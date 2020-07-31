10 лучших проектов 2020 года по версии застройщиков

Для нас этот проект — это ответственность и амбиция. «Нобелевскому городку» в исторической части Выборгского района, где построен NOBELIUS, более 110 лет, а дома стоят, сохранив имя. У этого микрорайона особая благополучная энергетика. Построить там дом — это вписать его не только в территорию застройки, но и в ментальность места.

