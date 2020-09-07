Петербурженка рассказала, почему по делам ездит на делимобиле

“

Я занимаюсь рекламой, маркетингом и продвижением в социальных сетях. Работаю сама на себя: беру частных клиентов и веду их. Мой день строится в зависимости от текущего плана. Бывает, я в принципе никуда не выхожу, разве что с ребенком дойду до ближайшего парка. А если назначены переговоры с клиентами или запланированы прогулки с друзьями, то весь день в разъездах. Летом живу в основном на даче в Сестрорецке, в город выезжаю только на деловые и личные встречи. В выходные меня трудно застать дома: театр, выставки, салоны — это все мое! А еще я регулярно занимаюсь боксом и спортом на пилоне. Очень люблю прогулки по берегу Финского залива. Ездим с друзьями в Комарово, в Репино — к ресторанам, которые находятся у воды. Обычно компанией выезжаем в живописные места вроде Орехово или Рощино.