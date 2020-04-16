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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

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«Ленфильма» планов громадьё: что, когда и в каком виде сбылось?
Две недели назад центральная «Красная звезда» коротко рассказала о том, как идет процесс восстановления «Ленфильма». Ну а 16-го апреля уже городская газета «Смена» поделилась со своими читателями творческими планами киностудии:
«Киностудия "Ленфильм" усиленно работает над рядом новых картин. Одно из ведущих мест среди них занимает монументальный фильм "Генерал армии". Он снимается по сценарию Б. Чирскова, ставит его лауреат Сталинской премии Ф. Эрмлер. Фильм рассказывает о талантливых советских генералах, умело выполняющих сталинские стратегические планы, о крупном, решающем сражении переломного этапа войны, о том, как в трудных оборонительных боях за большой русский город, в глубокой тайне, готовилось крупное советское наступление, упорно накапливались силы, настойчиво осуществлялся сталинский план окружения и разгрома немецких армий. В образах главного героя фильма, командующего фронтом, генерала армии Муравьева и его соратниковгенералов Кривенко, Виноградова, Пантелеева и других отражены черты выдающихся советских полководцев, имена которых мы читаем в приказах Верховного Главнокомандующего. В фильме заняты заслуженный артист Державин, артисты Абрикосов, Андриевский и другие. Фильм предполагается закончить к ноябрю 1945 года...

Лауреат Сталинской премии Г. Козинцев и Л. Трауберг работают над фильмом "Буря", повествующем о трудовой героике советских людей. Музыку к фильму пишет лауреат Сталинской премии Д. Шостакович… Кроме "Генерала армии" и "Бури", в производстве находится фильм "Небесный тихоход" в постановке режиссера Тимошенко, «Сыновья возвращаются» (реж. Иванов).

В ближайшие дни на экраны выйдет недавно законченный фильм "Морской батальон". Он расскажет о балтийских моряках, о героической обороне Ленинграда, о славных традициях ленинградцев».

«Генерал армии»
Фильм режиссера Фридриха Эрмлера выйдет на экраны 29 января 1946 года под названием «Великий перелом». В том же году эта советская кинолента попадет на Первый Каннский международный кинофестиваль, получит там Гран-при, а также станет лауреатом в номинации «Лучший сценарий». На родине создатели фильма будут удостоены Сталинской премии I-й степени.
«Буря»
Фильм войдет в историю отечественного кинематографа под новым названием — «Простые люди». Замысел картины возник у ее создателей в Алма-Ате, куда в годы войны была эвакуирована киностудия «Ленфильм».
Из воспоминаний Леонида Трауберга:
«...Потом мы с Козинцевым приступили к работе над фильмом "Простые люди" (первоначальное название "Буря"). Мы сознательно взяли материал, который можно было изучить на месте, жизнь большого завода, эвакуированного в азиатскую республику. Сценарий мы написали в Алма-Ате, а снимали фильм уже в Ленинграде, когда студия вернулась из эвакуации...»
Сюжет фильма повествует об эвакуации авиазавода имени Чкалова в Узбекистан: станки стоят под открытым небом, от директора уходит жена, голод, холод, но производство удается наладить, новенькие самолеты начинают взлетать, а тов. Сталин лично звонит руководству завода, поздравляя коллектив с трудовой победой.

Казалось бы — всё максимально корректно и патриотично. Тем не менее ждать премьеры фильма пришлось очень долго. А все потому, что «Простые люди» будут упомянуты в печально известном Постановлении ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 года «О кинофильме «Большая жизнь». (Напомним, что в том же 1946-м ему предшествовало другое постановление ЦК — о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором давалась уничтожающая оценка творчества Анны Ахматовой и Михаила Зощенко!)
«ЦК ВКП(б) устанавливает, что Министерство кинематографии (т. Большаков) за последнее время подготовило, кроме порочной картины "Большая жизнь", ряд других неудачных и ошибочных фильмов — вторая серия фильма "Иван Грозный" (режиссер С. Эйзенштейн), "Адмирал Нахимов" (режиссер В. Пудовкин), "Простые люди" (режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг)...»
В итоге «Простые люди» были положены на полку, и когда в 1956 году картина все-таки вышла на экраны, она морально устарела и оказалась никем не замеченной. Сам Трауберг не отрицал, что «Простые люди» — далеко не лучшая их работа, а Козинцев и вовсе утверждал, что не знает, кто перемонтировал ленту перед ее выпуском, и потому ответственности за итог не несет. В данном случае, пожалуй, больше других пострадала молодая актриса Татьяна Пельтцер, сыгравшая в «Простых людях» свою первую крупную роль. Так как фильм выпустили на экраны с огромной задержкой, послевоенные киношники не смогли по достоинству оценить творческий потенциал актрисы и долгие годы снимали Татьяну Ивановну лишь в эпизодах.
«Морской батальон»
Съемки фильма были завершены уже к концу 1944 года, однако на экраны он выйдет только в 1946-м. Действие ленты начинается в 1941 году: советские войска проводят эвакуацию Таллина, на подступах к Ленинграду завязывается битва, и, чтобы усилить сухопутные части, с кораблей Балтфлота десантируются советские войска… Ближе к финалу, в январе 1944 года наши войска прорывают блокаду города, и, освободив Ленинград, корабли Балтфлота направляются к Таллину…

Режиссеры фильма — Адольф Минкин (это его последняя художественная работа, далее он проявит себя в кинодокументалистике) и Александр Файнциммер (в будущем снимет такие известные ленты, как «Овод», «Девушка с гитарой», «Трактир на Пятницкой», «Прощальная гастроль «Артиста»).

«Сыновья возвращаются»
Фильм режиссера Александра Иванова (1898–1984) вышел в прокат 31 мая 1946 года под названием «Сыновья». Сценарий — авторства известного ленинградского писателя Федора Кнорре. История повествует о борьбе латышского народа с немецкими оккупантами, по коей причине съемки велись «Ленфильмом» совместно с Рижской киностудией. Главные роли исполнили тогдашние звезды советского кино: Олег Жаков, Лидия Смирнова, Василий Меркурьев, Лидия Сухаревская, Виталий Полицеймако. Кинолента «Сыновья» ныне основательно подзабыта, хотя и незаслуженно — фильм, даже по нынешним меркам, смотрится вполне достойно.

В будущем Александр Иванов прославится своими киноэкранизациями: «Звезда» (по одноименной повести Э. Казакевича; 1949), «Солдаты» (по мотивам повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда»; 1956) и «Поднятая целина» (по одноименному роману М. Шолохова; 1959-61). В 1964-м Александр Гаврилович Иванов будет удостоен звания Народный артист СССР.

«Небесный тихоход»
Ныне абсолютно культовый советский фильм. Обязателен к телепоказу не только 9 Мая, но и в другие государственные праздники. Да и… просто так.
«Небесный тихоход» снимали под Ленинградом, на аэродроме Левашово. В качестве консультантов выступали летчики-фронтовики, они же были и дублерами (заменяли в кадре артистов, когда нужно было поднимать самолеты в воздух.). Премьера фильма состоялась 1 апреля 1946 года, в преддверии первой годовщины Победы. Тогда критика разнесла «Небесный тихоход» в пух и прах (в первую очередь за неуместную водевильность в военной картине), однако у зрителей фильм пользовался оглушительным успехом. Многие фразочки из него ушли в народ, а звучащие в нем песни стали застольными.

Вспоминает Лев Соломонович Мархасёв (1929–2011; советский российский радиожурналист, писатель): «...В 1946 году наибольшую популярность приобрели песни Соловьёва-Седого из фильма "Небесный тихоход", который снял на "Ленфильме" режиссер Семён Тимошенко. Для этой непритязательной кинокомедии композитор сочинил две веселые песенки: одну на стихи Алексея Фатьянова — "Потому, потому что мы пилоты", а вторую на стихи Соломона Фегельсона — "Пора в путь-дорогу". Они полюбились многим, на Ленинградское радио приходило множество заявок с просьбой их исполнить. Почему-то песня про пилотов вскоре была подвергнута сокрушительной критике в газете "Ленинградская правда". Статья была озаглавлена "Дешевая музыка на пустые слова". В ней композитор обвинялся в том, что забыл о своем "общественном призвании", а также в том, что гонится за популярностью "дешевого, сомнительного свойства". Любопытно, что когда композитор вспомнил о своем "общественном призвании" и написал гражданскую "Песню о краснодонцах", она не имела решительно никакого успеха...»

Цит. по: Л. Мархасёв. «ХХ век в легком жанре». СПб, 2006
Навстречу Первомаю
Ленинградские газеты продолжают писать о подготовке к первомайским праздникам:
«Коллектив обувной фабрики "Пролетарская победа" № 2 обязался приготовить к 1 мая 4 тысячи пар обуви сверх программы. В предмайском соревновании активно участвуют 13 молодежно-комсомольских бригад. Первенство оспаривают затяжчицы тов. Алексеевой, выполняющие задание на 170 процентов, и затяжчицы тов. Ермаковой, которые близки к выработке, в среднем, 2-х норм в день. Стахановки, как правило, перекрывают свои индивидуальные обязательства. Так, перетяжчица тов. Титова обещала изготовить в смену 700 пар, а делает 1000. Затяжчица тов. Юдина вырабатывает за смену не меньше двух с половиной норм».

Ист. — «На страже Родины»
Пролетарские «хромачи»
История фабрики «Пролетарская победа» начиналась с небольшой обувной мастерской, открытой купцом Петровым в 1909 году в Лештуковом пер. (ныне пер. Джамбула). Три года спустя мастерская вошла в состав Невской обувной мануфактуры. Первое название фабрики — «Победа» — относится к 1916 году.

После национализации фабрики ее обувное производство постепенно расширялось. Так, в октябре 1926 года было открыто туфельное отделение по адресу: ул. Цветочная, 6, а в 1937-м — организован самостоятельный цех для пошива хромовых сапог для армии. К 1941 году «Пролетарская победа» также была единственным в СССР предприятием, специализирующимся на пошиве женской и детской обуви методом клеевого крепления.

С началом войны большую часть производственных мощностей «Пролетарской победы» эвакуировали в Новосибирск. На базе оставшегося в Ленинграде фабричного оборудования создали швейно-пошивочный цех с закройной и вырубочной группой, и весь блокадный период цех продолжал выпускать обувь для армии, равно как занимался ремонтом обуви. Правда, в работе цеха периодически случались многодневные простои — из-за отсутствия электроэнергии и нехватки сырья.
В 1962 году «Пролетарская победа» вошла в состав Ленинградского производственного обувного объединения «Скороход» им Я. Калинина, в лучшие времена выпускала до 2,5 млн пар обуви в год, а в 1987-м, совместно с немецкой компанией Salamander, стала учредителем СП по выпуску обуви под маркой «Ленвест». В 1993 году создано АООТ «Обувная фабрика «Пролетарская Победа», три года спустя преобразованное в ОАО. С этого времени предприятие, некогда выпускавшее фирменные ленинградские хромачи, начало всё сильнее и сильнее «хромать». А в 2006-м — и вовсе обанкротилось.
Несостоявшееся возвращение
16 апреля ленинградская «Смена» написала о возвращении из эвакуации на берега Невы Нового ТЮЗа — одного из самых модных довоенных ленинградских театров:
«В ближайшие дни в Ленинград возвращается в полном составе Новый ТЮЗ во главе с заслуженным артистом РСФСР Б. В. Зоном, лауреатом Сталинской премии, заслуженным артистом Л. С. Любошевским, заслуженными артистами Е. А. Уваровой, В. П. Беюл, Т. С. Волковой и др. Спектакли театра состоятся в Выборгском доме культуры. В числе новых своих постановок театр покажет пьесу А. Брунштейн "День живых", сказку "Король-паук", пьесу Евг. Шварца "Далекий край" и комедию Мольера "Тартюф"».
В октябре 1934 года было принято решение о создании филиала Ленинградского ТЮЗа, который возглавил ведущий режиссер театра, театральный актер и педагог Борис Зон. Под руководством Зона филиал быстро сделался самостоятельным, исключительно популярным среди ленинградцев театром, получившим название Новый ТЮЗ. Костяк труппы составили лучшие ученики Бориса Вульфовича, а также актеры, которых ему удалось переманить из головного (брянцевского) ТЮЗа.

С началом войны актеры Нового ТЮЗа некоторое время выезжали на передовую со спектаклями и концертами, но затем труппа в полном составе была эвакуирована: сперва в Анжеро-Судженск, а затем в Новосибирск.
Рассказывает Лев Лурье (историк, петербургский краевед, писатель, журналист): «...В тридцатые годы Борис Вульфович Зон — один из самых успешных театральных режиссеров и педагогов Ленинграда. В неполные сорок лет он заслуженный артист республики, орденоносец, профессор Ленинградского театрального института. Кроме того, у Зона обширные связи в столице. Его двоюродный брат Генрих Ягода — главный чекист страны. Троюродный — прославленный соратник Ленина Яков Свердлов. Борис Вульфович открыл множество звезд, среди них Николай Черкасов и Борис Чирков — любимые артисты Сталина. Зон абсолютно лоялен к власти, но далек от политики. Его жизненное кредо — владеть ремеслом и служить театру. И до поры до времени кажется, что честное служение искусству принесет успех при любой власти. <...> В 1941 году Зон выпускает свой третий студенческий курс. Его ученики должны пополнить блистательную труппу Нового ТЮЗа. Но в июне 1941 года начинается война, и театр эвакуируется в Новосибирск. Многие артисты уходят на фронт или покидают ТЮЗ ради более хлебного кинематографа. Театр рушится на глазах, но Борис Зон полон планов и надежд. Он возродит ТЮЗ, как только вернется из эвакуации. Но в Ленинграде Зона ждет новый удар: его театр решено закрыть...»

Цит. по: Л. Лурье. «Без Москвы». СПб, 2014
Ссылка на электронную версию книги

Борис Вульфович Зон
После апрельского возвращения в Ленинград труппа Нового ТЮЗа со своим бессменным руководителем Борисом Зоном какое-то время будет репетировать и играть спектакли на площадках районных домов и дворцов культуры. Дожидаясь, когда ей дозволят возвратиться в родные театральные стены (Владимирский проспект, 12).

Однако возвращения не случится. В том же 1945 году ленинградские власти посчитают, что двух детских театров для города многовато, и будет принято решение объединить коллективы брянцевского и Нового ТЮЗов. В итоге большая группа актеров Нового ТЮЗа вольется в состав Драматического театра, возникшего в блокадном Ленинграде (ныне театр им. В. Ф. Комиссаржевской), а оставшаяся — окажется в Ленинградском ТЮЗе (ныне Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени А. А. Брянцева). С этого момента Борис Вульфович Зон полностью посвятит себя театральной педагогике.
Ленинградские пловцы-молодцы
16 апреля в Москве стартовало очередное личное первенство СССР по плаванию и прыжкам в воду, на которое собрались сильнейшие пловцы Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Ташкента, Минска, Еревана...

За несколько дней до начала соревнований газета «На страже Родины» информировала ленинградцев о том, что «для участия в соревнованиях в Москву уже выехали лучшие пловцы Ленинграда: заслуженные мастера спорта Алешина, Китаев, Шумин, чемпион СССР Полыгалова, мастера спорта Трапезникова, Заклинская и др. Одновременно с розыгрышем личного первенства по плаванию состоится матч в ватерполо между сборными командами Москвы и Ленинграда. Ленинградские ватерполисты также выезжают в столицу».

По итогам первого дня состязаний победителям, в числе которых оказались и ленинградцы, были вручены дипломы и майки чемпионов СССР.

Полыгалова Тамара Николаевна. (1918–2011). Многократная чемпионка и рекордсменка СССР в плавании брассом. В 1937-1938 годах входила в пятерку сильнейших брассисток мира. Житель блокадного Ленинграда. Начиная с 1950-х работала в Москве тренером по плаванию. Заслуженный мастер спорта СССР (1951).
Алёшина Клавдия Ивановна (1912–1993). Начинала тренировки под руководством Александра Шумина, который позднее стал ее мужем и оставался тренером до конца ее спортивной карьеры. В 17 лет впервые стала рекордсменкой СССР, через четыре года впервые вошла в десятку лучших пловцов мира, а 5 мая 1935 года первой из советских пловцов показала результат, превышающий мировой рекорд (на дистанции 400 метров на спине). Житель блокадного Ленинграда. Во время войны обучала в Ленинграде молодых бойцов. В 1943 году завоевала на чемпионате СССР 4 золотые медали. С 1954 года — на тренерской работе. Была одним из тренеров сборной СССР по плаванию на Олимпийских играх 1956 года.

Алёшина Клавдия Ивановна
Шумин Александр Михайлович (1906–1974). Пловец и ватерполист. В 1924 году впервые стал рекордсменом СССР, а год спустя — чемпионом СССР. С 1928 года выступал за сборную Ленинграда. Первый в СССР заслуженный мастер спорта по плаванию (1934). Во время войны возглавлял в блокадном Ленинграде школу по подготовке специалистов для обучения воинов плаванию и переправам через водные преграды (занятия проходили на пруду стадиона им. Ленина и в Озерках). В 1943 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате СССР. Окончил Ленинградский институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, где начиная с 1945-го долгое время работал доцентом кафедры плавания.

Шумин Александр Михайлович
Китаев Владимир Федорович (1909–1985). Выдающийся советский пловец и ватерполист, более чем стократный (!) рекордсмен страны в плавании вольным стилем и на боку. Заслуженный мастер спорта СССР (1938), заслуженный тренер РСФСР. Свой последний рекорд Советского Союза на 1500 метров вольным стилем установил как раз на первенстве 1945 года. Тренер сборной СССР по плаванию на Олимпийских играх 1952 года, старший тренер сборной СССР на Олимпиадах 1956, 1960. В 1962–1974 возглавлял тренерский совет Федерации плавания Ленинграда. Был доцентом кафедры института им. Лесгафта, разработал ряд учебных пособий для тренеров по плаванию.

Китаев Владимир Федорович
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

15.04.2020

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