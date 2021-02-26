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Что общего у ограды Летнего сада и дома на Дворцовой набережной?

Архитектурная загадка
Про каждый дом в центре Петербурга можно придумать множество загадок. Иногда ответить на них просто, иногда нет. Одну из них — посложнее — «Фонтанка» публикует сегодня.
Знаменитый зодчий Петербурга и автор ограды Летнего сада Ю.М. Фельтен приходился родственником человеку, который жил на том месте Дворцовой набережной, где позднее построили дом 10.

Как звали этого человека? И кем он работал при Петре I?
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Юрий Матвеевич Фельтен был сыном Матиаса (Матвея) Фельтена. У Матиаса был троюродный брат Иоганн Фельтен, у Петра I был обер-кухмейстером. Иоганн Фельтен пользовался расположением императора и владел в Немецкой слободе участком на Дворцовой набережной. Сейчас на этом месте стоит дом 10.

Архитектор Юрий Фельтен построил в Петербурге церковь Святой Анны на Кирочной ул., 8, церковь Святой Екатерины на Большом пр. В. О., 1, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове и Чесменскую церковь. Также среди его проектов здания светские: Южный павильон, галереи и висячий сад Малого Эрмитажа, училище для мещанских девиц при Смольном, Большой Эрмитаж и переходная арка-галерея над Зимней канавкой, Чесменский и Каменностровский дворцы и другие. Особую известность он получил в истории как автор проекта решетки Летнего сада.
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и культуры в Санкт-Петербурге можно найти здесь
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