» похоронен под обломками крыши.
«Но снится нам не рокот космодрома...»
Но главное, ради чего приезжают на космодром, - это стартовые площадки и, конечно, запуск.

Накануне отправления ракеты с площадки «Гагаринский старт» (при пилотируемых запусках) туристам показывают другие стартовые комплексы (действующий и не действующий), подробно объясняя, как устанавливается ракета,куда отходит газ, и откуда подается вода для снижения температуры. Это позволяет понять, что конкретно происходит в минуты запуска ракеты.
Пуск РН "Союз-ФГ" с ТПК «Союз МС-07»
В день старта гостей ждет насыщенная программа. С утра (если старт дневной) — проводы экипажа у гостиницы «Космонавт», от которой отходит Аллея космонавтов, где они сажают деревья (ближайшее к гостинице — Юрия Гагарина). Десятки человек — журналистов и туристов — выстраиваются вдоль красной ленточки, настраивая камеры, потом в динамиках включается песня «Трава у дома», и под нее, вслед за родственниками, выходят члены экипажа (включая дублирующий состав) и садятся в автобус.
Экипаж космического корабля — Норишиге Канаи, Антон Шкаплеров и Скотт Тингл
Экипаж космического корабля — Норишиге Канаи, Антон Шкаплеров и Скотт Тингл
Еще раз вблизи космонавтов туристы видят уже в скафандрах — во время доклада командира экипажа председателю Госкомиссии. На самом деле, доклад проходит на улице и состоит буквально из одного предложения, что, мол, экипаж готов — после этого космонавты садятся в автобус и уезжают.

На фото: Проводы экипажа в день старта у гостиницы «Космонавт» - самый лирический момент: проводить до автобуса тех, кто отправляется на МКС, приходят родственники. Российского космонавта Антона Шкаплерова на отправлении 17 декабря поддерживали особенно горячо.
Через пару часов нервного ожидания, которое родственники и гости проводят в музее космодрома, наконец,происходит запуск. Несмотря на большое расстояние до комплекса, низкий гул стартующей ракеты превышает звукозаписывающие способности видеоаппаратуры, а зрелище растущих клубов дыма и пара, озаренных огнем,восхищает своей мощью даже самого спокойного зрителя.

Реальность происходящего «догоняет» зрителей сильнее всего, если поблизости от смотровой площадки с неба падают фрагменты декоративных наклеек, отлетевших с корпуса ракеты при взлете. Впрочем, подобрать их на память не получится — служба безопасности следит, чтобы никто не отошел в степь дальше нескольких метров от смотровой площадки.
Гул ракеты разносится по степи на многие километры
Гул ракеты разносится по степи на многие километры
А вот местные на пуски уже почти не реагируют, спокойно рассуждая, что на улице слишком холодно, чтобы выходить ради этого из машины (или из здания, в котором находятся).
«После пуска ракеты погода портится»
Сейчас в Байконуре живет 70 тысяч человек, он находится в аренде у России, но большинство его жителей — казахи. Россияне трудятся на космодроме, а казахи, по большей части, либо в сопредельной сфере обслуживания,либо вообще не имеют отношения к космической сфере: город достаточно большой, в нем есть магазины,гостиницы, кафе. А на большом рынке торгуют всякой всячиной от китайских товаров и местных сим-карт до вязаных изделий из верблюжьей шерсти и причудливой рыбы «змееголов», выловленной в Аральском море.

На фото: Рынок Байконура: женщина продает рыбу, которую местные называют «змей-башка»
К космодрому в самом Казахстане относятся с подозрением.

«Очень страшно, опасно, вредно, на землю постоянно что-то падает, после старта ракеты на следующий день погода портится», - описала свое отношение к космодрому молодая казашка, стоя в очереди на стойку регистрации аэропорта в Кызылорде.

О подобном мнении местного населения на космодроме знают, оно широко распространено и используется местными политиками для лоббирования своих интересов. Город и космодром в аренде у России до 2050 года, что не всем нравится. И это, к слову, не единственный сложный момент в отношениях между странами, как и между представителями разных национальностей внутри самого Казахстана. В 2020 году страна переходит с кириллицы на латиницу: русская часть населения, естественно, называет это бездарной тратой денег, а казахская считает полезным для будущего государства.
О том, что Казахстан — мусульманская страна, туристы вспоминают сразу после проводов космонавтов у гостиницы: от ближайшей мечети доносится голос муэдзина
О том, что Казахстан — мусульманская страна, туристы вспоминают сразу после проводов космонавтов у гостиницы: от ближайшей мечети доносится голос муэдзина
К новому космодрому «Восточный» на Байконуре ревнуют: туда переезжают многие специалисты. Остающиеся убеждают туристов (и заодно самих себя), что тот еще не скоро сможет полноценно работать — слишком много всего нужно отладить и протестировать. Однако отправлений с Байконура в последнее время стало значительно меньше: за последний год было произведено порядка полутора десятков пусков, - а раньше, по словам местных,было в полтора раза больше.

Следующий пилотируемый запуск состоится 10 марта (всего их в 2018 году планируется четыре), а ближайший старт на Байконуре — 26 декабря. Ракета-носитель «Зенит-2SБ» должна вывести на орбиту первый ангольский спутник связи «Ангосат», созданный в интересах африканской страны российской Ракетно-космической корпорацией «Энергия».