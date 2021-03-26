Как нижегородский стартап переехал в Петербург, чтобы создать новую соцсеть
Как нижегородский стартап переехал в Петербург, чтобы создать новую соцсеть
Агрегаторы новостей и мероприятий, блог-платформы, видеосервисы и социальные сети — в интернете можно найти много интересного и полезного! Но как поместить все это в смартфон, причем в виде одного удобного приложения? За решение этой задачи взялась команда проекта ЯRUS, молодой соцсети с большими амбициями. Стартап планирует со временем потеснить крупных игроков, предложив пользователям популярный контент бесплатно и без назойливой рекламы. За индивидуальный подбор новостей, видео и событий отвечает нейросеть.
Маркетплейсв чулане
История проекта ЯRUS началась с классической ситуации: очень нужно, а нигде нет — значит, сделаю сам. У сооснователя новой соцсети Дмитрия Илюхина в Нижнем Новгороде была небольшая IT-компания, которая занималась оптимизацией сервисов для микробизнеса. Рекламировать ее услуги решили через блогеров в соцесетях, а чтобы собирать данные о них, написали несколько служебных программ.
«Нам нужен был свой маркетплейс в чулане, — объяснил Дмитрий Илюхин. — Так совершенно случайно были созданы уникальные инструменты, дающие очень хорошую аналитику по YouTube, Instagram и еще нескольким популярным ресурсам. В начале это были небольшие сервисы исключительно для внутреннего пользования. Мы почти сразу подключили их к нейросети и начали учить не просто собирать данные, а правильно их интерпретировать, отделять важное от информационного шума. И не на основании какого-то постоянного алгоритма, а в процессе живого обучения. Искусственный мозг должен не знать все, а уметь угадывать».
Дмитрий Илюхин, сооснователь соцсети ЯRUS
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«Нам нужен был свой маркетплейс в чулане, — объяснил Дмитрий Илюхин. — Так совершенно случайно были созданы уникальные инструменты, дающие очень хорошую аналитику по YouTube, Instagram и еще нескольким популярным ресурсам. В начале это были небольшие сервисы исключительно для внутреннего пользования. Мы почти сразу подключили их к нейросети и начали учить не просто собирать данные, а правильно их интерпретировать, отделять важное от информационного шума. И не на основании какого-то постоянного алгоритма, а в процессе живого обучения. Искусственный мозг должен не знать все, а уметь угадывать».
В кризисном 2020 году нижегородской компании пришлось сократить штат и частично переехать в Петербург, где предложили выгодные условия аренды и интересные проекты. Поумневшие за время учебы сервисы сбора и аналитики данных привезли с собой. Всего несколько месяцев потребовалось, чтобы «упаковать» их в одну программу и создать продукт. Первая версия приложений ЯRUS стала доступна в январе 2021 года, а к середине марта их установили более 500 000 человек. Ежемесячный прирост составляет около 170 000 установок.
Многоярусный контент
ЯRUS планирует постепенно собирать, улучшать и соединять в одном месте самые полезные возможности лидеров рынка. Давайте посмотрим, чем уже сейчас можно заниматься на разных ярусах приложения.
Многоярусный контент
ЯRUS планирует постепенно собирать, улучшать и соединять в одном месте самые полезные возможности лидеров рынка. Давайте посмотрим, чем уже сейчас можно заниматься на разных ярусах приложения.
Читать персонализированные ленты новостей. Здесь собрана информация из примерно 2600 различных СМИ. Каждый месяц через ЯRUS проходит около 1,7 млн новостей. В раздел «Рекомендуемое» алгоритм складывает подходящие новости, ориентируясь на ваши просмотры, комментарии и лайки. Можно читать сразу «Все источники», выбрать только «Федеральные СМИ» или новости определенного региона. В раздел «Тренды» попадают новости, которые чаще всего публиковались в течение последних нескольких часов. В «Интересах» можно задавать темы, чтобы сформировать индивидуальную ленту новостей.
Смотреть видео. На этом ярусе собран в основном пользовательский контент и ролики, которые находятся в открытом доступе на других сервисах. Как и новости, они делятся на «Рекомендуемые» и «Тренды». В разделе «Подборки» можно посмотреть видео по интересным вам темам — от хендмейда до популярной науки.
Не так давно на ярусе видео появилась вкладка «Сюжеты» — это сервис коротких, не более минуты, роликов, который пока проходит бета-тестирование. По замыслу создателей, он должен будет объединить лучшие черты TikTok и Instagram stories. Пока здесь размещает контент ограниченный круг приглашенных авторов. Остальные пользователи могут смотреть видео, реагировать на них, оставлять комментарии. В дальнейшем создание и загрузка сюжетов станут доступны всем. Кроме того, видео можно будет дополнять музыкой и эффектами. Авторы будут самостоятельно выбирать жизненный цикл видео, задавая время доступа к сюжету — неограниченное или в течение 24 часов.
Узнавать о событиях и создавать собственные. Приложение ежемесячно показывает около 750 000 мероприятий, организованных в России. В календаре собраны выставки и фестивали, мастер-классы и экскурсии, детские праздники и спортивные соревнования. Они фильтруются по дате, городу, стоимости билетов. Можно опубликовать событие и проверить, сколько пользователей ЯRUS захотят его посетить.
Вести свой блог и читать чужие. Чтобы выкладывать авторский контент (посты), в нижнем меню нужно нажать на иконку с плюсом, а потом выбрать «Создать публикацию». Разработчики приложения обещают сделать его политически нейтральной площадкой без цензуры и блокировок, где можно будет высказывать разные мнения. При этом каждый пользователь будет находиться в комфортном потоке контента, соответствующем его вкусам.
Поздравляем, вы — Слон Прыткий
Чтобы начать работать с ЯRUS, нужно скачать и запустить приложение, а затем зарегистрироваться по номеру телефона или через популярные соцсети. Изначально вам присвоят вымышленные имя и фамилию в формате «название животного плюс прилагательное», которые можно будет изменить в «Настройках». Здесь же редактируются и заполняются другие строки личного профиля: ник, дата рождения, пол.
Поздравляем, вы — Слон Прыткий
Чтобы начать работать с ЯRUS, нужно скачать и запустить приложение, а затем зарегистрироваться по номеру телефона или через популярные соцсети. Изначально вам присвоят вымышленные имя и фамилию в формате «название животного плюс прилагательное», которые можно будет изменить в «Настройках». Здесь же редактируются и заполняются другие строки личного профиля: ник, дата рождения, пол.
После регистрации достаточно просто читать понравившиеся посты, новости, смотреть видео — нейросеть сама поймет, какой контент предлагать вам в дальнейшем. Если в «Настройках» указать интересы, система быстрее найдет с вами общий язык.
Создатели ЯRUS считают, что именно использование нейросетевой технологии делает проект уникальным. Обычно системы рекомендаций работают на жестких алгоритмах. ЯRUS же самообучается: он видит, какой контент предпочитает пользователь, и делает подборки на основе его вкусов. Соцсети обрушивают на пользователей огромный поток информации, и нужной, и ненужной. ЯRUS предлагает упорядочить этот хаос с помощью персонализации, исключения навязчивой рекламы и понятного разделения контента по лентам и ярусам.
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Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Изображения предоставлены социальной сетью ЯRUS. Дизайнер: Екатерина Елизарова