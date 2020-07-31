ГК «Ленстройтрест»
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
ЖК Modum — застройщик ООО «Арсенал-Каменка», проектная декларация на сайте.
РСТИ
ЖК «Суворов» — застройщик ООО «РосСтройИнвест».
Строительный трест
ЖК «Сосновка» — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте.
Аквилон-Инвест
ЖК Promenade — застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте.
ГК «ПСК»
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте.
ГК «КВС»
Клубный дом G9 (застройщик ООО «КВС-Юг», дом сдан, проектная декларация на сайте.
СК «ЛенРусСтрой»
ЖК «Новое Горелово» – застройщик ООО «Лиговский Канал», проектная декларация на сайте.
«Северный город» (Группа RBI)
Ultra City — застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте.
Setl Group и «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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Новые объекты города

10 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА

по версии застройщиков
Накануне Дня Строителя мы спросили застройщиков, какой из своих проектов они считают самым лучшим и важным для компании в 2020 году. Результат — на страницах «Фонтанки» и на улицах нашего города. Смотрите сами!
Комфорт по-европейски
Новая очередь голландского квартала «Янила» в Янино – «Янила Драйв»
ГК «Ленстройтрест»
Новая очередь «Янила Драйв» состоит из четырех корпусов переменной этажности. Ее особенность — уникальная дизайн-концепция территории и стандарты благоустройства европейского уровня. Застройщик «Ленстройтрест» наглядно показал, как может эволюционировать двор в областных проектах. Геопластика, игровые конструкции из экологичного дерева, песочный экскаватор, тихая и активная зоны отдыха — все это новая очередь «Янила Драйв».
Квартал новых перспектив
Жилой комплекс Modum
ГК «Арсенал-Недвижимость»
Modum — новый жилой квартал в Приморском районе. В нем есть все, что должно быть в современном, красивом, технологичном жилом комплексе. Более 400 уникальных планировок, среди которых: ванные с окном, сауны, приватные террасы, гардеробные, большие кухни-гостиные и шикарные мастер-спальни. Особой изюминкой комплекса является собственный большой бассейн прямо в доме.
Украшение Калининского района
Жилой комплекс «Суворов»
РСТИ
В июне 2020 года холдинг «РСТИ» сдал в эксплуатацию жилой комплекс комфорт-класса «Суворов» в Калининском районе. Объект стал предметом гордости компании благодаря оригинальной архитектуре, отражающей традиции классицизма, и благоустроенной придомовой территории. В здании 568 квартир, во дворе — детская площадка и зона для отдыха.
Дом у парка
Жилой комплекс «Сосновка»
Строительный трест
Проект бизнес-класса объединил все составляющие для комфортной жизни: локацию у парка, изысканную архитектуру, малую этажность, просторные светлые квартиры с европланировками и высокими потолками, открытые террасы, широкий безопасный двор с ландшафтным дизайном, лаундж-зонами и фонтаном.
Франция в центре Петербурга
Жилой комплекс Promenade
Группа «Аквилон»
Проект бизнес-класса Promenade станет новой визитной карточкой Санкт-Петербурга. Анфилада 20-метровых арок, лавандовые лужайки, площадь роз, пешеходная аллея и фонтаны — так девелопер воссоздает атмосферу французских улочек в жилом комплексе на Московском проспекте. За высокий уровень комфорта отвечают самые современные инженерные решения, «умные» системы inHOME и энергоэффективные технологии.
Бизнес-класс по Нобелю
Фамильный дом NOBELIUS
ГК «ПСК»
Для нас этот проект — это ответственность и амбиция. «Нобелевскому городку» в исторической части Выборгского района, где построен NOBELIUS, более 110 лет, а дома стоят, сохранив имя. У этого микрорайона особая благополучная энергетика. Построить там дом — это вписать его не только в территорию застройки, но и в ментальность места.
Открытое пространство
G9 – клубный дом и штаб-квартира ГК «КВС»
ГК «КВС»
G9 дает отсчет новому этапу развития «КВС». Для нас это не просто здание: в G9 отражены философия и ценности компании. Это смелый и сложный архитектурный проект, задающий стиль современной общественно-деловой застройке квартала. Сдержанный и элегантный декор фасада жилой части граничит с устремленной вверх сияющей офисной башней из стекла. Акцент композиции — пергола во всю высоту дома — символ постоянного развития.
4,5 гектара счастья
Play-hub «Новое Горелово»
СК «ЛенРусСтрой»
Уникальная развлекательная зона для жителей всех возрастов с велодорожками, спортивными тренажерами, беговыми дорожками, аттракционами. Проект расположен в поселке Новогорелово на площади 4,5 гектара. Это совершенно новое пространство для Ленинградской области, где будут отдыхать не только местные жители, но и жители Петербурга и всей области.
МОДНЫЙ КВАРТАЛ С УЛЬТРА-КОМФОРТОМ
Жилой комплекс Ultra City
«Северный город» (Группа RBI)
Жилой комплекс Ultra City строится в Приморском районе с учетом самых актуальных трендов технологий и дизайна. Здесь есть два детских сада, школа, зеленый двор с цветущими вишнями и яблонями, детские площадки Richter Spielgeraete (как в Новой Голландии!) и даже арт-объект от ультрамодного дизайнера – Артемия Лебедева.
Мало этажей — много счастья
ЖК «Солнечный город. Резиденции»
Setl Group и «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе — первый объект, в котором реализована новая концепция благоустройства Setl Group. Проект выдержан в стиле модных европейских кварталов и состоит из домов высотой всего 4 этажа. В ландшафтном дизайне сочетаются хвойные и лиственным растения, кустарники, цветы и травы. Дорожки не линейные, а имеют природные изгибы. Для оформления зон отдыха и детских площадок используются экологичные и натуральные материалы.
10 лучших проектов 2020 года по версии застройщиков
Накануне Дня Строителя мы спросили застройщиков, какой из своих проектов они считают самым лучшим и важным для компании в 2020 году. Результат — на страницах «Фонтанки» и на улицах нашего города. Смотрите сами!
ГК «Ленстройтрест»
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте.

ГК «Арсенал-Недвижимость»
ЖК Modum — застройщик ООО «Арсенал-Каменка», проектная декларация на сайте.

РСТИ
ЖК «Суворов» — застройщик ООО «РосСтройИнвест».

Строительный трест
ЖК «Сосновка» — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте.

Аквилон-Инвест
ЖК Promenade — застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте.

ГК «ПСК»
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте.

ГК «КВС»
Клубный дом G9 (застройщик ООО «КВС-Юг», дом сдан, проектная декларация на сайте.

СК «ЛенРусСтрой»
ЖК «Новое Горелово» – застройщик ООО «Лиговский Канал», проектная декларация на сайте.

«Северный город» (Группа RBI)
Ultra City — застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте.

Setl Group и «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компаниями, представленными в проекте
Дизайнер: Екатерина Елизарова