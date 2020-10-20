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Как превратить коллег в команду? Эксперт поделится бизнес-инструментами

Бесплатный вебинар «Лидер и команда: 6 инструментов для достижения бизнес-целей» состоится 27 октября в 17:00. Собственники, топ-менеджеры и руководители подразделений смогут узнать, как создать команду и сделать ее работу эффективной. Ведущий вебинара — Олег Гамазин, преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-тренер с более чем 20-летним практическим опытом управления.
Олег Гамазин, преподаватель Русской Школы Управления
Командная работа — это по-настоящему действенное оружие, которое помогает компании быть успешной в ситуации, когда доступ к ресурсам и технологиям у всех примерно равный. Профессионализм руководителей и эффективное взаимодействие сотрудников являются преимуществами, которые конкуренты не смогут быстро скопировать. Поэтому воспитание лидеров, умеющих создавать команды и управлять ими, — инвестиция, двигающая бизнес вперед даже во время кризиса.
От рабочей группы команда отличается тем, что каждый ее участник ставит «мы» выше собственного «я», а достижение общего результата — выше личных интересов. Команда мечты с уникальным лидером во главе эффективна, самостоятельна и способна на достижение больших целей. В ней раскрывается потенциал каждого, при этом сотрудничество является комфортным для всех участников. От том, как ее создать, как раз и пойдет речь на вебинаре Олега Гамазина.
За 1,5 часа участники вебинара научатся:
определять, когда есть реальная необходимость в формировании команды
оценивать продуктивность команды
применять четыре профессиональных инструмента для ее создания
диагностировать проблемы и принимать аргументированные решения
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В вебинаре «Лидер и команда: 6 инструментов для достижения бизнес-целей» представлена лишь небольшая часть тех практических навыков, которые получают участники Mini MBA Русской Школы Управления. Программа разработана специально для российского бизнеса с учетом его особых тенденций, отечественного менталитета и законодательства. Преподают на курсах Mini MBA успешные руководители и эксперты-практики, график занятий составлен таким образом, чтобы можно было учиться без отрыва от работы.

Mini MBA Русской Школы Управления — это не сокращенный курс классического MBA, а принципиально новый образовательный продукт, нацеленный на комплексную подготовку современных руководителей. Всего за шесть месяцев студенты осваивают концентрированную программу и получают практические навыки для эффективного управления бизнесом.
Материал подготовлен специально для Русской Школы Управления

Фото предоставлены Русской Школой Управления
НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления»
Лицензия № 029045, рег. № 1027710002121, срок действия лицензии — бессрочно
С информацией о лицензировании образовательной деятельности организации в различных городах можно ознакомиться на сайте.

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