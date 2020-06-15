Полковник и пушки. Создателя российской стали поместили на открытку
В Музее истории Обуховского завода 15 июня представили юбилейную почтовую карточку «200 лет со дня рождения П.М.Обухова» с оригинальной маркой. В торжественной обстановке ее погасили штемпелем Почты России.
Полковник корпуса горных инженеров Павел Матвеевич Обухов сыграл огромную роль в развитии отечественной промышленности, став одним из основателей завода, названного в его честь. Обухов принадлежал к числу выдающихся российских ученых, открытия которых вошли в свод мировых технических знаний. Он создал новый усовершенствованный метод производства тигельной стали — самого распространенного материала, на котором держится современная техника.
Талант Павла Обухова, его знания и желание наладить отечественную металлургию позволили кардинально поменять ситуацию в оружейной отрасли России. Благодаря его разработке государству удалось заменить устаревшие орудия на более современные, не покупая дорогую сталь у английских и германских компаний. Кроме того, именно на Обуховском заводе были заложены основы российской металлургической науки, развивающейся в прочном союзе с производством.
В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения Павла Обухова. К юбилею была выпущена особая почтовая карточка в серии «История вооруженных сил России». На ней изображен сам ученый-металлург, а также две пушки, отлитые из стали по его «рецепту». Правее напечатана марка с профилями четырех воинов — от витязя в шлеме до бойца в форме наших дней.
Церемония спецгашения почтовой карточки. Генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников и заместитель директора макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Александр Сергеевич.
Односторонняя карточка с оригинальной маркой — довольно необычная вещь. В СССР открытку этого типа впервые выпустили в 1971 году, к 10-летию полета человека в космос. На ней были портрет Юрия Гагарина и марка с ракетой «Восток». До 1991 года вышло 230 карточек такого вида — они традиционно посвящались великим людям или важным событиям. Поэтому неудивительно, что Обуховский завод обратился к этому формату, чтобы отметить заслуги своего основателя. Но кроме традиций российской филателии металлурга и почтовую карточку связывает одно неожиданное совпадение: «открытое письмо» изобрели в том же году, когда Павел Обухов скончался, а петербургский завод был назван его именем.
Филокартисты и поклонники военной истории могли погасить юбилейную карточку 15 июня в одном из залов музея Обуховского завода, несмотря на то, что он в этот момент не работал из-за коронавирусных ограничений. Все происходило по предварительной записи и с соблюдением положенных требований безопасности. У тех, кому не удалось посетить мероприятие, есть возможность осуществить гашение позднее — с помощью особого сувенирного штемпеля.
Помимо выпуска почтовой карточки в течение юбилейного года состоятся и другие события: открытие памятника Павлу Обухову, издание книги о его жизни и работе, а также научно-практическая конференция и выставка.
Материал подготовлен специально для концерна «Алмаз-Антей» Фотографии предоставлены пресс-службой СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей»