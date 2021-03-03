По контуру. Как маркировка автобусов в Ленобласти снизит число ДТП в России
Как сделать российские трассы более безопасными, особенно ночью? Что необходимо для снижения числа ДТП с автобусами на неосвещенных дорогах? Участники круглого стола в ТАСС сошлись во мнении: уменьшить количество происшествий может простая мера — контурная маркировка пассажирского транспорта.
59 аварий с участием автобусов произошло в Ленинградской области в 2020 году. В них погибли 6 человек, 95 получили увечья. Почти треть этих ДТП произошло в темное время суток. Такие данные приводит региональное управление ГИБДД.
Участники круглого стола «Безопасность дорожного движения в темное время суток при осуществлении пассажирских перевозок в Ленинградской области» в ТАСС попытались ответить на вопрос: что можно сделать для снижения печальной статистики? Особенно в сфере пассажирских перевозок, где дорожно-транспортное происшествие может повлечь за собой большое количество пострадавших и серьезные экономические последствия.
Как считает технический директор компании «3М» Сергей Дмитрук, эффективным решением может стать контурная маркировка для обозначения габаритов пассажирских автобусов. Она позволяет сделать транспортные средства видимыми на расстоянии более 200 метров в темноте и в условиях плохой видимости. Несколько лет назад в России ввели обязательную контурную маркировку определенных категорий грузового транспорта. Нужно двигаться дальше.
Сергей Дмитрук: «Стоимость этого решения при сроке службы в несколько лет в расчете на единицу транспортного средства примерно равна одной полной заправке бака этого ТС. Разными исследованиями … было показано, что аварийность транспортных средств с контурной маркировкой снижается примерно на 50%».
Так выглядит контурная маркировка — прочная самоклеящаяся лента. Гарантийный срок службы — 10 лет
Производит контурную маркировку компания «3М», участник социального эксперимента в Ленинградской и Мурманской областях
Больших затрат на маркировку транспорта не потребуется, а число аварий эта мера может сократить существенно
Больших затрат на маркировку транспорта не потребуется, а число аварий эта мера может сократить существенно
Чтобы показать, как это работает, с 1 февраля 2021 года министерство просвещения РФ и экспертный центр «Движение без опасности» при поддержке компании «3М» проводят социальную кампанию. На 50 школьных автобусов в Ленинградской и Мурманской области нанесли контурную маркировку.
Генеральный директор экспертного центра Вадим Мельников убежден: новый элемент — недорогой, эффективный и легко внедряемый способ повысить безопасность на дорогах. При проверках перевозчиков наличие маркировки очень просто установить. Так что успешный опыт со школьными автобусами станет поводом для общественной дискуссии и законодательных изменений. Участники эксперимента намерены обратить внимание законодательной и исполнительной власти на возможность — вкупе с другими мерами — реально снизить аварийность в России.
Участник круглого стола, член Комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Васильев подчеркнул: в парламенте инициативу готовы поддержать. Предложение отправят в Межведомственную комиссию правительства России по правилам дорожного движения.
Материал публикуется специально для ЭЦ «Движение без опасности» Фотографии предоставлены пресс-службой компании «3М»; фотобанк pixabay.com