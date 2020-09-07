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Петербурженка рассказала, почему по делам ездит на делимобиле

Петербурженка рассказала, почему по делам ездит на делимобиле
Наша героиня — Лера. Она фрилансер, работает в основном из дома, но периодически бывает на деловых встречах. Летом — чаще всего на переговоры — приходится ездить с дачи в Сестрорецке. Почему петербурженка выбрала каршеринг как основное средство передвижения и почему ее это совсем не пугает, она расскажет сама.
Я занимаюсь рекламой, маркетингом и продвижением в социальных сетях. Работаю сама на себя: беру частных клиентов и веду их. Мой день строится в зависимости от текущего плана. Бывает, я в принципе никуда не выхожу, разве что с ребенком дойду до ближайшего парка. А если назначены переговоры с клиентами или запланированы прогулки с друзьями, то весь день в разъездах. Летом живу в основном на даче в Сестрорецке, в город выезжаю только на деловые и личные встречи. В выходные меня трудно застать дома: театр, выставки, салоны — это все мое! А еще я регулярно занимаюсь боксом и спортом на пилоне. Очень люблю прогулки по берегу Финского залива. Ездим с друзьями в Комарово, в Репино — к ресторанам, которые находятся у воды. Обычно компанией выезжаем в живописные места вроде Орехово или Рощино.
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Зарегистрироваться в Делимобиле
Мой водительский стаж — чуть больше 4-х лет. У нас с бывшим супругом была семейная машина, но я практически на ней не садилась за руль, ездила только пассажиром.
Полгода назад я впервые попробовала каршеринг. Делимобиль с симпатичной полоской цвета тиффани на борту мне посоветовали друзья. У компании хороший автопарк, он серьезно обновился за последнее время. Есть не только бюджетный сегмент (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Kaptur), но и бизнес-класс — например, BMW 320, Audi A3, Audi Q3. Дорогие машины доступны при стаже вождения от четырех лет. Это большое преимущество: другие сервисы обычно вводят дополнительные параметры, не всегда адекватные. Также оператор в тестовом режиме открыл в Петербурге возможность сесть за руль выпускникам автошкол — сразу после получения прав. Из плюсов я бы отметила еще и то, что все делимобили очень близко. Да, не всегда можно найти рядом автомобиль классом выше вроде BMW или Audi, но стандартные седаны — Volkswagen и Kia — у них почти что на каждом шагу.
Какие машины я люблю? Как пассажиру мне, конечно, удобнее всего в кроссоверах и внедорожниках. Но как водителю мне комфортнее либо на кроссовере, либо на седане, потому что внедорожники для меня очень большие. Габариты тяжеловаты.
Раньше я думала о приобретении своего автомобиля. Потом, взвесив все за и против, поняла, что мне невыгоден собственный транспорт. Во-первых, как я уже упоминала, ненормированный рабочий график: машина не нужна мне каждый день. Кроме того, я живу в Московском районе, и рядом с домом все очень плохо с парковкой. Ставить там авто постоянно — никаких нервов не хватит. Плюс ко всему, обслуживать машину, покупать страховки мне абсолютно не хочется. В качестве альтернативы друзья порекомендовали попробовать каршеринг.
Сначала было страшновато: все-таки чужой автомобиль. А вдруг в меня кто-то въедет? Помогла мысль, что попасть в ДТП плохо и на своем транспорте. Я просто расслабилась и решила ездить как обычно, забыв, что это каршеринг. А когда я выбираю транспорт повыше классом (Audi, BMW), то подключаю тариф Делимобиля «Сказка»**. Даже если что-то случится, то все проблемы решит сама компания. Это стоит чуть дороже, но мне поспокойнее.
Еще меня пугало вождение на незнакомой машине. К своей ты привыкаешь, а тут всегда разные марки и модели. Но этот минус одновременно и плюс: зато ты можешь протестировать разный автопарк.
Чистота. Компания Делимобиль штрафует за курение и мусор. И, видимо, это работает: мне всегда попадались чистые машины, без неприятного запаха. Такая модель пользования автомобилем как каршеринг вообще повышает культуру совместного владения — водители учатся думать не только о своем комфорте, но и о других.
Многие девушки используют машину как косметичку: в ней находится много вещей — от зонтика до одежды и обуви. И все это нужно переносить из одного автомобиля в другой! У некоторых моих подруг в машинах, наоборот, стерильно: внутри нет ничего, кроме документов. Все зависит от характера. Я, скорее, аскет: все свое ношу с собой. Если забыла взять бутылку воды, ее всегда можно купить по дороге. Так что неудобств от смены автопарка не возникает.
Я опасалась заморочек с регистрацией. Думала, что это будет гораздо дольше и сложнее. Но нет, весь процесс занял у меня минут пять. Я скачала на телефон мобильное приложение Делимобиля и прошла процедуру саморегистрации. Сфотографировала паспорт и водительские права. Сделала селфи, чтобы техподдержка соединила мое лицо с изображением на документах. Привязала банковскую карту, и очень скоро, минут через 15-20, мне пришло оповещение, что аккаунт включен: я могу выбрать машину и ехать. Так что главное начать, дальше все пойдет само по себе.
Первая поездка состоялась чуть более полугода назад. Мне нужно было встретиться с друзьями в центре — на Васильевском острове, — чтобы потом вместе уехать за город. На такси получалось дорого, и машины было не дождаться, а я очень опаздывала и нервничала. Поэтому решила попробовать каршеринг. Как раз увидела, что рядом стоит автомобиль — прямо напротив дома. По-моему, это был Volkswagen Polo. Я взяла его и довольно быстро доехала до пункта назначения. Там просто оставила делимобиль и пересела в машину к друзьям.
Неприятных ситуаций с каршерингом не было. Один раз мне нужно было срочно заправиться, а авторизированной сервисом заправки, где можно оплатить счет топливной картой Делимобиля, рядом не оказалось. Я рассчиталась за бензин самостоятельно, потом отправила чек в службу поддержки, и мне всю сумму вернули на бонусный счет.
На каршеринге я езжу не только в центр, но и в гипермаркет за городом. Это удобно: машину можно поставить в режим ожидания, и она гарантированно будет тебя ждать. Это дешевле, чем поездка, в полтора-два раза. Мне обычно хватает часа или полутора, чтобы забрать заказы, что-то выбрать и вернуться с покупками в Петербург. Также закрепить за собой делимобиль можно через посуточную аренду — такая опция вообще помогает мне существенно сэкономить. А еще я использую самый прикольный, на мой взгляд, тариф — «Проездной». Платишь сразу за 3, 7 или 30 суток, — и езди не хочу. Стоимость минуты на автомобиль любого класса становится фиксированной. Мне очень нравится!
На дачу тоже время от времени езжу на делимобиле, но только если нет пробок. Осенью и зимой арендой транспорта пользуюсь чаще, чем летом. Подсчитала, что каршеринг обходится мне гораздо дешевле, чем другие виды транспорта. А то, что мне это удобнее — вне всякого сомнения.
МАРШРУТ ДЛЯ НЕЁ
Рядом с Петербургом:
Гатчина
Пушкин
Красное Село
Петергоф
Кронштадт
Выборг
Великий Новгород
Что бы я сказала подруге, которая никогда не пользовалась каршерингом? Что это явно удобнее и выгоднее, чем своя машина, если она не нужна каждый день. Не нужно бояться нового опыта, особенно если ты выбираешь надежную компанию.
Из обширного парка Делимобиля Лера чаще всего выбирает Audi Q3. «Очень приятная машина: легко ездит. Она высокая, но при этом не огромная. С ее габаритами мне удобно управляться», — говорит наша героиня.
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Каршеринг для него
Новости компаний

*Про промокоду ФОНТАНКА для новых пользователей на первую поездку будет начислено 400 приветственных бонусов (промокод на сумму 400 рублей). Акция проводится ООО «Каршеринг Руссия» (ОГРН 1157746288083, ИНН 9705034527, юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 2, пом. XV/27). Промокод действует три года, начиная с 26 июня 2020 года. Подробнее с информацией об организаторе, условиях, сроке окончания акции и порядке ее проведения можно ознакомиться по телефону 8 (812) 448 87 87.


**Тариф «Сказка»: аренда от 10,08 рубля в минуту, ожидание от 3,23 рубля в минуту. Если во время ДТП был активирован этот тариф, клиенту не придется ничего выплачивать. Кроме тех случаев, когда условия договора были серьезно нарушены. При выезде на красный или встречную полосу, передаче руля, вождении в нетрезвом виде и скрытии с места ДТП размер ущерба нужно будет полностью оплатить. Полные условия читайте здесь.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой сервиса Делимобиль
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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