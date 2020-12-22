Акция действует с 24 ноября 2020 года по 31 января 2021 года для физических лиц — абонентов «Билайн». Для получения бонуса номер должен быть активным. Количество и перечень доступных для подключения бонусов зависит от тарифного плана абонента и иных условий. Скидки в рамках других специальных предложений, перечень бонусов и подробные условия акции — в приложении «Мой Билайн» (12+). Подключение аналогичных опций может быть платным. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636, РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр.14).





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