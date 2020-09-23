Не договорил в этом месяце — потрать в следующем

Новую опцию — кстати, платить за нее не надо — можно подключить в личном кабинете. Если клиент уже пользуется переносом гигабайт интернета, то делать ничего не нужно: минуты начнут копиться автоматически. Сколько можно накопить таким образом — зависит от тарифного плана. В компании подсчитали, что в среднем количество сбереженных минут в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

