Петербурженка рассказала, почему по делам ездит на делимобиле

Я опасалась заморочек с регистрацией.
Думала, что это будет гораздо дольше и сложнее. Но нет, весь процесс занял у меня минут пять. Я скачала на телефон мобильное приложение Делимобиля и прошла процедуру саморегистрации
. Сфотографировала паспорт и водительские права. Сделала селфи, чтобы техподдержка соединила мое лицо с изображением на документах. Привязала банковскую карту, и очень скоро, минут через 15-20, мне пришло оповещение, что аккаунт включен: я могу выбрать машину и ехать. Так что главное начать, дальше все пойдет само по себе.