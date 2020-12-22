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Дед Мороз в смартфоне. Приложение
«Мой Билайн» раздает новогодние подарки
Гигабайты интернета, минуты, скидки и другие бонусы* в дополнение к своему тарифу могут бесплатно получить абоненты Билайн. Все это доступно в приложении оператора, которое автоматически подбирает наиболее подходящие услуги, учитывая ваши потребности и предпочтения.
freepik.com
Всего можно получить до пяти разных подарков, которые будут действовать три месяца с момента их подключения в «Мой Билайн». Настраивать напоминание об окончании промо-периода не нужно — услуги отключатся автоматически. Чтобы и дальше пользоваться понравившейся опцией, достаточно самостоятельно подключить ее в том же приложении.
Что может вам подарить «Мой Билайн»?
Безлимитные соцсети
Безлимитные мессенджеры
Безлимитный YouTube
Плюс 10 ГБ каждый месяц
Безлимитный интернет
Безлимитные звонки по России
Скидка на смартфоны
Скидка на аксессуары
Бесплатная раздача интернета
Позвать Деда Мороза из смартфона очень просто: достаточно скачать обновленную версию приложения «Мой Билайн» и в нем нажать кнопку «Получить подарки». Этот волшебный метод работает для абонентов оператора с предоплатной схемой расчетов и операционной системой не ниже iOS 11 или Android 5. Номер при этом должен быть активным, а баланс — положительным.
Новости телекома
* Узнать подробную информацию об акции и ее организаторе
Акция действует с 24 ноября 2020 года по 31 января 2021 года для физических лиц — абонентов «Билайн». Для получения бонуса номер должен быть активным. Количество и перечень доступных для подключения бонусов зависит от тарифного плана абонента и иных условий. Скидки в рамках других специальных предложений, перечень бонусов и подробные условия акции — в приложении «Мой Билайн» (12+). Подключение аналогичных опций может быть платным. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636, РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр.14).


ПАО «Вымпел-Коммуникации». Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №№ 75690, 76658, 76659, 81483, 81484, 95297, 95298, 98749, 99358, 99360, 99931, 99933, 101255, 101256, 105558, 105559, 110408, 110410, 113584.

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