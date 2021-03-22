Вы — врач телемедицины. Этот формат возник благодаря пандемии?



Телемедицина появилась чуть раньше, в 2018 году. Но в пандемию дистанционное обслуживание пациентов действительно оказалось особенно важным. Представьте себе: в январе 2020-го мы рассматривали разные сценарии развития этого формата, но даже самые оптимистичные оказались перевыполнены в пять раз. Потому что число обращений выросло в десять раз. Для многих людей наш сервис в период коллапса системы здравоохранения стал единственным доступным способом пообщаться с квалифицированным врачом.



Как проходит онлайн-приём?



Человек заходит в мобильное приложение и выбирает врача, у которого хочет проконсультироваться. Также он определяет удобное время и формат общения: аудио, видео или чат. За полчаса до приёма система направляет push-уведомление, и в назначенное время начинается консультация. По её итогам (и это важно) пациент получает заключение, на основании которого организуется дальнейшая медицинская помощь.



Как быть, если без осмотра не поставить диагноз?



Там, где требуется, люди идут на очную консультацию. Но значительное число обращений связаны с теми вопросами, которые решаются дистанционно. Поговорив с пациентом, врач назначает необходимые анализы и другие диагностические исследования. По сути, телемедицина экономит время как минимум на первичный прием у специалиста.



К каким врачам чаще всего обращаются дистанционно?



Чаще всего к терапевту. Очень востребованы гастроэнтеролог, эндокринолог и служба психологической поддержки. Понятно, что к травматологу онлайн смысла идти нет. Хотя был случай, когда в период жёсткой самоизоляции пациент дистанционно общался с хирургом: тот объяснил, как обработать рану в домашних условиях.



Что чаще выбирают пациенты телемедицины: видео, звонок или чат?



В период, когда все ушли на удалёнку, в основном с врачами общались из дома по видео. Летом, когда многие вернулись в офисы, стали преобладать звонки и чаты. Сейчас одинаково популярны аудио- и видеоформат. Чат выбирают офисные сотрудники, которым совсем уж неудобно говорить с медиками по телефону.



В каких регионах сегодня можно пообщаться с врачом онлайн?



Везде, где человек может скачать мобильное приложение и прикрепить к нему полис ДМС, — то есть, по всей территории России. Люди обращались к нам и с Камчатки, и из Магадана. Было много заявок из золотодобывающего рудника на Чукотке. Там и до пандемии другой медицины, по сути, не было, а в период ограничений наши специалисты вообще оказались единственно доступными.



Медики трудно привыкали к общению с пациентами через монитор?



Мы подбирали врачей или с опытом в телемедицинских проектах, или с двойным опытом работы — в поликлинике и стационаре. Каждого учили индивидуально. Ведь, действительно, к такому способу оказания медицинской помощи нужно привыкнуть. Здесь авторитет «белого халата» не работает. Убедить пациента, общаясь с ним только по телефону или в чате, намного сложнее, чем на очном приёме. Нужно быть коммуникабельным, очень активным, даже темпераментным.



Возраст врачей в телемедицине тоже учитывали?



Цифровым сервисам, понятно, больше привержены молодые. У нас средний возраст персонала — 30-35 лет.

