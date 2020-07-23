КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ БЕЗ ВИЗЫ?

Віцебск — именно так называется город по-белорусски. Спойлер: белорусский язык очень заразителен, и если вы решили путешествовать по этой замечательной стране, будьте готовы, что к концу своей поездки вы заговорите на нём. Витебск, конечно же, известен своим главным фестивалем «Славянский базар», который проходит в середине лета и наполняет спокойный город талантливыми людьми и туристами. В обычное время родина Марка Шагала располагает к неспешным прогулкам по ухоженной набережной и широким проспектам. Витебск — многогранный и многосторонний, он будет интересен всем туристам, какие бы цели они ни ставили. Паломники найдут здесь огромное число древних монастырей и храмов, любители истории могут изучить древние городища, поклонники искусства — прикоснуться к истокам классицизма, кубизма и экспрессионизма. На главной улице широко представлено современное искусство местных умельцев, которым славится Белоруссия : пейзажи берегов Западной Двины, керамические игрушки и магниты, деревянная посуда и шкатулки, изделия из льна и трикотажа. А какие тут можно отведать драники и бульбяники в местных кафе! Как вообще этот народ догадался готовить столько блюд из картофеля?



Особые впечатления — от посещения местного базара, где можно купить в качестве гостинцев домашнюю колбасу или ароматное сало, вкусные сладости к чаю, трикотажные вещи для взрослых и детей.



Витебск невозможно осмотреть за один-два дня, так много всего хочется увидеть даже искушенному петербургскому путешественнику. Тихий и спокойный город приглашает путешественников надолго.

