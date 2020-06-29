Проверьте, знаете ли вы, какие именно поправки в Конституцию предлагают внести

<section><h2><h2><span style="font-size:36px;">Тест на знание поправок к Конституции</span></h2></h2><p><p><span style="font-size:16px;">В России идет второй день голосования по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля включительно. Процедура предполагает пакетное голосование, то есть одобрить одни и сказать «нет» другим изменениям нельзя. «Фонтанка» предлагает проверить, насколько хорошо вы подготовлены к походу на избирательный участок.</span></p><p><span style="font-size:16px;"> </span></p><p><br /></p></p></section><section><h2><h2><span style="font-size:22px;"><strong>В обновленной Конституции появятся загадочные «пожизненные сенаторы». Откуда они берутся?</strong></span></h2></h2></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>А теперь о потенциальных сенаторах. Детей в Конституции предлагают назвать:</strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>Вопрос для передышки. Все знают, что в Конституции появится слово «Бог». В каком контексте?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>А как подпортят поправки жизнь депутатам и чиновникам?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>В Конституции есть знаменитая в узкополитических кругах статья 31 про свободу проводить митинги и собрания. Что изменится в ней:</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>В основной закон предлагают добавить сразу пять новых статей. Одна из них про наше с вами благосостояние. Как нам его предлагают улучшить?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>Поправки даруют бывшим президентам полную неприкосновенность. Кто вправе лишить их этой привилегии?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>Поправки меняют число судей Конституционного суда. Сколько их теперь будет:</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>А как у нас обстоят дела с великим и могучим в поправках?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>Ну и про «обнуление». Что за явление такое?</strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:22px;"></span></h2></h3></section><section><h2><h2><span style="font-size:22px;"><strong>И как вы только голосовать собираетесь идти? Вы совсем не знаете, за что вам предлагают поставить галочку в бюллетени. Исправить этот пробел вам поможет <a href="https://www.fontanka.ru/2020/06/18/69317947/ " target="_blank">полный текст</a> всех поправок с возможностью удобно сравнить их с действующей редакцией.</strong></span> </h2></h2></section><section><h3><strong><span style="font-size:22px;">Если вы еще не проголосовали, советуем подучить матчасть. Если уже проголосовали, то тем более. Удобно это можно сделать <a href="https://www.fontanka.ru/2020/06/18/69317947/" target="_blank">здесь</a>.</span></strong><h2><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span> </h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:22px;"><strong>Да вы знаток! Или один из авторов поправок.</strong></span> <strong><span style="font-size:22px;"></span></strong><h2><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span> </h2></h3></section>