* Акции проводятся ООО «Управляющая компания «КОСТА» (ООО «УК «КОСТА») (ОГРН 1197847177351 от 29.08.2019 г., ИНН 7814764086, юридический адрес: Юр. адрес: 199155, СПБ, ул. Уральская, д.13, Лит. К, пом. 1-Н/№25. Сроки проведения акций: с 27.08. 2020 года до 20 декабря 2020 года. Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. Скидка в размере 15% на проживание в отеле и коттеджах предоставляется по промокоду «На берегу». Скидка в размере 10% на пейнтбол предоставляется по промокоду «Хочу стрелять». Скидка в размере 10% на русскую баню предоставляется по промокоду «Иду в баню!». Скидка в размере 10% на катание на лодках и водных велосипедах (катамаранах) предоставляется по промокоду «На озере». Скидка в размере 5% на услуги хаски-центра предоставляется по промокоду «Белый Ветер». Скидка в размере 1000 рублей на аренду беседки предоставляется по промокоду «BBQ» (барбекю). Подробнее с информацией об организаторе, условиях, сроке и порядке проведения акций можно ознакомиться по телефону +7-812-602-56-88