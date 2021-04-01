Рассказывает Никита Богословский:
«Я поначалу думал, что эти идиотские цитаты были придуманы сотрудниками редакции, чтобы лишний раз Аверченко смог блеснуть своим остроумием, но бывшие сотрудники журнала — литераторы А. Бухов, А. Флит, Б. Жиркович (Ив. Прутков), Г. Ландау, М. Пустынин и художники А. Радаков, А. Юнгер, Н. Радлов — заверяли меня, что Аверченко для своих ответов отбирал цитаты из подлинной, присылаемой в редакцию макулатуры. Любопытно отметить, что в клиенты "Почтового ящика" иногда попадали авторы, впоследствии сделавшиеся талантливыми профессиональными писателями, например Мариэтта Шагинян (за сборник стихов), Валентин Катаев и С. Маршак (тоже за присланные юношеские стихи)...»
Ист. — Н. Богословский. «Что было и чего не было, и кое-что еще...» М., 2000