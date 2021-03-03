По контуру. Как маркировка автобусов в Ленобласти снизит число ДТП в России

Участники круглого стола «Безопасность дорожного движения в темное время суток при осуществлении пассажирских перевозок в Ленинградской области» в ТАСС попытались ответить на вопрос: что можно сделать для снижения печальной статистики? Особенно в сфере пассажирских перевозок, где дорожно-транспортное происшествие может повлечь за собой большое количество пострадавших и серьезные экономические последствия.



Как считает технический директор компании «3М» Сергей Дмитрук, эффективным решением может стать контурная маркировка для обозначения габаритов пассажирских автобусов. Она позволяет сделать транспортные средства видимыми на расстоянии более 200 метров в темноте и в условиях плохой видимости. Несколько лет назад в России ввели обязательную контурную маркировку определенных категорий грузового транспорта. Нужно двигаться дальше.

