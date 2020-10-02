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покупай у своих
Сладкий ключ к сердцу учителя
ВЫБИРАЕМ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Вопреки «пугалкам» о переводе всех питерских школьников на дистанционное обучение с 20 сентября, большинство воспитанников все-таки будут очно поздравлять педагогов с Днем учителя. А раз уж класс снова не загнали в ZOOM, почему бы не вручить учителю вкусный и ароматный подарок как символ живого общения.

Кондитеры, участники проекта «Покупай у своих», рассказали о любимых школьных предметах, пофантазировали о том, какие бы подарки особенно понравились их школьным учителям, и показали самые интересные тематические презенты.

«Мой любимый школьный предмет — урок труда, где мы, девочки, готовили разные вкусняшки и учились шить. Вела этот предмет очень талантливая женщина, которая разрешала нам проявлять фантазию и помогала раскрыть способности. Я думаю, она бы очень обрадовалась подарку ручной работы, — рассказала Ольга Смокотова, руководительница и вдохновительница проекта сладких подарков. — Кстати, набор шоколадных инструментов может стать хорошим подарком трудовику от мальчика».
Руководительница проекта оригинальных сладких подарков
Ольга Смокотова
А дамы будут в восторге от пионов ручной работы из натурального бельгийского и итальянского шоколада.
«Шоколадная открытка с трогательной надписью растопит лёд в сердце даже самого строгого учителя! — уверена Ольга. — А воспитатели — они ж волшебницы! Только феи, по-моему, могут справляться с такой оравой ребятишек».
«В школе одним из моих любимых предметов был труд, где мы пытались печь. Получалось не всегда идеально, и только через много лет я узнала, почему: рецепты были не совсем такими, как нужно, — поделилась Дарья Кондратьева, хозяйка и главный пряничный декоратор кондитерской. — Но любовь к выпечке я пронесла через годы и теперь с удовольствием пеку и расписываю пряники. Любому учителю приятно получить подарок, особенно если он будет не просто формальным, а с поздравительной открыткой. Например, сладкий и ароматный пряничный букет с поздравительным пряником-медальоном от всего класса».
Хозяйка и главный пряничный декоратор кондитерской
Дарья Кондратьева
В этом году на День учителя кондитерская приготовила новую коллекцию пряников и пряничных букетов.

«Традиционно в этот день учителям дарят подарки, и совсем не обязательно это должно быть дорого, чтобы скидываться всем родителям, — считает Дарья. — Пряники в новой коллекции найдутся под любой бюджет — и, поверьте, учитель будет рад любому знаку внимания от вас, будь это пряник-медальон, небольшой набор пряников или целый пряничный букет. А ещё мы не забыли про учителей музыки, рисования и тренеров, для которых тоже есть недорогие штучные пряники и пряничные наборы
«Моими любимыми школьными предметами были русский язык, литература, физкультура и рисование, — поведала Татьяна Николаева, владелица кондитерской. — Была любимая завуч Наталья Павловна. Думаю, для неё я бы изготовила торт «Нежность», сочный и хорошо пропитанный, с прослойкой ягодного микса. И украшенный астрами в осенних тонах».

Владелица кондитерской
Татьяна Николаева
«Любимым предметом у меня была геометрия, а педагог очень нравилась по русскому и литературе, — погрузилась в воспоминания Натали Горбачева, владелица кафе-кондитерской — Потом, во взрослой жизни, мы встретились благодаря соцсетям, и педагог мне сказала: дорогого стоит, когда ученики цитируют своих педагогов. А я до сих пор повторяю, когда собеседник говорит «бОльшая половина», — половины обе одинаковые. А подарки… Мы как-то не думали о подарках, время другое было. А сейчас приглашала на открытие кофейни, периодически общаемся в соцсетях и по телефону».
Владелица
кафе-кондитерской
Натали Горбачева
Натали считает, что по статусу трюфели для классного руководителя выше, солиднее, чем тортик: «Мы рекомендуем наборы трюфельных конфет ручной работы, печенья-пряников, индивидуально украшенных, капкейков или макарунс».

Вручая подарок учителю, пожелайте ему крепкого здоровья. И пусть он, вдыхая аромат любимого чая, закусывая пряником, трюфелем или тортиком, лишний раз убедится: с обонянием и вкусовыми ощущениями все в порядке!

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Автор: Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии предоставлены героями материала
Обложка: freepik.com
Верстка: Ольга Голубева