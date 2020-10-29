Просто космос. Оператор Большой тройки займется разработкой спутников
МегаФон готовится сделать шаг в космос. Оператор объявил о начале разработок собственной системы спутниковой передачи данных. Первые орбитальные миссии компания намерена совершить в ближайшие пять лет.
Главные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — высокая скорость передачи данных и низкий уровень задержки сигнала. Два этих фактора делают спутниковые сети очень перспективными. Их использование вместе с наземными неизбежно в ближайшем будущем, убеждены профессионалы.
генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян
«Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций, — заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи — нынешних, завтрашних и послезавтрашних».
В разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных Мегафон намерен вложить 6 млрд рублей в течение двух лет. Для проведения исследований создана дочерняя компания оператора «МегаФон 1440», которая начнет работу 16 ноября. Цифра «1440» в ее названии не случайна: ровно столько оборотов вокруг Земли сделал первый искусственный спутник планеты.
Возглавит компанию управляющий директор технологической компании YADRO Алексей Шелобков, совместив руководство новой структурой с текущей деятельностью. В его команду вошли основатели YADRO, а также специалисты компаний группы «ЮэСэМ Телеком».
Фото: pixabay.com
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«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, — сообщил Алексей Шелобков. — Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, — достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет».
Запуск столь громкого проекта вполне логичен для оператора, который всегда мыслит технологиями будущего. МегаФон первым в стране внедрил связь 3G и 4G, подключил рекордное количество «умных» устройств интернета вещей. В данный момент компания прокладывает подводную волоконно-оптическую линию связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России. Общий объем инвестиций проекта Arctic Connect составляет около 70 млрд рублей.
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«Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — подводит итог Геворк Вермишян.
МегаФон — многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest*. На сегодняшний день услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.
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