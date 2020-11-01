Пейджеры, «Пентиумы» и Nokia 3310
в какое время родилась «Фонтанка»
Осенью 2000 года петербургское Агентство журналистских расследований запустило интернет-проект «Фонтанка.ру». В то время люди еще читали бумажные газеты, некоторые даже видели Интернет. Но интернет-газета была еще в новинку, как и многие из других привычных нам сейчас вещей.

Миллениум это уходящая эпоха дискет и наступающая эра компакт-дисков. Пейджеры быстро сменялись сотовыми телефонами, а Интернет через завывающий модем по карточкам стремился к выделенным линиям. iPhone еще не придумали, до появления ВКонтакте, Twitter и Facebook оставались годы. Предупреждаем: этот материал заставит некоторых почувствовать себя старыми.
Компьютеры в 2000 году покупали за у.е. Никаких ультратонких моноблоков — громоздкие коробки системных блоков, тяжелые мониторы с электронно-лучевой трубкой, мышки без лазеров — с шариком, к которому вечно прилипал всякий мусор.

Intel только недавно выпустила процессор Pentium 4 в ответ на уже год присутствующий на рынке AMD Athlon. В бюджетных машинах было по 32 - 64 мб оперативной памяти - сейчас даже в часы устанавливают больше.
Главной операционной системой того времени был еще Windows 98. А появившийся Windows 2000 недолюбливали, в отличие от последовавшего XP.
Только в 2008 году Стив Джобс представил Apple MacBook Air, тонкий и легкий ноутбук, достав его из обыкновенного бумажного конверта, чем поразил умы современников. Это был один из первых компьютеров, который похоронил жесткие диски как стандарт твердых накопителей и породил популярную сейчас категорию ультрабуков.

Интернет некоторые россияне увидели еще начале 1990-х. Но даже спустя десять лет, осенью 2000 года, он был в диковинку.
«Фонд Общественное Мнение» провёл тогда опрос, который показал
Вам известно, что такое интернет?
опрос проведен осенью 2000 года
20%
Нет, не знаю
37,3%
Что-то слышал
3,6%
регулярно пользуюсь
Чтобы подключить компьютер в всемирной сети нужна была телефонная линия и модем. Пополнять баланс надо было покупая карточки в у.е. Доллар в марте 2001 года стоил примерно 28 рублей, но и зарплата в сто баксов считалась хорошей и платили её не всем.


Карточки для интернета напоминали сегодняшние пластиковые карты. «Пополняшки» были с разным временным доступом (30 минут, час, 5 часов и.т.д), который указывался на карте. На обратной стороне под защитным слоем был пин-код либо логин -пароль к модемному пулу. По нему и предоставлялся доступ в интернет.
Первые интернет карточки
Оплата шла по часам. Днем час мог стоить и один у.е. Ночью — вдвое дешевле. Основная проблема такого способа выхода в интернет была в том, что подключенный к сети модем занимал телефонную линию и все члены семьи не могли принимать и совершать звонки. А скорость доступа была такой, что для более оперативной работы приходилось отключать картинки. В те же времена обычным делом было скачивать сайты целиком на диски и обмениваться ими друг с другом. Например, скачать себе знаменитую «библиотеку Мошкова» целиком.

Никаких Telegram-ов и WhatsApp-ов еще не было. Большинство общалось в чатах — в огромных гостевых комнатах.
Мессенджер ICQ только в начале 2000 начал приходить в Россию.
Только в 2004 появился Facebook, а затем уже быстро набравший популярность в России «ВКонтакте» от Павла Дурова, который тогда жил еще в Петербурге.


К 2001 году в Северной столице пейджерами пользовались почти 80 тысяч человек.
Саранцев Борис/Фотохроника ТАСС
У «Неда-пейджинга» насчитывалось 15,6 тысячи абонентов, а у его конкурента – «Экскома» — 22 тысячи. Операторы заявляли об объединении и строили планы предложить невероятную для того времени услугу – роуминг в 145 городах 41-го региона России и в четырех странах СНГ. В столице пейджерами пользовался 1,1% населения, в Петербурге— 0,6%. Планировалось увеличить число клиентов в три раза. Но планам не суждено было сбыться.

Меньше чем через пять лет, в 2005 году, «Фонтанка» уже рассказывала, как крупнейшие пейджинговые компании Петербурга отчаянно пытаются сократить издержки, объединяя свои абонентские и технические отделы, чтобы выжить. А их абонентская база стремительно поредела — до пяти тысяч клиентов у старейшего «Неда-Пейджинга». Уже скоро гиганты и вовсе пропали с радаров, а 80% россиян обзавелись сотовыми телефонами.
«Большая тройка» сформировалась, но это было только начало.
Например, в середине 2002 года «Мегафон» и МТС обсуждали предварительное соглашение о создании единого пространства для обмена SMS. То есть появление возможности абонентам разных операторов писать сообщения друг другу. Покрытие в метро ограничивалось отдельными станциями. А тарификация была посекундной.

Но уже по итогам 2004 года в Петербурге было 5,6 млн абонентов. А уровень проникновения сотовой связи в Северной столице составил 89%.
Уровень проникновения сотовой связи
по итогам 2004 года
99,2%
Москва
89%
Петербург
42,1%
Регионы
По числу абонентов в Петербурге лидировал «Мегафон» — 2,4 миллиона абонентов. У МТС и «Вымпелкома» было 1,8 млн и 970 тысяч абонентов соответственно.
Только в 2007-2008 годах у большой тройки в Петербурге заработали сети 3G. Появился инновационный видеозвонок.


В 2012-2013 в Северной столице запустилась и сеть 4G, окончательно открывшая новую эпоху мобильного Интернета, в которой мы живем сейчас.
Популярности сотовой связи и процветанию операторов способствовало серьезное расширение функционала и главное — снижение цены мобильных телефонов. Из двухкилограммовых гигантов за несколько тысяч долларов они превратились в доступные устройства.
В сентябре 2000 года появилась Nokia 3310.
Один из самых успешных телефонов в истории.
Финны продали 126 млн экземпляров Nokia 3310. Кроме звонков и смс, в нем также были таймер, будильник, калькулятор и четыре игры - Snake II, Pairs II, Space Impact и Bantumi. Привлекал он прежде всего надежностью и ценой в 130-140 долларов. Народными стали и Siemens ME45, A50 с Alcatel 511.

В 2004 году телефон стал предметом стиля – вышла Motorola Razr V3.
Модный слайдер отличался от конкурентов дизайном. «Бритва» в сверхтонком металлическом корпусе с электролюминесцентной подсветкой стала культовым устройством.
А идея дизайнерского телефона активно эксплуатировалась американским производителем еще несколько лет.
Вторая половина «нулевых» стала началом эпохи «умных» телефонов: количество продаваемых устройств исчислялось десятками миллионов – смартфоны постепенно перестали восприниматься как предмет роскоши. В начале 2006 года в продажу поступил флагман Sony Ericsson — модель W950. Телефон работал на базе открытой Symbian OS 9.1 и оснащался 2,7-дюймовым сенсорным экраном. Выделял его встроенный MP3-проигрыватель Walkman, ознаменовавший начало конца музыкальных плееров как отдельного класса устройств.

В том же 2006 году финны представили слайдер Nokia N95.
Слайдер Nokia N95 стал одной из самых ожидаемых новинок года: поддержка Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS-навигация с удобными картами. А еще основная камера со светодиодной вспышкой.
В 2008 году была представлена OC Android от Google. В 2010 году появился Samsung Galaxy S и всего за два месяца было продано 800 тысяч устройств, что на тот момент – абсолютный рекорд для Android-смартфонов.

А в 2007 Стив Джобс показал Apple iPhone 2G .
Apple iPhone 2G – «дедушка» современных гаджетов «яблочной» марки.
В 2010 появился iPhone 4. C выходом iPhone 5 в 2012 году компания из Купертино окончательно стала одним из крупнейших продавцов телефонов в мире после Samsung, уступив место в тройке лидеров китайским Huawei и Xiaomi лишь в последние годы.
Не стояла на месте все два десятилетия и «Фонтанка».

Как эволюционировал главный новостной сайт Петербурга — смотрите в нашем материале.
Как менялась "Фонтанка"

Ее первый дизайн отражал передовые на тот момент идеи новостных сайтов, но сейчас он выглядит архаично. Таких сайтов, пожалуй, уже и не встретишь.
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