В текущий момент на рынке недвижимости города представлено 56 апарт-проектов, в составе которых около 35 тыс. предложений, включая, соответственно, 27 проектов и 28,6 тыс. предложений с программой доходности, комментирует Владимир Федоров.
Такое значительное количество проектов, ориентированных на инвесторов, заставило задуматься: будут ли они все востребованы у покупателей, а главное, можно ли получить тот доход, который обещают.
— Петербург пока проигрывает Москве и по количеству проектов, и по доле апартаментов в общем объеме вводимого жилья, — прокомментировал Алексей Белоусов. — В то же время в мегаполисах, где проживает много людей, это, без сомнения, востребованный сегмент, иначе мы бы не видели такого роста количества апартаментов за последние годы. А учитывая возрастающую мобильность молодого поколения, миллениалов, этот формат в перспективе имеет определенный потенциал роста.