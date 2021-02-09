«Нагрянь к Рогожину, найди князя Мышкина»

В романе дом Рогожина читатель видит глазами князя Мышкина: «Один дом, вероятно по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: "Это, наверно, тот самый дом". С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга (в котором всё так скоро меняется) почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. <…> И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, всё как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома — было бы трудно объяснить».



— Решающим обстоятельством в выборе именно этого адреса оказывается уточнение Мышкина, который, испытав почти гипнотическое впечатление от наружного вида дома Рогожина, говорит ему: «Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал…».



У Достоевского, который четыре года на каторге проходил в кандалах, шаг выработался другой, не такой широкий, нежели у наших краеведов. Кроме того, надо учитывать, что и росточком писатель был не гигант — всего 1 метр 68 сантиметров, это тоже влияет на длину шага.



В краеведческой литературе указывают аж четыре разных «дома Рогожина» на Гороховой, но, на мой глаз, топографически и с учетом текста романа подходит только один — № 41, второй по левой руке за Семеновским мостом, если идти, как и князь Мышкин, от Загородного. Если же принять ту точку зрения, что Достоевский «перенес» на Гороховую какой-то иной дом, то ближе всего к делу московский дом купца Мазурина на Мясницкой, где он убил ювелира Калмыкова. В романах Достоевского у Гороховой особая аура: преступление Ставрогина с Матрешей тоже на Гороховой, — поясняет Борис Тихомиров.

