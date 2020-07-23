КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ БЕЗ ВИЗЫ?

Что ещё можно сделать в Приозерске:
Совершить поход на байдарках по Вуоксе. Великолепная природа Карельского перешейка с его бесчисленными озёрами, речками и протоками Вуоксы, поросшими кувшинками, камышом и осокой, — лучшее средство от усталости и хандры . Бесчисленные острова, покрытые золотистыми соснами, удивят уютными бухтами и чистыми пляжами, узкими тенистыми заливами, зажатыми между скал и каменных лбов, широкими плёсами голубых озёр и узкими шхерами Приладожья. Купание в тёплых водах Вуоксы, рыбалка, изобилие грибов и ягод — всё это доступно и близко для петербуржцев.