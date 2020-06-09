— Деньги, полученные за размещение рекламных материалов на общедомовом имуществе, по решению общего собрания собственников направляются на дополнительное благоустройство дома: например, установку дополнительного оборудования на детских площадках или озеленение двора — посадку выбранных жителями деревьев или кустарников, — рассказал Николай Дюмин.
При этом, обращаясь к УК за какими-то услугами, например, заказывая ремонтные работы, жильцы избегают дополнительных тревог.
— Заказ через управляющую компанию имеет свои преимущества, поскольку мы сразу оцениваем законность проведения работ, требующих согласований, — пояснил Николай Дюмин. — Мы заинтересованы в том, чтобы собственник соблюдал законы и интересы соседей. Стороннему подрядчику все равно, так как он не несет за это ответственность.
Конечно, чем выше класс дома и платежеспособность его жильцов, тем разнообразнее может быть спектр предоставляемых сервисов. Например, в ГК «Еврострой» сейчас активно прорабатывают вопрос развозки детей на корпоративном автомобиле до школ и детских садов, а также поставку натуральных продуктов из фермерских хозяйств. Это не считая уже существующих предложений по уборке квартир, бронированию билетов и организации трансфера и авторских прогулок и экскурсий.
То, что предлагают конкуренты, изучать стоит, считает Максим Жабин. Он вспомнил фильм «Дьявол носит Прада», главная героиня которого говорила: «Все, что сейчас ты видишь на подиуме, через три года появится в H&M».
В свою очередь, даже дотируя УК, приобретая для нее технику или обучая персонал, девелопер должен понимать свою выгоду.
— Управляющую компанию в любом случае необходимо рассматривать как отдельную бизнес-единицу, — пояснил Максим Жабин, — а результатом ее деятельности, в идеале, должно быть то, что покупатели, еще выбирая квартиру, будут интересоваться — что сделать, чтобы именно эта УК управляла домом.