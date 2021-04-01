Автор:

«Получена ли моя рукопись? Не затерялась ли?..»



Ave:

«Если бы затерялась!.. А то получена!!!»



***

Автор:

«Какая из моих вещей вам больше подойдет?..»



Ave:

«Пальто».



***

Автор:

«Брюки на нем были подержанные, а одна брюка была даже с дырой...»



Ave:

«Есть слово — сани. Но это не значит, что одни сани — сани, а половина саней — саня. Такими рассказами, как ваш, и на одну брюку не заработаете».



***

Автор:

«Мои стихи — это не фунт изюму...»



Ave:

«К сожалению».



***

Автор:

«Помню, мама клала к себе на колени и ласковыми тихими руками искала у меня в голове...»



Ave:

«Если она искала там хорошей темы для рассказа, то едва ли ее поиски были успешными».



***

Автор (из Одессы):

«Хочу сотрудничать, присылая корреспонденции. Меня в городе всякая собака знает...»



Ave:

«Рекомендация одесских собак для нашего журнала не обязательна».



***

Автор:

«Глаза его от удивления сделались похожи на два нуля...»



Ave:

«Воображаем, что у него, при этих условиях, было написано на лице».



***

Автор:

«Я мог бы писать у вас и под настоящей фамилией, но боюсь уронить себя...»



Ave:

«Вероятно, ваша мамка сделала это еще раньше вас».

