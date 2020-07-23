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КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ БЕЗ ВИЗЫ?
6 идей бюджетного путешествия на выходных

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ БЕЗ ВИЗЫ?

6 идей бюджетного путешествия на выходных
После снятия первых ограничений долгожданные поездки возвращаются в нашу жизнь. «Фонтанка» собрала несколько автобусных маршрутов, не требующих много времени, денег, а главное — визы. Наведите на значок локации, чтобы узнать точные координаты намеченных для посещения мест.
ВОЛОГДА:
КРУЖЕВНАЯ СТОЛИЦА РУССКОГО СЕВЕРА
Вологодчина — ворота Русского Севера. На этой самобытной земле сосредоточены старинные традиции и промыслы, собраны шедевры древнерусской архитектуры. Полюбоваться каменными храмами и узорами деревянных ставень? Рассмотреть тончайшее кружево, затейливо сплетённое мастерицей? Отведать молочную продукцию одну из лучших в стране? Тогда вам в Вологду!

ВОЛОГДА:

КРУЖЕВНАЯ СТОЛИЦА РУССКОГО СЕВЕРА
Вологодчина — ворота Русского Севера. На этой самобытной земле сосредоточены старинные традиции и промыслы, собраны шедевры древнерусской архитектуры. Полюбоваться каменными храмами и узорами деревянных ставень? Рассмотреть тончайшее кружево, затейливо сплетённое мастерицей? Отведать молочную продукцию одну из лучших в стране? Тогда вам в Вологду!
на несколько дней
59.278667, 39.715941
Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»
Это место, словно машина времени, перенесёт в русскую деревню конца XIX — начала ХХ веков: деревянные жилые дома, амбары, церкви и часовни. Их можно не только осмотреть снаружи, но и посетить, внимательно изучив предметы быта. Возможно, это знакомство с культурой жизни предков что-то приоткроет и в нас самих.
Из важных достоинств музея — отлично продуманное экскурсионное наполнение пространства: у каждого дома есть табличка с описанием и QR-кодом аудиогида. Если повезёт, можно воочию увидеть сценки из жизни русской деревни — проводы в рекруты или свадебный пир. Интерактивную программу организует местный фольклорный ансамбль.

Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»

Это место, словно машина времени, перенесёт в русскую деревню конца XIX — начала ХХ веков: деревянные жилые дома, амбары, церкви и часовни. Их можно не только осмотреть снаружи, но и посетить, внимательно изучив предметы быта. Возможно, это знакомство с культурой жизни предков что-то приоткроет и в нас самих.
Из важных достоинств музея — отлично продуманное экскурсионное наполнение пространства: у каждого дома есть табличка с описанием и QR-кодом аудиогида. Если повезёт, можно воочию увидеть сценки из жизни русской деревни — проводы в рекруты или свадебный пир. Интерактивную программу организует местный фольклорный ансамбль.
59.224080, 39.884942
Музей кружева
Пожалуй, это главный музей города, его нельзя не посетить. Многие работы поражают: сложно даже представить, сколько времени и терпения потребовалось для создания кружевных панно, скатертей, занавесов или портьер. Чтобы отыскать невероятных птиц-небылиц, удивиться кружевному «пальто» и купить ажурный сувенир в магазине, далеко ходить не надо: экспозиция находится в старинном особняке в самом центре Вологды.

Музей кружева

Пожалуй, это главный музей города, его нельзя не посетить. Многие работы поражают: сложно даже представить, сколько времени и терпения потребовалось для создания кружевных панно, скатертей, занавесов или портьер. Чтобы отыскать невероятных птиц-небылиц, удивиться кружевному «пальто» и купить ажурный сувенир в магазине, далеко ходить не надо: экспозиция находится в старинном особняке в самом центре Вологды.
59.224770, 39.877006
Музей «Мир забытых вещей»
В доме вологодского купца Дмитрия Иванович Пантелеева на Ленинградской улице. Забытые — не значит потерянные. Здесь вас ждут экспонаты, которые можно редко встретить в современных домах: старинный граммофон, детские игрушки XIX века, карты для пасьянса и многое другое. Это надо увидеть собственными глазами.

Музей «Мир забытых вещей»

В доме вологодского купца Дмитрия Иванович Пантелеева на Ленинградской улице. Забытые — не значит потерянные. Здесь вас ждут экспонаты, которые можно редко встретить в современных домах: старинный граммофон, детские игрушки XIX века, карты для пасьянса и многое другое. Это надо увидеть собственными глазами.

В Вологде обязательно:

найти памятник букве «О» и сфотографироваться на лавочке «Посидим поокаем»
послушать местный говор: «оканье» — характерная черта речи вологжан
купить вологодское масло, сладости, лён или кружево
погулять по центру города и проверить, правильно ли Вологду именуют городом пятидесяти куполов за обилие православных храмов
Мария Волкова
Вологда стала для меня настоящим открытием. Во-первых, это очень близко: в пятницу вечером мы сели в автобус, а утром в субботу уже были на месте. Воскресным вечером вернулись домой — такое приключение выходного дня: динамичное и насыщенное.

Конечно, по сравнению с Петербургом, которому всего 300 лет, — огромный контраст. Тысячелетние памятники Вологды вызывают глубокое уважение. Ты ходишь по улицам, видишь святыни времён Ивана Грозного, древние храмы, монастыри — и замираешь в восторге. Ощущается, что молодёжь уезжает в большие города, многое утрачено, но тем величественнее то, что удалось сохранить. Хочется вернуться туда, снова погулять по городу, посетить ресторанчики с местной кухней, купить вкуснейшей молочной продукции.
Вологда стала для меня настоящим открытием. Во-первых, это очень близко: в пятницу вечером мы сели в автобус, а утром в субботу уже были на месте. Воскресным вечером вернулись домой — такое приключение выходного дня: динамичное и насыщенное.

Конечно, по сравнению с Петербургом, которому всего 300 лет, — огромный контраст. Тысячелетние памятники Вологды вызывают глубокое уважение. Ты ходишь по улицам, видишь святыни времён Ивана Грозного, древние храмы, монастыри — и замираешь в восторге. Ощущается, что молодёжь уезжает в большие города, многое утрачено, но тем величественнее то, что удалось сохранить. Хочется вернуться туда, снова погулять по городу, посетить ресторанчики с местной кухней, купить вкуснейшей молочной продукции.
ЧЕРЕПОВЕЦ:
ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
Самый крупный город Вологодской области, как и Петербург, был построен согласно проекту и до нынешних дней сохранил регулярную планировку. Стремительно развиваться он стал после того, как через него прошла железная дорога в столицу империи. Центр Череповца сохранил всё очарование бойкого купеческого города XIX века со множеством каменных и деревянных особняков, храмов, музеев.
Но, по мнению заядлых путешественников, он наиболее любопытен тем, что ровно половину территории занимают производства: здесь активно развивается промышленный туризм. Самые крупные события Череповца — День города, День металлурга, День химика, которые отмечают очень масштабно. Если поехать сюда в дни праздников, можно попасть на концерты известных групп.

ЧЕРЕПОВЕЦ:

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
Самый крупный город Вологодской области, как и Петербург, был построен согласно проекту и до нынешних дней сохранил регулярную планировку. Стремительно развиваться он стал после того, как через него прошла железная дорога в столицу империи. Центр Череповца сохранил всё очарование бойкого купеческого города XIX века со множеством каменных и деревянных особняков, храмов, музеев. Но, по мнению заядлых путешественников, он наиболее любопытен тем, что ровно половину территории занимают производства: здесь активно развивается промышленный туризм. Самые крупные события Череповца — День города, День металлурга, День химика, которые отмечают очень масштабно. Если поехать сюда в дни праздников, можно попасть на концерты известных групп.
на несколько дней
59.133822, 37.845840
Центр металлургической промышленности
В Череповце производят 17% всей стали в стране. Как это происходит, можно узнать во время промышленного тура в открытом несколько лет назад центре металлургической промышленности. Его экспонаты созданы с использованием 3D-проекции, «дополненной реальности», планшетных компьютеров и т.п. Они моделируют процессы, которые происходят в доменных и сталеплавильных печах, в сталепрокатных станах. Но особый «эффект погружения» даёт трехмерное изображение Череповецкого металлургического комбината со всеми цехами и подразделениями. У посетителей есть редкая возможность увидеть металлургический завод в действии.

Центр металлургической промышленности

В Череповце производят 17% всей стали в стране. Как это происходит, можно узнать во время промышленного тура в открытом несколько лет назад центре металлургической промышленности. Его экспонаты созданы с использованием 3D-проекции, «дополненной реальности», планшетных компьютеров и т.п. Они моделируют процессы, которые происходят в доменных и сталеплавильных печах, в сталепрокатных станах. Но особый «эффект погружения» даёт трехмерное изображение Череповецкого металлургического комбината со всеми цехами и подразделениями. У посетителей есть редкая возможность увидеть металлургический завод в действии.
59.123818, 37.930680
Художественный музей Череповца
Он никого не оставит равнодушным. Собрание русской живописи формировалось здесь благодаря поступлениям из главных музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Картины Константина Маковского, Ивана Шишкина, Василия Кандинского, Бориса Кустодиева, Ильи Репина попали сюда, например, из Русского музея, из Академии Художеств и частных коллекций.

Главная гордость музея — памятники православного искусства. Здесь представлены старинные книги (в том числе рукописные), литьё, эмали, лицевое шитьё, русские иконы XIV-XIX вв.

Художественный музей Череповца

Он никого не оставит равнодушным. Собрание русской живописи формировалось здесь благодаря поступлениям из главных музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Картины Константина Маковского, Ивана Шишкина, Василия Кандинского, Бориса Кустодиева, Ильи Репина попали сюда, например, из Русского музея, из Академии Художеств и частных коллекций.
Главная гордость музея — памятники православного искусства. Здесь представлены старинные книги (в том числе рукописные), литьё, эмали, лицевое шитьё, русские иконы XIV-XIX вв.
59.121064, 37.932126
Городская усадьба семьи Верещагиных
Горожане и туристы любят прогуливаться в благоухающем саду усадьбы под сенью вековыми деревьев и в окружении множества цветов. Здесь сохранились каменный и деревянный дома, беседка, каретный сарай. Основной рассказ экскурсоводов посвящён двум знаменитым братьям: художник Василий Верещагин оставил нам множество батальных картин, а его брат-промышленник Николай придумал рецепт знаменитого вологодского масла.

Городская усадьба семьи Верещагиных

Горожане и туристы любят прогуливаться в благоухающем саду усадьбы под сенью вековыми деревьев и в окружении множества цветов. Здесь сохранились каменный и деревянный дома, беседка, каретный сарай. Основной рассказ экскурсоводов посвящён двум знаменитым братьям: художник Василий Верещагин оставил нам множество батальных картин, а его брат-промышленник Николай придумал рецепт знаменитого вологодского масла.

В череповце обязательно:

попробовать местные налитушки и серые щи
перейти реку Шексну по вантовому Октябрьскому мосту
услышать от местных шутки про экологию: «Говорят, что можно приехать в Череповец и не курить — дым из заводских труб всё сделает за тебя»
Елена Рожнова
Три самых ярких впечатления от посещения Череповца. Во-первых, город металлургов сохранил в себе очарование эпохи советского периода: районы – кварталы индустриальных проспектов переносят нас в недавнее прошлое. Второе: музей семьи Верещагиных, где прошло детство художника, подарившего миру известную картину «Апофеоз войны». Хранительницы музея просто поразили своим любовным отношением к этому дому. Скрип половиц, запахи дома XIX века, давно забытые предметы того времени — музей оставляет неизгладимые впечатления.

И последнее. Набережная Череповца с Речным вокзалом напоминает те эпизоды из известного фильма «Жестокий романс», где герои Михалкова, Гузеевой сотоварищи путешествовали на «Ласточке».


Три самых ярких впечатления от посещения Череповца. Во-первых, город металлургов сохранил в себе очарование эпохи советского периода: районы – кварталы индустриальных проспектов переносят нас в недавнее прошлое. Второе: музей семьи Верещагиных, где прошло детство художника, подарившего миру известную картину «Апофеоз войны». Хранительницы музея просто поразили своим любовным отношением к этому дому. Скрип половиц, запахи дома XIX века, давно забытые предметы того времени — музей оставляет неизгладимые впечатления.

И последнее. Набережная Череповца с Речным вокзалом напоминает те эпизоды из известного фильма «Жестокий романс», где герои Михалкова, Гузеевой сотоварищи путешествовали на «Ласточке».
ПРИОЗЕРСК:
ВСЯ КРАСОТА КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
Помимо средневековой крепости Корела, музеев, православных храмов и лютеранской кирхи, этот небольшой город вблизи Ладожского озера будет интересен любителям природы, походной романтики и экстремальных видов спорта. Это промежуточная точка для путешествий по разным маршрутам.

ПРИОЗЕРСК:

ВСЯ КРАСОТА КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
Помимо средневековой крепости Корела, музеев, православных храмов и лютеранской кирхи, этот небольшой город вблизи Ладожского озера будет интересен любителям природы, походной романтики и экстремальных видов спорта. Это промежуточная точка для путешествий по разным маршрутам.
из Приозерска на выходные?
61.165970, 29.699929
Озеро Ястребиное
Славится своими отвесными скалами — местом отдыха для любителей скалолазания. А ещё это озеро очень любят заядлые рыбаки: уединение, свежий воздух и адреналин гарантированы.

Озеро Ястребиное

Славится своими отвесными скалами — местом отдыха для любителей скалолазания. А ещё это озеро очень любят заядлые рыбаки: уединение, свежий воздух и адреналин гарантированы.
61.600778, 30.706313
Ладожские шхеры
Россыпь скалистых островов невероятной красоты. Шхеры расположены с северо-западной стороны Ладожского озера. Это довольно большой архипелаг, разделённый узкими проливами. От здешних видов захватывает дух даже у самых опытных туристов.

Ладожские шхеры

Россыпь скалистых островов невероятной красоты. Шхеры расположены с северо-западной стороны Ладожского озера. Это довольно большой архипелаг, разделённый узкими проливами. От здешних видов захватывает дух даже у самых опытных туристов.
60.556667, 29.700556
Озеро Красное
Особенностью и богатством заповедного озера являются его донные отложения железа и марганца, из-за чего оно и получило свое название. Водоём особо охраняем, на берегах запрещены любые виды строительства и сброс отходов — здесь можно насладиться красотой нетронутой природы, отдохнуть в чистоте и уединении.

Озеро Красное

Особенностью и богатством заповедного озера являются его донные отложения железа и марганца, из-за чего оно и получило свое название. Водоём особо охраняем, на берегах запрещены любые виды строительства и сброс отходов — здесь можно насладиться красотой нетронутой природы, отдохнуть в чистоте и уединении.
60.858333, 30.595556
Конь-камень
Сохранившееся до наших дней языческое святилище находится на острове Коневец в Ладожском озере. В наше время на камне высотой около 4 метров и площадью 54 квадрата построили небольшую часовню: теперь остров занимает знаменитый Коневский мужской монастырь.

Конь-камень

Сохранившееся до наших дней языческое святилище находится на острове Коневец в Ладожском озере. В наше время на камне высотой около 4 метров и площадью 54 квадрата построили небольшую часовню: теперь остров занимает знаменитый Коневский мужской монастырь.
Что ещё можно сделать в Приозерске:
Совершить поход на байдарках по Вуоксе. Великолепная природа Карельского перешейка с его бесчисленными озёрами, речками и протоками Вуоксы, поросшими кувшинками, камышом и осокой, — лучшее средство от усталости и хандры . Бесчисленные острова, покрытые золотистыми соснами, удивят уютными бухтами и чистыми пляжами, узкими тенистыми заливами, зажатыми между скал и каменных лбов, широкими плёсами голубых озёр и узкими шхерами Приладожья. Купание в тёплых водах Вуоксы, рыбалка, изобилие грибов и ягод — всё это доступно и близко для петербуржцев.
Анна и Арсений Ефимовы
С тех пор, как построили новую трассу «Сортавала», всё северное Приладожье стало ещё более доступным. Это одно из любимейших мест отдыха нашей семьи. Впечатляет уже сама дорога: её окружают скалистые обрывы, временами открываются виды на Ладогу. Сам Приозерск достоин посещения хотя бы однажды: в крепости Корела хороший музей, а в архитектуре этих мест заметно финское влияние. Город стоит на Вуоксе, поэтому непосредственно в Приозерске можно спустить на воду байдарку, а оттуда выйти в Ладожское озеро. Мы ходили именно так, любуясь нерпами и непохожими друг на друга островами. Основная их часть — в духе типичной карельской природы, но, глядя на некоторые, можно подумать, что ты где-то в средней полосе. Про Ладогу можно рассказывать долго, но лучше её увидеть!
С тех пор, как построили новую трассу «Сортавала», всё северное Приладожье стало ещё более доступным. Это одно из любимейших мест отдыха нашей семьи. Впечатляет уже сама дорога: её окружают скалистые обрывы, временами открываются виды на Ладогу. Сам Приозерск достоин посещения хотя бы однажды: в крепости Корела хороший музей, а в архитектуре этих мест заметно финское влияние. Город стоит на Вуоксе, поэтому непосредственно в Приозерске можно спустить на воду байдарку, а оттуда выйти в Ладожское озеро. Мы ходили именно так, любуясь нерпами и непохожими друг на друга островами. Основная их часть — в духе типичной карельской природы, но, глядя на некоторые, можно подумать, что ты где-то в средней полосе. Про Ладогу можно рассказывать долго, но лучше её увидеть!
МИНСК:
АРХИТЕКТУРНАЯ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Белоруссия — совсем рядом, но многие ли её знают? А между тем она многим может удивить. Здесь средневековые замки соседствуют с «советскими» вывесками госучреждений, православные храмы с — католическими костёлами, а на улицах — идеальная чистота.
Столицу страны, Минск, в 30-е годы XX века попытались превратить в идеальный город для человека нового передового общества. Проект получил название «Город солнца». В СССР часто использовали подобные принципы застройки (мы называем этот стиль сталинским ампиром), но именно в Минске идея реализована наиболее полно. Гуляя по широким центральным улицам города, знайте, что проектировщики сознательно отказались от узких кривых улочек в пользу залитых солнцем проспектов. А вместо неудобных для жизни трудового человека зданий построили многоэтажные пролетарские дворцы. Впрочем, старый город тоже сохранён, и с него можно начать прогулку по Минску.

МИНСК:

АРХИТЕКТУРНАЯ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Белоруссия — совсем рядом, но многие ли её знают? А между тем она многим может удивить. Здесь средневековые замки соседствуют с «советскими» вывесками госучреждений, православные храмы с — католическими костёлами, а на улицах — идеальная чистота.
Столицу страны, Минск, в 30-е годы XX века попытались превратить в идеальный город для человека нового передового общества. Проект получил название «Город солнца». В СССР часто использовали подобные принципы застройки (мы называем этот стиль сталинским ампиром), но именно в Минске идея реализована наиболее полно. Гуляя по широким центральным улицам города, знайте, что проектировщики сознательно отказались от узких кривых улочек в пользу залитых солнцем проспектов. А вместо неудобных для жизни трудового человека зданий построили многоэтажные пролетарские дворцы. Впрочем, старый город тоже сохранён, и с него можно начать прогулку по Минску.
на будущее
53.904119, 27.556899
Верхний город
Исторический центр Минска — кусочек Европы XVI-XVIII веков в современном мегаполисе. Прогулка по его мощёным улочкам будет очень атмосферной: вы увидите воссозданную Ратушу, Свято-Духов кафедральный собор, бывший костёл Святого Иосифа, гостиный двор. Здесь можно отдохнуть в уютных кафе, послушать уличных музыкантов и купить сувениров. Также отсюда открывается отличная панорама на центр Минска и реку Свислочь.
А если немного пройти пешком от Верхнего города к Нижнему, вы окажетесь в Троицком предместье, сохранившем здания конца XIX – начала XX столетия: они словно музей городской архитектуры под открытым небом — дворянские усадьбы, монастыри, фабрики, училища, что находились в городе на рубеже столетий. Совсем рядом — трогательный современный мемориал «Остров Слёз», посвященный воинам-интернационалистам.

Верхний город

Исторический центр Минска — кусочек Европы XVI-XVIII веков в современном мегаполисе. Прогулка по его мощёным улочкам будет очень атмосферной: вы увидите воссозданную Ратушу, Свято-Духов кафедральный собор, бывший костёл Святого Иосифа, гостиный двор. Здесь можно отдохнуть в уютных кафе, послушать уличных музыкантов и купить сувениров. Также отсюда открывается отличная панорама на центр Минска и реку Свислочь.
А если немного пройти пешком от Верхнего города к Нижнему, вы окажетесь в Троицком предместье, сохранившем здания конца XIX – начала XX столетия: они словно музей городской архитектуры под открытым небом — дворянские усадьбы, монастыри, фабрики, училища, что находились в городе на рубеже столетий. Совсем рядом — трогательный современный мемориал «Остров Слёз», посвященный воинам-интернационалистам.
53.931243, 27.645110
Национальная библиотека Белоруссии
Вы когда-нибудь видели здание в форме ромбокубооктаэдра? А на карте Минска такое появилось в 2005 году. За труднопроизносимым термином скрывается… алмаз, да не простой, а белорусский. Он был призван стать интеллектуальным символом республики. Говорят, на строительство библиотеки «сбрасывались» всем городом — и не всегда добровольно. Но, так или иначе, сегодня это крупнейшее книгохранилище страны с фондом в 9 млн экземпляров. Здесь есть художественная галерея и обзорная площадка: с 23 этажа современные районы Минска видны как на ладони. А вечерами на футуристическом здании загорается подсветка: яркий светящийся многогранник кажется декорацией к фантастическому фильму.

Национальная библиотека Белоруссии

Вы когда-нибудь видели здание в форме ромбокубооктаэдра? А на карте Минска такое появилось в 2005 году. За труднопроизносимым термином скрывается… алмаз, да не простой, а белорусский. Он был призван стать интеллектуальным символом республики. Говорят, на строительство библиотеки «сбрасывались» всем городом — и не всегда добровольно. Но, так или иначе, сегодня это крупнейшее книгохранилище страны с фондом в 9 млн экземпляров. Здесь есть художественная галерея и обзорная площадка: с 23 этажа современные районы Минска видны как на ладони. А вечерами на футуристическом здании загорается подсветка: яркий светящийся многогранник кажется декорацией к фантастическому фильму.
53.942105, 27.654330
Всехсвятский храм
Белый шатёр храма Всех святых виден издалека. Этот грандиозный комплекс был построен совсем недавно: он освящён патриархом Кириллом в октябре 2018 года в память о белорусах, отдавших жизни за Отечество. Проект интересен как пример современной церковной архитектуры. Примечательны сюжеты, изображённые на огромных литых дверях церкви: это и отсылки к Чернобылю, и к событиям Первой Мировой в белорусской Сморгони, и к происходившему в Хатыни в годы Великой Отечественной…

Всехсвятский храм

Белый шатёр храма Всех святых виден издалека. Этот грандиозный комплекс был построен совсем недавно: он освящён патриархом Кириллом в октябре 2018 года в память о белорусах, отдавших жизни за Отечество. Проект интересен как пример современной церковной архитектуры. Примечательны сюжеты, изображённые на огромных литых дверях церкви: это и отсылки к Чернобылю, и к событиям Первой Мировой в белорусской Сморгони, и к происходившему в Хатыни в годы Великой Отечественной…

В минске обязательно:

посетить Парк Победы. Здесь самые популярные летние аттракционы и пешком пройтись до резиденции президента
услышать красивый и певучий белорусский язык и выучить несколько слов
отведать картофельных драников и колбасы, «пальцем тыканой», то есть ручного производства
прокатиться на велодорожке длиной 27 км, проходящей через весь город
Екатерина Пронина
В Минске поражают чистота и порядок. А ещё — отсутствие трамваев. Говорят, сеть сильно пострадала во время войны, и её не стали восстанавливать. В городе множество мемориальных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Они вызывают сильные эмоции, равнодушным остаться трудно. Видно, что все памятники ухожены, не забыты, и это вызывает огромное уважение… Вообще Белоруссия какая-то другая, но она неразрывно связана с Россией, по моему мнению. Действительно, братский народ.

Ну и конечно, вспоминается кухня. Как нас принимали в одном из ресторанчиков на Первомай несколько лет назад! В хорошей дружеской компании мы дегустировали местные деликатесы, которые нам радушно предлагали хозяева. До сих пор вспоминаю чудесную поездку и надеюсь на новые встречи.


В Минске поражают чистота и порядок. А ещё — отсутствие трамваев. Говорят, сеть сильно пострадала во время войны, и её не стали восстанавливать. В городе множество мемориальных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Они вызывают сильные эмоции, равнодушным остаться трудно. Видно, что все памятники ухожены, не забыты, и это вызывает огромное уважение… Вообще Белоруссия какая-то другая, но она неразрывно связана с Россией, по моему мнению. Действительно, братский народ.

Ну и конечно, вспоминается кухня. Как нас принимали в одном из ресторанчиков на Первомай несколько лет назад! В хорошей дружеской компании мы дегустировали местные деликатесы, которые нам радушно предлагали хозяева. До сих пор вспоминаю чудесную поездку и надеюсь на новые встречи.
ПОЛОЦК:
ЦЕНТР ЕВРОПЫ
Хотите в Европу? Да вы в её центре. Весной 2008 года российские геодезисты подтвердили мнение белорусских коллег, что географический центр Европы находится именно в Полоцке. В том же году в центре городка установили памятный знак, который именно так и называется. Теперь туристы, которые побывали здесь, могут получить памятный сертификат о том, что они посетили самое «сердце» Европы. Кроме того, Полоцк — самый древний город республики.
Впервые он упоминается в «Повести временных лет» в записи 862 года. Всё в этом городе дышит древностью — и приземистые городские усадьбы, и белые монастырские стены. И какой-то особый дух спокойствия ощущается на пологих берегах речки Полоты.

ПОЛОЦК:

ЦЕНТР ЕВРОПЫ
Хотите в Европу? Да вы в её центре. Весной 2008 года российские геодезисты подтвердили мнение белорусских коллег, что географический центр Европы находится именно в Полоцке. В том же году в центре городка установили памятный знак, который именно так и называется. Теперь туристы, которые побывали здесь, могут получить памятный сертификат о том, что они посетили самое «сердце» Европы. Кроме того, Полоцк — самый древний город республики. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» в записи 862 года. Всё в этом городе дышит древностью — и приземистые городские усадьбы, и белые монастырские стены. И какой-то особый дух спокойствия ощущается на пологих берегах речки Полоты.
на будущее
55.488906, 28.771663
Природно-экологический музей
Необычен тем, что расположен в бывшей водонапорной башне 1953 года постройки. Посетителям покажут рысь во время охоты, рога тура и гнездо необычной синицы. А ещё здесь проходят интересные фотовыставки и кинолектории.

Природно-экологический музей

Необычен тем, что расположен в бывшей водонапорной башне 1953 года постройки. Посетителям покажут рысь во время охоты, рога тура и гнездо необычной синицы. А ещё здесь проходят интересные фотовыставки и кинолектории.
55.486806, 28.758569
Органный концерт в Софийском соборе
Первый каменный храм на территории Белоруссии сегодня превратили в концертный зал. Здесь находится великолепный орган, звучание которого определённо стоит послушать. Сам сияющий белизной собор вошёл в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще-то это одна из трёх Софий Древней Руси: она значима не менее, чем Киевская и Новгородская. Даже ради этого нужно её увидеть.

Ежегодно здесь проходят международные фестивали органной музыки, собирающие исполнителей со всего света.

Органный концерт в Софийском соборе

Первый каменный храм на территории Белоруссии сегодня превратили в концертный зал. Здесь находится великолепный орган, звучание которого определённо стоит послушать. Сам сияющий белизной собор вошёл в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще-то это одна из трёх Софий Древней Руси: она значима не менее, чем Киевская и Новгородская. Даже ради этого нужно её увидеть.
Ежегодно здесь проходят международные фестивали органной музыки, собирающие исполнителей со всего света.
55.485189, 28.770480
Памятник букве «ў»
Произнести которую могут только настоящие белорусы. Скульптура была установлена в дни, посвящённые национальной письменности, и возле неё часто собираются филологи и писатели, состязаясь в произношении и написании стихов в честь этой буквы. По утверждению лингвистов, такой буквы нет ни в одном из славянских языков. Кстати, а вы можете произнести правильно слова «заўтра», «любоў»?

Памятник букве «ў»

Произнести которую могут только настоящие белорусы. Скульптура была установлена в дни, посвящённые национальной письменности, и возле неё часто собираются филологи и писатели, состязаясь в произношении и написании стихов в честь этой буквы. По утверждению лингвистов, такой буквы нет ни в одном из славянских языков. Кстати, а вы можете произнести правильно слова «заўтра», «любоў»?

В Полоцке обязательно:

увидеть фрески XII века в монастыре Евфросинии Полоцкой
пройти по подвесному пешеходному мосту через реку Полоту
купить «запрещёнку» или «санкционочку» (в Белоруссии продают продукты из Европы)
Анастасия Коренькова
Для меня Полоцк навсегда связан с двумя великими именами — Евфросинии Полоцкой и Франциска Скорины. Праправнучка князя Владимира в 23 года ушла в монастырь, а потом одной из первых на Руси (в 12 веке!) совершила паломничество в Иерусалим, где и умерла. А учёный эпохи Возрождения одним из первых в восточнославянских странах начал дело книгопечатания — кстати, не находившее поддержки и понимания. Вот только два уроженца Полоцка, о которых никогда не забудут, пока существует город.
Для меня Полоцк навсегда связан с двумя великими именами — Евфросинии Полоцкой и Франциска Скорины. Праправнучка князя Владимира в 23 года ушла в монастырь, а потом одной из первых на Руси (в 12 веке!) совершила паломничество в Иерусалим, где и умерла. А учёный эпохи Возрождения одним из первых в восточнославянских странах начал дело книгопечатания — кстати, не находившее поддержки и понимания. Вот только два уроженца Полоцка, о которых никогда не забудут, пока существует город.
ВИТЕБСК:
ГОРОД ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА
Уютный Витебск, который находится недалеко от российской границы, очаровывает с первого взгляда. Всё в нём радует глаз: парки и холмы, пешеходные мосты и маленькие домики, театры и музеи. Это удивительный город, где гармонично сочетаются традиции минувших эпох и новые веяния.

ВИТЕБСК:

ГОРОД ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА
Уютный Витебск, который находится недалеко от российской границы, очаровывает с первого взгляда. Всё в нём радует глаз: парки и холмы, пешеходные мосты и маленькие домики, театры и музеи. Это удивительный город, где гармонично сочетаются традиции минувших эпох и новые веяния.
на будущее
55.195542, 30.205922
Старый город
Так же, как и в Минске, начнем знакомство с городом на прогулке. На улице Суворова, увидим Витебскую ратушу, бывшие торговые ряды и доходные дома. Если чуть свернём в сторону, перед нами предстанут православные соборы, католические костёлы, а также парки. Гуляя, не забудем заглянуть в Художественное училище, основанное Марком Шагалом, где мастер-классы по приглашению давали представители русского авангарда: Казимир Малевич, Вера Ермолаева, Николай Суетин, Иван Пуни, Илья Чашник, Эль Лисицкий, первый учитель Марка Шагала Юдель Пэн, скульптор, классик латвийского искусства XX века Ян Тильберг и другие.

Старый город

Так же, как и в Минске, начнем знакомство с городом на прогулке. На улице Суворова, увидим Витебскую ратушу, бывшие торговые ряды и доходные дома. Если чуть свернём в сторону, перед нами предстанут православные соборы, католические костёлы, а также парки. Гуляя, не забудем заглянуть в Художественное училище, основанное Марком Шагалом, где мастер-классы по приглашению давали представители русского авангарда: Казимир Малевич, Вера Ермолаева, Николай Суетин, Иван Пуни, Илья Чашник, Эль Лисицкий, первый учитель Марка Шагала Юдель Пэн, скульптор, классик латвийского искусства XX века Ян Тильберг и другие.
55.191416, 30.210108
Международный фестиваль искусств «Славянский базар»
Знаменитый праздник проходит в Витебске каждое лето. «Славянский базар» давно перестал быть явлением культурной жизни только Белоруссии: сюда съезжаются артисты со всего постсоветского пространства, в том числе из России. В дни мероприятия вся жизнь Витебска подчинена ему: здесь проходят ярмарки, фестивали уличного искусства, множество выступлений артистов на открытых площадках. Каждый смотрел трансляции из Летнего амфитеатра по телевизору, а живое участие будет ещё интереснее.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар»

Знаменитый праздник проходит в Витебске каждое лето. «Славянский базар» давно перестал быть явлением культурной жизни только Белоруссии: сюда съезжаются артисты со всего постсоветского пространства, в том числе из России. В дни мероприятия вся жизнь Витебска подчинена ему: здесь проходят ярмарки, фестивали уличного искусства, множество выступлений артистов на открытых площадках. Каждый смотрел трансляции из Летнего амфитеатра по телевизору, а живое участие будет ещё интереснее.
55.200460, 30.190545
Дом-музей Марка Шагала
Скромный кирпичный дом на Покровской улице в начале 1900-х годов построил отец художника, в нём Марк Шагал провёл юношеские годы . Об этом мастер мирового художественного авангарда позже написал в книге «Моя жизнь». Мемориальный дом-музей открылся для публики в 1997 году. В нём представлены предметы быта рубежа XIX—XX веков, а также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о годах жизни Марка Шагала и семьи его родителей в Витебске.

Дом-музей Марка Шагала

Скромный кирпичный дом на Покровской улице в начале 1900-х годов построил отец художника, в нём Марк Шагал провёл юношеские годы . Об этом мастер мирового художественного авангарда позже написал в книге «Моя жизнь». Мемориальный дом-музей открылся для публики в 1997 году. В нём представлены предметы быта рубежа XIX—XX веков, а также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о годах жизни Марка Шагала и семьи его родителей в Витебске.

В витебске обязательно:

посетить бульбяную (аутентичное кафе в белорусском стиле) или кафе-мороженое (здесь подают мороженое в «советских» креманках)
прогуляться на базар, где торгуют самыми вкусными мясными изделиями. Или прикупить картофель, чтобы взять его с собой в Россию — у соседей действительно очень вкусная картошка
пройтись по вечернему городу: подсветка создает уникальную атмосферу на этих старинных улочках
Елена Рожнова
Віцебск — именно так называется город по-белорусски. Спойлер: белорусский язык очень заразителен, и если вы решили путешествовать по этой замечательной стране, будьте готовы, что к концу своей поездки вы заговорите на нём. Витебск, конечно же, известен своим главным фестивалем «Славянский базар», который проходит в середине лета и наполняет спокойный город талантливыми людьми и туристами. В обычное время родина Марка Шагала располагает к неспешным прогулкам по ухоженной набережной и широким проспектам. Витебск — многогранный и многосторонний, он будет интересен всем туристам, какие бы цели они ни ставили. Паломники найдут здесь огромное число древних монастырей и храмов, любители истории могут изучить древние городища, поклонники искусства — прикоснуться к истокам классицизма, кубизма и экспрессионизма. На главной улице широко представлено современное искусство местных умельцев, которым славится Белоруссия : пейзажи берегов Западной Двины, керамические игрушки и магниты, деревянная посуда и шкатулки, изделия из льна и трикотажа. А какие тут можно отведать драники и бульбяники в местных кафе! Как вообще этот народ догадался готовить столько блюд из картофеля?

Особые впечатления — от посещения местного базара, где можно купить в качестве гостинцев домашнюю колбасу или ароматное сало, вкусные сладости к чаю, трикотажные вещи для взрослых и детей.

Витебск невозможно осмотреть за один-два дня, так много всего хочется увидеть даже искушенному петербургскому путешественнику. Тихий и спокойный город приглашает путешественников надолго.
Віцебск — именно так называется город по-белорусски. Спойлер: белорусский язык очень заразителен, и если вы решили путешествовать по этой замечательной стране, будьте готовы, что к концу своей поездки вы заговорите на нём. Витебск, конечно же, известен своим главным фестивалем «Славянский базар», который проходит в середине лета и наполняет спокойный город талантливыми людьми и туристами. В обычное время родина Марка Шагала располагает к неспешным прогулкам по ухоженной набережной и широким проспектам. Витебск — многогранный и многосторонний, он будет интересен всем туристам, какие бы цели они ни ставили. Паломники найдут здесь огромное число древних монастырей и храмов, любители истории могут изучить древние городища, поклонники искусства — прикоснуться к истокам классицизма, кубизма и экспрессионизма. На главной улице широко представлено современное искусство местных умельцев, которым славится Белоруссия : пейзажи берегов Западной Двины, керамические игрушки и магниты, деревянная посуда и шкатулки, изделия из льна и трикотажа. А какие тут можно отведать драники и бульбяники в местных кафе! Как вообще этот народ догадался готовить столько блюд из картофеля?

Особые впечатления — от посещения местного базара, где можно купить в качестве гостинцев домашнюю колбасу или ароматное сало, вкусные сладости к чаю, трикотажные вещи для взрослых и детей.

Витебск невозможно осмотреть за один-два дня, так много всего хочется увидеть даже искушенному петербургскому путешественнику. Тихий и спокойный город приглашает путешественников надолго.

НА ЧЁМ ЕХАТЬ?

Оптимальный вариант для описанных выше маршрутов — бюджетные автобусные поездки. Например, с «Петербургской Транспортной Компанией» (ПТК). Её преимущества:
Один из крупнейших негосударственных перевозчиков Петербурга и Ленобласти. 15-летний опыт в сфере пассажирских перевозок.
Компания работает по трём направлениям: 1) городской транспорт (социальные и коммерческие маршруты); 2) заказные перевозки (развозка персонала, трансфер мероприятий, детские перевозки; 3) международные и междугородные перевозки.
У ПТК есть все необходимые документы: лицензия на осуществление пассажирских перевозок, допуск к международным перевозкам, договор страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, официальные разрешения от Министерства транспорта РФ на обслуживание маршрутов.
С 2016 года ПТК проводит кампанию по внедрению единого стандарта автобусов для междугородных и международных перевозок. Для маршрутов по Ленинградской области длительностью не более 3-х часов перевозчик использует автобусы марок Yutong и IVECO вместимостью до 51 посадочных мест. На маршрутах более 5 часов работают автобусы повышенной комфортности вместимостью до 49 мест. В них есть всё для комфортных поездок на дальние расстояния (биотуалет, климат-контроль, WI-FI, розетки, увеличено расстояние между креслами, в салонах всегда имеется питьевая вода).
Для оптимальной работы и обслуживания подвижного состава есть две площадки по выпуску автобусов. На проспекте Стачек, 108, сосредоточены автобусы, которые ходят в Эстонию, Белоруссию и Вологодскую область. На улице Стасовой, 14, обслуживаются транспортные средства, чей маршрут не выходит за пределы Ленинградской области.
Большинство водителей, обслуживающих международные и междугородные перевозки, имеют непрерывный стаж работы более 10 лет. У водителей-«международников» есть свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика.
1. Компания работает по официальным разрешениям: она не имеет права отменять рейсы. Даже если в автобусе один человек, поездка гарантированно состоится.

2. Дальние маршруты обслуживаются двумя водителями.

3. Билеты на рейсы можно купить через сайт перевозчика www.ptk.express и в собственной кассе на Парнасе. Агенты — автовокзалы и ряд турфирм — продают билеты на рейсы ПТК без наценок.

4. Визитная карточка ПТК — фирменные именные автобусы, хорошо узнаваемые благодаря оригинальному дизайну. Подвижной состав назван в честь Франциска Скорины, Георга Отса, Янки Купалы, Василия Чичагова и т.д.
Всем читателям «Фонтанки» компания предоставляет бонус на поездку. При покупке билетов введите купон №220 и получите скидку.
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Материал подготовлен специально для ООО «ПТК»

*Купон действителен до 31 августа 2020 года.

Автор: Анатолий Коваленко
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Ольга Голубева
Фотографы: Алексей Рожнов, Елена Рожнова, Арсений Ефимов, Анна Ефимова, Екатерина Пронина, Мария Волокова, Елена Ваганова,
Зоя Красавина
Фотографии и иллюстрации также предоставлены компанией ООО «ПТК», пресс-службой Художественного музея в г. Череповец, пресс-службой Центра металлургической промышленности в г. Череповец
Другие источники фотографий: wikipedia.org, search.creativecommons.org / лицензия CC BY 3.0
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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