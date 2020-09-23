Не договорил в этом месяце — потрать в следующем

У компании МегаФон появилась новая опция в основной тарифной линейке #БезПереплат — «Копилка минут». Если в прошлом месяце у пользователя остались оплаченные минуты разговора, они не сгорают, а переходят на следующий. Ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.
коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон
«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно: в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно: в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
У абонентов оператора уже есть возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета. Она появилась весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат и оказалась очень нужной. С тех пор пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета — это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 миллионов песен онлайн.
Новую опцию — кстати, платить за нее не надо — можно подключить в личном кабинете. Если клиент уже пользуется переносом гигабайт интернета, то делать ничего не нужно: минуты начнут копиться автоматически. Сколько можно накопить таким образом — зависит от тарифного плана. В компании подсчитали, что в среднем количество сбереженных минут в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.
Линейка #БезПереплат богата на удобства для пользователей. Например, они могут бесплатно пользоваться мессенджерами, даже если на счету кончились деньги: писать в них сообщения, звонить и отправлять медиафайлы. Это касается WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.
В линейке есть и бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете, и бесплатный. пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов. Самое приятное, что последняя опция подключается автоматически, и трафик при просмотре включенных в нее каналов не расходуется.
Перейти на новые тарифы можно самостоятельно в личном кабинете пользователя или в салонах МегаФона. Условия тарифных планов можно изучить на сайте.