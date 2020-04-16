«Киностудия "Ленфильм" усиленно работает над рядом новых картин. Одно из ведущих мест среди них занимает монументальный фильм "Генерал армии". Он снимается по сценарию Б. Чирскова, ставит его лауреат Сталинской премии Ф. Эрмлер. Фильм рассказывает о талантливых советских генералах, умело выполняющих сталинские стратегические планы, о крупном, решающем сражении переломного этапа войны, о том, как в трудных оборонительных боях за большой русский город, в глубокой тайне, готовилось крупное советское наступление, упорно накапливались силы, настойчиво осуществлялся сталинский план окружения и разгрома немецких армий. В образах главного героя фильма, командующего фронтом, генерала армии Муравьева и его соратников — генералов Кривенко, Виноградова, Пантелеева и других отражены черты выдающихся советских полководцев, имена которых мы читаем в приказах Верховного Главнокомандующего. В фильме заняты заслуженный артист Державин, артисты Абрикосов, Андриевский и другие. Фильм предполагается закончить к ноябрю 1945 года...



Лауреат Сталинской премии Г. Козинцев и Л. Трауберг работают над фильмом "Буря", повествующем о трудовой героике советских людей. Музыку к фильму пишет лауреат Сталинской премии Д. Шостакович… Кроме "Генерала армии" и "Бури", в производстве находится фильм "Небесный тихоход" в постановке режиссера Тимошенко, «Сыновья возвращаются» (реж. Иванов).



В ближайшие дни на экраны выйдет недавно законченный фильм "Морской батальон". Он расскажет о балтийских моряках, о героической обороне Ленинграда, о славных традициях ленинградцев».

