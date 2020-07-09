— Среди кого вы собирались распространять промокод: у вас много друзей, подписчиков в соцсетях? Как вы поняли, что продажи пойдут?

— За время декрета я развила аккаунт в Instagram до четырех тысяч подписчиков. Также я состою во многих тематических группах в других соцсетях, где люди часто спрашивают, как выгоднее купить те или иные товары (те же группы для мам). Решила помогать пользователям: советовать продукты, которыми сама пользовалась. Подсказывать, как купить дешевле с моим промокодом и какими-то другими бонусами от Ozon.