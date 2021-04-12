Как стать «космическим» туристом

Туризм на Байконуре активно развивается. По словам представителей местной службы безопасности (а без их сопровождения за пределами городского массива перемещаться нельзя), первые путешественники начали приезжать на старты еще в конце 1990-х. Но сегодня это становится популярным не только среди высокопоставленных гостей (например, руководителей международных корпораций и их приглашенных — такие люди свой статус обычно не афишируют), но и у обычных романтически настроенных граждан — фотографов и влюбленных парочек.



Операторы предлагают путешествия в мир космоса на три-пять дней от 80 тысяч рублей (включая трехразовое питание и авиаперелет из Москвы и обратно). Приехать могут и жители дальнего зарубежья - правда, для этого им все равно придется пользоваться услугами российской турфирмы.



Самостоятельно посетить Байконур нельзя — ни на машине, ни самолетом: вас просто не пустят в город. На въездах стоят посты, которые пропускают транспорт только при наличии сопровождающего из службы безопасности.Документы на въезд и съемочную аппаратуру, включая серийные номера техники, организаторы туров запрашивают у клиентов и высылают принимающей стороне за полтора месяца.



Первый контрольный пункт на пути от аэропорта расположен возле первого же объекта космической тематики - «памятника рыбаку»: такое прозвище в народе дали монументу с изображением космонавта, широко раскинувшего руки в полете.

