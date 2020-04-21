При том, что проблема с парковочными местами актуальна, жители новостроек чаще всего соглашаются с тем, что двор, заставленный машинами, комфортным назвать нельзя. Ситуация, когда автомобили мешают проходу людей, проезду спецтранспорта, ухудшают экологическую обстановку, хорошо всем знакома. Хаотичное движение транспорта не раз становилось причиной аварий и трагедий.



Поэтому концепция «двор без машин» все чаще встречается — причем уже не только в домах бизнес-класса, но и в масс-маркете.



— «Дворы без машин» — это новый тренд, который мы уже реализовали в нескольких своих жилы комплексах: «Лондон Парк», «Премьер Палас», «Граф Орлов», — рассказала Надежда Калашникова. — Это очень удобно, безопасно и вполне совместимо с парковкой, если она находится в подземном или наземном многоуровневом паркинге. К сожалению, многие недобросовестные жильцы оставляют свои автомобили во дворах более, чем на оговоренные полчаса, не хотят платить за паркинг — ни взять в аренду, ни приобрести машиноместо. Тут, конечно, важно иметь управляющую компанию, которая будет жестко следить за соблюдением принятых правил.



Высокий спрос на квартиры в домах, где реализована эта концепция, отмечают и в группе «Эталон».



— В таких жилых комплексах автомобили не паркуются на придомовой территории, а значит, дети могут спокойно играть во дворах, и родители не будут беспокоиться за их безопасность. Мы также реализуем такую концепция в наших проектах: например, дворы без машин будут в жилых комплексах BOTANICA, «Петровская Доминанта», Галактика Pro, — рассказала Ирина Соловьева, — Для владельцев квартир предусмотрены надземный или подземный паркинги, а их гости могут припарковаться на гостевой автостоянке. Если же у вас переезд или ремонт, и машина должна подъехать максимально близко к подъезду, то часто жилые комплексы имеют сквозные входные группы: таким образом, автомобиль подъезжает не со двора, а с внешней стороны дома.

