— Выбрать УК таким образом невозможно, как в силу озвученных ранее причин, так и в силу того, что мы даже проектирование ведем вместе с УК, начиная от технических вопросов и инженерии и заканчивая монтажом оборудования для сервисного обслуживания, — пояснил Александр Кравцов. — Мы регулярно проводим опросы жильцов: сейчас индекс потребительской лояльности у нас составляет 78% — это значимый коэффициент для работы УК и девелопера. Если клиента устраивает управление домом и он готов за него платить, то зачем выбирать кого-то, кто будет дешевле, но не дает никаких гарантий и не несет репутационных рисков?



И в Жилищном комитете, и в строительных компаниях напоминают: если жителей не устраивает управляющая организация, они всегда могут провести общее голосование и выбрать новую УК.



— У нас были в практике эпизоды, когда УК в наших домах была назначена по конкурсу. И тогда жители самоорганизовались и снова выбрали нас. Более того, нам поступают предложения перейти под наше управление от людей из кварталов, соседних с нашими, — рассказала Юлия Молчанова. — Что бы мы ни говорили, рынок все равно регулируют люди. И если им что-то не нравится, они всегда могут провести голосование и поменять УК, а если есть взаимоотношения по любви — то они есть. Потребители сейчас — грамотные люди: покупают квартиры, выбирая в том числе и сервис, который будет, когда они переедут в новостройку.

