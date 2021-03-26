Как нижегородский стартап переехал в Петербург, чтобы создать новую соцсеть

Смотреть видео. На этом ярусе собран в основном пользовательский контент и ролики, которые находятся в открытом доступе на других сервисах. Как и новости, они делятся на «Рекомендуемые» и «Тренды». В разделе «Подборки» можно посмотреть видео по интересным вам темам — от хендмейда до популярной науки.



Не так давно на ярусе видео появилась вкладка «Сюжеты» — это сервис коротких, не более минуты, роликов, который пока проходит бета-тестирование. По замыслу создателей, он должен будет объединить лучшие черты TikTok и Instagram stories. Пока здесь размещает контент ограниченный круг приглашенных авторов. Остальные пользователи могут смотреть видео, реагировать на них, оставлять комментарии. В дальнейшем создание и загрузка сюжетов станут доступны всем. Кроме того, видео можно будет дополнять музыкой и эффектами. Авторы будут самостоятельно выбирать жизненный цикл видео, задавая время доступа к сюжету — неограниченное или в течение 24 часов.

