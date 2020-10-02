Вопреки «пугалкам» о переводе всех питерских школьников на дистанционное обучение с 20 сентября, большинство воспитанников все-таки будут очно поздравлять педагогов с Днем учителя. А раз уж класс снова не загнали в ZOOM, почему бы не вручить учителю вкусный и ароматный подарок как символ живого общения.
Кондитеры, участники проекта «Покупай у своих»
, рассказали о любимых школьных предметах, пофантазировали о том, какие бы подарки особенно понравились их школьным учителям, и показали самые интересные тематические презенты.