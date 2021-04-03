Это ты Петербург

Общественная организация «Прерванный полет» взяла на себя сбор денег пострадавшим. За год было перечислено 24,5 миллиона рублей. Пожертвования поступили от 7 519 граждан, а также от 84 организаций и компаний. Эти деньги пойдут на лечение - в той части, которое государство не оплачивает: на протезы лучшего качества, на эстетическое восстановление после ожогов и ранений.
Благодарственные письма от губернатора получили 20 добровольцев, среди них - Николай Гриценко, Юлия Валуева, Амаль Джумаева, Алексей Колов, Егор Хлыстун, Светлана Николайчук, Шамиль Ахмедов, Анастасия Колупаева, Маргарита Михайлова, Надежда Никиткова, Александра Шнайдрук, Любовь Кузнецова и представители общественной организации «Прерванный полет» Алексей и Марина Штейнварг, Георгий Ефименко и Андрей Варламов.