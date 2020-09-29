Во многом таинственные обстоятельства, как задержания, так и последующего убийства Рейли, породили огромное количество конспиралогических версий. Например, что на самом деле британский агент еще очень долгое время содержался в камере на Лубянке и в итоге сошел с ума в большевистских застенках. Некоторые источники утверждают, что в будущем Рейли работал на советскую разведку (здесь варианты разнятся – на Ближнем Востоке, в Китае, в США…). Третьи настаивают, что Рейли, напротив, бежал из СССР, через Шанхай и Гонконг добрался до Палестины, где и жил вплоть до конца 1960-х, сотрудничая с «Моссадом»...



Тойво Антикайнен. Находясь на подпольной работе в Финляндии, в ноябре 1934 года был арестован финской охранкой и приговорен к пожизненной каторге. При содействии Советского правительства освобожден 3 мая 1940 года и переехал в Союз, где был избран депутатом Верховного Совета СССР. По официальной версии погиб в октябре 1941 года в авиакатастрофе под Архангельском. По другой – в Москве выбросился из окна гостиницы, когда за ним пришли из НКВД.



Владимир Федорович Джунковский. Являлся одной из важнейших фигур в планировании операции «Трест», хотя его роль в этой истории обычно замалчивается. Арестован в конце 1937 года, будучи уже 72-летним стариком. 21 февраля 1938 года специальной тройкой НКВД приговорен к смертной казни, и в тот же день расстрелян.



Дзержинский Феликс Эдмундович. Скоропостижно скончался от сердечного приступа 20 июля 1926 года. Похоронен 22-го на Красной площади у Кремлевской стены. Его приемником на посту председателя ОГПУ стал Вячеслав Менжинский, именно ему пришлось завершать операцию «Трест».



Станислав Адамович Мессинг. С 1935 года – председатель президиума Всесоюзной торговой палаты СССР. В этой должности 15 июня 1937 года был арестован за «шпионаж в пользу Польши». 2 сентября расстрелян и захоронен на спецобъекте НКВД «Коммунарка». Реабилитирован посмертно в октябре 1956 года.



Мария Владиславовна Захарченко-Шульц. В начале июня 1927 года входила в состав диверсионной группы, которая предприняла попытку взрыва общежития чекистов на Малой Лубянке. Попытка закончилась провалом, после чего группа диверсантов, разделившись на две части, вознамерилась уйти за кордон через западную границу СССР. 23 июня (по другим данным 18 июня) года Мария Захарченко-Шульц погибла в перестрелке с сотрудниками ОГПУ в районе станции Дретунь (Полоцкий район Витебской области).



Георгий Николаевич Радкович. Летом 1928 года, решив отомстить за смерть жены, перешел советско-финскую границу, добрался до Москвы и 4 июля бросил бомбу в бюро пропусков ОГПУ. Два дня спустя, будучи окруженным чекистами в районе подмосковного Подольска, застрелился.



Александр Александрович Якушев. После окончания операции «Трест» работал в Наркомате путей сообщения. В 1929 году арестован за участие в контрреволюционной организации, включая тесные контакты с лидерами русской эмиграции (в интересах, заметим, «Треста»!). Срок отбывал в лагере на Соловках. 12 февраля 1937 года скончался от инфаркта. Посмертно реабилитирован в 1950-е.



Роберт Гамильтон Брюс Локкарт. Британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель. В начале Второй мировой войны — один из руководителей отдела политической разведки английского МИД (1939—1940), английский представитель при временном чехословацком правительстве в Лондоне (1940—1941) и директор Комитета по делам политической войны, ведавшего вопросами пропаганды и разведки (1941—1945). Автор ряда книг, в том числе воспоминаний о пребывании в Советской России. Скончался 27 февраля 1970 года в Лондоне в 82-летнем возрасте.



Эдуард Петрович Берзин (Берзиньш). В 1930-е – один из организаторов и руководителей системы ГУЛАГ, первый директор государственного треста «Дальстрой». 19 декабря 1937 года арестован как организатор и руководитель «Колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации». В августе 1938-го расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 году.



Павел Дмитриевич Мальков. Первый раз был арестован в 1936 году. Отбыл 10 лет в ГУЛАГе. По данным «Мемориала», был вторично арестован в 1948 году, как «троцкист», и приговорен к 8 годам лагерей. После смерти Сталина освобожден и реабилитирован. С 1954 года — персональный пенсионер союзного значения. Автор книги «Записки коменданта московского Кремля» (1957). Скончался в 1965-м, похоронен на Новодевичьем кладбище.



Александр Павлович Кутепов. 26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже агентами советской разведки. Длительное время судьба Кутепова оставалась неизвестной, пока в 1989 году Леонид Млечин не опубликовал информацию, что генерал скончался от сердечного приступа на советском пароходе по пути из Марселя в Новороссийск. Якобы приступ спровоцировала большая доза морфия, которую генералу ввели при похищении. Однако документального подтверждении версии Млечина нет.



Григорий Сергеевич Сыроежкин. Во время гражданской войны в Испании под именем Григорий Грандэ был старшим военным советником 14-го корпуса армии республиканцев, руководил разведкой и диверсиями в тылу франкистов. В конце 1938 года отозван в Москву, арестован и обвинен в измене родине в форме шпионажа, в участии в антисоветском заговоре в НКВД и в связях с ранее разоблаченными врагами народа. 29 января 1939 года приговорен к расстрелу и в тот же день казнен. Посмертно реабилитирован в 1956 году.



Борис Игнатьевич Гудзь. Старейший советский разведчик. Выйдя в 1962 году на пенсию, активно занимался общественной работой, изучал историю революционного движения, работал в архивах КГБ и ЦК КПСС. Консультировал авторов книг и фильмов по истории ВЧК-ОГПУ, в том числе являлся консультантом телефильма «Операция "Трест"». Умер 27 декабря 2006 в Москве на 105-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.



деревня ВАНХА АЛАКЮЛЯ



9 июня 1944 года, во время наступления Красной армии на Карельском перешейке, советские самолеты разбомбили это селение, в котором на тот момент находились позиции финской артиллерии. После войны деревню решили не восстанавливать.

