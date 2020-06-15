Полковник и пушки. Создателя российской стали поместили на открытку

Односторонняя карточка с оригинальной маркой — довольно необычная вещь. В СССР открытку этого типа впервые выпустили в 1971 году, к 10-летию полета человека в космос. На ней были портрет Юрия Гагарина и марка с ракетой «Восток». До 1991 года вышло 230 карточек такого вида — они традиционно посвящались великим людям или важным событиям. Поэтому неудивительно, что Обуховский завод обратился к этому формату, чтобы отметить заслуги своего основателя. Но кроме традиций российской филателии металлурга и почтовую карточку связывает одно неожиданное совпадение: «открытое письмо» изобрели в том же году, когда Павел Обухов скончался, а петербургский завод был назван его именем.

