База отдыха «Пасторское озеро» появилась на карте Ленобласти совсем недавно — в 2019 году. Она расположена всего в 30 минутах езды от Петербурга, но при этом отличается удивительной атмосферой тишины и спокойствия. А все благодаря гармонии северного леса и озера, по которому база получила название, — с песчаными пляжами и красноватой торфяной водой, которую постоянно обновляет протекающий через него ручей.



Гости «Пасторского озера» могут поселиться в комфортных коттеджах или в уютном отеле. На территории есть одноименный ресторан, кафе «Берег» с русской и европейской кухней, а также шатер для трапез на свежем воздухе. Разнообразный набор развлечений включает настоящую русскую баню на дровах, пейнтбол, общение с ездовыми собаками в хаски-центре, метание томагавков в этнопарке, мини-футбол на спортплощадке и т.д. Озеро привлечет рыбаков: в нем водятся американский сомик, окунь, плотва.



Команда базы отдыха внимательна, гостеприимна и готова организовать мероприятие любого формата «под ключ». «Пасторское озеро» — идеальная площадка для праздников, корпоративов и свадеб с выездной регистрацией брака. Торжество, проведенное на видовой террасе ресторана или в просторном шатре, обязательно станет незабываемым.



До 20 декабря 2020 года «Пасторское озеро» предлагает отдыхающим скидки: 15% — на проживание в отеле и коттеджах, 10% — на пейнтбол, баню, катание на лодках и катамаранах, 5% — на посещение хаски-центра и 1000 рублей — на аренду беседки.* А к новогоднему сезону для гостей базы подготовят оригинальную развлекательную программу.

