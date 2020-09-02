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«Глаз» на облаке, «цифра» - в телефоне. Новые услуги петербургского провайдера
Петербургский провайдер еТелеком запускает услугу облачного видеонаблюдения. А вскоре пользователям будет доступно цифровое телевидение на мобильных устройствах. Абоненты смогут взять любимые передачи и фильмы «с собой», а заодно — быть уверенными, что дома и на парковке все в порядке.
Компания проектирует системы видеонаблюдения и выполняет монтаж для физических и юридических лиц Петербурга. Доступное теперь хранение данных в облаке дает абонентам новые возможности:
  • просмотр видео с телефона или компьютера;
  • хранение видео на облачных серверах.
Где это может понадобиться?

- В квартире или загородном доме. Вы можете следить за тем, что происходит дома в ваше отсутствие.
- В офисах и точках продаж. Контролируйте работу сотрудников, пока вы в отъезде.
- Рядом с автомобилем. Камеру можно установить даже с обзором на парковку и быть уверенным, что с автомобилем все в порядке.

Также еТелеком планирует запустить услугу просмотра цифрового телевидения с мобильных устройств. Взять телевидение «с собой» можно будет, скачав мобильное приложение на свой планшет или смартфон. Подробности появятся в ближайшее время, следите за новостями на сайте.
Фото: freepik.com
Провайдер еТелеком работает в Петербурге с начала 2000-х. Свою деятельность компания начала со строительства обширной сети оптических линий, объединившей многие удаленные районы города, которые активно застраивались. За 16 лет протяженность собственной волоконно-оптической сети в Петербурге и Ленинградской области превысила 4 000 км. В настоящий момент оператор оказывает услуги и для бизнес-клиентов.
Мнения пользователей: официальное сообщество «ВКонтакте»
Александра
«Звонок, и на следующий день быстро подключили к интернету, при этом внесенные денежные средства поступили на счет нескольких следующих периодов. Само подключение и вызов мастера бесплатны. Предоставлен льготный период обслуживания. Операторы на вопросы по телефону отвечают быстро и профессионально».
Дмитрий
«С еТелекомом уже более 13 лет. По большому счету, всегда можно было договориться, и быстро решить возникшую проблему. Иногда по нескольку лет подряд не заходил на сайт, потому что все было нормально»
Юрий Николаевич
«Очень рад, что перешел к еТелеком. Теперь дома хороший интернет и телевидение за приятный ценник. Буду советовать друзьям».
еТелеком входит в один холдинг с одним из крупнейших операторов связи GlobalNet. Наличие собственных магистральных сетей является большим преимуществом провайдера. Недавно, благодаря модернизации сетей, впервые в России было запущено оборудование с пропускной способностью 800 Гбит/с. Абоненты еТелеком теперь не почувствуют перебоев в моменты интенсивной нагрузки на сеть: кабельный интернет стал устойчивей и стабильнее.

Общая протяженность магистральных сетей GlobalNet — 7000 км. В списке городов присутствия не только Россия (Москва, Самара, Екатеринбург, Уфа, Челябинск), но и ближнее зарубежье (Киев, Одесса, Харьков, Нур-Султан). Инфраструктура оператора есть и в Западной Европе (Хельсинки, Стокгольм, Амстердам, Франкфурт).

Благодаря собственной точке обмена интернет-трафиком DATAIX (занимает 5 место в мире по количеству трафика) оператор может доставлять в Россию много «тяжелого» и востребованного трафика из-за рубежа. Так, у DATAIX прямые маршруты к трафику Facebook, Blizzard, Wargaming.

Таким образом, собственная транспортная сеть позволяет гарантировать абонентам еТелеком прямой доступ к самым востребованным ресурсам Всемирной паутины и высокую скорость передачи данных.

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