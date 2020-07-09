Оформляя очередной заказ на Ozon, жительница Твери Татьяна увидела предложение распространять промокод интернет-магазина и получать за это вознаграждение. Близкие отнеслись к идее со скепсисом: неужели так можно реально что-то заработать? Сомневалась и сама наша героиня, но решила попробовать. Теперь она получает до 45 тысяч в месяц, что выше средней зарплаты по региону. Как молодая мама в декрете добилась этого?
Из юротдела — в реферальную программу
Началась эта история в ноябре 2019 года. Юрист Татьяна Романова к тому моменту уже два года находилась в декрете. Малыш, наконец, пошел в детский сад, и у мамы появилось свободное время. Однажды, делая покупки на Ozon, она увидела объявление, которое было трудно не заметить: «Как стать миллионером?» Наверное, большинство из нас улыбнулось бы и продолжило заниматься своими делами дальше. А молодая мама из любопытства кликнула на баннер и увидела предложение вступить в реферальную программу крупнейшего онлайн-магазина: стать менеджером и распространять свой код среди потенциальных клиентов. Взамен компания обещала баллы, которые при ряде условий можно перевести в рубли. Что было дальше, жительница Твери поведала в интервью.
Началась эта история в ноябре 2019 года. Юрист Татьяна Романова к тому моменту уже два года находилась в декрете. Малыш, наконец, пошел в детский сад, и у мамы появилось свободное время. Однажды, делая покупки на Ozon, она увидела объявление, которое было трудно не заметить: «Как стать миллионером?» Наверное, большинство из нас улыбнулось бы и продолжило заниматься своими делами дальше. А молодая мама из любопытства кликнула на баннер и увидела предложение вступить в реферальную программу крупнейшего онлайн-магазина: стать менеджером и распространять свой код среди потенциальных клиентов. Взамен компания обещала баллы, которые при ряде условий можно перевести в рубли. Что было дальше, жительница Твери поведала в интервью.
— Татьяна, как вы все-таки решились стать менеджером Ozon?
— Я изучила условия, меня они устроили. Тогда я попробовала представить, как смогу распространять свой персональный реферальный промокод. Картинка в голове сложилась, — решила начать. И у меня получилось!
— Среди кого вы собирались распространять промокод: у вас много друзей, подписчиков в соцсетях? Как вы поняли, что продажи пойдут?
— За время декрета я развила аккаунт в Instagram до четырех тысяч подписчиков. Также я состою во многих тематических группах в других соцсетях, где люди часто спрашивают, как выгоднее купить те или иные товары (те же группы для мам). Решила помогать пользователям: советовать продукты, которыми сама пользовалась. Подсказывать, как купить дешевле с моим промокодом и какими-то другими бонусами от Ozon.
— Раз у вас уже был опыт, вам не пришлось учиться посты для пабликов писать?
— Да, мне было проще, чем совсем новичку. Но начинать вообще несложно: сейчас много обучающей литературы и курсов. На том же Ozon в бизнес-кабинете есть раздел «Обучение» с видеоматериалами и множеством полезной информации, — в общем, есть что почитать и посмотреть. Я особенно внимательно изучала рекомендации: что можно делать, а чего нельзя. Нам не рекомендуется спамить и навязывать промокод клиентам. Конечно, я все это учла. Периодически общаюсь с менеджерами компании и консультируюсь с ними: можно ли мне это выложить, как правильно мысль сформулировать и так далее.
— Есть ли у вас своя «специализация»: определенная группа товаров, которую вы в основном продвигаете?
— Не скажу, что я продаю именно товары для мам и детей. У меня теперь есть отдельная группа в соцсетях, связанная с Ozon. Я выкладываю туда все акции, которые доступны только по моему промокоду, — закрытые распродажи. Рассказываю про бонусы, фишки, которые есть на сайте именно сегодня и с которыми выгодно делать покупки. Бывает, человек интересуется: хочу то-то и то-то, посоветуйте, где приобрести дешевле. Понимая, что это потенциальный клиент, сравниваю предложения в интернет-магазинах и, если нахожу выгоду на Ozon, естественно, говорю ему об этом.
— А как строится ваш день? Сколько времени занимает работа реферальным менеджером?
— До всей этой истории с пандемией у меня было больше времени: ребенок находился в садике. Сейчас возможностей меньше, но ведь я и не трачу много времени на рекламу. Малыш спит — сажусь за компьютер и начинаю работать. Либо вечером выкраиваю несколько часов. В общем, сама определяю свою нагрузку: трачу сил и времени ровно столько, чтобы не снижать обороты. Мне очень нравится такой стиль работы.
— Значит, с юриспруденцией покончено?
— Я бы так не сказала. Декрет скоро заканчивается, снова нужно выходить на работу. Думаю, что смогу все совмещать.
Оглядываясь назад, Татьяна вспоминает: в семье отнеслись со скепсисом к идее стать менеджером интернет-магазина. Сомневались, что это может принести реальные деньги. Не верила и сама героиня, хотя взялась за новое дело с большим азартом. А потом получила первое вознаграждение, которое было ощутимым. Теперь заработок у нее ежемесячный, при этом она не связана с компанией трудовым договором и не просиживает в офисе пять дней в неделю с утра до вечера:
— У меня получается от 30 до 45 тысяч рублей в месяц. Могу и больше, но не отдаю себя полностью этому, — говорит жительница Твери.
К слову, по данным Росстата, средняя начисленная в марте зарплата в Тверской области составила чуть более 34 тысяч рублей.
— Могу поделиться примером. Прежде чем покупать продукты или бытовую химию в обычных сетевых магазинах, я заглядываю в специальное мобильное приложение, где сравниваются цены, собраны акции и спецпредложения. По списку смотрю самые выгодные позиции и отправляюсь туда. Если ищу что-то в интернете, то не только анализирую стоимость, но и заглядываю в раздел распродаж. А еще обращаю внимание на способ оплаты товаров и дополнительные сервисы магазинов. Хорошо сэкономить помогают баллы за отзывы о товарах, которыми можно оплачивать товары. Кроме того, на Ozon имеет смысл платить бонусами одного из банков. Еще у них есть карта Ozon.Card, которая дает повышенный кешбэк — возврат процентов от стоимости покупок, причем не только в этом интернет-магазине. Однажды, суммировав все это, я смогла купить телефон на Ozon, сэкономив более 20 тысяч рублей. Так что не ленитесь сравнивать и пользуйтесь разными «фишками» сайтов.
Совет Татьяны Романовой
Как экономить на покупках?
Несмотря на то, что за 7 месяцев Татьяна Романова уже пришла в стабильному доходу на реферальной программе, она не хочет останавливаться на достигнутом:
— Я не могу сказать, что выросла как менеджер и довольна собой. В голове еще много идей, которые мечтаю реализовать, много фишек, которые собираюсь применить. Хочу большего — лишь бы было время!
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— Я не могу сказать, что выросла как менеджер и довольна собой. В голове еще много идей, которые мечтаю реализовать, много фишек, которые собираюсь применить. Хочу большего — лишь бы было время!
Так что миллионером Татьяна не стала (пока!), но уровень жизни своей семьи повысила.
Зачем ретейлеру Ozon реферальная программа?
Зачем ретейлеру Ozon реферальная программа?
Как говорят в компании, это одна из возможностей роста. Становясь не просто покупателями, а партнерами, пользователи привлекают своих друзей, коллег, подписчиков, расширяя аудиторию и территорию проникновения интернет-магазина в регионы России и за ее пределами. Создавая «человеческий» контент в противовес бьющей в лоб рекламе, реферальные менеджеры вызывают большее доверие и, как следствие, более активный отклик среди потенциальных покупателей. Таким образом, хорошо всем: и интернет-бизнесу, который продолжает развиваться, и людям, которые могут дополнительно заработать. А для кого-то такая деятельность вообще становится основной.
Всех ли примут в реферальные менеджеры? Или только «избранных»?
Всех ли примут в реферальные менеджеры? Или только «избранных»?
Конкурсов и кастингов нет, примут всех совершеннолетних, купивших на Ozon товары на сумму от 2500 рублей. Не имеет значения ни образование, ни пол, ни место жительства, ни даже наличие гражданства РФ. Главное — желание попробовать себя в новом виде деятельности. Его выразили уже почти 50 тысяч человек — именно столько клиентов решили вступить в программу на момент публикации.
Я прошел по ссылке регистрации. Что дальше?
Я прошел по ссылке регистрации. Что дальше?
Заполнив анкету, вы получите доступ в бизнес-кабинет, где будет отражаться личная статистика: сколько клиентов вы привлекли и какое вознаграждение получите. Тут же можно подучиться с помощью образовательных материалов. Кроме того, в кабинете Ozon будут анонсировать акции, о которых стоит рассказать аудитории.
Главный инструмент «народного» менеджера — персональный реферальный код, которым могут пользоваться клиенты для получения скидок. От этих покупок начислят бонусы и самому участнику реферальной программы. Если клиенты выберут не конкретный товар, рекомендованный персональным проводником в мире онлайн-шопинга, но введут его код, менеджер все равно получит баллы.
Статус реферального менеджера даст участнику программы и другие преимущества помимо заработка: например, возможность воспользоваться закрытыми акциями, информация о которых не публикуется на сайте.
Сколько времени займет моя новая «работа»?
Сколько времени займет моя новая «работа»?
Работа в реферальной программе Ozon потребует не только времени, но и вдумчивости. Успех не придет сам собой: чтобы зарабатывать как наша героиня, придется приложить усилия. Нужно будет научиться создавать посты, продвигать их, следить за акциями и специальными предложениями, мониторить соцсети.
Блогеру, который без труда пишет посты в соцсетях, будет проще: ему, может, понадобится несколько часов в неделю. У новичка первые обзоры займут больше времени.
Можно продвигать товары и при личном общении. Парикмахер, ветеринар, активная мама всегда могут совместить приятное с полезным — рассказать своим знакомым о выгодных покупках, скидках и новинках. Так сказать, «монетизировать» социальный капитал.
Чтобы стать реферальным менеджером, нужно выбрать свою тематику?
Чтобы стать реферальным менеджером, нужно выбрать свою тематику?
Как правило, все участники программы имеют специализацию. Активной домохозяйке будут ближе товары для детей, для ухода за собой, продукты питания. Медик с большим пониманием даст совет по покупке товаров для здоровья. Блогер-«техник» компетентно расскажет про новые гаджеты. Ему и самому интересно, и его аудитории — тоже. Но продажи — дело творческое: нужно быть готовым ответить на неожиданные запросы клиента, увидеть то, что сейчас необходимо именно ему.
Что лучше всего продают менеджеры Ozon?
Сколько можно заработать с Ozon?
Вознаграждение менеджера не ограничено ничем и зависит только от него самого. Рекордный месячный заработок реферального менеджера компании составил 1 922 190 рублей. Большинство участников реферальной программы получают «зарплату» в виде баллов, которые тратят на собственные покупки. Успешные партнеры, которые достигают определенного оборота в месяц (речь идет о десятках тысяч рублей), могут оформить с компанией договор как индивидуальные предприниматели или самозанятые лица и перевести баллы в живые деньги. А менеджеры, регулярно поддерживающие оборот в течение года, могут претендовать на получение автомобиля Mercedes-Benz от Ozon.
Ozon — это 20-летний опыт на рынке, более 15 млн товаров, более 2 млн пользователей ежедневно, доставка по всей России. Стать частью успешной команды можно прямо сейчас.
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com Фотография предоставлена героем материала Татьяной Романовой Дизайнер: Екатерина Елизарова