Как превратить коллег в команду? Эксперт поделится бизнес-инструментами

В вебинаре «Лидер и команда: 6 инструментов для достижения бизнес-целей»
представлена лишь небольшая часть тех практических навыков, которые получают участники Mini MBA
Русской Школы Управления. Программа разработана специально для российского бизнеса с учетом его особых тенденций, отечественного менталитета и законодательства. Преподают на курсах Mini MBA успешные руководители и эксперты-практики, график занятий составлен таким образом, чтобы можно было учиться без отрыва от работы.Mini MBA Русской Школы Управления
— это не сокращенный курс классического MBA, а принципиально новый образовательный продукт, нацеленный на комплексную подготовку современных руководителей. Всего за шесть месяцев студенты осваивают концентрированную программу и получают практические навыки для эффективного управления бизнесом.