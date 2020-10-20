Как превратить коллег в команду? Эксперт поделится бизнес-инструментами

От рабочей группы команда отличается тем, что каждый ее участник ставит «мы» выше собственного «я», а достижение общего результата — выше личных интересов. Команда мечты с уникальным лидером во главе эффективна, самостоятельна и способна на достижение больших целей. В ней раскрывается потенциал каждого, при этом сотрудничество является комфортным для всех участников. От том, как ее создать, как раз и пойдет речь на вебинаре Олега Гамазина.

