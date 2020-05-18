В том, что касается работы по новой схеме, участники рынка считают также полезной мерой поэтапное освобождение средств клиентов со счетов эскроу — это поможет инвестировать в новые участки. Еще один важный аспект — нагрузка по строительству «социалки» у девелоперов очень большая. «Мы полагаем, что именно сейчас было бы полезно разделить ее между девелоперами и региональными властями», — отметил Теему Хелпполайнен.



— Пока есть ощущение, что городу не нужны новые квадратные метры соцкультбыта, говорят, что денег нет, — подтвердил Эдуард Тиктинский. Он напомнил, что жилищное строительство — это крупный кластер с огромным мультипликатором, и его остановка вызовет цепную реакцию — появятся безработные подрядчики, поставщики стройматериалов.



— Стройка — это не только девелоперы, у которых есть обязательства перед покупателями и банками, — прокомментировал Александр Кравцов, — это генподрядчики, субподрядчики, производители материалов, у которых открыты кредитные линии на общехозяйственную деятельность. Нельзя упускать ни одного участника этой цепочки, иначе ни одна из мер поддержки не будет на 100% эффективной. Например, если Росреестр перестает регистрировать договоры долевого участия, то застройщики не получают деньги от продажи квартир и возникают проблемы с финансированием дальнейшего строительства объекта. В таком случае даже отсрочка ввода в эксплуатацию не сможет в полной мере помочь выйти из создавшегося тупика.



Пока из общего списка мер поддержки к организациям стройкомплекса применимо не так много пунктов. По сути, работает только снижение ставки по социальным отчислениям с 30% до 15%, отметил Василий Селиванов.



— С одной стороны, это дает нам это экономию в 49 млн рублей с апреля до конца года. Выглядит как существенная помощь. Но, по нашим подсчетам, в случае серьезного ухудшения экономической ситуации в стране сокращение штата даст значительно большую эффективность. Многие бизнесмены говорят, что для них уже сегодня проблема выплачивать зарплату. То есть сокращения штата не избежать. Значит, снижение социальных отчислений сложно назвать мерой поддержки, — пояснил Василий Селиванов. — Еще одна мера — кредиты с льготной процентной ставкой на пополнение оборотных средств. Неплохая мера, на первый взгляд. Но если мы проанализируем механизм ее применения, то увидим, что не все так прекрасно. Размер льготного кредита рассчитывается исходя из 1/12 среднемесячных затрат компании по российским стандартам бухгалтерского учета. Во внимание принимается отдельно взятое юридическое лицо. Консолидированная международная отчетность, учитывающая затраты группы компаний, не применяется. К чему это приводит? Например, Legenda — это группа компаний, ее годовой оборот почти 10 млрд рублей, но этот показатель не учитывается при расчете кредита. А если брать отчеты каждой компании, входящей в группу, то размер кредита с льготной ставкой для них составит всего 20-30 млн рублей. Суммы мизерные, это как мертвому припарки.

