10 лучших проектов 2020 года по версии застройщиков

ГК «Ленстройтрест»
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте
. ГК «Арсенал-Недвижимость»
ЖК Modum — застройщик ООО «Арсенал-Каменка», проектная декларация на сайте.РСТИ
ЖК «Суворов» — застройщик ООО «РосСтройИнвест».Строительный трест
ЖК «Сосновка» — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте.
Аквилон-Инвест
ЖК Promenade — застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте
.ГК «ПСК»
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте.
ГК «КВС»
Клубный дом G9 (застройщик ООО «КВС-Юг», дом сдан, проектная декларация на сайте
.СК «ЛенРусСтрой»
ЖК «Новое Горелово» – застройщик ООО «Лиговский Канал», проектная декларация на сайте
.«Северный город» (Группа RBI)
Ultra City — застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте
.Setl Group и «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.