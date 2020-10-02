«В школе одним из моих любимых предметов был труд, где мы пытались печь. Получалось не всегда идеально, и только через много лет я узнала, почему: рецепты были не совсем такими, как нужно, — поделилась, хозяйка и главный пряничный декоратор кондитерской. — Но любовь к выпечке я пронесла через годы и теперь с удовольствием пеку и расписываю пряники. Любому учителю приятно получить подарок, особенно если он будет не просто формальным, а с поздравительной открыткой. Например, сладкий и ароматный пряничный букет с поздравительным пряником-медальоном от всего класса».