Цитируемые источники
(1). Журнал «Знамя», №11, 2015
(2). soviet-jews-exodus.com (Ассоциация «Запомним и сохраним». Центр документации еврейского национального движения в Советском Союзе)
(3) И. Менделевич «Операции "Свадьба"». Иерусалим, 1987
(4). Г. Бутман «Ленинград — Иерусалим с долгой пересадкой». Израиль, 1981
(5). «Медленное время: правила жизни эпохи застоя». /«Ваш тайный советник», №9(27), 2016
(6). «Две минуты до свободы» / «Новая газета (СПб)», 29.03.2015
(7). д/ф «Операция Свадьба», производство «Профи-ТВ» по заказу ОАО ТРК Петербург, 2010
(8). д/ф «Как сбежать из СССР» (цикл «Тайные знаки», производство ТВ-3, 2010)
(9). В. Кремер «Второй ленинградский процесс». Заметки по еврейской истории, №4
(10). Анат Залмансон-Кузнецова: «Когда я увидела камеру, в которой сидела мама, я разрыдалась». (авт. Ш. Резник, moscow-jerusalem.ru, 2016)
(11). news.jeps.ru (Еврейские Новости Петербурга), 09.01.2015
(12). А. Эскин «Почему Израиль отказывался от участия в антисоветском движении», nashe.orbita.co.il, 11.03.2018
(13). «Мне в этой синагоге делать нечего», lenta.ru, 17.03.2014
(14). «Молчун, или Самолетчик Юрий Федоров: К 70-летию забытого ветерана», svoboda.org, 16.06.2013
(15). «Умер участник самолетного дела Гилель Бутман», jewish.ru, 24.05.2010
(16). «У истоков» (Р. Нудельман, интервью с Виктором Богуславским) jerusalem-korczak-home.com