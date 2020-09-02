«Глаз» на облаке, «цифра» - в телефоне. Новые услуги петербургского провайдера

еТелеком
входит в один холдинг с одним из крупнейших операторов связи GlobalNet. Наличие собственных магистральных сетей является большим преимуществом провайдера. Недавно, благодаря модернизации сетей, впервые в России было запущено оборудование с пропускной способностью 800 Гбит/с
. Абоненты еТелеком теперь не почувствуют перебоев в моменты интенсивной нагрузки на сеть: кабельный интернет стал устойчивей и стабильнее.
Общая протяженность магистральных сетей GlobalNet — 7000 км. В списке городов присутствия не только Россия (Москва, Самара, Екатеринбург, Уфа, Челябинск), но и ближнее зарубежье (Киев, Одесса, Харьков, Нур-Султан). Инфраструктура оператора есть и в Западной Европе (Хельсинки, Стокгольм, Амстердам, Франкфурт).
Благодаря собственной точке обмена интернет-трафиком DATAIX (занимает 5 место в мире по количеству трафика) оператор может доставлять в Россию много «тяжелого» и востребованного трафика из-за рубежа. Так, у DATAIX прямые маршруты к трафику Facebook, Blizzard, Wargaming.
Таким образом, собственная транспортная сеть позволяет гарантировать абонентам еТелеком прямой доступ к самым востребованным ресурсам Всемирной паутины и высокую скорость передачи данных.