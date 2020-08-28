Куда поехать отдохнуть?
Гид «Фонтанки» по России

«Фонтанка.ру» собирает гид по загородному отдыху в России. Мы расскажем, куда можно отправиться, чтобы набраться сил, забыть о делах, наполнить жизнь новыми впечатлениями и просто весело провести время. В этом путеводителе мы представляем загородные отели, санатории, курортные комплексы, базы отдыха и т.д., которые всегда рады гостям. Смотрите, читайте и решайте!
База отдыха «Пасторское озеро»
База отдыха «Пасторское озеро» появилась на карте Ленобласти совсем недавно — в 2019 году. Она расположена всего в 30 минутах езды от Петербурга, но при этом отличается удивительной атмосферой тишины и спокойствия. А все благодаря гармонии северного леса и озера, по которому база получила название, — с песчаными пляжами и красноватой торфяной водой, которую постоянно обновляет протекающий через него ручей.

Гости «Пасторского озера» могут поселиться в комфортных коттеджах или в уютном отеле. На территории есть одноименный ресторан, кафе «Берег» с русской и европейской кухней, а также шатер для трапез на свежем воздухе. Разнообразный набор развлечений включает настоящую русскую баню на дровах, пейнтбол, общение с ездовыми собаками в хаски-центре, метание томагавков в этнопарке, мини-футбол на спортплощадке и т.д. Озеро привлечет рыбаков: в нем водятся американский сомик, окунь, плотва.

Команда базы отдыха внимательна, гостеприимна и готова организовать мероприятие любого формата «под ключ». «Пасторское озеро» — идеальная площадка для праздников, корпоративов и свадеб с выездной регистрацией брака. Торжество, проведенное на видовой террасе ресторана или в просторном шатре, обязательно станет незабываемым.

До 20 декабря 2020 года «Пасторское озеро» предлагает отдыхающим скидки: 15% — на проживание в отеле и коттеджах, 10% — на пейнтбол, баню, катание на лодках и катамаранах, 5% — на посещение хаски-центра и 1000 рублей — на аренду беседки.* А к новогоднему сезону для гостей базы подготовят оригинальную развлекательную программу.
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*Подробнее об условиях акций
* Акции проводятся ООО «Управляющая компания «КОСТА» (ООО «УК «КОСТА») (ОГРН 1197847177351 от 29.08.2019 г., ИНН 7814764086, юридический адрес: Юр. адрес: 199155, СПБ, ул. Уральская, д.13, Лит. К, пом. 1-Н/№25. Сроки проведения акций: с 27.08. 2020 года до 20 декабря 2020 года. Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. Скидка в размере 15% на проживание в отеле и коттеджах предоставляется по промокоду «На берегу». Скидка в размере 10% на пейнтбол предоставляется по промокоду «Хочу стрелять». Скидка в размере 10% на русскую баню предоставляется по промокоду «Иду в баню!». Скидка в размере 10% на катание на лодках и водных велосипедах (катамаранах) предоставляется по промокоду «На озере». Скидка в размере 5% на услуги хаски-центра предоставляется по промокоду «Белый Ветер». Скидка в размере 1000 рублей на аренду беседки предоставляется по промокоду «BBQ» (барбекю). Подробнее с информацией об организаторе, условиях, сроке и порядке проведения акций можно ознакомиться по телефону +7-812-602-56-88
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