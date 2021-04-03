Это ты Петербург
В понедельник, 3 апреля 2017 года Санкт-Петербург стал городом, в котором произошел теракт. Что делать, когда взрывается бомба? Как себя вести? Что говорить? Психологи объяснят все инстинктами. Пропагандисты укажут на силу духа и гражданскую ответственность.
Мы не будем пытаться объяснить природу того, что произошло. Мы покажем тебе твое лицо, Петербург.
Взрыв в метро Петербурга
3 апреля 2017 года
Взрыв произошел в тоннеле, когда поезд ехал от «Сенной площади» к «Технологическому институту». Пятнадцать человек погибли. В списке пострадавших 103 фамилии.

Мы никогда не узнаем, скольких спасла скорость. Но мы можем назвать тех, чьи действия увеличили шансы.

Машинист Александр Каверин дотащил подорванный поезд до платформы, ускорив спасение раненых. Дежурная по станции Нина Шмелева эвакуировала пассажиров. Фельдшеры Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева до приезда скорой оказывали первую помощь.
Машинист взорванного террористом поезда: паники не было
Александр Каверин
Машинист электродепо «Выборгское»
Награжден медалью «За спасение погибавших»
Первые на месте теракта. Как два фельдшера спасали людей до приезда скорой
Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева
Фельдшеры поликлиники при метрополитене
Дежурная по станции Нина Шмелева: Пассажиры помогали друг другу. Никто не пытался убежать
Нина Шмелева
Дежурная по станции
Награждена медалью «За спасение погибавших»

Благодарность от министра транспорта получили еще восемь сотрудников метрополитена: Александр Абрамов, Виталий Богуненко, Дмитрий Волошин, Павел Воронов, Виталий Заерко, Александр Козловский, Дмитрий Разбегов, Григорий Демидов.
Самодельное взрывное устройство найдено на «Площади Восстания»
За несколько минут до взрыва на синей ветке инспектор Альберт Сибирских нашел странную сумку на «Площади Восстания». Второй бомбе сработать не дали. Старший сапер-инженер ОМОН Росгвардии, обезвредивший её, награжден орденом Мужества; его напарникам, второму саперу и взрывотехнику, вручили медали «За отвагу». У Сибирских - медаль «За спасение погибавших».
(с) коллаж "Фонтанки"
Юлия Валуева в тот день тоже была пассажиром метро и осталась на перроне «Техноложки». Вместе с нею еще один медик - Шамиль Ахмедов. И студентка медицинского вуза Амаль Джумаева. И военный Егор Хлыстун. И фельдшер по первому образованию Светлана Николайчук. Алексей Колов, Николай Гриценко. Искали выживших, вытаскивали раненых, накладывали жгуты, поднимали наверх. Алексей Ч., Максим И., Геннадий В., Игорь К., Геннадий П., Игорь Т., Анастасия Ф.
Первая помощь раненым в метро СПб 03.04.2017
Имена многих остались неизвестны. 20-летний студент Дима не захотел, чтобы мы рассказывали о том, как он, контуженный и обожженный взрывом, руками выбивал стекла в вагоне и успел спасти нескольких женщин до того, как потерял сознание.
Раненых поднимали наверх и передавали бригадам Городской станции скорой медицинской помощи.
Не дожидаясь просьбы властей, гендиректор частной вертолетной компании Иван Яценко направил за пострадавшими вертолеты. На них увозили самых тяжелых.
15 человек доставили в Мариинскую больницу. Двое находились в состоянии клинической смерти. Их спасти не удалось. Четверых госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, пятерых прооперировали сразу. Менее тяжело раненых госпитализировали в 26-ю и 122-ю горбольницы, а также в Елизаветинскую.
В НИИ скорой помощи были госпитализированы 16 человек, в ту же ночь еще трое пришли к врачам самостоятельно. Четверо пассажиров метро находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медики перешли на усиленный режим работы.

Валерий Парфёнов, директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
В ту ночь к хирургическому столу встал директор института Валерий Парфенов. Он спасал девушку, которая потеряла три с половиной литра крови.

24-летняя Эвелина Антонова получила серьезные травмы и ожог лица, взрыв произошел буквально в шаге от нее. Врачам удалось восстановить лицо и спасти зрение. «Можно сказать, что врачи, спасшие меня, – это моя вторая семья, в НИИ Джанелидзе произошел мой второй день рождения», – говорит Антонова.

Виталий Максименко, нейрохирург Детской городской больницы им. Раухфуса
Единственным ребенком среди пострадавших была девочка, которая приехала в Петербург в гости из Барнаула. 15-летнюю школьницу с ожогами 1-й степени выхаживал нейрохирург Детской городской больницы им. Раухфуса Виталий Максименко.
В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова пострадавших с ранениями различной степени тяжести начали принимать сразу несколько клиник. Все силы отделений были брошены на спасение. С пассажирами метро работали врачи кафедр травматологии, отоларингологии, военно-полевой хирургии, специалисты по ожогам и психиатры.
Эти пожарные, полицейские, сотрудники ГИБДД и Росгвардии первыми прибыли к станциям «Технологический институт», «Сенная площадь», «Площадь Восстания».
Работа спецслужб СПб 03.04.2017
... Мы прибыли одними из первых. Сразу по прибытии стали отсекать потоки людей, чтобы очистить проход для прибывающих спецслужб. Оцепили все лентой...
... Люди спрашивали, что случилось, поступали просьбы рассказать о близких, но информации у нас не было...
... Спрашивали, как теперь добираться, ведь метро было полностью закрыто. Движение в городе заблокировано. Машины еле двигались...
... Обратилась женщина, ее двое детей в это время возвращались из школы домой как раз от станции метро «Технологический институт» в направлении «Сенной площади». Женщина плакала и просила пропустить ее в метро, но этого мы допустить не могли. Около получаса я с ней общалась и пыталась успокоить. Через три часа она подошла и сказала, что ее дети в порядке, поблагодарила за поддержку...
... Главными задачами были обеспечение беспрепятственного проезда карет скорой помощи и транспорта силовых структур к метро...
... Работать было непросто, многие люди пытались пройти и убедиться, что в метро нет никого из близких...
... Общая атмосфера была угнетающей, полной страха и людского горя. В тот день мы остались работать в суточном режиме ...
Через час после взрыва все станции метро были закрыты. На маршруты, дублирующие линии подземки, вышли 362 водителя городских автобусов. Бесплатными стали также троллейбусы и трамваи. Свой транспорт предоставили частные перевозчики. Таксомоторные компании заявили о готовности доставить горожан домой. Отменили плату за проезд на электричках. На ЗСД подняли шлагбаумы. Платная дорога стала свободной для любого транспорта.
Общественный наземный транспорт не справлялся с нагрузкой. В Сети горожане стали предлагать отвезти домой на личном автомобиле. Гражданская акция #домой была поддержана частными компаниями. Водителям предлагали бесплатно заправиться, в кафе их ждал ужин и кофе.
На бесплатных электричках в тот день уехали больше 40 тысяч человек. К опоздавшим на самолет или поезд не применяли штрафные санкции за замену билетов. Потраченные на звонки минуты и деньги сотовые компании вернули абонентам. В цветочных магазинах отказывались брать деньги, когда узнавали, что люди идут к «Техноложке».
Общественная организация «Прерванный полет» взяла на себя сбор денег пострадавшим. За год было перечислено 24,5 миллиона рублей. Пожертвования поступили от 7 519 граждан, а также от 84 организаций и компаний. Эти деньги пойдут на лечение - в той части, которое государство не оплачивает: на протезы лучшего качества, на эстетическое восстановление после ожогов и ранений.

Благодарственные письма от губернатора получили 20 добровольцев, среди них - Николай Гриценко, Юлия Валуева, Амаль Джумаева, Алексей Колов, Егор Хлыстун, Светлана Николайчук, Шамиль Ахмедов, Анастасия Колупаева, Маргарита Михайлова, Надежда Никиткова, Александра Шнайдрук, Любовь Кузнецова и представители общественной организации «Прерванный полет» Алексей и Марина Штейнварг, Георгий Ефименко и Андрей Варламов.
Еще прошло слишком мало времени, чтобы осознать, пережить произошедшее. В «Прерванном полете» знают, что тело вылечить легче, чем душу. Здесь по-прежнему ждут тех, кому нужна помощь. На осознание того, что помощь нужна, могут уйти годы.
Лариса Щёкина, 66 лет
Лариса Щёкина, 66 лет
Работала в издательстве учебной литературы при Академии постдипломного педагогического образования. Своей племяннице стала второй матерью. Похоронена в Санкт-Петербурге.
Юрий Налимов, 71 год
Юрий Налимов, 71 год
Пенсионер. Полковник МВД в отставке. 17 лет прослужил оперативником в аэропорту «Пулково». Увлекался резьбой по дереву, любил лес, был заядлым грибником. Похоронен в Санкт-Петербурге.
Наталья Митрофанова, 56 лет
Наталья Митрофанова, 56 лет
Пенсионерка. Замужем. Дочь. Два внука. Вязала, ходила на психологические курсы, на йогу, любила баню. Умерла в больнице на 17-й день после теракта и стала пятнадцатой жертвой.
Сергей Постнов, 40 лет
Сергей Постнов, 40 лет
Безработный. Жил в Гатчине. Был госпитализирован с серьезными ранениями. Врачи бились за него восемь дней. Похоронен в Ленинградской области.
Мария Невмержицкая, 53 года
Мария Невмержицкая, 53 года
Продавец. Жила в городе Красноозерное Приозерского района. Садовод-любитель. Во дворе ее дома всегда были клумбы с цветами. Обожала внуков. Похоронена в Ленинградской области.
Дмитрий Мазанов, 27 лет
Дмитрий Мазанов, 27 лет
Жил в городе Тосно. Работал кладовщиком. Писал стихи, любил шутить, болел за «Зенит». Мечтал съездить с дочерью на море. Похоронен в Ленинградской области.
Ирина Медянцева, 50 лет
Ирина Медянцева, 50 лет
Художник-кукольник, педагог. Вела бесплатный кружок авторской куклы для детей и взрослых. Собирались с мужем переехать в новую квартиру и завести собаку. Похоронена в Ленинградской области.
Дильбара Алиева, 21 год
Дильбара Алиева, 21 год
Студентка Санкт-Петербургского университета путей сообщения. Собиралась стать психологом, чтобы помогать, поддерживать людей в горе. Свадьбу хотела играть в Баку. Похоронена в Азербайджане.
Денис Петров, 25 лет
Денис Петров, 25 лет
Окончил учебный центр спецназа ГРУ. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу. Детский тренер. Похоронен в Ленинградской области.
Мансур Сагадеев, 17 лет
Мансур Сагадеев, 17 лет
Студент колледжа при Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Специальность «Радиотехник». Умел играть на фортепиано, но любил футбол и настольный теннис. Похоронен в Санкт-Петербурге.
Ангелина Свистунова, 27 лет
Ангелина Свистунова, 27 лет
Экономист-бухгалтер. Родилась в подмосковном Орехово-Зуево. В Петербург переехала вместе с мужем-военным. Помогала пристраивать бездомных животных. Похоронена на родине.
Юлия Красикова, 25 лет
Юлия Красикова, 25 лет
По образованию экономист, первый вуз окончила с красным дипломом. Училась на дизайнера в Политехе. Увлекалась рисованием и путешествиями. Готовилась к свадьбе. Похоронена в Санкт-Петербурге.
Оксана Даниленко, 25 лет
Оксана Даниленко, 25 лет
Продавец в зоомагазине. В ее доме жили хомяк и лягушка, мопса Фрэнки отбила у живодеров. По образованию фотограф. Мечтала посетить Японию и написать книгу о Викторианской эпохе. Похоронена в Санкт-Петербурге.
Максим Арышев, 20 лет
Максим Арышев, 20 лет
Студент. Оказался в эпицентра взрыва, поэтому полиция поначалу посчитала его смертником. Любил кормить птиц и собирал коллекцию игрушечных уток. Похоронен в Алма-Ате.
Ксения Малюкова, 18 лет
Ксения Малюкова, 18 лет
Студентка Акушерского колледжа. Кандидат в мастера спорта по чирлидингу. Всегда улыбалась и хотела стать хорошим медиком. Была влюблена. Похоронена в Ленинградской области.
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