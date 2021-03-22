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Как принимать пациентов, тренировать спортсменов
и читать лекции на удалёнке? Читайте истории врача, фитнес-тренера, преподавателя и пожилой супружеской пары о том, как поменялась их жизнь и они сами.
Статус: онлайн. Люди разных профессий и возрастов о том,
как научились жить в Сети
Какие у вас гаджеты?

Он: У меня есть смартфон, у бабушки — планшет. Это была осознанная покупка: желание шире взглянуть на мир, освоить мессенджеры, «Инстаграмы». Или надо говорить в единственном числе — «Инстаграм»?.. Хотелось расширить свои возможности общения через «Фейсбук», «Одноклассники», «ВКонтакте» и так далее.
Кто из супругов активнее в диджитал-сфере?

Он: Я, конечно.
Кто помогал осваивать смартфон и планшет?

Он: Наш гуру — сын Артём, который хорошо знает технику, гаджеты. Он продвинутый пользователь.
Что вы испытали, когда впервые удалось самостоятельно выйти в скайп?

Он: Я спокойно ко всему этому отношусь. Больше для неё старался, чтобы моя жена имела возможность общаться с родственниками. Об этом она горячо мечтала: разговаривать, видеть лицо собеседника.

Она: А я очень обрадовалась и удивилась. Теперь у нас есть возможность видеться с близкими из Алтайского края, Москвы, Новороссийска, Новосибирска.
А застолья через скайп устраивали?

Она: Два раза устраивали — с сестрой из Абакана. Отмечали Новый год и день рождения.
Вы ведёте страницы в соцсетях?

Она: Я только за новостями слежу.

Он: У меня в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в «Инстаграме» страницы, дети постоянно что-нибудь туда присылают. В «Вотсапе» с ними тоже общаемся.
Заменила ли для вас онлайн-доставка товаров походы в магазин?

Он: Да, всё прекрасно. Иногда, правда, не срабатывает по каким-то причинам…

Она: Мы не только продукты, но и такси в Интернете заказывали, билеты железнодорожные.

Он: Сейчас осваиваю технологии общения с «Озоном».
Какими ещё онлайн-сервисами пользуетесь?

Он: Я сейчас вышел в «Госуслуги», там у меня есть страница. Впервые зашёл туда, чтобы записаться на вакцинацию, — и мне это удалось.

Она: Запись в поликлинику у нас теперь только через Интернет. Лекарства я там тоже изучаю.
Что бы вы сказали своим ровесникам, которые боятся осваивать гаджеты и выходить в Сеть?

Он: Многие замкнулись в своём мире без всякого движения. Они уже не могут выйти из дома, у них не хватает сил даже дойти до киоска и купить газету. Единственное окно, которое связывает их с миром, — телевизор. А у нас есть и смартфон, и ноутбук, и телевизор. Вот моя бабушка на даче теперь не скучает. Ей некогда: она либо на участке работает, либо с планшетом свой любимый YouTube смотрит про огород или медицину.

Она: Я сажусь в десять — и до двух ночи. Не ложусь спать, пока всё не просмотрю.

Он: Сейчас склоняю её к покупке смартфона. Она уже достаточно подготовлена, чтобы сделать первые шаги. Например, установить банковское приложение и платить за всё онлайн, как я сам. Так что польза <от интернет-сервисов> колоссальнейшая. Удобно ещё и то, что у нас надёжный мобильный интернет от Tele2. Работает и в городе, и на даче. Мы, конечно, и не думали, что вот так жить будем в старости, что техника такое сможет делать, но очень рады такому прогрессу.
Какие у вас гаджеты?

Он: У меня есть смартфон, у бабушки — планшет. Это была осознанная покупка: желание шире взглянуть на мир, освоить мессенджеры, «Инстаграмы». Или надо говорить в единственном числе — «Инстаграм»?.. Хотелось расширить свои возможности общения через «Фейсбук», «Одноклассники», «ВКонтакте» и так далее.

Кто из супругов активнее в диджитал-сфере?

Он: Я, конечно.
Кто помогал осваивать смартфон и планшет?

Он: Наш гуру — сын Артём, который хорошо знает технику, гаджеты. Он продвинутый пользователь.

Что вы испытали, когда впервые удалось самостоятельно выйти в скайп?

Он: Я спокойно ко всему этому отношусь. Больше для неё старался, чтобы моя жена имела возможность общаться с родственниками. Об этом она горячо мечтала: разговаривать, видеть лицо собеседника.

Она: А я очень обрадовалась и удивилась. Теперь у нас есть возможность видеться с близкими из Алтайского края, Москвы, Новороссийска, Новосибирска.
А застолья через скайп устраивали?

Она: Два раза устраивали — с сестрой из Абакана. Отмечали Новый год и день рождения.

Вы ведёте страницы в соцсетях?

Она: Я только за новостями слежу.

Он: У меня в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в «Инстаграме» страницы, дети постоянно что-нибудь туда присылают. В «Вотсапе» с ними тоже общаемся.

Заменила ли для вас онлайн-доставка товаров походы в магазин?

Он: Да, всё прекрасно. Иногда, правда, не срабатывает по каким-то причинам…

Она: Мы не только продукты, но и такси в Интернете заказывали, билеты железнодорожные.

Он: Сейчас осваиваю технологии общения с «Озоном».
Какими ещё онлайн-сервисами пользуетесь?

Он: Я сейчас вышел в «Госуслуги», там у меня есть страница. Впервые зашёл туда, чтобы записаться на вакцинацию, — и мне это удалось.

Она: Запись в поликлинику у нас теперь только через Интернет. Лекарства я там тоже изучаю.
Что бы вы сказали своим ровесникам, которые боятся осваивать гаджеты и выходить в Сеть?

Он: Многие замкнулись в своём мире без всякого движения. Они уже не могут выйти из дома, у них не хватает сил даже дойти до киоска и купить газету. Единственное окно, которое связывает их с миром, — телевизор. А у нас есть и смартфон, и ноутбук, и телевизор. Вот моя бабушка на даче теперь не скучает. Ей некогда: она либо на участке работает, либо с планшетом свой любимый YouTube смотрит про огород или медицину.

Она: Я сажусь в десять — и до двух ночи. Не ложусь спать, пока всё не просмотрю.

Он: Сейчас склоняю её к покупке смартфона. Она уже достаточно подготовлена, чтобы сделать первые шаги. Например, установить банковское приложение и платить за всё онлайн, как я сам. Так что польза <от интернет-сервисов> колоссальнейшая. Удобно ещё и то, что у нас надёжный мобильный интернет от Tele2. Работает и в городе, и на даче. Мы, конечно, и не думали, что вот так жить будем в старости, что техника такое сможет делать, но очень рады такому прогрессу.
Как изменилось поведение абонентов в Петербурге и Ленобласти во время пандемии?

По данным Tele2, трафик в сети 4G в Петербурге и Ленинградской области за прошлый год вырос на 40%. Чтобы обеспечить растущий спрос, оператор планомерно развивает инфраструктуру: так, в стандарте 4G за последние годы сеть выросла более чем в 2 раза. В результате с каждым годом качество связи Tele2 становится еще выше. Истории наших героев это подтверждают.
Вы — врач телемедицины. Этот формат возник благодаря пандемии?

Телемедицина появилась чуть раньше, в 2018 году. Но в пандемию дистанционное обслуживание пациентов действительно оказалось особенно важным. Представьте себе: в январе 2020-го мы рассматривали разные сценарии развития этого формата, но даже самые оптимистичные оказались перевыполнены в пять раз. Потому что число обращений выросло в десять раз. Для многих людей наш сервис в период коллапса системы здравоохранения стал единственным доступным способом пообщаться с квалифицированным врачом.
Как проходит онлайн-приём?

Человек заходит в мобильное приложение и выбирает врача, у которого хочет проконсультироваться. Также он определяет удобное время и формат общения: аудио, видео или чат. За полчаса до приёма система направляет push-уведомление, и в назначенное время начинается консультация. По её итогам (и это важно) пациент получает заключение, на основании которого организуется дальнейшая медицинская помощь.
Как быть, если без осмотра не поставить диагноз?

Там, где требуется, люди идут на очную консультацию. Но значительное число обращений связаны с теми вопросами, которые решаются дистанционно. Поговорив с пациентом, врач назначает необходимые анализы и другие диагностические исследования. По сути, телемедицина экономит время как минимум на первичный прием у специалиста.
К каким врачам чаще всего обращаются дистанционно?

Чаще всего к терапевту. Очень востребованы гастроэнтеролог, эндокринолог и служба психологической поддержки. Понятно, что к травматологу онлайн смысла идти нет. Хотя был случай, когда в период жёсткой самоизоляции пациент дистанционно общался с хирургом: тот объяснил, как обработать рану в домашних условиях.
Что чаще выбирают пациенты телемедицины: видео, звонок или чат?

В период, когда все ушли на удалёнку, в основном с врачами общались из дома по видео. Летом, когда многие вернулись в офисы, стали преобладать звонки и чаты. Сейчас одинаково популярны аудио- и видеоформат. Чат выбирают офисные сотрудники, которым совсем уж неудобно говорить с медиками по телефону.
В каких регионах сегодня можно пообщаться с врачом онлайн?

Везде, где человек может скачать мобильное приложение и прикрепить к нему полис ДМС, — то есть, по всей территории России. Люди обращались к нам и с Камчатки, и из Магадана. Было много заявок из золотодобывающего рудника на Чукотке. Там и до пандемии другой медицины, по сути, не было, а в период ограничений наши специалисты вообще оказались единственно доступными.
Медики трудно привыкали к общению с пациентами через монитор?

Мы подбирали врачей или с опытом в телемедицинских проектах, или с двойным опытом работы — в поликлинике и стационаре. Каждого учили индивидуально. Ведь, действительно, к такому способу оказания медицинской помощи нужно привыкнуть. Здесь авторитет «белого халата» не работает. Убедить пациента, общаясь с ним только по телефону или в чате, намного сложнее, чем на очном приёме. Нужно быть коммуникабельным, очень активным, даже темпераментным.
Возраст врачей в телемедицине тоже учитывали?

Цифровым сервисам, понятно, больше привержены молодые. У нас средний возраст персонала — 30-35 лет.
Вопрос к вам как психиатру. Удалёнка не вредна для нашего здоровья?

Она более удобна интровертам. Экстравертам, конечно, важно живое общение. Мне кажется, самая эффективная на сегодняшний день форма — гибридный офис. Один-два «присутственных» дня в неделю на работе, а остальное время — дома. Ведь если посчитать, сколько человек тратит времени на поездки, получается два-три часа в день в никуда. А сколько отнимали сил совещания, которые можно провести дистанционно? Раньше у меня было 4-5 живых встреч в неделю. Сейчас всё совсем иначе. Я понимаю: время-то сэкономлено! А эффективность та же. Это хорошо. У человека высвобождается время и для работы, и для саморазвития.
Вы — врач телемедицины. Этот формат возник благодаря пандемии?

Телемедицина появилась чуть раньше, в 2018 году. Но в пандемию дистанционное обслуживание пациентов действительно оказалось особенно важным. Представьте себе: в январе 2020-го мы рассматривали разные сценарии развития этого формата, но даже самые оптимистичные оказались перевыполнены в пять раз. Потому что число обращений выросло в десять раз. Для многих людей наш сервис в период коллапса системы здравоохранения стал единственным доступным способом пообщаться с квалифицированным врачом.
Как проходит онлайн-приём?

Человек заходит в мобильное приложение и выбирает врача, у которого хочет проконсультироваться. Также он определяет удобное время и формат общения: аудио, видео или чат. За полчаса до приёма система направляет push-уведомление, и в назначенное время начинается консультация. По её итогам (и это важно) пациент получает заключение, на основании которого организуется дальнейшая медицинская помощь.

Как быть, если без осмотра не поставить диагноз?

Там, где требуется, люди идут на очную консультацию. Но значительное число обращений связаны с теми вопросами, которые решаются дистанционно. Поговорив с пациентом, врач назначает необходимые анализы и другие диагностические исследования. По сути, телемедицина экономит время как минимум на первичный прием у специалиста.
К каким врачам чаще всего обращаются дистанционно?

Чаще всего к терапевту. Очень востребованы гастроэнтеролог, эндокринолог и служба психологической поддержки. Понятно, что к травматологу онлайн смысла идти нет. Хотя был случай, когда в период жёсткой самоизоляции пациент дистанционно общался с хирургом: тот объяснил, как обработать рану в домашних условиях.

Что чаще выбирают пациенты телемедицины: видео, звонок или чат?

В период, когда все ушли на удалёнку, в основном с врачами общались из дома по видео. Летом, когда многие вернулись в офисы, стали преобладать звонки и чаты. Сейчас одинаково популярны аудио- и видеоформат. Чат выбирают офисные сотрудники, которым совсем уж неудобно говорить с медиками по телефону.
В каких регионах сегодня можно пообщаться с врачом онлайн?

Везде, где человек может скачать мобильное приложение и прикрепить к нему полис ДМС, — то есть, по всей территории России. Люди обращались к нам и с Камчатки, и из Магадана. Было много заявок из золотодобывающего рудника на Чукотке. Там и до пандемии другой медицины, по сути, не было, а в период ограничений наши специалисты вообще оказались единственно доступными.

Медики трудно привыкали к общению с пациентами через монитор?

Мы подбирали врачей или с опытом в телемедицинских проектах, или с двойным опытом работы — в поликлинике и стационаре. Каждого учили индивидуально. Ведь, действительно, к такому способу оказания медицинской помощи нужно привыкнуть. Здесь авторитет «белого халата» не работает. Убедить пациента, общаясь с ним только по телефону или в чате, намного сложнее, чем на очном приёме. Нужно быть коммуникабельным, очень активным, даже темпераментным.
Возраст врачей в телемедицине тоже учитывали?

Цифровым сервисам, понятно, больше привержены молодые. У нас средний возраст персонала — 30-35 лет.

Вопрос к вам как психиатру. Удалёнка не вредна для нашего здоровья?

Она более удобна интровертам. Экстравертам, конечно, важно живое общение. Мне кажется, самая эффективная на сегодняшний день форма — гибридный офис. Один-два «присутственных» дня в неделю на работе, а остальное время — дома. Ведь если посчитать, сколько человек тратит времени на поездки, получается два-три часа в день в никуда. А сколько отнимали сил совещания, которые можно провести дистанционно? Раньше у меня было 4-5 живых встреч в неделю. Сейчас всё совсем иначе. Я понимаю: время-то сэкономлено! А эффективность та же. Это хорошо. У человека высвобождается время и для работы, и для саморазвития.
Многие преподаватели недолюбливают Интернет, предпочитая живое общение со студентами. А вы?

Вряд ли кто-то сегодня будет отрицать, что интернет-технологии облегчают нашу жизнь и быт, создают колоссальные возможности получения информации, в том числе и профессиональной. Расширяются и личностные возможности: каждый может стать автором поста, который получит громадный резонанс.

Есть и существенные ограничения. Я назову четыре основных. Сложность ведения занятий с большими аудиториями; отсутствие непосредственной, эмоциональной связи со слушателями; достоверность ответов студентов на зачетах и экзаменах; наконец, технические сбои. Последние могут не только портить впечатление от занятий, но и нарушать процесс восприятия учебного материала. Поэтому очень важно, чтобы интернет был надежный у всех участников процесса.
Что вы почувствовали, когда стало ясно: пришла удалёнка, зумы, семинары онлайн — и причём надолго?

Некоторую растерянность и настороженность. А потом наступил период адаптации к изменившимся условиям: пришлось овладевать новыми способами и средствами обучения — в экстремальной ситуации и в краткие сроки.
Какие сервисы пришлось осваивать?

Это прежде всего Zoom, платформа MSTeams от Microsoft. Были и другие сервисы, которыми приходится пользоваться: например, Moodle — система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Обидно, что отечественные разработчики, создающие аналогичные продукты, жалуются на отсутствие внимания со стороны государства и бизнеса — не раз во время пандемии встречала подобные суждения. Похоже, одной из серьёзных социальных проблем становится поддержка таких стартапов, а тем более — готового продукта.
Общаетесь ли вы со студентами в мессенджерах? Этично ли это?

Мне кажется, это очень перспективное направление! Хочу привести пример. Уже 11 лет под эгидой СПбГУ проходит Международный студенческий конкурс по политическим коммуникациям PolitPRPro. В прошлом году его финал прошёл исключительно с помощью мессенджера WhatsApp и платформы Zoom. Жюри, состоящее из уважаемых преподавателей и практиков из разных городов страны, буквально наслаждалось слаженной работой ребят-организаторов и участников конкурса. А у меня лично создалось ощущение некоего прорыва в использовании Интернета абсолютно всеми возрастными группами общества. В этом году финал будет проходить 1-2 апреля, и формат его однозначно будет онлайн.
Остаётся ли у вас время на профессиональное развитие и досуг? В онлайне, конечно же.

Парадоксально, но с тотальным «приходом» Интернета в нашу жизнь времени практически не остаётся. В мастер-классах волей-неволей приходится участвовать — сейчас очень много обучающих площадок, полезных для профессионалов. А вот, например, к такой форме досуга, как онлайн-кинотеатр, прибегаю, увы, крайне редко. Хотя желание есть огромное. Честно говоря, меня крайне удивляли прошлогодние высказывания представителей творческой элиты: за время пандемии посмотрел массу интересных фильмов, познакомился с новинками литературы и т.д. Практически все мои коллеги и друзья, имеющие отношение к сфере образования и науки, однозначно говорили: так много работы, что времени на отдых практически не остаётся.
Были ли у вас какие-то открытия в Интернете: интересный канал на Youtube, новое имя в музыке или кино?

Один Моргенштерн чего стоит — любопытное явление в молодежной среде! Кстати, очень симптоматичное! Правда, были и более приятные открытия — Димаш Кудайберген с изумительным голосом и удивительным репертуаром.
Без каких интернет-сервисов вы больше не представляете свою жизнь?

Вероятно, мессенджеры и электронная почта — они по-настоящему удобны, оперативны и экономичны.
Многие преподаватели недолюбливают Интернет, предпочитая живое общение со студентами. А вы?

Вряд ли кто-то сегодня будет отрицать, что интернет-технологии облегчают нашу жизнь и быт, создают колоссальные возможности получения информации, в том числе и профессиональной. Расширяются и личностные возможности: каждый может стать автором поста, который получит громадный резонанс.

Есть и существенные ограничения. Я назову четыре основных. Сложность ведения занятий с большими аудиториями; отсутствие непосредственной, эмоциональной связи со слушателями; достоверность ответов студентов на зачётах и экзаменах; наконец, технические сбои. Последние могут не только портить впечатление от занятий, но и нарушать процесс восприятия учебного материала. Поэтому очень важно, чтобы интернет был надежный у всех участников процесса.
Что вы почувствовали, когда стало ясно: пришла удалёнка, зумы, семинары онлайн — и причём надолго?

Некоторую растерянность и настороженность. А потом наступил период адаптации к изменившимся условиям: пришлось овладевать новыми способами и средствами обучения — в экстремальной ситуации и в краткие сроки.

Какие сервисы пришлось осваивать?

Это прежде всего Zoom, платформа MSTeams от Microsoft. Были и другие сервисы, которыми приходится пользоваться: например, Moodle — система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Обидно, что отечественные разработчики, создающие аналогичные продукты, жалуются на отсутствие внимания со стороны государства и бизнеса — не раз во время пандемии встречала подобные суждения. Похоже, одной из серьёзных социальных проблем становится поддержка таких стартапов, а тем более — готового продукта.

Общаетесь ли вы со студентами в мессенджерах? Этично ли это?

Мне кажется, это очень перспективное направление! Хочу привести пример. Уже 11 лет под эгидой СПбГУ проходит Международный студенческий конкурс по политическим коммуникациям PolitPRPro. В прошлом году его финал прошёл исключительно с помощью мессенджера WhatsApp и платформы Zoom. Жюри, состоящее из уважаемых преподавателей и практиков из разных городов страны, буквально наслаждалось слаженной работой ребят-организаторов и участников конкурса. А у меня лично создалось ощущение некоего прорыва в использовании Интернета абсолютно всеми возрастными группами общества. В этом году финал будет проходить 1-2 апреля, и формат его однозначно будет онлайн.
Остаётся ли у вас время на профессиональное развитие и досуг? В онлайне, конечно же.

Парадоксально, но с тотальным «приходом» Интернета в нашу жизнь времени практически не остаётся. В мастер-классах волей-неволей приходится участвовать — сейчас очень много обучающих площадок, полезных для профессионалов. А вот, например, к такой форме досуга, как онлайн-кинотеатр, прибегаю, увы, крайне редко. Хотя желание есть огромное. Честно говоря, меня крайне удивляли прошлогодние высказывания представителей творческой элиты: за время пандемии посмотрел массу интересных фильмов, познакомился с новинками литературы и т.д. Практически все мои коллеги и друзья, имеющие отношение к сфере образования и науки, однозначно говорили: так много работы, что времени на отдых практически не остаётся.
Были ли у вас какие-то открытия в Интернете: интересный канал на Youtube, новое имя в музыке или кино?

Один Моргенштерн чего стоит — любопытное явление в молодежной среде! Кстати, очень симптоматичное! Правда, были и более приятные открытия — Димаш Кудайберген с изумительным голосом и удивительным репертуаром.

Без каких интернет-сервисов вы больше не представляете свою жизнь?

Вероятно, мессенджеры и электронная почта — они по-настоящему удобны, оперативны и экономичны.
Что нужно для домашней тренировки?

Для тренировок дома нужно, в первую очередь, желание. А так — минимальное оборудование: фитнес-резинки, пара гантелей, ну и коврик, разумеется. Супер, если есть небольшая гирька.
Как вы перешли в онлайн?

Случилось это, когда закрылись фитнес-клубы. Мы оказались в ужасных условиях, и нужно было что-то быстро решать и придумывать. Я вспомнила опыт дистанционных занятий с клиентами, которые уезжали в отпуск. И предложила своим <спортсменам> тренироваться онлайн — многие согласились. Мы начали заниматься по видеосвязи в мессенджерах, и некоторые отметили для себя, что не хотят больше возвращаться в зал.
Сколько человек смотрели первые онлайн-уроки?

Я вела только индивидуальные тренировки, потому что на группе онлайн очень сложно контролировать каждого. Первыми дистанционный формат, конечно же, опробовали клиенты из оффлайна. Их было восемь человек. Со временем прибавились пользователи, которые пришли из соцсетей.
Как вы почувствовали, что формат «зашёл»?

Я это поняла, когда клиенты сказали, что не вернутся в фитнес-клуб. В числе плюсов они отметили собственный душ, отсутствие других людей, экономию времени на дорогу. А главное, аудитория не заметила разницы по сравнению с оффлайном по качеству занятий.
Как проходит онлайн-занятие?

Мы созваниваемся с клиентом по видеосвязи, предварительно он уже размялся (новичкам высылаю видео с разминкой). Приступаем к основной тренировке, где всё индивидуально, ведь каждому нужны разные упражнения. С точки зрения эффективности, мне кажется, оба формата одинаковы. Тяжелее только мне: сильно устают глаза, особенно когда тренировки идут подряд.
Почему вы не вернулись в оффлайн?

Многие клиенты решили остаться в онлайне. Я вышла на заработок больше, чем в фитнес-клубе, где вела ещё и групповые занятия. К тому же зал находился далеко от меня, приходилось много ездить, а после карантина условия работы изменились в худшую сторону. Все эти причины в совокупности сподвигли меня уволиться.
А сами вы учитесь чему-нибудь в онлайне: готовить, рисовать, петь?

Конечно! Я посещаю мастер-классы от гуру фитнес-дела, не выходя из дома. Изучаю нутрициологию от топовых преподавателей-врачей. Ещё брала танцевальный курс, курс по развитию в Instagram и курс по интернет-маркетингу от известного питерского вуза.
Философский вопрос. За онлайном — будущее?

Сто процентов! Я поработала, поучилась, позанималась танцами, созвонилась <со специалистом> по маркетингу — и всё за 4-6 часов. А оставшееся время можно посвятить себе и близким. Это ли не прекрасно!
Что нужно для домашней тренировки?

Для тренировок дома нужно, в первую очередь, желание. А так — минимальное оборудование: фитнес-резинки, пара гантелей, ну и коврик, разумеется. Супер, если есть небольшая гирька.

Как вы перешли в онлайн?

Случилось это, когда закрылись фитнес-клубы. Мы оказались в ужасных условиях, и нужно было что-то быстро решать и придумывать. Я вспомнила опыт дистанционных занятий с клиентами, которые уезжали в отпуск. И предложила своим <спортсменам> тренироваться онлайн — многие согласились. Мы начали заниматься по видеосвязи в мессенджерах, и некоторые отметили для себя, что не хотят больше возвращаться в зал.
Сколько человек смотрели первые онлайн-уроки?

Я вела только индивидуальные тренировки, потому что на группе онлайн очень сложно контролировать каждого. Первыми дистанционный формат, конечно же, опробовали клиенты из оффлайна. Их было восемь человек. Со временем прибавились пользователи, которые пришли из соцсетей.

Как вы почувствовали, что формат «зашёл»?

Я это поняла, когда клиенты сказали, что не вернутся в фитнес-клуб. В числе плюсов они отметили собственный душ, отсутствие других людей, экономию времени на дорогу. А главное, аудитория не заметила разницы по сравнению с оффлайном по качеству занятий.
Как проходит онлайн-занятие?

Мы созваниваемся с клиентом по видеосвязи, предварительно он уже размялся (новичкам высылаю видео с разминкой). Приступаем к основной тренировке, где всё индивидуально, ведь каждому нужны разные упражнения. С точки зрения эффективности, мне кажется, оба формата одинаковы. Тяжелее только мне: сильно устают глаза, особенно когда тренировки идут подряд.

Почему вы не вернулись в оффлайн?

Многие клиенты решили остаться в онлайне. Я вышла на заработок больше, чем в фитнес-клубе, где вела ещё и групповые занятия. К тому же зал находился далеко от меня, приходилось много ездить, а после карантина условия работы изменились в худшую сторону. Все эти причины в совокупности сподвигли меня уволиться.
А сами вы учитесь чему-нибудь в онлайне: готовить, рисовать, петь?

Конечно! Я посещаю мастер-классы от гуру фитнес-дела, не выходя из дома. Изучаю нутрициологию от топовых преподавателей-врачей. Ещё брала танцевальный курс, курс по развитию в Instagram и курс по интернет-маркетингу от известного питерского вуза.

Философский вопрос. За онлайном — будущее?

Сто процентов! Я поработала, поучилась, позанималась танцами, созвонилась <со специалистом> по маркетингу — и всё за 4-6 часов. А оставшееся время можно посвятить себе и близким. Это ли не прекрасно!
Как Tele2 улучшает качество связи
в Петербурге?
Клиентский сервис Tele2 получил высокую оценку. В 2020 году компания награждена в 6 номинациях премии СХ WORLD AWARDS. Сотрудники контактного центра компании демонстрируют высочайший уровень вовлеченности, самое быстрое время ответа и решения вопроса.
Первой обеспечила устойчивой связью весь Западный скоростной диаметр.
Результат: Tele2 — один из лидеров в телеком-отрасли по индексу NPS (готовности пользователей рекомендовать услуги компании).
Развернула сеть LTE-800 с высокой проникающей способностью сигнала внутри помещений, что особенно важно для домов со сложной архитектурой.
Материал подготовлен специально для Tele2.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: freepik.com, Екатерина Елизарова
Фотографии предоставлены героями материала
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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