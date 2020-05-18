круглый стол

Бизнес в маске

Как работают компании Петербурга во время самоизоляции
Традиционных мер явно недостаточно, объем поддержки должен быть больше, а подход — неформальным, причем не только со стороны государства, но и между контрагентами, клиентами и бизнесом. Таково краткое резюме того, о чем говорит бизнес в эпоху пандемии.
Проработав месяц в режиме «нерабочих» дней, всеобщей самоизоляции и непонимания дальнейших перспектив, петербургские компании поделились своим опытом, опасениями и надеждами на круглом столе «Фонтанки», который в духе времени прошел в онлайн-формате.
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По ОКВЭД рассчитайся

фото: unsplash.com
Александр Абросимов
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге
Александрина Лебедева
адвокат адвокатской консультации «Лебедев и компаньоны»
Виктор Вентимилла Алонсо
председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Александра Питкянен
исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»
Теему Хелпполайнен
генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
Мер поддержки бизнеса, заявленных во время «нерабочего» апреля, достаточно много. Но, во-первых, далеко не все нуждающиеся могут их получить. Во-вторых, спектр проблем предпринимателей значительно шире.

— Обращения идут от наиболее пострадавших отраслей: от гостиничного бизнеса, непродовольственного ретейла, туризма, частных клиник и т.д. В сложной ситуации оказались большинство индивидуальных предпринимателей и самозанятых — то есть все те, кто фактически сегодня не работает, — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. — Много обращений от бизнеса отраслей, приостановивших свою деятельность: это салоны красоты, где работают порядка 150 тыс. человек, общепит — на доставку работают только 10% из них и, по нашим прогнозам, после отмены ограничений возобновят работу не более половины.

Основной вопрос, который задают предприниматели, — как воспользоваться заявленными мерами поддержки: например, получить обещанный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Нужно отметить, что сейчас банки более активно начали выдавать такие ссуды. Но при этом возникает коллизия: беспроцентный кредит на 4 месяца можно получить в размере одного МРОТ — а это 12 190 рублей — на работающего в организации человека. Но средняя зарплата в Санкт-Петербурге гораздо выше — даже получив кредит и заплатив сотрудникам минимальную зарплату, предприниматель становится потенциальным нарушителем.
Основной вопрос, который задают предприниматели, — как воспользоваться заявленными мерами поддержки.
— Мы обратились к уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, чтобы он направил обращение главе правительства с просьбой разрешить предприятиям, которые приостановили свою деятельность, выплачивать сотрудникам зарплату в размере одного МРОТ, так как на среднюю зарплату им просто негде взять денег, — проинформировал Александр Абросимов.
Кроме того, поддержка со стороны государства предоставляется в соответствии с основными кодами ОКВЭД, которые указаны в уставных документах компании. В то же время круг пострадавших компаний намного шире.

Также поступает много обращений, в которых предприниматели жалуются на штрафы из-за неоплаты коммунальных услуг — в настоящее время пени за просрочку платежей не начисляются только физическим лицам, а бизнес по-прежнему должен платить все в полном объеме и в установленные в договорах сроки.
Еще одна проблемная категория — индивидуальные предприниматели, которые оказались, по словам Абросимова, «между небом и землей». С одной стороны, они не могут встать на биржу труда как потерявшие работу, с другой — не имеют права воспользоваться мерами поддержки, в частности, получить льготный кредит.

По мнению адвоката адвокатской консультации «Лебедев и компаньоны» Александрины Лебедевой, то, что законодатель избрал путь ранее использованных алгоритмов и формального подхода, когда все меры поддержки завязаны на ОКВЭД, не соответствует основному принципу: каждый предприниматель вправе заниматься любой не запрещенной законом деятельностью.
фото: pixabay.com
— Это не работает — почти никто не смог ни получить, ни даже претендовать на анонсированные меры, — прокомментировала Александрина Лебедева. — Мы столкнулись с квинтэссенцией: с одной стороны, сумасшедший экономический кризис, а с другой — необходимость встать на защиту основных конституционных прав на жизнь и здоровье, сохранить потребительскую активность и экономику. Во избежание разночтений избрали путь формализма, но сейчас пришло время нестандартных решений. Формальный подход не затрагивает смежные отрасли — такие как наша. Мы, юристы, зависим от ситуации с нашими клиентами. Например, гостиницы попали в список пострадавших отраслей, но если мой клиент – гостиница мне не платит, то я тоже пострадаю, но ни в какой список не попаду. Теоретически можно оспорить некоторые решения и отказы по мерам поддержки, но здесь мало перспектив с точки зрения реальной помощи. Судебные возможности сегодня ограничены: суды тоже долгое время были на изоляции и споров рассматривали мало.
Реализация значительной части мер, озвученных правительством, легла на банки, которые в результате и проводят отбор по формальным критериям и предоставленным документам:

— Мы наблюдаем высокий спрос по всем программам поддержки бизнеса. На сегодняшний день объем реструктуризации кредитов для бизнеса только по СЗФО в Сбербанке превысил 30 млрд рублей, — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — Одобрение получили более половины заявок. Если говорить о трудностях, большая часть отказов связана с некорректным заполнением документов либо с несоответствием каких-то параметров условиям программ. Тем не менее, мы готовы продолжать диалог с каждым клиентом, предлагать альтернативные варианты и даже корректировать общие условия.
Большая часть отказов связана с некорректным заполнением документов либо с несоответствием каких-то параметров условиям программ.
Так, с 11 мая Сбербанк начал работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех без ограничений сегментов из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня. С начала мая в Сбербанке стартовали выдачи кредитов в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке, не превышающей 5% на срок до года. Первые кредиты, как говорит Виктор Вентимилла Алонсо, были выданы предприятиям, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, — производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.
Обращаются предприниматели и в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

— Предприниматели сектора МСП переживают серьезные трудности и стараются адаптироваться к текущим условиям, мы видим это по поступающим к нам заявкам, — отметила Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания». — В Фонде увеличилось число обращений от предпринимателей, работающих в общественном питании, услугах, розничной торговле, туризме, гостиничном бизнесе, частном образовании, культуре, фитнесе. Также к нам поступают заявки от предприятий, которые перенастраивают свое производство на выпуск средств защиты и дезинфекции.

Для этих компаний запущен новый продукт — займ на сумму до 5 млн рублей они могут получить по ставке 1% годовых, а поручительство Фонда по более низкой ставке — размер вознаграждения снижен с 0,75% до 0,5%. Для производственных, научно-технических и инновационных предприятий МСП процентная ставка по микрозаймам Фонда составляет 3% годовых, для прочих субъектов она снижена с 7 до 5%. Что касается действующих кредитов Фонда, то по заявлению заемщика предоставляется отсрочка по погашению основного долга и процентов за обслуживание займа до 6 месяцев. И как минимум до конца апреля отменены штрафные санкции по просроченным платежам в счет основного долга и процентов.

По программе предоставления поручительств также введен упрощенный порядок согласования реструктуризации и пролонгации по кредитным договорам, обеспеченным поручительством Фонда, отметила Александра Питкянен. Также по таким займам введено ограничение на повышение процентной ставки со стороны банков. Она отмечает, что и в текущих условиях предприниматели активно обращаются за микрозаймами — в апреле этого года по сниженным ставкам Фонд одобрил 14 кредитов на общую сумму 41 млн рублей, из них 6 выдано под 1% годовых на сумму 26 млн рублей. Для сравнения: годом ранее, в апреле 2019 года, было выдано 6 займов на сумму 14 млн рублей. «По предоставлению поручительств есть некий спад, возможно, связанный с особенностями деятельности банков, — сообщила Александра Питкянен. — В апреле Фонд предоставил 21 поручительство на сумму 272 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты в объеме 700 млн рублей».
Люди видят, что раньше или позже пандемия пройдет и жизнь нормализуется.
Интересно сравнить российские и петербургские меры поддержки с теми, что оказывают предпринимателям в соседних странах, например, в Финляндии.

— Поддержка малого и среднего бизнеса — одна из самых актуальных тем в Финляндии, — рассказал на круглом столе генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Теему Хелпполайнен. — В конце апреля правительство внедрило новую систему поддержки для тех, кто уже заплатил НДС в этом году: его возвращают в виде займа под 3% годовых с оплатой на следующий год. Очень популярна и такая помощь со стороны владельцев офисных и торговых центров — они предоставляют арендаторам отсрочку на 3-6 месяцев. При этом объем прямой поддержки достаточно небольшой.
Как отметил Теему Хелпполайнен, большим шагом вперед стало открытие региона Хельсинки, который был закрыт в течение трех недель. Психологически это был важный шаг: люди видят, что раньше или позже пандемия пройдет и жизнь нормализуется.

Поддержка с процентами

фото: Михаил Огнев
Илья Еременко
совладелец Setl Group
Геннадий Щербина
президент Группы «Эталон»
Эдуард Тиктинский
президент группы RBI
Василий Селиванов
Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development
Сергей Ярошенко
генеральный директор ГК «КВС»
Максим Жабин
заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой»
Строителям в Петербурге и Ленинградской области, можно сказать, повезло — в отличие от столичного региона на Северо-Западе стройки не останавливались. Но это не означает, что проблем у них вовсе нет, и главная из них — падение спроса. Его должна стимулировать новая программа господдержки ипотеки — субсидирование ставки до 6,5% годовых.

— Первые продажи жилья в ипотеку по сниженной «президентской» ставке 6,5% уже состоялись. В будущем программа субсидирования ипотеки станет существенной поддержкой отрасли, — отметил генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

— Субсидирование ипотеки — важная и необходимая мера поддержки строительной отрасли и экономики страны в целом, — уверен совладелец Setl Group Илья Еременко. — В апреле мы совместно с другими застройщиками неоднократно говорили и просили об этом — как результат, такое решение было принято. К сожалению, предложенные параметры не до конца удовлетворяют: ставка 6,5%, на наш взгляд, недостаточно эффективна — мы просили о 2%. Однако ограничение в 8 млн рублей для кредитования объектов недвижимости в нашем регионе — вполне жизнеспособное. Доля таких объектов в предложении — преобладающая. Думаю, в любом случае эти шаги сыграют роль в стимулировании активности потребителей в период кризиса.

Оглядываясь на предыдущие периоды финансового спада, Илья Еременко предполагает, что принятые государством меры могут дать предпосылки для увеличения спроса в пределах 15-20%. Практически сразу после того, как эта мера была анонсирована, в Setl Group зафиксировали увеличение звонков и обращений по ипотеке — сейчас, например, она интересует каждого второго клиента, который обратился в компанию в онлайн-чате на сайте.
Принятые государством меры могут дать предпосылки для увеличения спроса на жилье в пределах 15-20%.
То, что утвержденная правительством программа субсидирования ипотеки с государственной поддержкой оказала значительную поддержку рынку, отметил и президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина:

— В кратчайшие сроки после ее запуска возросло количество дистанционных консультаций по ипотеке. В Группе «Эталон» уже заключены сделки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В условиях пандемии мы наблюдаем активный спрос на недвижимость, связанный с высокой волатильностью рынка. Наши покупатели вполне обоснованно считают качественную недвижимость понятным и надежным активом, позволяющим сохранить и даже приумножить сбережения. Поэтому сегодня главным драйвером становится последовательная цифровизация процесса реализации жилья.

То, что снижение ставки поддержит спрос, сыграет и в пользу банков.

— Очевидно, что снижение ставки позволит стимулировать спрос на ипотеку, — считает Виктор Вентимилла Алонсо. — С середины апреля мы наблюдаем рост заявок на жилищное кредитование и ожидаем его увеличение в мае. Оформление ипотечных кредитов по льготной ставке 6,4% годовых сегодня может проходить полностью онлайн через платформу «ДомКлик». Более того, в случае, если у человека нет возможности по какой-то причине посетить офис банка, то наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья могут приехать к такому клиенту домой для подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.
фото: Михаил Огнев
Но есть у застройщиков и сомнения, что в текущей ситуации ставка окажется главным фактором в принятии решения о покупке жилья.

— Пока явного эффекта от льготной ипотеки мы не наблюдаем, но, возможно, еще не все знают о новой программе, — отметил президент группы RBI Эдуард Тиктинский. — Неясно, насколько госпрограмма поддержит платежеспособный спрос, сколько людей, которые не были готовы брать ипотеку под 10%, возьмут ее под 6,5%. Если бы ставка была 4% — это создало бы другую ситуацию. Спрос и предложение будут складываться из нескольких факторов: во-первых, насколько просядет платежеспособный спрос на фоне разорения целого ряда бизнесов; во-вторых, сколько новых объектов будет выведено — а статистика первого квартала показывает, что их совсем немного. Еще один важный вопрос, напрямую связанный со спросом, — как удержать себестоимость и предотвратить рост цен.

В целом Эдуард Тиктинский оценивает ситуацию на рынке как «идеальный шторм», когда одновременно наложилась эпидемия, ситуация с ценами на нефть и большое количество разорившихся компаний.
Если страна в мае начнет возвращаться к привычному ритму жизни, то мы это ощутим как застройщики, вероятно, в июле.
— Часть наших клиентов — владельцы компаний, сейчас находящихся в стадии банкротства из-за повсеместно введенных ограничений и закрытия почти всех общественных мест. Это собственники ресторанов или другого бизнеса, связанного с массовым привлечением людей, — прокомментировал управляющий директор ГК «Еврострой» Александр Кравцов. — Если страна в мае начнет возвращаться к привычному ритму жизни, то мы это ощутим как застройщики, вероятно, в июле.

Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов вспомнил, что ипотека была крайне эффективным рыночным инструментом поддержки в кризис 2014 года, а сегодня это — как та же прививка в той же дозе в то же самое место.

— Прошлый эффект этого инструмента не повторится, так как отсутствует эффект «эластики», — пояснил Василий Селиванов. — Если человек решил покупать в этих условиях, то для него это, безусловно, стимул. Если же не принял решения, то снижение ставки с 10% до 6% ничего ему не дает. Этот инструмент будет эффективен в режиме радикального снижения ставки, когда человек понимает, что окно возможностей короткое и крайне низкая ставка позволит сэкономить.

Он отметил, что сейчас даже клиенты с одобренной заявкой не всегда могут довести сделку до конца: банки затягивают выдачу кредитов, требуют дополнительных документов или вовсе отказывают, если видят, что потенциальный заемщик, например, входит в зону риска по сектору занятости. «Мы прилагаем много усилий, чтобы довести эти согласованные заявки до сделки», — подчеркнул Василий Селиванов.
Мы не ожидаем, что объем продаж увеличится к уровню прошлого года, но льготная ставка поможет сохранить объем ипотечных сделок
— Мы не считаем, что этот процент мотивирует к покупке квартиры клиентов, которые не планировали использовать ипотеку, — подтвердил и Теему Хелпполайнен, соглашаясь и с тем, что это ценный вид поддержки строительного бизнеса и правильный шаг со стороны властей, — однако покупатели, которые и так рассматривали возможность воспользоваться ипотекой, именно в нынешней ситуации, когда будущее неопределенно, могут смелее пойти на этот шаг. Интерес к приобретению квартир сохраняется. Мы не ожидаем, что объем продаж увеличится к уровню прошлого года, но льготная ставка поможет сохранить объем ипотечных сделок.

Это относится, прежде всего, к жилью эконом- и комфорт-класса, а в бизнес-сегменте влияние на спрос будет незначительным, уверены застройщики.

— Любое понижение ставок по ипотеке стимулирует спрос, — отмечает генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. — Например, еще в марте в Ленобласти была запущена «сельская ипотека», благодаря которой мы увидели всплеск продаж. По новой госпрограмме сейчас также есть рост обращений в пределах 15-20%. Интерес высокий, но опасения в связи с нестабильностью у клиентов остаются. В этих условиях мы с ВТБ запустили дополнительное субсидирование льготной программы – уже за наш счет снижаем ставку по кредиту до 0,5% годовых в первый год. На этот период получается, что клиенту предлагается практически беспроцентная рассрочка, сумма платежа значительно меньше.

— Какая бы цифра ни стояла перед знаком процента, речь должна идти, в первую очередь, о стимулировании спроса и о возможностях самих клиентов, — подытожил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

С социальной нагрузкой

фото: pixabay.com
Ольга Смирнова
операционный директор Plaza Lotus Group
Алексей Белоусов
генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»
Александр Кравцов
управляющий директор ГК «Еврострой»
Теему Хелпполайнен
директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
Руководители строительных компаний отмечают, что удешевление ипотеки для покупателей — хорошо, но это не снижает себестоимость.

— Какой бы «дешевой» не была ипотека, определяющей остается цена покупки. Поэтому одна из главных задач – как можно дольше оттягивать рост себестоимости, который неизбежен. Необходимо снижать процентную ставку и для застройщиков, — считает Сергей Ярошенко.

— У застройщиков есть действующие банковские кредиты в рамках проектного финансирования. Эти кредиты требуют ежемесячного обслуживания и выплаты процентов, — прокомментировал Василий Селиванов. — Банки напрямую заинтересованы в том, чтобы снизить эту нагрузку на застройщиков. И можно было бы компенсировать ставки по этим кредитам, а не предлагать какие-то новые льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Вот была бы прямая и понятная мера!

Эдуард Тиктинский также считает, что нужно снизить ставки по проектному финансированию: «Центробанк, как мы видим, уже намного меньше боится инфляции, а значит, чего-то другого боится больше».
Виктор Вентимилла Алонсо рассказал, что на днях стартовала программа правительства, благодаря которой банки смогут снижать ставки по действующим кредитам с застройщиками жилья до уровня не выше ключевой. Соответствующее постановление было подписано правительством 30 апреля, на эту программу выделено около 12 млрд рублей.

— Это своевременная мера, которая позволит облегчить финансовую нагрузку девелоперов, — считает он, — полагаем, что следующим шагом должно быть субсидирование ставки по новым кредитам для застройщиков, для того чтобы и дальше поддерживать строительную отрасль в период кризиса.

— Одной из самых ожидаемых и эффективных мер поддержки строительной отрасли стало озвученное Президентом РФ решение о субсидировании ставок по банковским кредитам застройщикам, — согласился Геннадий Щербина. — Также благоприятно скажется на бизнесе снижение Центробанком ключевой ставки до 5,5% годовых.
Благоприятно скажется на бизнесе снижение Центробанком ключевой ставки до 5,5% годовых.
В том, что касается работы по новой схеме, участники рынка считают также полезной мерой поэтапное освобождение средств клиентов со счетов эскроу — это поможет инвестировать в новые участки. Еще один важный аспект — нагрузка по строительству «социалки» у девелоперов очень большая. «Мы полагаем, что именно сейчас было бы полезно разделить ее между девелоперами и региональными властями», — отметил Теему Хелпполайнен.

— Пока есть ощущение, что городу не нужны новые квадратные метры соцкультбыта, говорят, что денег нет, — подтвердил Эдуард Тиктинский. Он напомнил, что жилищное строительство — это крупный кластер с огромным мультипликатором, и его остановка вызовет цепную реакцию — появятся безработные подрядчики, поставщики стройматериалов.

— Стройка — это не только девелоперы, у которых есть обязательства перед покупателями и банками, — прокомментировал Александр Кравцов, — это генподрядчики, субподрядчики, производители материалов, у которых открыты кредитные линии на общехозяйственную деятельность. Нельзя упускать ни одного участника этой цепочки, иначе ни одна из мер поддержки не будет на 100% эффективной. Например, если Росреестр перестает регистрировать договоры долевого участия, то застройщики не получают деньги от продажи квартир и возникают проблемы с финансированием дальнейшего строительства объекта. В таком случае даже отсрочка ввода в эксплуатацию не сможет в полной мере помочь выйти из создавшегося тупика.

Пока из общего списка мер поддержки к организациям стройкомплекса применимо не так много пунктов. По сути, работает только снижение ставки по социальным отчислениям с 30% до 15%, отметил Василий Селиванов.

— С одной стороны, это дает нам это экономию в 49 млн рублей с апреля до конца года. Выглядит как существенная помощь. Но, по нашим подсчетам, в случае серьезного ухудшения экономической ситуации в стране сокращение штата даст значительно большую эффективность. Многие бизнесмены говорят, что для них уже сегодня проблема выплачивать зарплату. То есть сокращения штата не избежать. Значит, снижение социальных отчислений сложно назвать мерой поддержки, — пояснил Василий Селиванов. — Еще одна мера — кредиты с льготной процентной ставкой на пополнение оборотных средств. Неплохая мера, на первый взгляд. Но если мы проанализируем механизм ее применения, то увидим, что не все так прекрасно. Размер льготного кредита рассчитывается исходя из 1/12 среднемесячных затрат компании по российским стандартам бухгалтерского учета. Во внимание принимается отдельно взятое юридическое лицо. Консолидированная международная отчетность, учитывающая затраты группы компаний, не применяется. К чему это приводит? Например, Legenda — это группа компаний, ее годовой оборот почти 10 млрд рублей, но этот показатель не учитывается при расчете кредита. А если брать отчеты каждой компании, входящей в группу, то размер кредита с льготной ставкой для них составит всего 20-30 млн рублей. Суммы мизерные, это как мертвому припарки.
Как полагает операционный директор Plaza Lotus Group Ольга Смирнова, традиционные меры поддержки — льготные ставки по ипотеке и кредитам для строителей — не имеют принципиального эффекта для повышения спроса.

— Да, льготная ипотека востребована, но она не может привести нам тех покупателей, которые решили отложить покупку, — сообщила она. — Важным элементом в процедуре выработки решений о поддержке должен стать прямой диалог между властью и представителями отрасли. Мы знаем, что может нам помочь, и хотели бы иметь возможность высказывать свою позицию относительно релевантных мер. Кроме того, наша компания как представитель отрасли сервисной коммерческой недвижимости не получила даже тех мер поддержки, которые были направлены на жильё. А наш продукт — апарт- и инвест-отели — напрямую влияет на стратегически важный для Петербурга сегмент гостеприимства.
Традиционные меры поддержки — льготные ставки по ипотеке и кредитам для строителей — не имеют принципиального эффекта для повышения спроса.
— Из всех обещанных государством мер по итогам первого полноценного «карантинного» месяца мы видим только один работающий инструмент — это отсрочка подачи бухгалтерской и налоговой отчетности для работодателей, — заявил Александр Кравцов. — В остальном заявленные меры не работают системно. К тому же МФЦ, через которые проходило большинство документов, не будут работать как минимум до конца мая, а без них невозможно наладить планомерную работу. Возникает парадоксальная ситуация: сделки есть, договоры подписываются, но денег застройщики не получают. И это серьезная проблема. Отсрочки — это хорошо, но когда придет время их возвращать, вряд ли кто-то всерьез гарантирует взрывной спрос на недвижимость. Поэтому налоговые каникулы для бизнеса были бы оптимальным вариантом для поддержания его жизнеспособности.

Алексей Белоусов подтвердил, что в закрытых на сегодняшний день МФЦ зависло около 1000 пакетов на регистрацию — на сумму около 5 млрд рублей. Немного разрядить ситуацию удалось за счет того, что Росреестр начал принимать от крупных застройщиков пакеты в количестве от 30 квартир. В итоге ежедневно регистрируется «вручную» около 200 пакетов.
Он отметил, что стройкомплекс не находится пока в статусе пострадавшей отрасли, но, в силу особенности производственных процессов, здесь ничего не происходит внезапно, зато последствия кризиса проявляются довольно долго:

— Да, несколько компаний Петербурга вошли в список системообразующих. Еще ряд удовлетворяет заявленным требованиям и также просит включить их в этот список, хотя особых преференций пока нет.

В то же время, по словам Александра Абросимова, попадание в этот список позволяет получить кредит на оборотные средства по сниженной ставке.

— Доля строительного комплекса в структуре ВВП в любом государстве, в том числе в России, велика. — заявил Теему Хелпполайнен, — и, разумеется, если ВВП падает, это оказывает серьезное негативное влияние и на строительство. Поэтому очень хорошо, что руководство страны и правительство заняли проактивную позицию, и мы видим, что принимаемые меры уменьшают негативный удар по объемам строительства.
фото: Михаил Огнев
Далеко не все строительные и девелоперские компании могут претендовать на звание системообразующих, но поддержка нужна и тем, кто не входит в такой список.

— Большинство девелоперов сервисной недвижимости в списки системообразующих не попадают, при этом они нуждаются в поддержке не меньше, а часто даже больше, чем крупные строительные гиганты, — сказала Ольга Смирнова. — Сервисная недвижимость — своего рода агрегатор, объединяющий сразу несколько важных для экономики сегментов: частных и профессиональных инвесторов, гостиничный бизнес, строительство, управление недвижимостью. Негативные последствия затронут все эти направления.

Сейчас загрузка гостиничного сегмента упала практически до нуля, а это значит, что собственники номеров и держатели доходных программ не получат доходности, управляющие компании не покроют собственные расходы — это коснется всех участников рынка, подчеркнула Ольга Смирнова.

— Свет в конце тоннеля — возможный отложенный спрос, который мы ожидаем в 2021 году: к нам доедут те, кто отложил поездку в 2020. Но до тех пор рынок гостиниц может не досчитаться многих игроков, — спрогнозировала она. — Поэтому внимание к сегменту сервисной недвижимости сейчас также очень важно.

Еще один аспект: сегодня у девелоперских компаний большие средства проинвестированы в земельные участки под будущие проекты, которые находятся на согласовании.
Включение строительной отрасли в перечень пострадавших поддержало бы весь стройкомплекс.
— В Петербурге процесс согласования носит непредсказуемый характер и может тянуться годами, — сетует Василий Селиванов. — Важно, чтобы эти проекты вышли на рынок как можно быстрее, чтобы получить банковское проектное финансирование. Тогда проект уходит от прямой ежедневной зависимости от продаж. Сюда же можно подключить и компенсацию банковской ставки по проектному финансированию. Плюс мы таким образом поддержим объем предложения на первичном рынке жилья, которое стремительно сокращается, вопреки всем стараниям властей по национальным проектам.

— Включение строительной отрасли в перечень пострадавших поддержало бы весь стройкомплекс, — заключил Александр Кравцов. — Президент Путин дал распоряжение правительству проработать этот вопрос, но срок — до 30 мая. А поскольку ситуация ухудшается с каждым днем, многим федеральная помощь нужна уже сейчас.

Доить и кормить коров в онлайне нельзя

фото: pixabay.com
Александр Маурер
соучредитель ГК «Лосево»
Помимо строительства есть немало отраслей, в которых невозможна удаленная работа и переход в онлайн. Как рассказывает соучредитель ГК «Лосево» Александр Маурер, основная часть сотрудников бесперебойно работает в оффлайне — доить и кормить коров нужно ежедневно, так что доярки и скотники на работе с раннего утра.

— Молоко и мясо будет, причин для паники нет, накормим население обязательно, — пообещал Александр Маурер, — у нас планы по заготовке кормов не зависят от погоды. Нам приходилось работать при неблагоприятных сценариях: и при 40-дневной засухе, когда мы получили мало урожая, и в годы, когда дожди мешали заготовке, но мы привыкли. Наш сектор всегда работает на грани рентабельности: Ленобласть — зона рискованного земледелия с тяжелыми погодными условиями, где заготовка кормов на весь год начинается на месяц позже и заканчивается на месяц раньше, чем в других регионах.
Аграрному сектору не помешали бы 1-3 трлн рублей прямых дотаций.
Из предлагаемых мер поддержки, ГК «Лосево» воспользовалась кредитными каникулами на 6 месяцев, также надеется на сокращение страховых взносов. Многие арендодатели пошли навстречу и почти вдвое снизили платежи.

— Аграрному сектору не помешали бы 1-3 трлн рублей прямых дотаций, — считает Александр Маурер, — на недавнем совещании в Минсельхозе коллеги высказывались за снижение ставок по кредитам, но я возразил — нам все равно потом возвращать эти деньги, так что лучше искать способы снижения себестоимости. А она для натуральных продуктов питания сегодня высока в том числе и потому, что мер поддержки государства недостаточно. В Финляндии, например, на гектар обрабатываемой земли дают 500 евро дотаций в год, а если компания не использует гербициды, то еще 140 евро на гектар. Мы ежегодно обрабатываем 2 000 га, не считая пастбищ, и за прошлый год получили поддержку на проведение агротехнологических работ на сумму 7 млн рублей — этого крайне мало.

В таких условиях, по его словам, импортный продукт получается дешевле локального, и многим заводам проще купить сухое молоко и жиры для производства дешевого продукта. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность отрасли, нужно ее дотировать и выровнять себестоимость с импортными ингредиентами.

На передовой

фото: pixabay.com
Марина Дормидонтова
генеральный директор ООО «Медтехника СПб»
Александр Препьялов
генеральный директор ООО «Биосурф»
Если врачи — это авангард наступления на коронавирус, то тыл им обеспечивают компании, которые поставляют различные продукты и услуги, способствующие лечению больных. Например, поскольку в таких условиях требуется больше медперсонала, нужно организовать его подготовку и переподготовку.

— Наши клиенты и партнёры стоят на передовой борьбы с коронавирусом, — рассказала генеральный директор ООО «Медтехника СПб» Марина Дормидонтова. — Это врачи, студенты медицинских вузов и колледжей, многие из которых стали волонтёрами. И нам не к лицу снижать темпы и эффективность работы в экстремальных условиях.

Руководство страны поставило задачу по быстрой подготовке и переподготовке медицинского персонала для противодействия COVID-19. Как организовать этот процесс? Как помочь медикам?

Компания «Медтехника СПб» разработала программу «SIM-ANTI-COVID-19», предусматривающую создание и оснащение симуляционных центров и площадок для оперативного обучения специалистов современными многофункциональными тренажерами, которые помогают отработать навыки противодействия COVID-19 и лечения больных.

— Важно, что тренажеры, поставляемые в рамках программы, можно и нужно будет использовать и после пандемии для учебы, переподготовки специалистов, аккредитации врачей и медицинского персонала, — подчеркнула Марина Дормидонтова. — Они незаменимы не только в отработке навыков противодействия коронавирусной инфекции, их функционал значительно шире. На наших складах большой запас необходимого учебного оборудования — роботы-симуляторы, роботы-пациенты, манекены. Мы способны удовлетворить потребности города в симуляционном оборудовании в считанные дни. Ничего не надо везти из-за границы — всё здесь.
Важно, что тренажеры, поставляемые в рамках программы, можно и нужно будет использовать и после пандемии.
В связи с пандемией компания разработала несколько сложных моделей роботов-симуляторов, добавила им уникальных функций, нацеленных на борьбу с COVID-19, и приступила к производству. Также она организовывает учебные вебинары для колледжей и вузов, на которых рассказывается, как эффективно использовать симуляционное оборудование в учебном процессе.

— С программой «SIM-ANTI-COVID-19» мы обращаемся к законодательной и исполнительной властям города, а также других регионов. Работаем адресно с нашими постоянными клиентами, — заявила Марина Дормидонтова, — нас поддерживают депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. В настоящее время вопрос рассматривается в Правительстве Санкт-Петербурга. Единственное, чего мы просим у правительства, — оперативного и конструктивного диалога в согласовании наших инициатив, которые могут быть полезны в сегодняшней непростой ситуации.

Еще один аспект — обеспечение лекарственными препаратами. Хотя лекарств, помогающих непосредственно от коронавируса, пока нет, фармацевтическая промышленность не остается в стороне от общего процесса. Но и у нее возникают сложности.

— В отличие от других отраслей, мы пока не испытываем трудностей с оборотом и сбытом, но проблемы пришли с другой стороны — сообщил генеральный директор ООО «Биосурф» Александр Препьялов, — во-первых, сейчас возник сверхспрос на нашу продукцию, и мы работаем в усиленном режиме, так как производство лекарств дистанционно невозможно. Во-вторых, из-за пандемии сорвались некоторые контракты со сложившимися поставщиками комплектующих и сырья (нужного нам стекла и колпачков) — все они ушли на удаленный формат. Ситуация вынудила нас искать новые источники «на дальних подступах» — в Московской, Псковской, Новгородской областях.
Сейчас возник сверхспрос на нашу продукцию, и мы работаем в усиленном режиме, так как производство лекарств дистанционно невозможно.
Компания «Биосурф» выпускает препарат для реанимации — сурфактант. Он вводится внутрь легкого и облегчает его насыщение кислородом. Препарат и ранее применялся в условиях реанимационных мероприятий, но сейчас врачи пытаются использовать его в новых условиях. При этом, по словам Александра Препьялова, значительное количество фармацевтической продукции сейчас направляется в медицинские организации безвозмездно, в ответ на просьбы врачей. «Это наша форма социальной ответственности, — пояснил он, — врачам препарат, несомненно, пригодится, но с точки зрения прибыли нам это ничего не приносит».

В целом же он отметил, что и медики, и фармацевты пока никак не могут «нащупать» то, что будет эффективным при лечении атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом. Касаемо препаратов, которые применяются при лекарственной терапии, существуют временные рекомендации Минздрава, разрабатываемые специалистами РФ на основе в том числе рекомендаций ВОЗа, а они меняются раз в полторы-две недели.

В удаленном доступе

фото: unsplash.com
Переход к работе в условиях самоизоляции потребовал от бизнеса перестройки как внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами. Сложнее всего пришлось общепиту и сфере услуг, но, в конечном итоге, не осталось ни одной компании, которую бы не коснулись перемены.

Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов сообщил, что компания начала переходить на удаленный режим работы еще 15-20 марта.

— При численности персонала более 300 человек в офисе работают около 10, — проинформировал он, — рабочие группы на объектах функционируют, но они никак не пересекаются с офисом, три человека вправе приезжать в офис и перекрестно посещать стройки. Блок продаж работает с клиентами онлайн, а для тех, кто еще к этому не готов, организован дистанционный режим подписания. Адаптация прошла нормально, вопрос в том, что будет дальше.

— Наиболее продвинутые компании уже наладили удаленные продажи, у нас много подобных сделок, — говорит Эдуард Тиктинский.
— Девелоперы, которые в текущих условиях предлагают максимально удобную и технологичную схему оформления сделок, в дальнейшем получат важное преимущество в борьбе за покупателя. Поэтому адаптироваться к новому формату работы в режиме самоизоляции и ограничительных мер пришлось весьма оперативно, — прокомментировал президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Было несколько ключевых задач, которые мы решили: обеспечение необходимых условий для безопасного ведения строительных работ на всех наших строительных площадках, организация дистанционных продаж, перевод офисных сотрудников на удаленный режим работы. Здоровье клиентов, сотрудников и партнеров является нашим главным приоритетом, мы неукоснительно выполняем все рекомендации российских властей, нацеленные на предотвращение распространения COVID-19.
президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина
Геннадий Щербина
президент Группы «Эталон»
Адаптироваться к новому формату работы в режиме самоизоляции и ограничительных мер пришлось весьма оперативно.
Часть девелоперов начала развивать удаленные сервисы еще до того, как это стало необходимостью. Например, ГК «КВС» запустила онлайн-магазин квартир еще в прошлом году, что позволило отработать этот механизм не в чрезвычайных условиях.
генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко
Сергей Ярошенко
генеральный директор ГК «КВС»
— Сейчас мы можем 100% продаж проводить онлайн, без присутствия клиента – нужно только приехать в банк и подписать документы по кредиту – если это ипотечная сделка, - говорит Сергей Ярошенко, — а недавно мы со Сбербанком оформили сделку полностью удаленно, клиенту вообще не пришлось никуда ехать, и думаем, что такая практика будет распространяться и дальше.
— Все процессы по удаленной покупке квартир удалось отладить еще в апреле, — рассказал Илья Еременко, — покупатели выбирают квартиру посредством телефонных консультаций, электронной почты и просмотра сайтов объектов. Заключение договора также осуществляется дистанционно, подпись клиенты ставят в документы, доставленные курьером. Росреестр регистрирует эти договоры через специальное окно, выделенное застройщикам на период нерабочих дней МФЦ. Проблем особых нет, так что продажи явно начали оживляться после шокового спада в начале апреля.
Илья Еременко, совладелец Setl Group​
Илья Еременко
совладелец Setl Group​
Но вот такой процесс, как осмотр и приемка квартир, понятное дело, удаленным быть не может, справедливо полагает Илья Еременко. Поэтому его сделали максимально безопасным: на осмотр приходит только один человек, собственник квартиры, взаимодействие с сотрудниками происходит при соблюдении необходимой дистанции, с использованием защитных средств, а помещения и предметы обеззараживаются.
директор ГК «Еврострой» Александр Кравцов
Александр Кравцов
управляющий директор ГК «Еврострой»
— На наш взгляд, технически все процессы могут быть переведены в онлайн, — отмечает Александр Кравцов. — Однако понятно, что клиенты, которые хотят купить готовые квартиры, желают видеть сам продукт, а показать его онлайн — трудно. Если речь идет о продаже квартиры в готовом клубном доме, то здесь не обойтись без физического присутствия на объекте, так как клиенты предпочитают лично убедиться в соответствии заявленным ожиданиям реальности, особенно когда речь идет о бюджете сделки более 30 млн рублей. К тому же, такая сделка может длиться не один месяц, и за это время покупатели могут посетить объект не один раз.
Что же касается продажи квартир на стадии строительства, то, по словам Александра Кравцова, все шаги можно перевести в онлайн, и очень многие покупатели уже готовы к такому взаимодействию. Однако нужна поддержка от банков и регистраторов, иначе провести процесс продажи квартиры полностью дистанционно будет невозможно.
Нужна поддержка от банков и регистраторов, иначе провести процесс продажи квартиры полностью дистанционно будет невозможно.
То, что есть проблемы с использованием электронных подписей и регистрацией договоров у регистраторов, подтвердил и Теему Хелпполайнен.
генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Теему Хелпполайнен
Теему Хелпполайнен
генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
— Поэтому, конечно, сейчас очень важно дальнейшее развитие сотрудничества между застройщиками, клиентами, регистраторами и банками, — сказал он, — у всех нас должна быть единая цель — полностью электронный процесс покупки квартир, и в этом направлении нужно еще очень много работать. Позитивной новостью для нас стало то, что клиенты смогли поменять свой подход к покупке квартиры, и у нас налажено хорошее взаимодействие с клиентами.
— Сделку можно перенести в онлайн, но электронную цифровую подпись никто не отменял, и кому-то куда-то все равно придется приезжать — или подписать договор, или удостоверить эту подпись, — отметил заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. — Если говорить о продаже самой квартиры, то какие бы VR-экскурсии и онлайн-трансляции мы не устраивали, есть клиенты, которые готовы приезжать в офис и вести переговоры о покупке. Для них мы создали «антикризисную переговорную» с максимальным соблюдением санитарных норм.
заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин
Максим Жабин
заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой»
Также в компании запускают новый ресурс по повышению финансовой грамотности, который помогает клиентам оптимально использовать свои бюджеты для покупки квартиры. Максим Жабин объяснил, что при планировании деятельности компания взяла за основу китайский сценарий поведения потребителей: на первой неделе — истерия, вторая — социализация, третья — клиенты учатся пользоваться своим бюджетом, а уже на четвертой смотрят дальше базовых потребностей по пирамиде Маслоу и ищут, куда вложить деньги помимо товаров первой необходимости.
Китайский сценарий поведения потребителей: на первой неделе — истерия, вторая — социализация, третья — клиенты учатся пользоваться своим бюджетом, а уже на четвертой ищут, куда вложить деньги помимо товаров первой необходимости.
В агропромышленном комплексе, как и на стройке, переход в онлайн возможен только частично. Как отмечает Александр Маурер, ГК «Лосево» ощутила падение продаж в сетях, посещать магазины стали меньше, а вот средний чек вырос. При этом хорошо развиваются онлайн-продажи — в частности, компания начала сотрудничать с «Яндекс.Лавкой». Из трендов также можно отметить, что фокус покупателей сместился на продукты долгосрочного хранения — например, продажи тушенки выросли в 4 раза.

Практически у всех компаний адаптация к новым условиям работы происходила по схожему сценарию. Офисные сотрудники уходят на удаленку, а оффлайн работают те, кто непосредственно занят в процессе производства и отгрузки товара, если речь о чем-то материальном, или те, кто обеспечивает оформление документов, которые невозможно подписать онлайн.
генеральный директор ООО «Медтехника СПб» Марина Дормидонтова
Марина Дормидонтова
генеральный директор ООО «Медтехника СПб»
— Мы быстро перевели офис на дистанционную работу. Производственники и сотрудники склада соблюдают все правила безопасности. Останавливаться мы не имеем права — работаем для медицины, — рассказала генеральный директор ООО «Медтехника СПб» Марина Дормидонтова. — Активно проводим онлайн-обучение по эффективному использованию симуляционного оборудования как для широкой аудитории — образовательных и медицинских учреждений, — так и персональные вебинары для клиентов. Мы разработали комплексную интерактивную образовательную программу, которая включает вебинары, конференции, форумы. Ее цель — показать, как правильно использовать наши тренажеры для обучения, подготовки и переподготовки кадров.
— Фонд работает в штатном режиме, все заявки принимаются и обрабатываются по регламенту, в течение 3-5 дней, — сообщила Александра Питкянен, — для предприятий, выпускающих средства защиты и дезинфекции, заявки рассматриваются в течение 2 дней. Заявки на поручительства и микрозаймы принимаются в электронном виде. Для проведения экспертиз, подписания договоров специалисты Фонда назначают личные встречи с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»
Александра Питкянен
исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»
Что касается непосредственно банков, то они и до эпидемии в последние несколько лет значительно увеличили объем и качество услуг, предоставляемых онлайн. Это сейчас оказалось как нельзя кстати.
По некоторым вопросам ещё есть необходимость заехать в офис, но их число минимально.
председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо
Виктор Вентимилла Алонсо
председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
— Практически 100% операций по своим счетам частные и корпоративные клиенты Сбербанка могут проводить удалённо, — отметил Виктор Вентимилла Алонсо. — Онлайн можно совершать денежные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять кредиты, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое. Мы стараемся, чтобы информация об удаленных сервисах доходила до каждого клиента, и отдельно рассказываем пожилым людям, как пользоваться банком из дома. По некоторым вопросам ещё есть необходимость заехать в офис, но их число минимально. У нас работают выездные сервисы. При этом можно отложить визит в банк и начать пользоваться каким-то продуктом в цифровом формате, не покидая зоны самоизоляции, с момента заказа до момента одобрения или выпуска: например, бизнес-картой или даже кредиткой.

НЭП эпохи пандемии

фото: unsplash.com
Кризис, с которым пришлось столкнуться из-за коронавируса, отличается от предыдущих. И несмотря на его общемировой характер, справляются с ним в разных странах по-разному. Эффективность принятых мер пока воспринимается бизнесом скептически.
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов
Александр Абросимов
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге
— Нужна новая экономическая политика, а избранный путь сегодня не даст резкого рывка по выходу из кризиса и развитию, — полагает Александр Абросимов. — Составление списков — это деление бизнеса на разные сорта. Кто вошел — получает поддержку, а остальные становятся неконкурентоспособными. Меры должны быть прямыми, а сейчас все идет через банки, которые становятся основными получателями прибыли.
Кризис показал: у бизнеса нет никакой подушки безопасности, он живет от зарплаты до зарплаты.
Александр Абросимов отметил, что кризис показал: у бизнеса нет никакой подушки безопасности, он живет от зарплаты до зарплаты. А при сложившихся ценах на энергоносители государство уже не сможет получать большие деньги от их продажи, поэтому нужно развивать именно малый и средний бизнес, он должен стать основой экономики.

— В поддержке нуждаются не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, — согласился Геннадий Щербина. — Именно его представители во многом формируют платежеспособный спрос и обеспечивают здоровое восстановление экономики страны.
— У многих компаний совсем нет запаса прочности, подушки ликвидности даже на короткий срок, — отметил Эдуард Тиктинский, — бизнес в этой ситуации всего месяц, а ощущение, как будто уже год прошел. Государству, очевидно, надо тратить больше денег на меры поддержки: например, 4-5 трлн из Фонда национального благосостояния помогли бы быстрее восстановить экономику.
президент группы RBI Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
президент группы RBI
Сейчас высок соблазн отказаться от обязательств, сославшись на пандемию.
Компаниям же Эдуард Тиктинский посоветовал искать резервы в коллективе, заниматься корпоративной культурой и поддержкой сотрудников, чтобы у них была долгосрочная мотивация. Именно люди сегодня — это ключевой актив.

— Будет правильно, если государство начнет активно поддерживать все отрасли и всех граждан нашей страны, мы будем рады многообразию мер поддержки, даже если они не будут непосредственно касаться нашей компании. Если найдутся эффективные рычаги для поддержания экономики, выиграем мы все, поскольку будет поддержан платежеспособный спрос, ведь только благодаря способности покупать наши квартиры отрасль выживет, — резюмировал Максим Жабин.

Но не только поддержка государства нужна бизнесу, чтобы восстановиться. Так, по словам Александрины Лебедевой, особенно сейчас важны добросовестность и взаимовыручка, чтобы преодолеть ситуацию, так как сейчас высок соблазн отказаться от обязательств, сославшись на пандемию.

Но, в любом случае, следует ожидать активности по взысканию долгов, а также по взысканию штрафных санкций по уже исполненным обязательствам, считает она. Отдельным пластом пойдут иски потребителей к бизнесу, обусловленные неисполнением обязательств (в туристической сфере, в сфере развлекательных мероприятий и пр.). Из-за общего снижения доходов и изменений в законодательстве ожидается увеличение процедур банкротства граждан, в том числе по упрощённой процедуре.
адвокат адвокатской консультации «Лебедев и компаньоны» Александрина Лебедева
Александрина Лебедева
адвокат адвокатской консультации «Лебедев и компаньоны»
— Со своей стороны, я считаю, что в сложившихся условиях дурной мир лучше хорошей судебной войны, — подчеркнула Александрина Лебедева. — Именно взаимные уступки позволят предпринимателям выйти из кризиса с наименьшими потерями. Поэтому мы стараемся оценить ситуацию у обратившихся в целом, по всему комплексу возникших проблем, дабы разобраться и составить алгоритм дальнейших действий — может быть, не только юридических.
Петербург останется самым быстрорастущим туристическим направлением Европы .
И все же бизнес видит перспективы для дальнейшего развития даже в текущей сложной обстановке.
— В данный момент наши объекты строятся, и проблемы именно гостиничного сегмента не коснулись нас напрямую, — сообщила операционный директор PLG Ольга Смирнова. — Ко вводу первого проекта в эксплуатацию в конце 2020 турпоток должен восстановиться, как внешний, так и внутренний. Петербург останется самым быстрорастущим туристическим направлением Европы — до сих пор мы подрастали примерно на 8-10% в год. Поэтому в целом мы смотрим в будущее с оптимизмом.
операционный директор Plaza Lotus Group Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
операционный директор Plaza Lotus Group
Пока же спроса нет во множестве отраслей, а расходы у предпринимателей сохраняются, поэтому и требуется колоссальный объем инвестиций. Например, в Японии суммы на поддержку бизнеса уже составляют около 20% ВВП, а у нас пока не дотягивают и до 2%, отметили эксперты.
Вливать финансовые средства нужно во все отрасли, не боясь инфляции.
Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов
Василий Селиванов
Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development
— В медицине есть такое понятие — «золотой час» в реанимации. В это время нужно успеть произвести все доступные и необходимые в данном случае манипуляции, чтобы зафиксировать жизнь в организме, — напомнил Василий Селиванов. — Не экспериментировать последовательно, вкалывая больному сначала витаминчики, а потом, по мере ухудшения состояния, что-то посущественнее, а применять максимально широкий комплекс мер сразу и одновременно. Только таким образом возможно спасти ему жизнь.
Так и в экономике, провел параллель Василий Селиванов. Нужен комплекс мероприятий, проводимых оперативно. Да, какие-то средства, возможно, не будут иметь 100% КПД. Но в любом случае вливать финансовые средства нужно во все органы, не боясь инфляции. Иначе через месяц можно будет только впрыскивать формалин.
Текст: Мария Мокейчева, Анна Романова
Корректор: Елена Виноградова
Фотографии участников круглого стола предоставили адвокатская консультация «Лебедев и компаньоны», холдинг Setl Group, ПАО Сбербанк, «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», «ЮИТ Санкт-Петербург», АО "Ажур-Медиа", Группа «Эталон», группа RBI, ГК «Еврострой», холдинг LEGENDA Intelligent Development, ГК «КВС», СК «ЛенРусСтрой», Plaza Lotus Group, ГК «Лосево», ООО «Медтехника СПб», ООО «Биосурф», институт уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Обложка: pixabay.com
Куратор: Ольга Карпусь
Верстка: Татьяна Сорокина, Екатерина Елизарова