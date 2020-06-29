Проверьте, знаете ли вы, какие именно поправки в Конституцию предлагают внести

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Материал публикуется в партнерстве с Общественной палатой Санкт-Петербурга.

Автор: Ирина Корбат
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Иллюстрации: freepik.com

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