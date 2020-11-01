У «Неда-пейджинга» насчитывалось 15,6 тысячи абонентов, а у его конкурента – «Экскома» — 22 тысячи. Операторы заявляли об объединении и строили планы предложить невероятную для того времени услугу – роуминг в 145 городах 41-го региона России и в четырех странах СНГ. В столице пейджерами пользовался 1,1% населения, в Петербурге— 0,6%. Планировалось увеличить число клиентов в три раза. Но планам не суждено было сбыться.



Меньше чем через пять лет, в 2005 году, «Фонтанка» уже рассказывала, как крупнейшие пейджинговые компании Петербурга отчаянно пытаются сократить издержки, объединяя свои абонентские и технические отделы, чтобы выжить. А их абонентская база стремительно поредела — до пяти тысяч клиентов у старейшего «Неда-Пейджинга». Уже скоро гиганты и вовсе пропали с радаров, а 80% россиян обзавелись сотовыми телефонами.

