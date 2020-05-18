Текст: Мария Мокейчева, Анна Романова
Корректор: Елена Виноградова
Фотографии участников круглого стола предоставили адвокатская консультация «Лебедев и компаньоны», холдинг Setl Group, ПАО Сбербанк, «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», «ЮИТ Санкт-Петербург», АО "Ажур-Медиа", Группа «Эталон», группа RBI, ГК «Еврострой», холдинг LEGENDA Intelligent Development, ГК «КВС», СК «ЛенРусСтрой», Plaza Lotus Group, ГК «Лосево», ООО «Медтехника СПб», ООО «Биосурф», институт уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Обложка: pixabay.com
Куратор: Ольга Карпусь
Верстка: Татьяна Сорокина, Екатерина Елизарова