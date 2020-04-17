Главная проблема, с которой сталкиваются девелоперы, развивающие проекты апартаментов, — отсутствие четкой законодательной базы. Часть требований к апартаментам предъявляется как к жилому строительству: например, по привлечению проектного финансирования и «замораживания» средств на счетах эскроу. При этом классификацию они должны проходить как гостиничные проекты, и налоги платят собственники как за коммерческую недвижимость.



Даже внутри рынка существует противоречие в классификации самих проектов: апартаменты как «псевдожилье», сервисные апартаменты, апарт-отели, инвест-отели — вариантов много, а единого понимания, кто есть кто — нет.



— Со своей стороны, мы сделали все, что могли, прописав в Правилах землепользования и застройки требования, аналогичные для жилых зданий, если более 10% апартаментов в доме оснащено кухнями, — рассказал Владимир Григорьев. — В этом случае застройщику необходимо в обязательном порядке учитывать при проектировании нормативы обеспеченности социальной инфраструктурой, зелеными зонами. Но, как сказал польский философ Ежи Лец, в действительности все не так, как на самом деле… А на самом деле, на мой взгляд, у нас нет достаточных инструментов регулирования и контроля, которые бы позволяли четко отследить «неиспользование» апартаментов как псевдожилья.



Минстрой до конца 2020 года обещает внести поправки в закон об апартаментах и принять его в новой редакции. Есть несколько параметров, которые бизнес ждет больше всего.



— Апартаменты часто покупают семьи, и для них важно, чтобы они могли пользоваться всеми возможностями, которые дает городская среда, в том числе, социальными, — пояснил Алексей Белоусов. — Если людям, проживающим в апартаментах, не разрешается оформить хотя бы временную регистрацию, это сильно затруднит, например, устройство детей в детский сад или в школу в этом районе. Поэтому необходимо, чтобы проблема регистрации как можно скорее была решена на законодательном уровне: это снимет многие преграды на пути к дальнейшему развитию нашего сегмента гостиничного рынка.

